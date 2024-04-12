Британия рассматривает возможность отправки прототипа лазерного оружия, - Шеппс

Прототип лазерного оружия DragonFire, созданный для уничтожения воздушных целей, могут отправить в Украину. Великобритания изучает такую возможность.

Об этом заявил министр обороны Грант Шеппс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Так, глава МО проверил лабораторию лазерного вооружения DragonFire. По его словам, развертывание этого оружия является "самой большой тратой денег на оборону".

"Что я хочу сделать, так это ускорить процесс, который обычно очень длительный, возможно до 10 лет, до гораздо более коротких временных рамок и развернуть его, потенциально на кораблях и потенциально на суше", - сказал Шеппс.

Министр отметил, что Великобритания планирует поставить DragonFire на вооружение до 2027 года.

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Также, добавил Шеппс, страна работает над тем, чтобы увидеть, сможет ли она послать прототипы в Украину раньше, даже если они не будут на 100% усовершенствованы.

Напомним, в январе 2014 года Великобритания заявила о первом успешном испытании лазерного оружия против воздушных целей.

В марте были продемонстрированы результаты работы лазерного оружия DragonFire.