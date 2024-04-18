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ЄС готовий ввести більше санкцій проти Білорусі, - прем’єр-міністр Латвії Сіліня

білорусь,санкції

Лідери ЄС готові посилити санкції проти Білорусі у зв’язку з обходом чинних обмежень, запроваджених ЄС проти російських союзників диктатора Путіна та торгівлі товарами для військової машини РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявила прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

"Ми також готові посилити санкції не тільки проти Росії, але й проти Білорусі, тому що Білорусь використовується Росією, щоб не виконувати санкції", – сказала вона після прибуття на саміт лідерів ЄС.

Вона додала, що також пройшло обговорення, як кошти від заморожених російських активів мають бути використані на користь України.

"З Балтійськими країнами та іншими державами-членами ЄС ми продовжуємо підтримувати Україну, і ми хочемо продовжувати підтримувати Україну, шукаючи варіанти протиповітряної оборони на додаток до того, що було зроблено", – заявила Сіліня.

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Автор: 

Білорусь (7922) Латвія (1342) санкції (11760)


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клоуни і санкції клоунські...
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18.04.2024 12:12 Відповісти
це замість снарядів?
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18.04.2024 12:12 Відповісти
Не розумію. Нехай вони бояться путлера. Але білорусь точнісінько підпадає під визначення " країна- спонсор тероризму" . Надає територію для нападу, розміщення військ, постачає та ремонтує військову техніку для раши.
Чито Європі бульби не вистачає?
Чому не проголосити цих бульбашів спонсорами тероризму? Чому не припинити будь-які торгівельні відносини? Закрити кордони? Конфіскувати всю власність за кордоном?
Де ті довбані МЗСи?
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18.04.2024 12:15 Відповісти
Наверное про сануции полякам забыли сообщить которые торгуют с Белорашкой во всю.
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18.04.2024 12:17 Відповісти
Спят и видят как бы с парашей всё вернуть в зад.
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18.04.2024 12:57 Відповісти
А що наш ЩЕ ЛЕГІТИМНИЙ несе у Ю-тубі ? Віра в перемогу, єдність всіх !!! Проте, НАШ ЛЕГІТИМНИЙ за спинами українців, європейців заробляє гроші .... з грошей Європи, з грошей партнерів через своїх помічників та їх оборуток на схематозах. То зі снарядами, то з кошторисами фортифікацій. яких у природі не існує (у моєму селищі точно. крім ям), то з харчуванням ЗСУ, їх спорядженням. Допоки ми терпіти будемо оце від зеленСКОГО ? Його банди помічників ? Перезавантаження ? Що це ? Здача Авдіївки, зараз Часового яру ? До 9 травня. І так буде! За стратегічним планом дЄрмака. Воля народу - НІЩО ? Для президента. Народ не хоче бачити його помічників до травня ! Його призначенців на доходні посади до травня ! До травня УРЯД ЄДНОСТІ має сидіти в КМУ ! Все . Крапка.
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18.04.2024 13:10 Відповісти
 
 