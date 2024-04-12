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Новости
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Британия рассматривает возможность отправки прототипа лазерного оружия, - Шеппс

dragonfire

Прототип лазерного оружия DragonFire, созданный для уничтожения воздушных целей, могут отправить в Украину. Великобритания изучает такую возможность.

Об этом заявил министр обороны Грант Шеппс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Так, глава МО проверил лабораторию лазерного вооружения DragonFire. По его словам, развертывание этого оружия является "самой большой тратой денег на оборону".

"Что я хочу сделать, так это ускорить процесс, который обычно очень длительный, возможно до 10 лет, до гораздо более коротких временных рамок и развернуть его, потенциально на кораблях и потенциально на суше", - сказал Шеппс.

Министр отметил, что Великобритания планирует поставить DragonFire на вооружение до 2027 года.

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Также, добавил Шеппс, страна работает над тем, чтобы увидеть, сможет ли она послать прототипы в Украину раньше, даже если они не будут на 100% усовершенствованы.

Напомним, в январе 2014 года Великобритания заявила о первом успешном испытании лазерного оружия против воздушных целей.

В марте были продемонстрированы результаты работы лазерного оружия DragonFire.

Автор: 

Великобритания (4945) лазерное оружие (23) Грант Шеппс (56)


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Топ комментарии
+11
Кращого полігону для випробувань не знайти.
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12.04.2024 10:53
+11
Загорніть одразу два! А краще з десяток штук.
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12.04.2024 10:53
+7
Короля!
Charles III, King of the United Kingdom!
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12.04.2024 10:53
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Догралися дрони. Прийшов і їм пистець...
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12.04.2024 10:47 Ответить
Дронів буде просто меньше бо вони будуть дорожче, коли їх почнуть робити з дорогих матеріалів, які поглинають лазерний промінь.
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12.04.2024 12:02 Ответить
"розглядає можливість відправки прототипа" - далі не чітать
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12.04.2024 12:46 Ответить
Давайте відразу і мечі джедаїв шо тянути
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12.04.2024 10:48 Ответить
Ne ne , eta po tvaiei chasti , skora v detsadikah atpravim po paru stuchek ...
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12.04.2024 11:00 Ответить
Бережи бог королеву та Британію.
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12.04.2024 10:48 Ответить
Яку королеву?
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12.04.2024 10:50 Ответить
По інерції ))
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12.04.2024 10:54 Ответить
'ймо коли й буде...
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12.04.2024 11:42 Ответить
Короля!
Charles III, King of the United Kingdom!
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12.04.2024 10:53 Ответить
Кращого полігону для випробувань не знайти.
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12.04.2024 10:53 Ответить
Загорніть одразу два! А краще з десяток штук.
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12.04.2024 10:53 Ответить
Їх нема. Це експериментальний прототип.
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12.04.2024 10:58 Ответить
гиперболоид инженера Гарина
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12.04.2024 11:28 Ответить
,,Розглядає", ,,вивчає"...... , а рашці кндр, іран, китай без ,,розглядів" передає, передає, передає........!
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12.04.2024 10:54 Ответить
А толку. Він в одному екземплярі, він надзвичайно дорогий і просрати таку дорогу річ в Україні ніхто не хоче. У нас немае людей що навчені працювати таким типом зброї, тому що це вже не зброя а наукововмістке обладнання.

А саме головне, він один. А цілей що за лишилися без прикриття, в Україні безліч.

Тому нічого не буде.
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12.04.2024 10:54 Ответить
З цим прототипом працюватимуть точно не наші люди, а британські специ. І працюватиме вона під прикриттям від балістики якимось Петріотом
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12.04.2024 11:42 Ответить
Толку все одно ніякого.
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12.04.2024 11:46 Ответить
В короткочасовій перспективі, тим паче для нас, дійсно нічого не зміниться.
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12.04.2024 11:54 Ответить
Ні! Це ситуацію не врятує. Дрони штампують вже десятками тисяч. Тут треба авіаційні полки и авіаційні корпуси стоврювати з ударних літаків. Тільки тактична авіація зможе переламати хід війни і повернути ініціативу на сторону ЗСУ!!! А поки, давайте зізнаємось собі, все в дупі!!! Якщо пітінособ кине ті 450 000 що готують у Білорусії, то капець настане за два тижні і русня вдересться на Сумському, Харківському напрямку. Після цього Київ для них стане ближчим.
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12.04.2024 10:57 Ответить
Нема в білорусів такої армії. По друге, кордон з біляшами давно укріплений і заміновано.

Щодо дронів, це проблема. Я би пропонував ЕМІ, але такої зброї не існуе на даний момент.
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12.04.2024 11:01 Ответить
Це армія не біляшів, а русні. Вони там проходять ротацію та вишкіл, доукомплектування, переозброєння і знову на бойові. Бульбаші такої армії не мють. Вони годують русню.
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12.04.2024 17:01 Ответить
Німецькі Гепарди прекрасно працюють по дронах.
Кілька вистрілів завжди дешевші за виліт цілого літака.
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12.04.2024 11:02 Ответить
Та хоч що небудь, аби тільки дали а не розглядали питання.
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12.04.2024 11:01 Ответить
Полігон. Failed state.
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12.04.2024 11:01 Ответить
Це в тебе failed brain.
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12.04.2024 11:06 Ответить
А що не так? Замість дати зброї, вони сюди свій прототип для випробувань притягли. Ну хоч скористатись війною, бо в афгані вже затихло все, а тут якраз є на чому тренуватись. Хіба не так нашу країну сприймають?
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12.04.2024 11:14 Ответить
попалимо орків нах..
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12.04.2024 11:03 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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12.04.2024 11:21 Ответить
може відправити, а може й ні.... у світі багато дивного, але найдивніше те, що країни, які щось розробляють не хочуть, або не можуть використати унікальну можливість випробувань їхньої новітньої зброї на полі бою проти реального, а не умовного ворога..., я розумію політиків - їхня задача жувати соплі, а військові, розробники? вони повинні наполягати, давити на своїх недолугих політиків..., а вони теж сидять тихо та нічого не роблять...
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12.04.2024 11:32 Ответить
Есть риск что оружие провалит реальный тест. Как с чудо-танками.
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12.04.2024 13:09 Ответить
Дракаріс!
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12.04.2024 11:41 Ответить
Лазерна зброя нам потрібна щоб маскалям очі випалювати щоб вони потім один в одного стріляли а льотчики не бачили куди летіти.
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12.04.2024 12:45 Ответить
Фігня то все . Лазер не може бути зброєю , максимум на що здатен лазер то навести на ціль або засліпити при найсприятлівіших умовах.
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12.04.2024 14:15 Ответить
ці забавки тривають вже років з 20.
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12.04.2024 18:31 Ответить
 
 