ЄС готовий ввести більше санкцій проти Білорусі, - прем’єр-міністр Латвії Сіліня

Лідери ЄС готові посилити санкції проти Білорусі у зв’язку з обходом чинних обмежень, запроваджених ЄС проти російських союзників диктатора Путіна та торгівлі товарами для військової машини РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявила прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

"Ми також готові посилити санкції не тільки проти Росії, але й проти Білорусі, тому що Білорусь використовується Росією, щоб не виконувати санкції", – сказала вона після прибуття на саміт лідерів ЄС.

Вона додала, що також пройшло обговорення, як кошти від заморожених російських активів мають бути використані на користь України.

"З Балтійськими країнами та іншими державами-членами ЄС ми продовжуємо підтримувати Україну, і ми хочемо продовжувати підтримувати Україну, шукаючи варіанти протиповітряної оборони на додаток до того, що було зроблено", – заявила Сіліня.

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