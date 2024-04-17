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Новини Війна
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У Європарламенті пропонують ЄС терміново розробити план для перемоги України

єс,євросоюз

Європейська народна партія, яка є найбільшою групою у Європарламенті, пропонує розробити "План ЄС для перемоги України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську Правду.

Цій заяві передувало ухвалення ЄНП спеціальної резолюції щодо Плану ЄС для перемоги України, який спрямований на усунення недоліків шляхом запровадження конкретних заходів з реформування всієї системи військової допомоги, а також переходу від індивідуальних до колективних дій та розподілу ресурсів.

"Цей план забезпечив би основу для колективних рішень ЄС та реалізації невідкладних кроків з військової допомоги Україні, необхідних для її перемоги", - йдеться в повідомленні.

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У своїй заяві партія наголошує, що вирішальна перемога України та поразка Росії мають вирішальне значення для європейської та глобальної безпеки.

"Все необхідне, зокрема своєчасна військова, економічна, політична та гуманітарна допомога Україні, має бути надано для якнайшвидшої перемоги у війні та запобігання подальшій ерозії глобальної безпеки", - наголосили там.

ЄНП підкреслює, що лише подальша трансатлантична єдність та рішучість у військовій підтримці України може зупинити цю війну, а також стримати майбутню агресію.

Згідно з ухваленою ЄНП резолюцією, План має забезпечити, щоб західна військова підтримка щорічно перевищувала 0,25% західного ВВП, що забезпечить втричі більшу військову підтримку Україні, ніж Україна отримала у 2023 році.

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Автор: 

Європарламент (1041) Євросоюз (13310)


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Топ коментарі
+4
Просто не верю. От іх планів, замість допомоги, вже нудить
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17.04.2024 17:22
+2
Як же Безугла допустила, що Європарламент досі без плану?
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17.04.2024 17:36
+1
пункти плану:

1. запитати словаків та угорців, чи вони не проти

2. якщо проти, наступні пункти плану можна не писати
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17.04.2024 17:31
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Правила форума Рада форумчан
Просто не верю. От іх планів, замість допомоги, вже нудить
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17.04.2024 17:22 Відповісти
пункти плану:

1. запитати словаків та угорців, чи вони не проти

2. якщо проти, наступні пункти плану можна не писати
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17.04.2024 17:31 Відповісти
так от, воно, як?
все як у зе!падлюк.
третій рік вторгнення, плана, нема!
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17.04.2024 17:32 Відповісти
треба ж виправдовувати своє фінансування, то хоч плани пишуть
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17.04.2024 17:34 Відповісти
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17.04.2024 17:34 Відповісти
Як же Безугла допустила, що Європарламент досі без плану?
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17.04.2024 17:36 Відповісти
Перший крок української перемоги. Вибори
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17.04.2024 18:09 Відповісти
Менше слів, більше справ панове європейці...
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17.04.2024 18:41 Відповісти
не словом , а ділом ! (с)
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17.04.2024 19:33 Відповісти
"предлагает"
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17.04.2024 19:11 Відповісти
вы не предлагайте ,а дайте нам оружие и мы похороним этот кусок гавна
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17.04.2024 19:32 Відповісти
Тупые тормоза.
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17.04.2024 20:02 Відповісти
,,Разработали план победы для Украины!,, Во поливают! Если в доме нету плану---то кури марихуану! Уже вроде можно. Что здесь гнусно и сильно. Как же ржут в кацапии с такой туфты. И ведь правы.
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17.04.2024 20:32 Відповісти
 
 