РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10684 посетителя онлайн
Новости
1 431 12

Европа должна усилить ПВО Украины из имеющихся запасов, - Шольц

Шольц закликав Європу посилити ППО України з наявних запасів

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Европы усилить противовоздушную оборону Украины из имеющихся ресурсов, не дожидаясь пока будут изготовлены новые системы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Глава германского правительства напомнил, что Берлин передаст Украине обещанную третью систему ПВО Patriot из своих запасов.

"Для нас это очень четкий сигнал, что мы готовы помочь там, где не хватает боеприпасов и артиллерии", - заявил Шольц.

Политик призвал другие страны присоединиться к этому и предоставить Украине средства из имеющихся запасов. Шольц отметил, что "мы не сможем ждать пока будут произведены новые системы".

Читайте: Шольц на Пасху заверил в продолжении поддержки Украины - "сколько будет нужно"

"Мы должны обеспечить Украине больше возможностей для противовоздушной обороны из имеющихся запасов", - заявил канцлер Германии.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула важность объединить усилия и найти для Украины дополнительные системы противовоздушной обороны. Политик отметила, что каждая дополнительная система противовоздушной обороны спасает жизни в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Системы ПВО Patriot прибудут в Украину не раньше конца июня

Автор: 

ПВО (2715) Шольц Олаф (905) Patriot (265)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Десь є ще одна Европа? Бо пан Шольц вроді як не з цієї...
показать весь комментарий
06.05.2024 15:37
+2
"Для нас це дуже чіткий сигнал, що ми готові допомогти там, де не вистачає *********** і артилерії", - заявив лицемір Шольц затиснувши далекобійну реактивну артилерію (Taurus)
показать весь комментарий
06.05.2024 15:56
+2
Він сам себе закликає, чи що?
показать весь комментарий
06.05.2024 16:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Десь є ще одна Европа? Бо пан Шольц вроді як не з цієї...
показать весь комментарий
06.05.2024 15:37 Ответить
Жмотлива Європа. Вміє тільки звіздіти. А Шольц робить.
показать весь комментарий
06.05.2024 15:45 Ответить
Отаке роздвоєння в Шольца: реальність і віртуальність від Путіна +страх
показать весь комментарий
06.05.2024 15:51 Ответить
"Для нас це дуже чіткий сигнал, що ми готові допомогти там, де не вистачає *********** і артилерії", - заявив лицемір Шольц затиснувши далекобійну реактивну артилерію (Taurus)
показать весь комментарий
06.05.2024 15:56 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2024 16:03 Ответить
Израиль пусть свои отдаст он Патриоты вроде ставит на консультацию. Считают что Праща Давида лучше
показать весь комментарий
06.05.2024 16:15 Ответить
Женскую?
показать весь комментарий
06.05.2024 16:22 Ответить
Це він так шуткує -- виготовлення нових Петріотів - так це ж США
показать весь комментарий
06.05.2024 16:17 Ответить
На консервацию
показать весь комментарий
06.05.2024 16:17 Ответить
Він сам себе закликає, чи що?
показать весь комментарий
06.05.2024 16:21 Ответить
Лівер, Тауруси давай!
показать весь комментарий
06.05.2024 21:10 Ответить
Правильніше буде сказати Європа все своє ППО має віддати Україні твак як воно їй зараз нафіг не потрібне.
показать весь комментарий
07.05.2024 10:44 Ответить
 
 