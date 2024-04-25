В Беларуси размещены десятки российских ядерных боеприпасов, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране размещено "несколько десятков российских ядерных боеприпасов". Все тактическое ядерное оружие России "должно" остаться в Беларуси.

Об этом Лукашенко сказал на Всебелорусском народном собрании в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам белорусского диктатора, участники собрания единогласно одобрили новую военную доктрину, которая предусматривает размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси как стратегический фактор сдерживания.

Лукашенко отметил, что то, что все стратегическое ядерное оружие было вывезено из Беларуси после распада Советского Союза в 1991 году, было "ошибкой", и что тактическое ядерное оружие России "должно" остаться в Беларуси.

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В то же время он добавил, что независимость Беларуси необходимо сохранить, "несмотря ни на что".

Заявления Лукашенко о НАТО и Украине

Самопровозглашенный белорусский президент часто говорит об опасности нападения со стороны НАТО или Украины как о причине, почему его страна должна держать свою армию в постоянном состоянии высокой готовности.

В своей сегодняшней речи он заявил, что оппозиционные группы планируют захватить территорию в западной Беларуси и попросить поддержки у войск НАТО.

Служба безопасности Беларуси заявила 25 апреля, что предотвратила нападение на Минск беспилотников, запущенных из Литвы, официальные лица в Вильнюсе опровергли это заявление.

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Лукашенко призвал Запад "прекратить противостояние с Россией, объявив ничью", что, по его словам, ускорит мирный процесс и прекратит войну в Украине.

"Иначе Украина перестанет существовать", - отметил он.

Отметим, что Всебелорусское народное собрание - общее совещание правительства с руководителями промышленности. С 1996 по 2021 год провели шесть таких заседаний.

Оппозиционные политики и активисты раскритиковали это событие, назвав его инструментом пропаганды Лукашенко, призванным продемонстрировать единодушную поддержку авторитарного лидера, который правит в стране с 1994 года.

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