УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8716 відвідувачів онлайн
Новини
8 350 60

У Білорусі розміщені десятки російських ядерних боєприпасів, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в його країні розміщено "кілька десятків російських ядерних боєприпасів". Уся тактична ядерна зброя Росії "має" залишитися в Білорусі.

Про це Лукашенко сказав на Всебілоруських народних зборах у Мінську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами білоруського диктатора, учасники зібрання одноголосно схвалили нову військову доктрину, яка передбачає розміщення російської ядерної зброї на території Білорусії як стратегічний фактор стримування.

Лукашенко зазначив, що те, що вся стратегічна ядерна зброя була вивезена з Білорусі після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, було "помилкою", і що тактична ядерна зброя Росії "має" залишитися в Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі стверджують, що розробляють лазерну зброю

Водночас він додав, що незалежність Білорусі необхідно зберегти, "незважаючи ні на що".

Заяви Лукашенка про НАТО та Україну

Самопроголошений білоруський президент часто говорить про небезпеку нападу з боку НАТО чи України як про причину, чому його країна повинна тримати свою армію в постійному стані високої готовності.

У своїй сьогоднішній промові він заявив, що опозиційні групи планують захопити територію в західній Білорусі й попросити підтримки у військ НАТО.

Служба безпеки Білорусі заявила 25 квітня, що запобігла нападу на Мінськ безпілотників, запущених із Литви, офіційні особи у Вільнюсі заперечили цю заяву.

Читайте також: Білорусь готується до війни, - Лукашенко

Лукашенко закликав Захід "припинити протистояння з Росією, оголосивши нічию", що, за його словами, прискорить мирний процес і припинить війну в Україні.

"Інакше Україна перестане існувати", - зазначив він.

Зазначимо, що Всебілоруські народні збори – загальна нарада уряду з керівниками промисловості. З 1996 по 2021 рік провели шість таких засідань.

Опозиційні політики й активісти розкритикували цю подію, назвавши її інструментом пропаганди Лукашенка, покликаним продемонструвати одностайну підтримку авторитарного лідера, який править у країні з 1994 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС готовий ввести більше санкцій проти Білорусі, - прем’єр-міністр Латвії Сіліня

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) ядерна зброя (1145)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Цей старий гандон і пліснява здохне в своїй мочі
показати весь коментар
25.04.2024 17:17
+22
Я вам ща карту покажу
показати весь коментар
25.04.2024 17:17
+21
У підвал його хати заклали бобу, а він радіє. Ну не йолоп?
показати весь коментар
25.04.2024 17:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вам ща карту покажу
показати весь коментар
25.04.2024 17:17 Відповісти
БЛЕФ-відповідь недоБацьки в поміч обсьору Кремля - 300км АТАКМС вже з березня ...башать рашку , а воно лиш на оголошення офіціального Держдепу проснулося...
показати весь коментар
25.04.2024 17:20 Відповісти
А в Україну дідо Байден вчора ввечері завіз 99 атомових бонб, - будєм з особливим цінізмааам дамбіть бімбаз, - викурювати дурноголових нащадків героїв відбійного молотка та кирки з копанок, ібо нєх*й🤔🧐😁 А ви покажіть, що в України немає своєї ядрьоної бонби🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
показати весь коментар
25.04.2024 17:55 Відповісти
...і чотири напрямки)))
показати весь коментар
25.04.2024 18:13 Відповісти
не треба карт, досить скиглити та стогнати !

координати резиденції Мудыщева вже закладені у ядерні ракети НАТИ !

замєтьтє, сам, сам напросився !
показати весь коментар
25.04.2024 18:46 Відповісти
Про долю Чаушеску -варто пам'ятати картопляному недофюреру!
показати весь коментар
26.04.2024 11:40 Відповісти
Цей старий гандон і пліснява здохне в своїй мочі
показати весь коментар
25.04.2024 17:17 Відповісти
У підвал його хати заклали бобу, а він радіє. Ну не йолоп?
показати весь коментар
25.04.2024 17:18 Відповісти
бомбу?
показати весь коментар
26.04.2024 13:12 Відповісти
Ташчішся, нішчєта?
показати весь коментар
25.04.2024 17:21 Відповісти
Тільки рипнися і гаплик твоєму колгоспу.
показати весь коментар
25.04.2024 17:22 Відповісти
Приходит Заяц к Медведю:
- Мишка! А давай мы с тобой будем "корешами"!
- А зачем оно мне надо?
- Ну я тебя везде хвалить буду и прославлять...
- Ну- давай!
На гулянке Заяц выпил и стал ко всем задираться Ему говорят:
- Косой! Так и по "хряпальнику" получить можно!
Заяц засучивает рукава:
- Кто против меня и моего кореша Мишки?!
показати весь коментар
25.04.2024 17:30 Відповісти
так "мішкє" першому прямо прилетить, а зайкє-лукє вже рікощетом
показати весь коментар
25.04.2024 18:48 Відповісти
Не зрозуміло, чому це анекдот, в житті завжди саме так і відбувається.
показати весь коментар
26.04.2024 09:03 Відповісти
І шо, колгоспне чмо, ти цім нас налякав? Прийде час і тобі разом з байстрюком Коленькой тобі іх макети у дупу і запхають хлопці полку Каліновського.
показати весь коментар
25.04.2024 17:32 Відповісти
це він себе спасає... бо вже почав малювати карту, де литовці під виглядом марсіан захоплюють Кобрин, а потім закликають НАТО ввести війська в Білорусь. )
показати весь коментар
25.04.2024 18:33 Відповісти
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що ознак наявності ядерної зброї у Білорусі наразі немає.
показати весь коментар
25.04.2024 17:35 Відповісти
Переплутав ядерну бомбу з ядрьоною?
показати весь коментар
25.04.2024 18:03 Відповісти
як це вони можуть взнати? Тактичний 152мм ядерний фугас зовні такий же як і звичайний фугас.Сам служив у військах, поряд були села з селянами, ніхто з них до здогадувався про характер нашої служби, вони думали, що ми ракетчики, зв'язківці,хоча було зовсім не це.
показати весь коментар
27.04.2024 14:21 Відповісти
Прийде час і він сильно пошкодує про це
показати весь коментар
25.04.2024 17:36 Відповісти
Вы думаете он вечный?
показати весь коментар
26.04.2024 08:46 Відповісти
цей курва вдає, що не розуміє як перевдягнуті в білоруські однострої та білоруські вишиванки москалі попруть на Литву та Польщу робити "гібридну народну революцію" - а відгрібати будуть білоруські колгоспники.
показати весь коментар
25.04.2024 18:04 Відповісти
а чему он радуется - управлять он ими не может, ему они не принадлежат единственное что он добился это то что сделал Беларусь законной целью для ядерного удара для других стран
показати весь коментар
25.04.2024 18:05 Відповісти
Важливо утоичнити: законною у разі контрудару, а поки що це лише брязкання зброєю!
показати весь коментар
26.04.2024 09:00 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2024 18:06 Відповісти
ну коли ж ти вже ласти складеш падло
показати весь коментар
25.04.2024 18:21 Відповісти
У Білорусі розміщені десятки російських ядерних ***********, - Лукашенко
===============
показати весь коментар
25.04.2024 18:43 Відповісти
Сам бульбо-фюрер янелоху велел начинать заунывную, о размещении у нас ядерного амер вооружения... ЗЫ... Если чьо, поддержу руками и ногами.
показати весь коментар
25.04.2024 18:46 Відповісти
сдаю в оренду під ядерну базу США 6 соток під Києвом на 50 років!

за 1 доляр
показати весь коментар
25.04.2024 18:50 Відповісти
Пфи... Я - за 1 грн.
показати весь коментар
25.04.2024 18:57 Відповісти
Дебііл,пля... Більше сказати нічого.
показати весь коментар
25.04.2024 18:52 Відповісти
Імбіцил.
показати весь коментар
25.04.2024 18:55 Відповісти
Згорите в ядерному вогні, ідіоти...
показати весь коментар
25.04.2024 19:14 Відповісти
Даунито. Хромосомы там уже штуки две-три лишние
показати весь коментар
25.04.2024 19:20 Відповісти
Сміяться при слові "лопата": по Інтернет майнув "слушок" - Лула недарма так "забикував раптово" Просто в тих резервуарах нафтобаз які вчора горіли у кацапів було пальне яке Лука перекачав їм з своїх НПЗ От його і "заковбасило"!
показати весь коментар
25.04.2024 19:30 Відповісти
І це робить Білорусь ціллю для ядерного удару.
показати весь коментар
25.04.2024 19:56 Відповісти
..... бульбаш про це не скаже
показати весь коментар
25.04.2024 21:51 Відповісти
Ну вот ответ на нашу лоховатость в 1994 г по части яо! Сколько же лет намекал на жуткую ошибку не оставить тактическое яо тогда себе в стране. Можно смеятся---сквозь горькие и кровавые слёзы.
показати весь коментар
25.04.2024 20:08 Відповісти
боря, какую лоховатость? Тактическое ЯО кацапы вывезли в момент оглашения независимости Украины в 1991 году! А стратегическое вывезли ЗА ГОД до подписания Будапешта!
показати весь коментар
26.04.2024 11:53 Відповісти
опача-ча-ча-ча! Кого я вижу и читаю?! На латыни бы слепил. Мотался в Англию Ирландию за евриками---или оттуда строчишь? Ладно. Согласен я и давно---тогда просрали всё, тогда и войну эту проиграли. Просто никто не знал---почти. И до и после и после полуночи. Что первым отдавали и последним---30 лет выкинули.
показати весь коментар
04.05.2024 18:53 Відповісти
А хто тебе, ублюдка бульбашанського, буде питати? Білорусі вже давно немає, залишилась прокацапська губєрнія *****. А ти там гауляйтером поки у ***** рахуєшся.
показати весь коментар
25.04.2024 20:25 Відповісти
Ой, дитячі лякалки. Нічого там немає
показати весь коментар
25.04.2024 20:39 Відповісти
Довб@*** привітав білорусів з тим, що вони терер ціль у ядерній війні.
Білоруси не забудьте зняти взуття перед ядерним ударом бо розплавленою гумою ноги попече 😂
[сарказм]
показати весь коментар
26.04.2024 08:55 Відповісти
Білоруси після своїх "акцій протесту" там вже нічого не вирішують....
показати весь коментар
26.04.2024 12:47 Відповісти
Бульбанутий дуче очевидно не розуміє, що всяка дія мае протидію. Поляки у відповідь також домагаються розміщення ЯЗ. Дуче таки дебіл, якщо не розуміє, що в випадку війни отримає по сховищам ядерний удар.
показати весь коментар
26.04.2024 09:26 Відповісти
Шось мені підказує, що він вже звалив би кудись в ОАЄ але його не пускає Кощєй
показати весь коментар
26.04.2024 09:28 Відповісти
півень хизується тим що у нього у сраці путінський прутень сторчить
показати весь коментар
26.04.2024 09:50 Відповісти
"Незалежність Беларусі" - це, мабуть, такий жарт від бульбафюрера
показати весь коментар
26.04.2024 11:00 Відповісти
Мавпа хизується, що какахами закидає...
показати весь коментар
26.04.2024 11:01 Відповісти
Боеприпасы без пусковых установок - это ни о чем)
показати весь коментар
26.04.2024 11:10 Відповісти
Раз кацапи через таракана пропонують "нічʼю" - значить в них все сильно ******!
показати весь коментар
26.04.2024 11:54 Відповісти
Ну і дурак! Всю країну підставив під ядерний удар, патріот недороблений...
показати весь коментар
26.04.2024 11:56 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2024 12:46 Відповісти
Дешеві понти бульбо-поца.
показати весь коментар
26.04.2024 12:48 Відповісти
Так и есть, меморандум лучше.
показати весь коментар
26.04.2024 13:06 Відповісти
Та ядерної зброї на території Білорусі може бути скільки завгодно, питання в тому в кого коди ініціювання і "кнопка".
В Туреччині, на базі Іджирлік також зберігається ядерна зброя, але це ж не означає що Ердоган може її застосувати. Те ж саме і про базу Рамштайн...
Дурень думкою тішиться. Нехай.
показати весь коментар
26.04.2024 13:33 Відповісти
Бімба в вагіні метро!!!
Азаров М.Я.
показати весь коментар
26.04.2024 14:13 Відповісти
 
 