Білорусь готується до війни, - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що його країна готується до війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ми зараз теж копаємо землю, як і вони (сусідні для Білорусі країни. - Ред.), зовсім поруч із кордоном. Тільки цілі у нас зовсім різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та інше, збільшують витрати на ударні озброєння", - зазначив самопроголошений "президент".

Лукашенко закликав "нікому не вірити", що Білорусь хоче воювати.

"Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" - не я це вигадав. Це дуже правильно сказано", - сказав диктатор.

За його словами, у Білорусі ведеться необхідна підготовка відповідних підрозділів, до військ поставляються різні види озброєнь та техніки.

Також дивіться: У Білорусі КДБ затримав "українських агентів" та похвалився особливою жорстокістю під час їх побиття. ВIДЕО