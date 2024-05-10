Білорусь неподалік кордону з Україною будує військову базу, де, ймовірно, РФ зберігатиме ядерну зброю, - NYT

Неподалік білоруського міста Осиповичі, що за 190 км від кордону з Україною, розбудовують військовий об’єкт, на якому росіяни можуть зберігати ядерну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LIGA.net.

Зазначається, що видання The New York Times проаналізувало супутникові знімки від Maxar і побачило, що на обʼєкті з березня триває будівництво.

Зокрема, там зʼявилася нова тришарова огорожа, крита вантажна зона й укриття для підземних бункерів. Будівництво триває — там працюють бульдозери і зводяться нові будівлі. Реконструкції також відповідають структурам, які можна побачити на інших колишніх радянських ядерних сховищах, зазначає NYT.

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Базу прикриває ППО, а поблизу неї є частина з "Іскандерами", які можуть запускати ракети з ядерними зарядами.

Як зазначають у газеті, ядерні програми дуже засекречені, тому можливо, що в Білорусі є й інші місця, де РФ зберігає боєголовки – і Кремль, можливо, навіть перемістив деякі з них на об'єкт в Осиповичі, хоча все вказує на протилежне.

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Що відомо про ядерну зброю на території Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в його країні розміщено "кілька десятків російських ядерних боєприпасів". Уся тактична ядерна зброя Росії "має" залишитися в Білорусі.

На початку травня війська Білорусі розпочали раптову "перевірку" засобів-носіїв нестратегічного ядерного озброєння

У січні 2024 року Лукашенко хизувався переданими Білорусі ядерними ракетами до комплексів "Іскандер": "Отримали від росіян за їхні гроші".