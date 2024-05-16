Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мерам удалось придать уверенности направлению Волчанска, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны "удалось придать уверенности" на Волчанском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мерам удалось придать уверенности направлению Волчанска. Но российские обстрелы не прекращаются, угрозы есть. Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанска. Наши контрударные действия продолжаются - продолжаются и в других районах в приграничье Харьковщины. И наших результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше.
Россия пытается расширить войну, сопровождает это неизменно пустыми словами о мире. Мы должны принудить Россию к реальному, справедливому миру всеми средствами. Наша защита от штурмов и ударов при этом - решающая", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Йому завжди хтось шось винен.
Зараз результати йому винні
І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше.
Воно дурне, тупе і проросійське.
Шо ти мені хочеш пояснити ?
Сунь Дзи - якшо ти слабкий, прикидайся сильним, а не лізь глянути в очко ***** десь пасірідінє.
Дрєвні римляни - Сі віс пассем - пара белум. Пара белум, *****, а не шашлики !!!
а такі падли, як ти, вибрали ту мразоту, яка привела в мою країну війну
хоч одна людина вмерла від того, шо я жрав шашлики ?
а від цього гнусаво-хрипатого підараса, якого ти вибрав, загинули сотні тисяч українців.
Шашлики мої тебе хвилюють ?
Віслюк мав не йти на должность, яка призначена не для віслюка, але віслюк цього не понімав
йому речення будують російськомовні сценаристи з 95 кварталу
бо за тиждень він законно перетворюється на блазня єрмака, якого випускають в ефір з черговим відосом
ЦН підробляє для Телемудафону?
зелена собака скажена.
Дарма тільки звільнив Залужного- тепер пожинає плоди своєї пихи та "величності"...
Щоб він здох, разом зі своїєю зрадникою кодлой.
І дуже діють на нерви...
Британська військова розвідка попереджала Україну про можливість наступу військ РФ у Харківській області, проте ЗСУ "не підготувалися".
Про це пише The Guardian. За словами джерела, було передано попередження від військової розвідки Британії керівництву України:
"Тому, коли о 5 годині ранку минулої п'ятниці десь від 5000 до 10 000 російських солдатів перетнули кордон у двох ключових точках, можна було очікувати, що атака буде швидко відбита.
Насправді оборонні лінії України були слабкими або відсутніми. У Вовчанську, менш ніж за 40 миль на північний захід від Харкова, першої лінії укріплень та мін просто не існувало".
"Той факт, що російські війська за п'ять днів змогли просунутися приблизно на 4 милі на декількох напрямках, ставить серйозні питання до влади України", - йдеться в статті редактора з питань оборони і безпеки Дана Саббаха.
Британська військова розвідка попереджала Україну про можливість наступу військ РФ у Харківській області, проте ЗСУ "не підготувалися". Про це пише The Guardian. За словами джерела, було передано попередження від військової розвідки Британії керівництву України: "Тому, коли о 5 годині ранку минулої п'ятниці десь від 5000 до 10 000 російських солдатів перетнули кордон у двох ключових точках, можна було очікувати, що атака буде швидко відбита. Насправді оборонні лінії України були слабкими або відсутніми. У Вовчанську, менш ніж за 40 миль на північний захід від Харкова, першої лінії укріплень та мін просто не існувало". "Той факт, що російські війська за п'ять днів змогли просунутися приблизно на 4 милі на декількох напрямках, ставить серйозні питання до влади України", - йдеться в статті редактора з питань оборони і безпеки Дана Саббаха. Нічого не нагадує?
@nkm1290nkm
https://twitter.com/nkm1290nkm/status/1791106477228212300
В ответ
https://twitter.com/UKRINFORM @UKRINFORM
Два сталевих яйця боневтіка. Ні мінних полів, ні фортифікацій, ні виробництва ***********. Але вся проблема, що Захід не дає Патріотів. Не було б у владі Зрадників, не треба було західних Патріотів. 20.05.2024 - Все!
#свободуРомануЧервінському!
Зелено-синю шоблу--у буцегарню під слідство!