Додаткову систему Patriot поставлять в Україну якнайшвидше, - Міноборони Німеччини

Німеччина передасть Україні обіцяну третю систему ППО Patriot якнайшвидше, а пів мільйона артилерійських боєприпасів - упродовж року.

Про це сказала держсекретарка Міноборони ФРН Сімтьє Меллер перед зустріччю Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин у Люксембурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ФРН уже передала численні системи ППО, але ситуація засвідчує, що Україна потребує більшого захисту і можливостей відбивати атаки, які здійснюються з великої відстані, а саме ще до того, як російські літаки випускають свої снаряди", - зазначила вона.

Меллер запевнила, що Німеччина, яка оголосила про передачу Україні третьої системи Patriot, подбає про те, щоб вона була доправлена якнайшвидше.

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Меллер нагадала про спільну ініціативу міністрів оборони та закордонних справ Німеччини щодо пошуку засобів ППО для України, які закликають усіх партнерів знайти можливості передати додаткові системи.

"Важливі кожний внесок, кожна система, кожен компонент, фінансові пропозиції також дуже вітаються", - наголосила держсекретарка.

Крім того, за словами Меллер, Україні вже передано "кілька тисяч артилерійських боєприпасів із власних запасів (Німеччини - ред.) і впродовж року буде поставлено ще приблизно пів мільйона".

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Вона наголосила, що ситуація в Україні загострюється, країні не вистачає дуже багато чого.

Останніми тижнями Росія посилила атаки, що має жахливі наслідки для цивільного населення і впливає на обороноспроможність ЗСУ. Тож партнери мають посилити підтримку, особливо в питанні ППО, зауважила Меллер.

Держсекретарка також додала, що у 2024 році в Німеччині планується підготувати до 10 000 українських військовослужбовців.

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