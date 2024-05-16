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Новости Война
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РФ не сможет оккупировать Харьков, если у нас будут две системы Patriot, - Зеленский

Зеленський заявив, що для Харкова потрібно 2 Patriot

Президент Владимир Зеленский считает, что для обороны Харькова нужно две системы ПВО Patriot.

Об этом глава государства заявил в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ.

"Все, что нам нужно, - это две системы Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут", - подчеркнул Зеленский.

Президента спросили, виноваты ли США в том, что сейчас происходит в Харькове.

"Это виноват весь мир. Они дали возможность Путину оккупировать. Но теперь мир может помочь", - ответил он.

Читайте: Блинкен о Patriot для Украины: Убеждаемся, что сможем найти их. Харьков - неотложный приоритет

Передача Patriot Украине

Западные СМИ сообщили, что США планируют предоставить Украине еще одну батарею Patriot. Решение передать третью систему Patriot также приняла и Германия.

В то же время в Польше заявили, что не могут передать Украине Patriot, поскольку сами только начинают получать заказанные комплексы.

Премьер Дании Фредериксен призвала страны Европы предоставить больше ПВО для Украины. Нужно еще 5-6 Patriot, отметила она.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что Европа должна усилить ПВО Украины из имеющихся запасов.

Читайте также: Украине срочно нужно больше Patriot и ракет к ним, но в мире ощущается острый дефицит из-за геополитической ситуации, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Харьков (7449) Patriot (263)


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Топ комментарии
+45
ідіот....весь світ в нього винен тільки не він зі своєю кодлою що краде та краде....
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16.05.2024 15:14
+34
ЯКБИ В ЗСУ НА ОЗБРОЄННІ БУВ "ГРІМ", ТО ВІЙНИ Б НЕ БУЛО - РЕЧНИК КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ

25.07.2022 23:30
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16.05.2024 15:16
+29
"Все, що нам потрібно, - це дві системи . Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть", - наголосив . Джерело:
Все що нам потрібно це Патріот на посаді президента, замість того ватного пихатого підлого покидька, якого наобирали в 2019. Якщо такий Президент у нас буде, тоді рашка не зможе далі продовжувати війну, не зможе руйнувати Україну з середини завдяки своїм "слугам кремля" і зрештою Україна відновить свою територіальну цілісність та переможе москалоту.
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16.05.2024 15:17
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Будемо з "петріотів" по малих піхотних групах лупити?
Бо до Вовчанська кацапи дійшли малими групами до взводу.

Командування напрямку просто, як завжди, проіпало захід кацапні...
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16.05.2024 16:50 Ответить
Фортифікації VS ремонт дороги КПП Чугунівка-Вовчанськ-Харків
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16.05.2024 16:59 Ответить
Шура , ну вот скажите шо вам нужно для полного, счастья????
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16.05.2024 17:01 Ответить
yurdos

@YURDOS555

·

https://twitter.com/YURDOS555/status/1791032522702229988

Українці, вибори 2019. Штанга бл....ть.

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16.05.2024 17:02 Ответить
Як мінімум потрібно, щоб президент наказав розстріляти с десяток своїх друзів, до війни вистачило б пару у тюрму (індонезійський варіант), зараз усе подорожчало.
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16.05.2024 17:12 Ответить
Блін! Вава, краще вже йди. Не доводь людей до Майдану!!!
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16.05.2024 17:22 Ответить
оскільки Майдан-3 оголошено кацапським іпсо, одразу переходимо до...

Майдану-4
вова, він буде жостчє ніж Майдан-3 👿
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16.05.2024 17:35 Ответить
Кстати, а вы видели глазенки этого "парня из народа"? Сколько там звериной ненависти и страха? Это Янукович, говорят, колебался, давать или нет приказ стрелять во время Майдана, вроде бы и не он дал, а Захарченко. Этот веселый КВНщик, если запахнет жареным лично для него, приказ отдаст не задумываясь.
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16.05.2024 18:04 Ответить
А если бы у Украины были Нептуны, Ольхи, Сарматы и другое оружие. которое похерил ХЕРПІДУ́ САМ, небыл бы разминирован Чонгар и т.д. россия напала бы 24.02.22?
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16.05.2024 17:30 Ответить
Б***ь, і це одоробло чумове звільняє і назначає генералів. Я розумію, що з подачі Єрмака, але вже не хочу читати новин з України! Побережу психіку для останніх років життя...
І ще - Вавочка, заарештуй усіх письменників, особливо тих, хто пройшов вишкіл у стрільбі. Можна й поетів зі співаками - вони тусуються разом. Або висилай їх з країни на "філософському автобусі". І провідай у Словакії колегу по жизні, апельсинки йому в лікарню принеси...
Дебіл!
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16.05.2024 17:33 Ответить
Дурник, ти ща забув попросити у Сунака палочку Гаррі Поттера...
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16.05.2024 17:37 Ответить
Краще вже тоді Дамблдора.
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16.05.2024 22:22 Ответить
"Все, що нам потрібно, - це дві системи . Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть", - наголосив ."

Во клован лохам заливает !

Да если бы ты не поперся в Президенты по команде Бени и его дружков хасидо-олигархов, то этой войны вообще бы НЕ БЫЛО !
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16.05.2024 17:53 Ответить
Prigranycnije goroda opasno prikryvat tolko Patriotami,jesli ne zalko 1.5 miliarda tak pust stavit.
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16.05.2024 18:22 Ответить
А якщо не буде американської системи "Патріоит", а будуть Зеленський, Беня, рабінович, татаров, єлдак і 100 кільметрів асфальтної дороги?
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16.05.2024 18:26 Ответить
Вован, який Оманський тобі потрібно пакувати валізи, бо з такою шоблою на чолі з тобою сонцеликим, ніякі патріоти не допоможуть.
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16.05.2024 18:41 Ответить
Пакуй чемодани...
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16.05.2024 18:48 Ответить
Ні, краще суши сухарі.
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16.05.2024 21:22 Ответить
И снова пресловутое "если"!
Если - перестанут воровать!
Если - перестанут врать!
Если - поймут, что идёт война!
Если - перестанут бегать от обязанности защищать свою Родину!
Если - будут людьми и настоящими патриотами своей Украины!
Но - пока ничего всего этого нету!
Но - никто не сделал выводов из событий и ситуаций вторжения 24.02.2022 года!
Но - армия рф сейчас реально угрожает Харькову, Сумам, а в скором бедующем и Чернигову, Киеву, Житомиру, Ровно (о этом в открытую говорят в ЦРУ и Пентагоне)!
Так когда же наступит наконец прозрение?! Может когда перестанут помогать!? Когда не дадут не патрона, не $, не снаряда?!
А почему не мобилизировали внутренние бюджетные резервы?! Почему не переформатировали бюджет ввиду создавшегося критического положения? Почему Народ Украины не понимает и не хочет понимать такую власть. Ведь бюджетнику лучше недополучить в месяц 1, 2 тысячи которые пойдут на снаряды или патроны для ЗСУ, чем быть реально расстрелянным оккупантом рф где-нибудь сейчас под Волчанском, Авдеевкой, Бахмутом, Купянском и т.д.
Где ответы на все эти вопросы?! Где?!!
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16.05.2024 18:50 Ответить
Ніяких чемоданів, затримання, суд, шибениця ..
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16.05.2024 19:15 Ответить
А ПМУ Гончарук попереджав, що Зеленський не СРАТЬєх …
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16.05.2024 19:17 Ответить
ти що, головою вдарився?!

треба навколо Харківа покласти нову дорогу - і все буде добре!!!
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16.05.2024 19:29 Ответить
Шура, скажите...сколько вам нужно для счастья?
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16.05.2024 19:47 Ответить
Як-що Харкiв захоплять, то це все. Фiнiта ля комедiя.
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16.05.2024 20:03 Ответить
А по москальпіхоті яка повзе у Вовчанськ теж бити з патріотів.
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16.05.2024 20:07 Ответить
Зеленський скасував тимчасово закордонні поїздки, тому що там вміють готувати замахи на посадових осіб і які чомусь проводять без своїх сценаристів..
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16.05.2024 20:15 Ответить
воно напевно зібралось на ракетах від пЕтріот летіти від гніву людей
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16.05.2024 20:16 Ответить
Для найвеличнішого з найвеличніших, занадто примітивно.
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16.05.2024 20:23 Ответить
Спочатку потрібні ПАТРІОТИ на вищих державних посадах.
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16.05.2024 21:43 Ответить
https://youtu.be/adsP84ElsRo Що нам каже розслідування про режисера "Слуги народу"
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16.05.2024 21:52 Ответить
Як то це дуже легко. Не дадут - здаємо Харків. Це не його земля,не його нація,не його країна. А так,чісто поржати..
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16.05.2024 21:57 Ответить
Як це взагалі розуміти?
У кого це "у нас"?
Системи Петріот мають бути в Харківській області, а не "у вас".
Якщо нові Петріот будуть прикривати Конче-Заспу та аеропорт Бориспіль, то хрін вони поможуть Харкову.
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16.05.2024 22:29 Ответить
Сто процентів.
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16.05.2024 23:32 Ответить
Системи Петріот взагалі не мають в даному випадку ніякого до того відношення! Кацапстан і так його не окупує, потрібно більше систем Петріот щоб йти в атаку, збивати літаки та гелікоптери і визволяти свою територію!
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16.05.2024 23:03 Ответить
"Потужно" ! Але на мою думку Харкову вони не світять , там вільно літають розвід-дрони и ніхто такими дорогими системами ризикувати не буде , їх знищать дуже швидко.
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16.05.2024 23:15 Ответить
Чому не евакуйовувалось населення Вовчанська і приграничних сіл?
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16.05.2024 23:42 Ответить
зелений підоре, ти, як кацапи з с-300, патріотами збираєшся пуляти?!
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16.05.2024 23:56 Ответить
Чего не напишешь, чтобы заставить людей идти на фронт. И так не хочется отвечать за отсутствие фортификаций. Нам вечно что-то мешает. Не могли строить, тк русня обстреливает. Вопрос - а когда они рыли свои суровикинские укрепления в Запорожской обл, например, что нам мешало это обстреливать? Или в чем проблема? А теперь зелебобам людей жалко и давят на других, чтобы шли воевать
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17.05.2024 00:16 Ответить
Важко сперечатися 😁
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17.05.2024 00:49 Ответить
Воно навіть не може споруди захисні проконтролювати бо ) як невчасно дауни вибрали його
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17.05.2024 00:58 Ответить
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