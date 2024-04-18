Росія активно впливає на всі політичні групи в Європарламенті, - Моравецький
Росія намагається впливати на усі політичні групи в Європейському парламенті, зокрема і на "Європейських консерваторів і реформістів" (ECR), куди входить колишня партія влади Польщі.
Про це колишній прем’єр-міністр Польщі та член "Права і справедливості" Матеуш Моравецький заявив виданню Euractiv, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росіяни дуже активні в кожній політичній групі (в Європарламенті)", - сказав Моравецький. Він додав, що не здивований викриттям чеськими та польськими органами влади операції впливу в Європі за участю проросійської пропагандистської мережі.
Політик визнав, що його партія "Право і справедливість" і її європейська політична сім’я ECR також не поза ризиком.
"Я впевнений, що в ECR також (росіяни) проникають, або є спроби проникнути, і я б не став дивуватися, дізнавшись, що є той чи інший член, який співпрацює з росіянами, тому що вони надзвичайно ефективні у залученні людей", - сказав він.
"Я не здивований тим, що вони (росіяни) проникають в (ультраправу групу) ID - навпаки: я абсолютно впевнений, що вони також намагаються проникнути в… (правоцентристську) Європейську народну партію та до соціалістів", - додав Моравецький.
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ссср - розвалився навпаки із-за нестачі товарів - а грошей було як грязі
в ссср легко друкували стільки грошей скільки треба
а коли грошей було багато - легко їх позбавлялись - наприклад як у 1991 році просто заборонили 50-ти та 100-рублеві купюри
Ви знайомі, пане куратор? Це твоя нова протеже? Чи панянка просто акаунт змінила?
сміх продовжує життя - і зелька тут нідочого - наука доказала!
А твій лідор на кого схожий? на женьку чи пуцьку?
Гра в одні ворота з відомим результатом.