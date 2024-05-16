Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мерам удалось придать уверенности направлению Волчанска, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны "удалось придать уверенности" на Волчанском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мерам удалось придать уверенности направлению Волчанска. Но российские обстрелы не прекращаются, угрозы есть. Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанска. Наши контрударные действия продолжаются - продолжаются и в других районах в приграничье Харьковщины. И наших результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше.

Россия пытается расширить войну, сопровождает это неизменно пустыми словами о мире. Мы должны принудить Россию к реальному, справедливому миру всеми средствами. Наша защита от штурмов и ударов при этом - решающая", - сказал Зеленский.

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