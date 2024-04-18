Росія активно впливає на всі політичні групи в Європарламенті, - Моравецький

Росія намагається впливати на усі політичні групи в Європейському парламенті, зокрема і на "Європейських консерваторів і реформістів" (ECR), куди входить колишня партія влади Польщі.

Про це колишній прем’єр-міністр Польщі та член "Права і справедливості" Матеуш Моравецький заявив виданню Euractiv, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росіяни дуже активні в кожній політичній групі (в Європарламенті)", - сказав Моравецький. Він додав, що не здивований викриттям чеськими та польськими органами влади операції впливу в Європі за участю проросійської пропагандистської мережі.

Читайте: У Німеччині затримали двох агентів РФ, які хотіли влаштувати диверсію та зірвати військову допомогу Україні, - Spiegel

Політик визнав, що його партія "Право і справедливість" і її європейська політична сім’я ECR також не поза ризиком.

"Я впевнений, що в ECR також (росіяни) проникають, або є спроби проникнути, і я б не став дивуватися, дізнавшись, що є той чи інший член, який співпрацює з росіянами, тому що вони надзвичайно ефективні у залученні людей", - сказав він.

Також читайте: У Європарламенті пропонують ЄС терміново розробити план для перемоги України

"Я не здивований тим, що вони (росіяни) проникають в (ультраправу групу) ID - навпаки: я абсолютно впевнений, що вони також намагаються проникнути в… (правоцентристську) Європейську народну партію та до соціалістів", - додав Моравецький.