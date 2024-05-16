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Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мерам удалось придать уверенности направлению Волчанска, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны "удалось придать уверенности" на Волчанском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мерам удалось придать уверенности направлению Волчанска. Но российские обстрелы не прекращаются, угрозы есть. Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанска. Наши контрударные действия продолжаются - продолжаются и в других районах в приграничье Харьковщины. И наших результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше.

Россия пытается расширить войну, сопровождает это неизменно пустыми словами о мире. Мы должны принудить Россию к реальному, справедливому миру всеми средствами. Наша защита от штурмов и ударов при этом - решающая", - сказал Зеленский.

Также читайте: РФ не сможет оккупировать Харьков, если у нас будут две системы Patriot, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (747)


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Топ комментарии
+37
Ууууууу, гнида неголена, шоб тобі, падло, повилазило.
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16.05.2024 20:28
+34
іди в сраку, президент ротом...
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16.05.2024 20:28
+31
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16.05.2024 20:40
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Невпевнено п*здить
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16.05.2024 20:27 Ответить
очінь даже впевнено.

Йому завжди хтось шось винен.

Зараз результати йому винні

І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше.
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16.05.2024 20:46 Ответить
Але суть питання, Ви вловили правильно...
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16.05.2024 20:47 Ответить
10000000 % пиз-ить.
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16.05.2024 21:25 Ответить
Але ж очі чесні!
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16.05.2024 22:05 Ответить
Ууууууу, гнида неголена, шоб тобі, падло, повилазило.
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16.05.2024 20:28 Ответить
іди в сраку, президент ротом...
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16.05.2024 20:28 Ответить
Каби, оце проблема. Кацапи знайшли свою тактику, нажаль вона поки дієва. Немає у нас чого протиставити тим КАБам. Не допоможуть проти них окопи та міська забудівля. Тільки атаки на аєродроми базування. Поки ніяк. Можливо винищувачи допоможуть, якщо будуть ракети дальні "повітря-повітря"
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16.05.2024 20:30 Ответить
або прєзідєнт вміняємий, бо цей дефективний
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16.05.2024 20:40 Ответить
а як можна зловити каб вмєняємим президентом?
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16.05.2024 21:11 Ответить
вмєняємим президентом можна не допустити пуски КАБ
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16.05.2024 21:16 Ответить
"я тучи разганю руками"?
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16.05.2024 21:20 Ответить
от саме так зебіли і мислять
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16.05.2024 21:24 Ответить
це про тебе
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16.05.2024 21:27 Ответить
********, я голосував за Порошенка проти цього Зебіла, який привів війну в мою країну.

Воно дурне, тупе і проросійське.

Шо ти мені хочеш пояснити ?
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16.05.2024 21:29 Ответить
Війну сюди привів твій кум Махно, Кучма, Кравчук, які продалися більшовикам.
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16.05.2024 21:39 Ответить
от Махно так точно ракет от ***** накликав
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16.05.2024 21:42 Ответить
так фулі ти докопався до віслюка? Він повинен всіх прикрити за 30 років дерибану?
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16.05.2024 21:57 Ответить
Сунь Дзи - найкращий бій той, шо не почався.

Сунь Дзи - якшо ти слабкий, прикидайся сильним, а не лізь глянути в очко ***** десь пасірідінє.

Дрєвні римляни - Сі віс пассем - пара белум. Пара белум, *****, а не шашлики !!!
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16.05.2024 21:20 Ответить
так шашлики то про тебе. ти іх жрав 30 років.
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16.05.2024 21:21 Ответить
я їх жрав і буду жрати - ти мені в меню не лізь.

а такі падли, як ти, вибрали ту мразоту, яка привела в мою країну війну
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16.05.2024 21:23 Ответить
якщо ти ]х жрав коли кучма продавав літаки та ракети - то й пельку прикрий, стратег від орала
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16.05.2024 21:25 Ответить
а ти тоді літав над тими літаками і своїм гімном хотів їх приземлити ?
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16.05.2024 21:31 Ответить
я плював у кучму, а ти жер шашлики 33 роки
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16.05.2024 21:35 Ответить
і шо ******** в тому, шоб жрать шашлики за свої гроші ?

хоч одна людина вмерла від того, шо я жрав шашлики ?

а від цього гнусаво-хрипатого підараса, якого ти вибрав, загинули сотні тисяч українців.

Шашлики мої тебе хвилюють ?
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16.05.2024 21:40 Ответить
так фулі ти докопався до віслюка, коли ти сам жер шашлики 30 років? Він повинен всіх прикрити за 30 років дерибану?Він тобі просто напам'ятав шо ти винен в тому, що нем нічого, і можеш жрати далі!Це твій портрет, не більше.
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16.05.2024 21:59 Ответить
може ти їбанутий на всю голову веган і ненавидиш всіх, хто їв шашлики ?

Віслюк мав не йти на должность, яка призначена не для віслюка, але віслюк цього не понімав
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16.05.2024 22:06 Ответить
Хто вибирав гниду Кравчука? - Ні не я. -Хто вибирав гниду Кучму? - Ні, не я. - Хто вибирав гніду Януковича - ні не я. Хто вибирав гніду Ющенка? - Знову не я. Так можке ти вибирав гніду Зе? - Ні не я. Так може ти вибирав гніду Леніна з Махно? - О, оце точно я!
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16.05.2024 22:16 Ответить
а тих, що устріц їли - в чисте поле вивести, поставить ліцом до стєнки і пулу в лоб
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16.05.2024 21:34 Ответить
А ти 30 років сі боров з окупаційов?
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16.05.2024 21:24 Ответить
я угорський суржик не розумію.
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16.05.2024 21:26 Ответить
ти ***** не розумієш, а тільки пердиш за гроші подоляка
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16.05.2024 21:32 Ответить
шкандибай у бухарест і там файну фуйню пиши на фряйному суржику.
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16.05.2024 21:38 Ответить
В ПНЗ не вчили?
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16.05.2024 21:22 Ответить
Причинно- наслідковий зв'язок
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16.05.2024 22:43 Ответить
Яки ГИДЮЧА і ТУПА ДЕМАГОГІЯ.
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16.05.2024 20:31 Ответить
шо б ти тільки знав як ти остогидів...
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16.05.2024 20:31 Ответить
"Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську" - якийсь набір слів. Носій мови так речення ніколи не побудує..
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16.05.2024 20:32 Ответить
так він не носій і тому не будує.

йому речення будують російськомовні сценаристи з 95 кварталу
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16.05.2024 20:42 Ответить
Якою ціною,вова...?!!!
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16.05.2024 21:57 Ответить
все завдяки тобі, вава, ти відмінив ( передвинув) відпуску зі скумбрією та спиногризами за державний кошт в Іспанії та Португалії! Слава Цезарю! чи Наполеону!
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16.05.2024 20:34 Ответить
Вова не має гідності змити свої криваві помилки та піти у відставку
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16.05.2024 20:38 Ответить
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16.05.2024 20:40 Ответить
Вава, краще б ти не заходив в політику
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16.05.2024 20:42 Ответить
в його випадку важливіше скоріше вийти з політики,для нашої ж безпеки.
бо за тиждень він законно перетворюється на блазня єрмака, якого випускають в ефір з черговим відосом
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16.05.2024 20:45 Ответить
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16.05.2024 20:44 Ответить
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.......... ЩОДНЯ
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16.05.2024 20:44 Ответить
Да! Но..Нет!!
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16.05.2024 22:47 Ответить
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16.05.2024 20:46 Ответить
От нафіга тут ця риганина?

ЦН підробляє для Телемудафону?
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16.05.2024 20:49 Ответить
То виробляється імунітет від зелені...)
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16.05.2024 21:55 Ответить
Або навпаки звикання до рвотного рефлексу.
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16.05.2024 22:12 Ответить
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16.05.2024 20:54 Ответить
вангуємо, в найближчі години, оп-а запросить вальку тєрешкову відвідати раду з офіційним візитом та виступити там з конструктивною пропозицією по просьбам наріда! )))
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16.05.2024 21:02 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
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16.05.2024 21:03 Ответить
ненавиджу
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16.05.2024 21:05 Ответить
Кордон виявився таким же захищеним, як і електростанції.
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16.05.2024 21:10 Ответить
І бабло виділене вже в крипті...
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16.05.2024 21:54 Ответить
а шо мало бути на кордоні?
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16.05.2024 21:13 Ответить
це ж треба бути таким жадібним підарасом, шо би за 7 млд в місяць покласти сотні тисяч людей?
зелена собака скажена.
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16.05.2024 21:17 Ответить
Дивно,що ви "не спостерігали ударного угрупування там",а угрупування неударне вже тиждень як не закінчується,кількість атак не меншає і йде повільне просування(((((Відосики ні з кварталу ні з тобою ніколи не дивлюся.
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16.05.2024 21:26 Ответить
Він так нічому не навчився.
Дарма тільки звільнив Залужного- тепер пожинає плоди своєї пихи та "величності"...
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16.05.2024 21:53 Ответить
Зеля це уособлення поразки, капітуляції та здачі України пуйлу.
Щоб він здох, разом зі своїєю зрадникою кодлой.
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16.05.2024 21:31 Ответить
Хто небудь заткне цю порхату срань...
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16.05.2024 21:41 Ответить
Странно... А чего не "потужної впевненості"?
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16.05.2024 21:46 Ответить
Його відосікі- викликають нудоту...
І дуже діють на нерви...
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16.05.2024 21:51 Ответить
гнида зелена, в мене там 5 побратимів в посадках, вже 200
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16.05.2024 21:58 Ответить
Хто вибирав гниду Кравчука? - Ні не я. -Хто вибирав гниду Куччму? - Ні, не я. - Хто вибирав гніду Януковича - ні не я. Хто вибирав гніду Ющенка? - Знову не я. Так можке ти вибирав гніду Зе? - Ні не я. Так може ви вибирали гніду Леніна з Махно? О, оце точно я!
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16.05.2024 22:14 Ответить
все було стройно до Махно, він тут до чого?
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17.05.2024 03:40 Ответить
при Махно - не стройно
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17.05.2024 08:14 Ответить
Олег Шарп: 🍁
Британська військова розвідка попереджала Україну про можливість наступу військ РФ у Харківській області, проте ЗСУ "не підготувалися".
Про це пише The Guardian. За словами джерела, було передано попередження від військової розвідки Британії керівництву України:
"Тому, коли о 5 годині ранку минулої п'ятниці десь від 5000 до 10 000 російських солдатів перетнули кордон у двох ключових точках, можна було очікувати, що атака буде швидко відбита.
Насправді оборонні лінії України були слабкими або відсутніми. У Вовчанську, менш ніж за 40 миль на північний захід від Харкова, першої лінії укріплень та мін просто не існувало".
"Той факт, що російські війська за п'ять днів змогли просунутися приблизно на 4 милі на декількох напрямках, ставить серйозні питання до влади України", - йдеться в статті редактора з питань оборони і безпеки Дана Саббаха.
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16.05.2024 22:06 Ответить
Невже шапкокрад був гірший?
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16.05.2024 22:09 Ответить
ЗЕлена 5 колона схоже намагалася в чергове здати кацапам Харків. В 2022 у них не вийшло, тож вони схоже вирішили спробувати ще раз...
Британська військова розвідка попереджала Україну про можливість наступу військ РФ у Харківській області, проте ЗСУ "не підготувалися". Про це пише The Guardian. За словами джерела, було передано попередження від військової розвідки Британії керівництву України: "Тому, коли о 5 годині ранку минулої п'ятниці десь від 5000 до 10 000 російських солдатів перетнули кордон у двох ключових точках, можна було очікувати, що атака буде швидко відбита. Насправді оборонні лінії України були слабкими або відсутніми. У Вовчанську, менш ніж за 40 миль на північний захід від Харкова, першої лінії укріплень та мін просто не існувало". "Той факт, що російські війська за п'ять днів змогли просунутися приблизно на 4 милі на декількох напрямках, ставить серйозні питання до влади України", - йдеться в статті редактора з питань оборони і безпеки Дана Саббаха. Нічого не нагадує?
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16.05.2024 22:10 Ответить
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16.05.2024 22:34 Ответить
Nestrezhny

@nkm1290nkm

https://twitter.com/nkm1290nkm/status/1791106477228212300

В ответ

https://twitter.com/UKRINFORM @UKRINFORM

Два сталевих яйця боневтіка. Ні мінних полів, ні фортифікацій, ні виробництва ***********. Але вся проблема, що Захід не дає Патріотів. Не було б у владі Зрадників, не треба було західних Патріотів. 20.05.2024 - Все!
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16.05.2024 22:54 Ответить
Мудак
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16.05.2024 22:54 Ответить
Дурко після звільнення Залужного, тепер мусить «продати» вдалий відступ замість невдалого наступу. В Україні ця місія - неможлива, незважаючи на вроджену хитрозробленість та хайпове знайомство із Томом Крузом.
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17.05.2024 01:10 Ответить
ДАВАЙТЕ ЗАЛУЖНОГО! І НЄХЄР КРАСТИ!
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17.05.2024 02:05 Ответить
захлопнув би ти клюв, буратінік...
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17.05.2024 03:31 Ответить
хервименепереізберете, лошари!
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17.05.2024 03:33 Ответить
Чмо зелене,коли ти вже здохнеш від передозу?
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17.05.2024 06:04 Ответить
Якшо у 95 кв.для цього🤡 писали сценарій з кремля , то він відчував шо вхватив за бороду всіх 73 % , та взлетів аж у президенське крісло України ,то сьогодні це обнюхане чмо, за фсб дермаковським сценарієм , повиннен бути не тільки зрадником а і жертвою , яку ніхто не підтримує , та проклинає , схоже шо він починає про це здогадуватися ...корона впала
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17.05.2024 07:18 Ответить
кому ти втираєш, ти там був? В тобі впевноності немає ні на грам, ти біда України!!!!
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17.05.2024 07:54 Ответить
Значить, у Вовчанську ситуація вже дуже погана.
#свободуРомануЧервінському!
Зелено-синю шоблу--у буцегарню під слідство!
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17.05.2024 08:52 Ответить
 
 