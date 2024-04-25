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В Беларуси размещены десятки российских ядерных боеприпасов, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране размещено "несколько десятков российских ядерных боеприпасов". Все тактическое ядерное оружие России "должно" остаться в Беларуси.

Об этом Лукашенко сказал на Всебелорусском народном собрании в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам белорусского диктатора, участники собрания единогласно одобрили новую военную доктрину, которая предусматривает размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси как стратегический фактор сдерживания.

Лукашенко отметил, что то, что все стратегическое ядерное оружие было вывезено из Беларуси после распада Советского Союза в 1991 году, было "ошибкой", и что тактическое ядерное оружие России "должно" остаться в Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Беларуси утверждают, что разрабатывают лазерное оружие

В то же время он добавил, что независимость Беларуси необходимо сохранить, "несмотря ни на что".

Заявления Лукашенко о НАТО и Украине

Самопровозглашенный белорусский президент часто говорит об опасности нападения со стороны НАТО или Украины как о причине, почему его страна должна держать свою армию в постоянном состоянии высокой готовности.

В своей сегодняшней речи он заявил, что оппозиционные группы планируют захватить территорию в западной Беларуси и попросить поддержки у войск НАТО.

Служба безопасности Беларуси заявила 25 апреля, что предотвратила нападение на Минск беспилотников, запущенных из Литвы, официальные лица в Вильнюсе опровергли это заявление.

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Лукашенко призвал Запад "прекратить противостояние с Россией, объявив ничью", что, по его словам, ускорит мирный процесс и прекратит войну в Украине.

"Иначе Украина перестанет существовать", - отметил он.

Отметим, что Всебелорусское народное собрание - общее совещание правительства с руководителями промышленности. С 1996 по 2021 год провели шесть таких заседаний.

Оппозиционные политики и активисты раскритиковали это событие, назвав его инструментом пропаганды Лукашенко, призванным продемонстрировать единодушную поддержку авторитарного лидера, который правит в стране с 1994 года.

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Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) ядерное оружие (1326)


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Топ комментарии
+26
Цей старий гандон і пліснява здохне в своїй мочі
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25.04.2024 17:17
+22
Я вам ща карту покажу
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25.04.2024 17:17
+21
У підвал його хати заклали бобу, а він радіє. Ну не йолоп?
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25.04.2024 17:18
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Я вам ща карту покажу
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25.04.2024 17:17 Ответить
БЛЕФ-відповідь недоБацьки в поміч обсьору Кремля - 300км АТАКМС вже з березня ...башать рашку , а воно лиш на оголошення офіціального Держдепу проснулося...
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25.04.2024 17:20 Ответить
А в Україну дідо Байден вчора ввечері завіз 99 атомових бонб, - будєм з особливим цінізмааам дамбіть бімбаз, - викурювати дурноголових нащадків героїв відбійного молотка та кирки з копанок, ібо нєх*й🤔🧐😁 А ви покажіть, що в України немає своєї ядрьоної бонби🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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25.04.2024 17:55 Ответить
...і чотири напрямки)))
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25.04.2024 18:13 Ответить
не треба карт, досить скиглити та стогнати !

координати резиденції Мудыщева вже закладені у ядерні ракети НАТИ !

замєтьтє, сам, сам напросився !
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25.04.2024 18:46 Ответить
Про долю Чаушеску -варто пам'ятати картопляному недофюреру!
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26.04.2024 11:40 Ответить
Цей старий гандон і пліснява здохне в своїй мочі
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25.04.2024 17:17 Ответить
У підвал його хати заклали бобу, а він радіє. Ну не йолоп?
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25.04.2024 17:18 Ответить
бомбу?
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26.04.2024 13:12 Ответить
Ташчішся, нішчєта?
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25.04.2024 17:21 Ответить
Тільки рипнися і гаплик твоєму колгоспу.
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25.04.2024 17:22 Ответить
Приходит Заяц к Медведю:
- Мишка! А давай мы с тобой будем "корешами"!
- А зачем оно мне надо?
- Ну я тебя везде хвалить буду и прославлять...
- Ну- давай!
На гулянке Заяц выпил и стал ко всем задираться Ему говорят:
- Косой! Так и по "хряпальнику" получить можно!
Заяц засучивает рукава:
- Кто против меня и моего кореша Мишки?!
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25.04.2024 17:30 Ответить
так "мішкє" першому прямо прилетить, а зайкє-лукє вже рікощетом
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25.04.2024 18:48 Ответить
Не зрозуміло, чому це анекдот, в житті завжди саме так і відбувається.
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26.04.2024 09:03 Ответить
І шо, колгоспне чмо, ти цім нас налякав? Прийде час і тобі разом з байстрюком Коленькой тобі іх макети у дупу і запхають хлопці полку Каліновського.
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25.04.2024 17:32 Ответить
це він себе спасає... бо вже почав малювати карту, де литовці під виглядом марсіан захоплюють Кобрин, а потім закликають НАТО ввести війська в Білорусь. )
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25.04.2024 18:33 Ответить
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що ознак наявності ядерної зброї у Білорусі наразі немає.
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25.04.2024 17:35 Ответить
Переплутав ядерну бомбу з ядрьоною?
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25.04.2024 18:03 Ответить
як це вони можуть взнати? Тактичний 152мм ядерний фугас зовні такий же як і звичайний фугас.Сам служив у військах, поряд були села з селянами, ніхто з них до здогадувався про характер нашої служби, вони думали, що ми ракетчики, зв'язківці,хоча було зовсім не це.
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27.04.2024 14:21 Ответить
Прийде час і він сильно пошкодує про це
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25.04.2024 17:36 Ответить
Вы думаете он вечный?
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26.04.2024 08:46 Ответить
цей курва вдає, що не розуміє як перевдягнуті в білоруські однострої та білоруські вишиванки москалі попруть на Литву та Польщу робити "гібридну народну революцію" - а відгрібати будуть білоруські колгоспники.
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25.04.2024 18:04 Ответить
а чему он радуется - управлять он ими не может, ему они не принадлежат единственное что он добился это то что сделал Беларусь законной целью для ядерного удара для других стран
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25.04.2024 18:05 Ответить
Важливо утоичнити: законною у разі контрудару, а поки що це лише брязкання зброєю!
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26.04.2024 09:00 Ответить
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25.04.2024 18:06 Ответить
ну коли ж ти вже ласти складеш падло
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25.04.2024 18:21 Ответить
У Білорусі розміщені десятки російських ядерних ***********, - Лукашенко
===============
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25.04.2024 18:43 Ответить
Сам бульбо-фюрер янелоху велел начинать заунывную, о размещении у нас ядерного амер вооружения... ЗЫ... Если чьо, поддержу руками и ногами.
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25.04.2024 18:46 Ответить
сдаю в оренду під ядерну базу США 6 соток під Києвом на 50 років!

за 1 доляр
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25.04.2024 18:50 Ответить
Пфи... Я - за 1 грн.
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25.04.2024 18:57 Ответить
Дебііл,пля... Більше сказати нічого.
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25.04.2024 18:52 Ответить
Імбіцил.
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25.04.2024 18:55 Ответить
Згорите в ядерному вогні, ідіоти...
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25.04.2024 19:14 Ответить
Даунито. Хромосомы там уже штуки две-три лишние
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25.04.2024 19:20 Ответить
Сміяться при слові "лопата": по Інтернет майнув "слушок" - Лула недарма так "забикував раптово" Просто в тих резервуарах нафтобаз які вчора горіли у кацапів було пальне яке Лука перекачав їм з своїх НПЗ От його і "заковбасило"!
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25.04.2024 19:30 Ответить
І це робить Білорусь ціллю для ядерного удару.
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25.04.2024 19:56 Ответить
..... бульбаш про це не скаже
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25.04.2024 21:51 Ответить
Ну вот ответ на нашу лоховатость в 1994 г по части яо! Сколько же лет намекал на жуткую ошибку не оставить тактическое яо тогда себе в стране. Можно смеятся---сквозь горькие и кровавые слёзы.
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25.04.2024 20:08 Ответить
боря, какую лоховатость? Тактическое ЯО кацапы вывезли в момент оглашения независимости Украины в 1991 году! А стратегическое вывезли ЗА ГОД до подписания Будапешта!
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26.04.2024 11:53 Ответить
опача-ча-ча-ча! Кого я вижу и читаю?! На латыни бы слепил. Мотался в Англию Ирландию за евриками---или оттуда строчишь? Ладно. Согласен я и давно---тогда просрали всё, тогда и войну эту проиграли. Просто никто не знал---почти. И до и после и после полуночи. Что первым отдавали и последним---30 лет выкинули.
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04.05.2024 18:53 Ответить
А хто тебе, ублюдка бульбашанського, буде питати? Білорусі вже давно немає, залишилась прокацапська губєрнія *****. А ти там гауляйтером поки у ***** рахуєшся.
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25.04.2024 20:25 Ответить
Ой, дитячі лякалки. Нічого там немає
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25.04.2024 20:39 Ответить
Довб@*** привітав білорусів з тим, що вони терер ціль у ядерній війні.
Білоруси не забудьте зняти взуття перед ядерним ударом бо розплавленою гумою ноги попече 😂
[сарказм]
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26.04.2024 08:55 Ответить
Білоруси після своїх "акцій протесту" там вже нічого не вирішують....
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26.04.2024 12:47 Ответить
Бульбанутий дуче очевидно не розуміє, що всяка дія мае протидію. Поляки у відповідь також домагаються розміщення ЯЗ. Дуче таки дебіл, якщо не розуміє, що в випадку війни отримає по сховищам ядерний удар.
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26.04.2024 09:26 Ответить
Шось мені підказує, що він вже звалив би кудись в ОАЄ але його не пускає Кощєй
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26.04.2024 09:28 Ответить
півень хизується тим що у нього у сраці путінський прутень сторчить
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26.04.2024 09:50 Ответить
"Незалежність Беларусі" - це, мабуть, такий жарт від бульбафюрера
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26.04.2024 11:00 Ответить
Мавпа хизується, що какахами закидає...
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26.04.2024 11:01 Ответить
Боеприпасы без пусковых установок - это ни о чем)
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26.04.2024 11:10 Ответить
Раз кацапи через таракана пропонують "нічʼю" - значить в них все сильно ******!
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26.04.2024 11:54 Ответить
Ну і дурак! Всю країну підставив під ядерний удар, патріот недороблений...
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26.04.2024 11:56 Ответить
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26.04.2024 12:46 Ответить
Дешеві понти бульбо-поца.
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26.04.2024 12:48 Ответить
Так и есть, меморандум лучше.
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26.04.2024 13:06 Ответить
Та ядерної зброї на території Білорусі може бути скільки завгодно, питання в тому в кого коди ініціювання і "кнопка".
В Туреччині, на базі Іджирлік також зберігається ядерна зброя, але це ж не означає що Ердоган може її застосувати. Те ж саме і про базу Рамштайн...
Дурень думкою тішиться. Нехай.
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26.04.2024 13:33 Ответить
Бімба в вагіні метро!!!
Азаров М.Я.
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26.04.2024 14:13 Ответить
 
 