Україна отримає додаткову систему IRIS-T найближчими тижнями

У 2024 році Україна отримає ще більше систем ППО IRIS-T SL. Четвертий ракетний комплекс передадуть всього за кілька тижнів.

Про це заявив виробник Iris-T Гельмут Раух, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Як зазначається, разом з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком, до Києва прибув Гельмут Раух - керівник компанії Diehl Defence, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) IRIS-T SLM.

"Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна - всього за кілька тижнів", - повідомив Раух журналістам.

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