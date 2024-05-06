Европа должна усилить ПВО Украины из имеющихся запасов, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Европы усилить противовоздушную оборону Украины из имеющихся ресурсов, не дожидаясь пока будут изготовлены новые системы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Глава германского правительства напомнил, что Берлин передаст Украине обещанную третью систему ПВО Patriot из своих запасов.

"Для нас это очень четкий сигнал, что мы готовы помочь там, где не хватает боеприпасов и артиллерии", - заявил Шольц.

Политик призвал другие страны присоединиться к этому и предоставить Украине средства из имеющихся запасов. Шольц отметил, что "мы не сможем ждать пока будут произведены новые системы".

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"Мы должны обеспечить Украине больше возможностей для противовоздушной обороны из имеющихся запасов", - заявил канцлер Германии.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула важность объединить усилия и найти для Украины дополнительные системы противовоздушной обороны. Политик отметила, что каждая дополнительная система противовоздушной обороны спасает жизни в Украине.

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