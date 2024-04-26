Беларусь приняла военную доктрину, предусматривающую помощь России в войне на стороне "дружественных государств"
Беларусь закрепила военную доктрину, в которой говорится о возможности оказания военной помощи странам-союзникам, в частности отправки военных, и вовлечения в международный вооруженный конфликт. В документе Украина упоминается как "очаг напряженности".
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий документ подписал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в частности с направлением военного контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", - говорится в документе.
Основные принципы военной доктрины Беларуси
В документе указано, что Беларусь рассматривает любые действия с применением военной силы, направленные против участников Союзного государства, как посягательство в целом и "будет принимать ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении".
Так, Беларусь готова оказать любую помощь, включая военную, стране-члену Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ - ред.) в случае агрессии против нее.
Украина создает "очаг напряженности"
В доктрине говорится о том, что "коллективный Запад" спровоцировал "военный конфликт" в Украине и создал на ближайшую перспективу очаг напряженности у границ Беларуси.
"Дальнейшая его поддержка, препятствование мирному урегулированию создают предпосылки для его эскалации и поэтапного расширения числа участников за счет Польши и других стран НАТО. Эти тенденции повышают вероятность вовлечения Республики Беларусь в международный вооруженный конфликт", - указано в документе.
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коньмозирський НПЗ !
який був мозирський НПЗ !
Их Лука полностью устраивал более 20 лет(!) и даже всех вокруг убедили, как им прекрасно живётся, даже многие украинцы завидовали, не говоря про русских.
Белорусы, кстати, при любом удобном поводе теперь украинцев обвиняют, что - следите за руками - это украинцы виноваты в бедах белорусов! так как они торговали с Лукой, пока "невероятные" белорусы там "кровь проливали" (ага, забрасывая ментов цветами в ответ на палки им в зады). Постоянно подобную дичь встречаю.
Так что Беларусь это, Беларусь. Точнее Белоруссия, так как это ничто иное как законсервированная БССР - именно за это они сами радостно проголосовали.
Але це чмо вірішило провести літо з місцевим гопником - плентаця по району і сікатися до перехожих...
А тепер збирається вичавити й усе "м'ясо".
Не дарма там Вагнер "м'ясо" це тренує.