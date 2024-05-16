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Новости
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Зеленский и Туск поручили командам безотлагательно начать работу над текстом соглашения о безопасности

Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Дональдом Туском

Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск поручили своим командам безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Рассказал ему о поездке в Харьков и ситуацию на месте. В частности, о насущной потребности Украины в ПВО для защиты Харькова и других регионов", - отметил Зеленский.

По его словам, одна из целей РФ сейчас - газовая инфраструктура на западе Украины. Успех России там поставит под удар энергетическую безопасность Европы.

Поэтому Польша и Украина должны "совместно найти способ, как этому противодействовать".

"Также поручили командам безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности. Между историческими партнерами оно должно быть максимально амбициозным", - рассказал президент.

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Автор: 

безопасность (1101) Зеленский Владимир (20224) Польша (8398) соглашение (1303) Туск Дональд (732)


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Топ комментарии
+4
домовилися домовлятися!
потужно...
і начебто всі дорослі люди, а загралися в бубіни шашечкі.
в мене є хоккей настольний - треба?
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16.05.2024 18:23
+2
У Туска команда є.
А у Зеленського? Оті п'ять-шість менеджерів які гальмують і саботують все по команді з москви?
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16.05.2024 19:50
+1
А хто в команді зеленого? дермак?
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16.05.2024 18:25
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домовилися домовлятися!
потужно...
і начебто всі дорослі люди, а загралися в бубіни шашечкі.
в мене є хоккей настольний - треба?
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16.05.2024 18:23 Ответить
А хто в команді зеленого? дермак?
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16.05.2024 18:25 Ответить
Коля-коклета !
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16.05.2024 22:22 Ответить
Колекціонер обгорток від цукерок - зелений дурко
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16.05.2024 18:27 Ответить
З пшеками не треба ніяких угод підписувати.
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16.05.2024 18:28 Ответить
Ще й як треба. Чим тоді їх шльопати по пиці?
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16.05.2024 19:19 Ответить
У Туска команда є.
А у Зеленського? Оті п'ять-шість менеджерів які гальмують і саботують все по команді з москви?
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16.05.2024 19:50 Ответить
Какой бред !
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16.05.2024 22:20 Ответить
 
 