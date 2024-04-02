Білорусь готується до війни, - Лукашенко
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що його країна готується до війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Ми зараз теж копаємо землю, як і вони (сусідні для Білорусі країни. - Ред.), зовсім поруч із кордоном. Тільки цілі у нас зовсім різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та інше, збільшують витрати на ударні озброєння", - зазначив самопроголошений "президент".
Лукашенко закликав "нікому не вірити", що Білорусь хоче воювати.
"Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" - не я це вигадав. Це дуже правильно сказано", - сказав диктатор.
За його словами, у Білорусі ведеться необхідна підготовка відповідних підрозділів, до військ поставляються різні види озброєнь та техніки.
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Але якщо серйозно. Мабуть білоруси не ідіоти, побачили, що таке війна.
- Ну всё! Ждите скора в гости! Гатовьте самагонку и сала - будем нашу пабеду празднавать!
- Ридльовку не забудь!
- А что такое "рыдльовка"?
- Лопата - білоруською! Треба ж буде тебе чимось закопувать!
Є заяви місцевих які бачили в складі окупантів також і військових в білоруській формі і з характерним акцентом який жителі Полісся всі знають.
Щось ще треба щоб офіційно назвати їх сателітами рашистів?
- Точно, це ж друзі Зелених Арахамій і Шевченок. Друзі, і постачальники бітуму для Зеленого крадівництва.
Ніхто їм нічого не зробить, бо хочуть після перемир'я в них ще бітум закупляти для великого відбудівництва
- В Вицебскай брыгаде!
- Кем? Снайпер? Командир БМД?
- Да я толька плац падметал да картошку на кухне чистил!
- А что же ты делать будешь, кагда "бендеры" нападут?
- То, ша умею: начищу им картошки да плац падмяту!
P.S.
Свою территорию для вторжения в начале войны Лука предоставил, т.к. был на 100% уверен, что война продлится 2-3 недели и закончится полной капитуляцией Украины. А там, победителей, как говорится, не судят. Но оказалось ... что не казалось. И теперь Лука петляет как может чтобы не сидеть с путлером на одной скамье в Гааге.
Що таке «Ай-Петрі СВ»? Це новітня система РЕБ, яка ефективно «садить» Орлани, Zalа, Ланцети. Уже навіть є досвід виведення з ладу авіабомб (КАБ).
Бо кацапи зараз для себе вже знімають з зберігання Т-54. І Бульбафюреру вони можуть дати хибащо Т-34.
Тим більше, що він же ж не купує, а хоче на шару.
Ладно бы сами гнили в своём колхозе, так нет - теперь и соседям покоя нет