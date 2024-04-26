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Беларусь приняла военную доктрину, предусматривающую помощь России в войне на стороне "дружественных государств"

У Білорусі закріпили воєнну доктрину

Беларусь закрепила военную доктрину, в которой говорится о возможности оказания военной помощи странам-союзникам, в частности отправки военных, и вовлечения в международный вооруженный конфликт. В документе Украина упоминается как "очаг напряженности".

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий документ подписал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в частности с направлением военного контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", - говорится в документе.

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Основные принципы военной доктрины Беларуси

В документе указано, что Беларусь рассматривает любые действия с применением военной силы, направленные против участников Союзного государства, как посягательство в целом и "будет принимать ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении".

Так, Беларусь готова оказать любую помощь, включая военную, стране-члену Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ - ред.) в случае агрессии против нее.

Читайте также: Беларусь не вступает в войну против Украины, потому что граница забаррикадирована так, что нам туда не подойти, - Лукашенко

Украина создает "очаг напряженности"

В доктрине говорится о том, что "коллективный Запад" спровоцировал "военный конфликт" в Украине и создал на ближайшую перспективу очаг напряженности у границ Беларуси.

"Дальнейшая его поддержка, препятствование мирному урегулированию создают предпосылки для его эскалации и поэтапного расширения числа участников за счет Польши и других стран НАТО. Эти тенденции повышают вероятность вовлечения Республики Беларусь в международный вооруженный конфликт", - указано в документе.

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Автор: 

Беларусь (7886) документ (398) Лукашенко (3611)


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Топ комментарии
+23
Мозырьскому НПЗ приготовиться
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26.04.2024 11:12
+16
путлєр все більше и більше склоняє бульбашів
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26.04.2024 11:14
+16
ОДК что? Видели уже как ***** кинул через бедро союзников-хачей когда им Азейбаржан напихал **** по самые гланды, ой, Дранык, не смеши
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26.04.2024 11:15
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Мозырьскому НПЗ приготовиться
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26.04.2024 11:12 Ответить
Давно пора...
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26.04.2024 11:58 Ответить
Подмыться бензинчиком
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26.04.2024 12:25 Ответить
Ай конь мозирський НПЗ !
який був мозирський НПЗ !

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26.04.2024 14:33 Ответить
путлєр все більше и більше склоняє бульбашів
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26.04.2024 11:14 Ответить
Це більше піздєжа, хіба бацька вирішив таки остаточно перетворити Білорусь в область рашки. Якби у кацапів все було гладко, то не було б стільки шуму. Згадайте як півтора роки тому з цим носилися, коли кацапів притиснули. А потім як русня прибарахлилася в Ірана та КНДР, набрала м'яса, то і бацька зник з інформаційного поля.
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26.04.2024 11:19 Ответить
Він на гачку - з варіантами в нього не густо
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26.04.2024 11:23 Ответить
ОДК что? Видели уже как ***** кинул через бедро союзников-хачей когда им Азейбаржан напихал **** по самые гланды, ой, Дранык, не смеши
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26.04.2024 11:15 Ответить
S ruskih paluchaietsa miasnoi farsh , a s etih tagda , kartopelnii piure ....
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26.04.2024 11:15 Ответить
😴
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26.04.2024 11:16 Ответить
Не "Білорусь", а кпцапський гауляйтер Лукашенко...
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26.04.2024 11:20 Ответить
Ну, у немцев не прокатила отмазка "это не мы, это Гитлер!". Коллективная ответственность - это правильно и справедливо. Сами выбрали, самы выкормили и вырастили - сами и отвечайте.
Их Лука полностью устраивал более 20 лет(!) и даже всех вокруг убедили, как им прекрасно живётся, даже многие украинцы завидовали, не говоря про русских.

Белорусы, кстати, при любом удобном поводе теперь украинцев обвиняют, что - следите за руками - это украинцы виноваты в бедах белорусов! так как они торговали с Лукой, пока "невероятные" белорусы там "кровь проливали" (ага, забрасывая ментов цветами в ответ на палки им в зады). Постоянно подобную дичь встречаю.

Так что Беларусь это, Беларусь. Точнее Белоруссия, так как это ничто иное как законсервированная БССР - именно за это они сами радостно проголосовали.
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26.04.2024 12:17 Ответить
У пацана була можливість поїхати з хлопцями з групи в Європу і попрацювати на канікулах.
Але це чмо вірішило провести літо з місцевим гопником - плентаця по району і сікатися до перехожих...
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26.04.2024 11:22 Ответить
Нехай терпіли ще в ладошкі похлопають.
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26.04.2024 11:25 Ответить
Путіну незручно "абсираться в адиночку" От і змушує Луку "саставить кампанию"!
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26.04.2024 11:26 Ответить
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26.04.2024 11:28 Ответить
Рашка з Білорусі усе "залізо" вичавила.
А тепер збирається вичавити й усе "м'ясо".
Не дарма там Вагнер "м'ясо" це тренує.
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26.04.2024 11:29 Ответить
Ну шо, холопи ***********, будите дохнути за *****, його смердючій виводок кабаевсько-кривоногий та Сашкиного ******** Миколку?
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26.04.2024 11:33 Ответить
Колєнька все ж таки трохи здивував папу в червні 22-го
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26.04.2024 11:38 Ответить
Бульбафюрер вже не знає які казочки ***** розповідати.
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26.04.2024 11:36 Ответить
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26.04.2024 11:50 Ответить
Крохмальпаша проклинає той день коли зустрів Валодзю.Першим табакеркой запустить в голову Х..лу при кіпіші.
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26.04.2024 11:53 Ответить
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26.04.2024 12:00 Ответить
А це хіба держава білорусь ? це губернія рашистану з так званим самопроголошеним фюрером ,тому паскуда лукашенко ти є злочинець як і світовий терорист путін ,Гаага чекає на вас.
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26.04.2024 12:20 Ответить
Бавовна на Мозирі - це не проти білорусів, а за. Рашка заправляється там і це є наша військова ціль. Білорусам раджу долучатись до війська Калиновського і йти звільняти Білорусь. А Мозирь відбудуємо потім
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26.04.2024 12:49 Ответить
Чому всім так весело? Рашисти потроху продавлюють і щойно їм вдасться досягнути серйозних результатів - бульбашня полізе зі свого боку. У нас вже не вистачає зброї, техніки та людей аби рашистів стримувати, а як долучаться ще й бульбаші, то довго ми не протримаємося.
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26.04.2024 12:53 Ответить
Після того, як бацька лупашив їх жінок і дітей сябри підуть воювати Україну? Хіба, що під кулеметами кадирівців
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26.04.2024 12:59 Ответить
Кому й свиня товариш, кому і білоруси-совки сябри.
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26.04.2024 13:19 Ответить
Никак не угомонится выродок плешивый.
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26.04.2024 15:25 Ответить
 
 