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Україна отримає додаткову систему IRIS-T найближчими тижнями

iris

У 2024 році Україна отримає ще більше систем ППО IRIS-T SL. Четвертий ракетний комплекс передадуть всього за кілька тижнів.

Про це заявив виробник Iris-T Гельмут Раух, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Як зазначається, разом з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком, до Києва прибув Гельмут Раух - керівник компанії Diehl Defence, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) IRIS-T SLM.

"Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна - всього за кілька тижнів", - повідомив Раух журналістам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Німеччина (7317) ППО (3140)


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Одну систему, мгм...
І ракету до неї дадуть?
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18.04.2024 12:55 Відповісти
Ні, скажуть з папье маше робити.
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18.04.2024 12:56 Відповісти
Підготовка та злагодження, маю час.
Це ж не асфальт з гудроном ….
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18.04.2024 12:57 Відповісти
Добра новина, Україна чекає посилення повітряного захисту.
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18.04.2024 13:05 Відповісти
Скиглики знайдуть чим їм не до вподоби така Новина...
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18.04.2024 13:11 Відповісти
" Площа України ~600.000 кв. км.
Площа покриття ракети АIМ-120 комплексу NASAMS-3 ~5000 кв.км.
На всю Україну потрібно 120 пускових установок (40 батарей NASAMS-3).
Закрити небо над Україною коштувало 40*65$ млн = 2,65 млрд = 72 млрд грн всього 15% від витраченого на дороги...
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18.04.2024 13:20 Відповісти
гудроній не вміє рахувати
може тому?
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18.04.2024 14:47 Відповісти
 
 