Зеленский и Туск поручили командам безотлагательно начать работу над текстом соглашения о безопасности

Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск поручили своим командам безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Рассказал ему о поездке в Харьков и ситуацию на месте. В частности, о насущной потребности Украины в ПВО для защиты Харькова и других регионов", - отметил Зеленский.

По его словам, одна из целей РФ сейчас - газовая инфраструктура на западе Украины. Успех России там поставит под удар энергетическую безопасность Европы.

Поэтому Польша и Украина должны "совместно найти способ, как этому противодействовать".

"Также поручили командам безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности. Между историческими партнерами оно должно быть максимально амбициозным", - рассказал президент.

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