У Європарламенті пропонують ЄС терміново розробити план для перемоги України

Європейська народна партія, яка є найбільшою групою у Європарламенті, пропонує розробити "План ЄС для перемоги України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську Правду.

Цій заяві передувало ухвалення ЄНП спеціальної резолюції щодо Плану ЄС для перемоги України, який спрямований на усунення недоліків шляхом запровадження конкретних заходів з реформування всієї системи військової допомоги, а також переходу від індивідуальних до колективних дій та розподілу ресурсів.

"Цей план забезпечив би основу для колективних рішень ЄС та реалізації невідкладних кроків з військової допомоги Україні, необхідних для її перемоги", - йдеться в повідомленні.

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У своїй заяві партія наголошує, що вирішальна перемога України та поразка Росії мають вирішальне значення для європейської та глобальної безпеки.

"Все необхідне, зокрема своєчасна військова, економічна, політична та гуманітарна допомога Україні, має бути надано для якнайшвидшої перемоги у війні та запобігання подальшій ерозії глобальної безпеки", - наголосили там.

ЄНП підкреслює, що лише подальша трансатлантична єдність та рішучість у військовій підтримці України може зупинити цю війну, а також стримати майбутню агресію.

Згідно з ухваленою ЄНП резолюцією, План має забезпечити, щоб західна військова підтримка щорічно перевищувала 0,25% західного ВВП, що забезпечить втричі більшу військову підтримку Україні, ніж Україна отримала у 2023 році.

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