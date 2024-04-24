В Беларуси утверждают, что разрабатывают лазерное оружие

В Министерстве обороны Беларуси заявили, что занимаются разработкой лазерного оружия.

Об этом заместитель начальника Генерального штаба ВС РБ по научной работе полковник Виктор Тумар заявил на военно-научной конференции в Минске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу беларусского Минобороны.

"Мы ориентируемся на то, чтобы у нас было только свое, белоарусское. Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов.

Читайте: Британия рассматривает возможность отправки прототипа лазерного оружия, - Шеппс

Также мы имеем разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах", - сказал он.

Разработка лазерного оружия

Разработкой лазерного оружия занимаются разные государства мира. Китай в августе 2023 года заявил, что нашел способ создать лазерное оружие, которое может стрелять бесконечно долго. ВВС и ВМС Соединенных Штатов в декабре 2023 года попросили компанию Raytheon спроектировать, построить и испытать системы, которые будут "поджигать" электронные компоненты противника с помощью энергетических взрывов. Правительство Великобритании в январе 2024 года заявило о первом успешном испытании лазерной технологии против воздушных целей.

Также читайте: "Вагнеровцы" проводят учения для курсантов в Беларуси, - Центр нацсопротивления