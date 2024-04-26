Беларусь приняла военную доктрину, предусматривающую помощь России в войне на стороне "дружественных государств"

Беларусь закрепила военную доктрину, в которой говорится о возможности оказания военной помощи странам-союзникам, в частности отправки военных, и вовлечения в международный вооруженный конфликт. В документе Украина упоминается как "очаг напряженности".

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий документ подписал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в частности с направлением военного контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", - говорится в документе.

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Основные принципы военной доктрины Беларуси

В документе указано, что Беларусь рассматривает любые действия с применением военной силы, направленные против участников Союзного государства, как посягательство в целом и "будет принимать ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении".

Так, Беларусь готова оказать любую помощь, включая военную, стране-члену Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ - ред.) в случае агрессии против нее.

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Украина создает "очаг напряженности"

В доктрине говорится о том, что "коллективный Запад" спровоцировал "военный конфликт" в Украине и создал на ближайшую перспективу очаг напряженности у границ Беларуси.

"Дальнейшая его поддержка, препятствование мирному урегулированию создают предпосылки для его эскалации и поэтапного расширения числа участников за счет Польши и других стран НАТО. Эти тенденции повышают вероятность вовлечения Республики Беларусь в международный вооруженный конфликт", - указано в документе.

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