В Европарламенте предлагают ЕС срочно разработать план для победы Украины

Европейская народная партия, крупнейшая группа в Европарламенте, предлагает разработать "План ЕС для победы Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Этому заявлению предшествовало принятие ЕНП специальной резолюции по Плану ЕС для победы Украины, который направлен на устранение недостатков путем введения конкретных мер по реформированию всей системы военной помощи, а также перехода от индивидуальных к коллективным действиям и распределению ресурсов.

"Этот план обеспечил бы основу для коллективных решений ЕС и реализации неотложных шагов по военной помощи Украине, необходимых для ее победы", – говорится в сообщении.

В своем заявлении партия отмечает, что решающая победа Украины и поражение России имеют решающее значение для европейской и глобальной безопасности.

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"Все необходимое, в частности своевременная военная, экономическая, политическая и гуманитарная помощь Украине, должно быть предоставлено для скорейшей победы в войне и предотвращения дальнейшей эрозии глобальной безопасности", – отмечается в сообщении.

ЕНП подчеркивает, что только дальнейшее трансатлантическое единство и решимость в военной поддержке Украины может остановить эту войну, а также сдержать будущую агрессию.

Согласно принятой ЕНП резолюции, План должен обеспечить, чтобы западная военная поддержка ежегодно превышала 0,25% западного ВВП, что обеспечит втрое большую военную поддержку Украине, чем Украина получила в 2023 году.

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