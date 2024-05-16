Зеленский и Туск поручили командам безотлагательно начать работу над текстом соглашения о безопасности
Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск поручили своим командам безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности.
Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Рассказал ему о поездке в Харьков и ситуацию на месте. В частности, о насущной потребности Украины в ПВО для защиты Харькова и других регионов", - отметил Зеленский.
По его словам, одна из целей РФ сейчас - газовая инфраструктура на западе Украины. Успех России там поставит под удар энергетическую безопасность Европы.
Поэтому Польша и Украина должны "совместно найти способ, как этому противодействовать".
"Также поручили командам безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности. Между историческими партнерами оно должно быть максимально амбициозным", - рассказал президент.
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потужно...
і начебто всі дорослі люди, а загралися в бубіни шашечкі.
в мене є хоккей настольний - треба?
А у Зеленського? Оті п'ять-шість менеджерів які гальмують і саботують все по команді з москви?