Білорусь неподалік кордону з Україною будує військову базу, де, ймовірно, РФ зберігатиме ядерну зброю, - NYT
Неподалік білоруського міста Осиповичі, що за 190 км від кордону з Україною, розбудовують військовий об’єкт, на якому росіяни можуть зберігати ядерну зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LIGA.net.
Зазначається, що видання The New York Times проаналізувало супутникові знімки від Maxar і побачило, що на обʼєкті з березня триває будівництво.
Зокрема, там зʼявилася нова тришарова огорожа, крита вантажна зона й укриття для підземних бункерів. Будівництво триває — там працюють бульдозери і зводяться нові будівлі. Реконструкції також відповідають структурам, які можна побачити на інших колишніх радянських ядерних сховищах, зазначає NYT.
Базу прикриває ППО, а поблизу неї є частина з "Іскандерами", які можуть запускати ракети з ядерними зарядами.
Як зазначають у газеті, ядерні програми дуже засекречені, тому можливо, що в Білорусі є й інші місця, де РФ зберігає боєголовки – і Кремль, можливо, навіть перемістив деякі з них на об'єкт в Осиповичі, хоча все вказує на протилежне.
Що відомо про ядерну зброю на території Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в його країні розміщено "кілька десятків російських ядерних боєприпасів". Уся тактична ядерна зброя Росії "має" залишитися в Білорусі.
На початку травня війська Білорусі розпочали раптову "перевірку" засобів-носіїв нестратегічного ядерного озброєння
У січні 2024 року Лукашенко хизувався переданими Білорусі ядерними ракетами до комплексів "Іскандер": "Отримали від росіян за їхні гроші".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Той неситим оком
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
(Т. Шевченко, "Сон")
Кажуть, що перед смертю їй відібрало мову...
Дзеля вызначэньня беларусаў назва «ліцьвіны»https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8B#cite_note-17 [b] шырока ўжывалася яшчэ ўсё XIX стагодзьдзе і захоўваецца ў ******** частковым ужытку ў якасьці саманазвы вясковага жыхарства https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Беларусі . Як адзначае беларускі гісторык https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%87_%D0%90%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%9E Уладзімер Арлоў у кнізе «https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C._%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5 Краіна Беларусь. Вялікае Княства Літоўскае », «Мы - беларусы, але мы і ліцьвіны, спадкаемцы гісторыі і культуры магутнай эўрапейскай дзяржавы - Вялікага Княства Літоўскага».
Тобто - з 16 століття "литвини" (білоруси) фактично зникають з політичної арени і стають інструментом політичної волі сусідніх націй - поляків, а потім - росіян
Чи ти знаєш скільки білорусів воює зараз на фронті за Україну поки ти просижуєш сраку у тилу?
Закінчилась російсько-українська війна і на «Цензор» знову повилазили «сябри» з черговими «порадами» - «Как украинцам абустроить паслеваенную Украину!» … Українці питають:
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
- А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?
А потім там збираються зробити провокацію з вибухами та витоком радіації?
Кордон України з БРСР - трохи більше 1000км (1058) Чим його прикривать у випадку оголошення війни? Нам ледве вистачає військ на півдні та сході! А це обов"язково буде у випадку нанесення удару по території БРСР Тому мусимо "скреготать зубами" і терпіть
Саме тому Лука і "мечет икру" у телеефірі
Остается от зависти сдохнуть. Мне не дано такой стиль.
Аналитика уровня - Бог.