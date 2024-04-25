У Білорусі розміщені десятки російських ядерних боєприпасів, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в його країні розміщено "кілька десятків російських ядерних боєприпасів". Уся тактична ядерна зброя Росії "має" залишитися в Білорусі.

Про це Лукашенко сказав на Всебілоруських народних зборах у Мінську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами білоруського диктатора, учасники зібрання одноголосно схвалили нову військову доктрину, яка передбачає розміщення російської ядерної зброї на території Білорусії як стратегічний фактор стримування.

Лукашенко зазначив, що те, що вся стратегічна ядерна зброя була вивезена з Білорусі після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, було "помилкою", і що тактична ядерна зброя Росії "має" залишитися в Білорусі.

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Водночас він додав, що незалежність Білорусі необхідно зберегти, "незважаючи ні на що".

Заяви Лукашенка про НАТО та Україну

Самопроголошений білоруський президент часто говорить про небезпеку нападу з боку НАТО чи України як про причину, чому його країна повинна тримати свою армію в постійному стані високої готовності.

У своїй сьогоднішній промові він заявив, що опозиційні групи планують захопити територію в західній Білорусі й попросити підтримки у військ НАТО.

Служба безпеки Білорусі заявила 25 квітня, що запобігла нападу на Мінськ безпілотників, запущених із Литви, офіційні особи у Вільнюсі заперечили цю заяву.

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Лукашенко закликав Захід "припинити протистояння з Росією, оголосивши нічию", що, за його словами, прискорить мирний процес і припинить війну в Україні.

"Інакше Україна перестане існувати", - зазначив він.

Зазначимо, що Всебілоруські народні збори – загальна нарада уряду з керівниками промисловості. З 1996 по 2021 рік провели шість таких засідань.

Опозиційні політики й активісти розкритикували цю подію, назвавши її інструментом пропаганди Лукашенка, покликаним продемонструвати одностайну підтримку авторитарного лідера, який править у країні з 1994 року.

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