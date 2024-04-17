РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10817 посетителей онлайн
Новости Война
1 662 13

В Европарламенте предлагают ЕС срочно разработать план для победы Украины

єс,євросоюз

Европейская народная партия, крупнейшая группа в Европарламенте, предлагает разработать "План ЕС для победы Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Этому заявлению предшествовало принятие ЕНП специальной резолюции по Плану ЕС для победы Украины, который направлен на устранение недостатков путем введения конкретных мер по реформированию всей системы военной помощи, а также перехода от индивидуальных к коллективным действиям и распределению ресурсов.

"Этот план обеспечил бы основу для коллективных решений ЕС и реализации неотложных шагов по военной помощи Украине, необходимых для ее победы", – говорится в сообщении.

В своем заявлении партия отмечает, что решающая победа Украины и поражение России имеют решающее значение для европейской и глобальной безопасности.

Читайте также: Европарламент не одобрит финансирование Совета ЕС, пока Украина не получит дополнительные Patriot

"Все необходимое, в частности своевременная военная, экономическая, политическая и гуманитарная помощь Украине, должно быть предоставлено для скорейшей победы в войне и предотвращения дальнейшей эрозии глобальной безопасности", – отмечается в сообщении.

ЕНП подчеркивает, что только дальнейшее трансатлантическое единство и решимость в военной поддержке Украины может остановить эту войну, а также сдержать будущую агрессию.

Согласно принятой ЕНП резолюции, План должен обеспечить, чтобы западная военная поддержка ежегодно превышала 0,25% западного ВВП, что обеспечит втрое большую военную поддержку Украине, чем Украина получила в 2023 году.

Также читайте: Европарламент и Евросовет достигли предварительного соглашения по либерализации торгового режима с Украиной. Предусмотрены защитные меры для фермеров ЕС

Автор: 

Европарламент (1795) Евросоюз (17059)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Просто не верю. От іх планів, замість допомоги, вже нудить
показать весь комментарий
17.04.2024 17:22
+2
Як же Безугла допустила, що Європарламент досі без плану?
показать весь комментарий
17.04.2024 17:36
+1
пункти плану:

1. запитати словаків та угорців, чи вони не проти

2. якщо проти, наступні пункти плану можна не писати
показать весь комментарий
17.04.2024 17:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто не верю. От іх планів, замість допомоги, вже нудить
показать весь комментарий
17.04.2024 17:22 Ответить
пункти плану:

1. запитати словаків та угорців, чи вони не проти

2. якщо проти, наступні пункти плану можна не писати
показать весь комментарий
17.04.2024 17:31 Ответить
так от, воно, як?
все як у зе!падлюк.
третій рік вторгнення, плана, нема!
показать весь комментарий
17.04.2024 17:32 Ответить
треба ж виправдовувати своє фінансування, то хоч плани пишуть
показать весь комментарий
17.04.2024 17:34 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2024 17:34 Ответить
Як же Безугла допустила, що Європарламент досі без плану?
показать весь комментарий
17.04.2024 17:36 Ответить
Перший крок української перемоги. Вибори
показать весь комментарий
17.04.2024 18:09 Ответить
Менше слів, більше справ панове європейці...
показать весь комментарий
17.04.2024 18:41 Ответить
не словом , а ділом ! (с)
показать весь комментарий
17.04.2024 19:33 Ответить
"предлагает"
показать весь комментарий
17.04.2024 19:11 Ответить
вы не предлагайте ,а дайте нам оружие и мы похороним этот кусок гавна
показать весь комментарий
17.04.2024 19:32 Ответить
Тупые тормоза.
показать весь комментарий
17.04.2024 20:02 Ответить
,,Разработали план победы для Украины!,, Во поливают! Если в доме нету плану---то кури марихуану! Уже вроде можно. Что здесь гнусно и сильно. Как же ржут в кацапии с такой туфты. И ведь правы.
показать весь комментарий
17.04.2024 20:32 Ответить
 
 