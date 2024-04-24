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В Беларуси утверждают, что разрабатывают лазерное оружие

лукашенко

В Министерстве обороны Беларуси заявили, что занимаются разработкой лазерного оружия.

Об этом заместитель начальника Генерального штаба ВС РБ по научной работе полковник Виктор Тумар заявил на военно-научной конференции в Минске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу беларусского Минобороны.

"Мы ориентируемся на то, чтобы у нас было только свое, белоарусское. Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов.

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Также мы имеем разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах", - сказал он.

Разработка лазерного оружия

Разработкой лазерного оружия занимаются разные государства мира. Китай в августе 2023 года заявил, что нашел способ создать лазерное оружие, которое может стрелять бесконечно долго. ВВС и ВМС Соединенных Штатов в декабре 2023 года попросили компанию Raytheon спроектировать, построить и испытать системы, которые будут "поджигать" электронные компоненты противника с помощью энергетических взрывов. Правительство Великобритании в январе 2024 года заявило о первом успешном испытании лазерной технологии против воздушных целей.

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Автор: 

Беларусь (7886) лазерное оружие (22)


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Топ комментарии
+15
З енергією питання вирішене!
Ось вона, силова установка майбутнього!
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24.04.2024 14:11
+14
Ага. Унитазы и мопеды они так и не научились делать, решили сразу приступить к лазерному оружию и космических аппаратов
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24.04.2024 13:46
+11
Бацька Бульбаш рішив в своєму колгоспі влаштувати "лазер-шоу"?
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24.04.2024 13:46
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а я переконливо стверджую що розробляю міжгалактичну зброю.новина з розряду ХЗШо.
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24.04.2024 14:11 Ответить
"якщо Ви ще не в білому - тоді ми йдемо до Вас" (реклама прального порошку)
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24.04.2024 14:18 Ответить
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24.04.2024 14:11 Ответить
Трактор в полі дир дир дир, мы за мыр
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24.04.2024 14:18 Ответить
Смішні люди, їй-богу))
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24.04.2024 14:17 Ответить
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24.04.2024 14:17 Ответить
И будет это бульбовафля называться в честь Лукашенко ЛУЗЕРОМ!
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24.04.2024 14:21 Ответить
пЫу-пЫу-пЫу!!!
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24.04.2024 14:21 Ответить
Миллион лазерных указок с Алиэкспресс свяжут в пучек.
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24.04.2024 14:31 Ответить
Є інфа, що білоруси випробували ефективний протилазерний захист.

Оті круглі штуки - то виносні модулі того захисту.

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24.04.2024 14:32 Ответить
А нафту вже знайшли?
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24.04.2024 14:40 Ответить
Язиком по голій дупі ти бульбон можеш, а до технологій тобі як рачки до Луни!!!
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24.04.2024 14:50 Ответить
На совещании с министрами бульбофюрер так и сказал:
- Мы создали супер оружие - гиперболоид с лучом Лазаря! Лазарь Моисеевич, включите картофеледробилку с лазерной указкой...
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24.04.2024 15:11 Ответить
Ти диви вних майже вже вийшло... "
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24.04.2024 15:15 Ответить
Білорусь співучасник війни яка надала свою територію коли війська рф наступали на Київ та продовжують цілодобово постачати паливномастильні матеріали для окупаційних військ . Передайте полум'яний привіт Мозирському та Новополоцькому НПЗ.
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24.04.2024 15:34 Ответить
На основі картопляного колайдеру та квантових дерунів.
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24.04.2024 15:41 Ответить
І чим ця зброя буде відрізнятися від звичайної бульби?
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24.04.2024 15:44 Ответить
Пісюнковий луч.
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24.04.2024 15:54 Ответить
Это можно,картохи хватит.
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24.04.2024 16:24 Ответить
Купили на Алі указки, і скотчують на самоскиді МАЗ.
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24.04.2024 16:28 Ответить
А еще Бацька назначил себя Императором Млечного пути, королем Гондора и повелителем единорогов
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24.04.2024 17:07 Ответить
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