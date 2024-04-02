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Новини Війна
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Білорусь готується до війни, - Лукашенко

лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що його країна готується до війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ми зараз теж копаємо землю, як і вони (сусідні для Білорусі країни. - Ред.), зовсім поруч із кордоном. Тільки цілі у нас зовсім різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та інше, збільшують витрати на ударні озброєння", - зазначив самопроголошений "президент".

Лукашенко закликав "нікому не вірити", що Білорусь хоче воювати.

"Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" - не я це вигадав. Це дуже правильно сказано", - сказав диктатор.

За його словами, у Білорусі ведеться необхідна підготовка відповідних підрозділів, до військ поставляються різні види озброєнь та техніки.

Також дивіться: У Білорусі КДБ затримав "українських агентів" та похвалився особливою жорстокістю під час їх побиття. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653)


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Топ коментарі
+37
Україна має знищити всі бульбаські НПЗ і першим Мозирський НПЗ ! Це законні цілі для знищення!
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02.04.2024 13:07
+33
Ще один цитатник готуйся до тюрми, картопля!!
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02.04.2024 13:05
+28
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02.04.2024 13:08
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Ще один цитатник готуйся до тюрми, картопля!!
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02.04.2024 13:05 Відповісти
до громадянської з таким рівнем підтримки білорусів
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02.04.2024 13:23 Відповісти
Білоруси мовчки підуть воювати куди воно скаже.
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02.04.2024 14:56 Відповісти
Шо?! Фонариками с окон светить будут опять? Ну тогда плешивому выб.ядку точно гаплык
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02.04.2024 14:59 Відповісти
"Лукашенка - табє пязда" . Не судіть суворо, вчив білоруську по написах на паркані
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02.04.2024 16:20 Відповісти
Україна має знищити всі бульбаські НПЗ і першим Мозирський НПЗ ! Це законні цілі для знищення!
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02.04.2024 13:07 Відповісти
У випадку спроби вторгнення з їх території мабуть це буде зроблено негайно.
Але якщо серйозно. Мабуть білоруси не ідіоти, побачили, що таке війна.
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02.04.2024 13:11 Відповісти
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02.04.2024 13:14 Відповісти
Не думаю що у бсср є воля вирішувати такі питання, насправді. Як мразійський хазяїн накаже, так і буде.
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02.04.2024 13:17 Відповісти
Ідіоти.Вони просто люлєй одержали і присіли.А так хотілося шмат України одержати...
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02.04.2024 13:18 Відповісти
Березень 2022 року Телефонна розмова між "українцем" і "білорусом російськомовним":
- Ну всё! Ждите скора в гости! Гатовьте самагонку и сала - будем нашу пабеду празднавать!
- Ридльовку не забудь!
- А что такое "рыдльовка"?
- Лопата - білоруською! Треба ж буде тебе чимось закопувать!
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02.04.2024 13:45 Відповісти
Вони не є самостійними і прийнятті рішеннь.
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02.04.2024 13:25 Відповісти
"У выпадку"?? А в 2022 роци то був не випадок?
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02.04.2024 14:54 Відповісти
Я нагадаю, що в 2022 з іх території заходили колони окупантів на Київ і Чернігів. Останній також щодня рівняли з землею літаки з білоруських аеродромів, і балістика- теж звідти.
Є заяви місцевих які бачили в складі окупантів також і військових в білоруській формі і з характерним акцентом який жителі Полісся всі знають.
Щось ще треба щоб офіційно назвати їх сателітами рашистів?
- Точно, це ж друзі Зелених Арахамій і Шевченок. Друзі, і постачальники бітуму для Зеленого крадівництва.
Ніхто їм нічого не зробить, бо хочуть після перемир'я в них ще бітум закупляти для великого відбудівництва
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02.04.2024 17:20 Відповісти
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02.04.2024 13:08 Відповісти
- Где в армии служил?
- В Вицебскай брыгаде!
- Кем? Снайпер? Командир БМД?
- Да я толька плац падметал да картошку на кухне чистил!
- А что же ты делать будешь, кагда "бендеры" нападут?
- То, ша умею: начищу им картошки да плац падмяту!

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02.04.2024 13:51 Відповісти
Падло!
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02.04.2024 13:09 Відповісти
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02.04.2024 13:09 Відповісти
Хочеш миру - готуйся до війни з рашкою! Довбень!
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02.04.2024 13:10 Відповісти
Пишуть, що здох його охоронець від отруєння тяжкими металами після вояжу Бульбофюрера в Санкт-перербург...
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02.04.2024 13:13 Відповісти
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02.04.2024 13:13 Відповісти
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02.04.2024 13:15 Відповісти
Якщо риє, значить хоче бути довічним. Щоб зразу у свою яму, і ніяких додаткових витрат. Сучий син, економний не по рокам.
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02.04.2024 13:15 Відповісти
Сказав вояка лукашенко,який нічого сам не вирішує,тільки виконує вказівки кремля.
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02.04.2024 13:21 Відповісти
Законні цілі для знищення Україною !

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02.04.2024 13:23 Відповісти
Зелена влада в них купляла бітум для крадівництва доріг. І після перемир'я сподівається продовжити. Так що нічого їм не буде, цим сателітам пуйла
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02.04.2024 17:23 Відповісти
Довбой@б.
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02.04.2024 13:25 Відповісти
Путлер постоянно требует от Луки непосредственного участия ВС Белоруси в войне с Украиной, т.к. ему крайне важно скрепить кровью союз РФ и Белоруси. Лука крутится как уж на сковородке и петляет как может. Подобными заявления Лука как бы говорит: Как же я могу послать войска в Украину, если не сегодня-завтра на Белорусь или Украина или Польша нападет. Я тут готовлюсь к обороне в полный рост. Извини, мол, пока не могу помочь - самому ресурсов не хватает.

P.S.
Свою территорию для вторжения в начале войны Лука предоставил, т.к. был на 100% уверен, что война продлится 2-3 недели и закончится полной капитуляцией Украины. А там, победителей, как говорится, не судят. Но оказалось ... что не казалось. И теперь Лука петляет как может чтобы не сидеть с путлером на одной скамье в Гааге.
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02.04.2024 13:28 Відповісти
Так він має і сидіти з путлєром в Гаазі. Він учасник війни !
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02.04.2024 13:34 Відповісти
Готуйся, паскуда. Це тобі не допоможе
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02.04.2024 13:28 Відповісти
В ЗСУ скоро з'явиться ************ система нейтралізації безпілотників "Ай-Петрі СВ". Ціну в 150 млн грн повністю покрив Порошенко

Що таке «Ай-Петрі СВ»? Це новітня система РЕБ, яка ефективно «садить» Орлани, Zalа, Ланцети. Уже навіть є досвід виведення з ладу авіабомб (КАБ).
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02.04.2024 13:35 Відповісти
у мене питання до 73% зекретинів, де зелена паскуда накрадені гроші ховає. коли в той час "барига" Порошенко озброює ЗСУ?
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02.04.2024 19:34 Відповісти
рано чи пізно рашисти полізуть з Білорусі знову, бо потенціалу у них вистачить, щоб розтягнути фронт вони це зроблять. Ми готові до цього?
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02.04.2024 13:36 Відповісти
..дивись - не всерись, лука
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02.04.2024 13:36 Відповісти
Яку зброю робить Білорусь?

Бо кацапи зараз для себе вже знімають з зберігання Т-54. І Бульбафюреру вони можуть дати хибащо Т-34.
Тим більше, що він же ж не купує, а хоче на шару.
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02.04.2024 13:37 Відповісти
бульбаші поставляють 72-ки кацапам і мають свій завод у Борисові
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02.04.2024 14:10 Відповісти
З того моменту як туди зайде полк Каліновського, це вже - громадянська війна...І як білоруській владі допомагає раша , помічники їх опонентів - хтоб не забажав.
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02.04.2024 13:55 Відповісти
Так, готується! Як в 1941-му - караваї з сіллю на рушниках, первачок, "упаковані" комуністи, комсомольці ,комісари...)))
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02.04.2024 14:05 Відповісти
Идиот.
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02.04.2024 14:18 Відповісти
Тамздоровий глузд давно програв свою війну ідіотизму.
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02.04.2024 14:19 Відповісти
куйло команду дав своєму "гауляйтеру бульенляндії ".готовитися до війни.Не виключено ,що підла білоруська шлюха куйла попробує просуватися на Україну...
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02.04.2024 14:27 Відповісти
Війська червоно-зелених були і в Київські обл. І в Чернігівські, ракети летіли летіли, зброю надавав надав і т.д. так отож.
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02.04.2024 14:40 Відповісти
"Мирные" инфантильные идиоты в 2020 году вопили "мы не хотим, чтобы пролилась кровь", когда голыми руками власть можно было брать. После этого мало того, что лука дофига крови оппозиционеров уже пролил, так сейчас ещё и "невероятных" любвеобильных цветоводов к реальной войне готовят.

Ладно бы сами гнили в своём колхозе, так нет - теперь и соседям покоя нет
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02.04.2024 14:58 Відповісти
Из-за этого ***** ВСУ приходится держать большие силы на севере.
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02.04.2024 15:03 Відповісти
Обьективно, Лука мужик крепкий и хитрый! Несколько десятилетий у власти, подавил у себя в стране Майдан, не убежал как наш Янык трусливо после первых же бесспорядков и митингов..........Не удивлюсь ели он пересидит еще многих президентов -и Трампа и Байдена и Зеленского и Макрона......
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02.04.2024 15:30 Відповісти
Мир прийде тільки з перемогою України. Так що, Лука усьцятий, "хочеш миру - готуйся огребсти п**дюлєй"
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02.04.2024 15:57 Відповісти
А що таке "перемога України?" Дайте будь-ласка цьому терміну чітке реалістичне визначення з урахуванням сьогоднішньої ситуації на фронті і взагалі в Україні....
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02.04.2024 16:42 Відповісти
Кацапи якісь бонди вимагають від таракана. От і забиває ефір. Які гроші? Ми до війни готуємось.
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02.04.2024 16:09 Відповісти
Хотілось би щоб у 2022 ми були готові до війни хоча б як білоруси.
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02.04.2024 16:54 Відповісти
буде санітарна зона по Прип'ять
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02.04.2024 17:16 Відповісти
СТАРАЯ КИТАЙСКАЯ ПОГОВОРКА КАК И ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ )))
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03.04.2024 02:23 Відповісти
 
 