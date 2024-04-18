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Україна отримає додаткову систему IRIS-T найближчими тижнями
У 2024 році Україна отримає ще більше систем ППО IRIS-T SL. Четвертий ракетний комплекс передадуть всього за кілька тижнів.
Про це заявив виробник Iris-T Гельмут Раух, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
Як зазначається, разом з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком, до Києва прибув Гельмут Раух - керівник компанії Diehl Defence, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) IRIS-T SLM.
"Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна - всього за кілька тижнів", - повідомив Раух журналістам.
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І ракету до неї дадуть?
Це ж не асфальт з гудроном ….
Площа покриття ракети АIМ-120 комплексу NASAMS-3 ~5000 кв.км.
На всю Україну потрібно 120 пускових установок (40 батарей NASAMS-3).
Закрити небо над Україною коштувало 40*65$ млн = 2,65 млрд = 72 млрд грн всього 15% від витраченого на дороги...
може тому?