УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9490 відвідувачів онлайн
Новини
1 105 18

Росія активно впливає на всі політичні групи в Європарламенті, - Моравецький

моравецький

Росія намагається впливати на усі політичні групи в Європейському парламенті, зокрема і на "Європейських консерваторів і реформістів" (ECR), куди входить колишня партія влади Польщі.

Про це колишній прем’єр-міністр Польщі та член "Права і справедливості" Матеуш Моравецький заявив виданню Euractiv, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни дуже активні в кожній політичній групі (в Європарламенті)", - сказав Моравецький. Він додав, що не здивований викриттям чеськими та польськими органами влади операції впливу в Європі за участю проросійської пропагандистської мережі.

Читайте: У Німеччині затримали двох агентів РФ, які хотіли влаштувати диверсію та зірвати військову допомогу Україні, - Spiegel

Політик визнав, що його партія "Право і справедливість" і її європейська політична сім’я ECR також не поза ризиком.

"Я впевнений, що в ECR також (росіяни) проникають, або є спроби проникнути, і я б не став дивуватися, дізнавшись, що є той чи інший член, який співпрацює з росіянами, тому що вони надзвичайно ефективні у залученні людей", - сказав він.

Також читайте: У Європарламенті пропонують ЄС терміново розробити план для перемоги України

"Я не здивований тим, що вони (росіяни) проникають в (ультраправу групу) ID - навпаки: я абсолютно впевнений, що вони також намагаються проникнути в… (правоцентристську) Європейську народну партію та до соціалістів", - додав Моравецький.

Автор: 

Європарламент (1041) росія (64895) Моравецький Матеуш (371)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Шо там рольніки? Посівну вже завершили? Чекають на жнива "зелені" від *****?
показати весь коментар
18.04.2024 12:18
+4
І ніхто, ніхто навіть не намагається проникнути у партії на території росії.
Гра в одні ворота з відомим результатом.
показати весь коментар
18.04.2024 12:18
+3
кацапів не можна зробити менш ефективними, коли в них є безмежна купа грошей..., радянський союз став менш ефективним лише тоді, коли в нього закінчились гроші...
показати весь коментар
18.04.2024 12:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо там рольніки? Посівну вже завершили? Чекають на жнива "зелені" від *****?
показати весь коментар
18.04.2024 12:18 Відповісти
кацапів не можна зробити менш ефективними, коли в них є безмежна купа грошей..., радянський союз став менш ефективним лише тоді, коли в нього закінчились гроші...
показати весь коментар
18.04.2024 12:18 Відповісти
шо ти мелеш?
ссср - розвалився навпаки із-за нестачі товарів - а грошей було як грязі
в ссср легко друкували стільки грошей скільки треба
а коли грошей було багато - легко їх позбавлялись - наприклад як у 1991 році просто заборонили 50-ти та 100-рублеві купюри
показати весь коментар
18.04.2024 12:36 Відповісти
тепер помий рота клави дустом, якщо не маєш сечі терпіти, можливо, будеш читати та жувати в тиші?
показати весь коментар
18.04.2024 12:48 Відповісти
шу-шу-шу - чого *******? я писав НЕ ТОБІ а ганці панянці
Ви знайомі, пане куратор? Це твоя нова протеже? Чи панянка просто акаунт змінила?
показати весь коментар
18.04.2024 12:53 Відповісти
для особливо обдарованого ще раз: "тепер помий рота клави дустом, якщо не маєш сечі терпіти..." Побільше сміхунців, на міжзелактичного лідора взесвіту будеш схожим.
показати весь коментар
18.04.2024 13:02 Відповісти
поділися досвідом - те хоть той дуст купити?
сміх продовжує життя - і зелька тут нідочого - наука доказала!
А твій лідор на кого схожий? на женьку чи пуцьку?
показати весь коментар
18.04.2024 13:17 Відповісти
І ніхто, ніхто навіть не намагається проникнути у партії на території росії.
Гра в одні ворота з відомим результатом.
показати весь коментар
18.04.2024 12:18 Відповісти
моравецький - польський арестовіч - все що треба знати
показати весь коментар
18.04.2024 12:37 Відповісти
Але вони справді пхають всюди клешні, і досить успішно.
показати весь коментар
18.04.2024 12:39 Відповісти
Еуропейці, певно, стоятимуть поруч і квохтатимуть: "Мою жінку ******** є..уть!"
показати весь коментар
18.04.2024 12:20 Відповісти
Кацапня має Європу в хвіст і гриву. Ви більше беріть в них грошей і сюсюкайтесь. Не дай Бог вам пережити те що Україна переживає.
показати весь коментар
18.04.2024 12:21 Відповісти
Наші хєровніки з ОПИ хіба що свої дупи по Оманах волочити вміють та піднімати ціни на яйці до 17 гривень,- оце все на що вони можуть впливати
показати весь коментар
18.04.2024 12:26 Відповісти
не тільки, бо достукатись до порожніх макітр клінічних ідіотів імені 73%, змогли ж.
показати весь коментар
18.04.2024 12:50 Відповісти
ще покопирсайтесь у різниці поміж впливає та вплинула, якщо вас так вибісили редактори.
показати весь коментар
18.04.2024 13:46 Відповісти
Судячи із дій моравецього щодо України останні півроку його правління, показують, що він сам був на зарплаті у кремля.
показати весь коментар
18.04.2024 13:48 Відповісти
 
 