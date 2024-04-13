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Працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T, - Зеленський. ВIДЕО

Німеччина оголосила про додаткову систему Patriot для України, а паралельно тривають перемовини і про ще одну систему IRIS-T.

Про це розповів у своєму традиційному вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи: Німеччина надасть нам додатковий Patriot – сьогодні з канцлером Шольцом про це домовились. Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T – це теж сильна ППО – і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина надасть Україні ракети до наявних систем ППО, - Зеленський після розмови з Шольцом

Звичайно, ми сьогодні говорили з канцлером і про наші спільні міжнародні заходи – ми готуємося до конференції щодо відновлення України, яка вже скоро відбудеться в Німеччині. А також разом зробимо все, щоб Глобальний саміт миру – перший, інавгураційний саміт у червні – щоб він був дійсно успішний. Для цього теж потрібне лідерство партнерів, і я вдячний кожному, хто допомагає. Олафе, пане канцлере, ще раз дякую тобі за ППО!

Ми продовжимо роботу з усіма партнерами, які так само можуть допомогти. Тільки за цей тиждень я уже провів розмови та зустрічі з президентами Литви, Чехії, Румунії, Польщі, Угорщини, Швейцарії, Латвії. З Латвією уклали нову двосторонню безпекову угоду. Говорив з премʼєр-міністрами Нідерландів, Греції, Португалії, Ірландії. Сьогодні – канцлер Німеччини. Ми зробимо все для результатів і в наступні тижні. В кожній розмові, на кожній зустрічі ППО та фронт – це головні теми. Робимо все, щоб було більше можливостей у наших Сил оборони і в оборонно-промислового комплексу.

Кожен тиждень дає також нові контракти щодо спільних виробництв зброї. Ми працюємо і над тим, щоб більше фінансувати наші виробництва саме тут, в Україні. Український потенціал виробляти зброю – зокрема, дрони – доволі високий. І ми домовляємося з партнерами, зокрема, про спільні кроки, щоб фінансувати цю роботу заради нашої спільної сили – усієї Європи, усіх, кому загрожує російський терор.

Сьогодні важливо відзначити всіх наших людей, які працюють заради української сили. Цей день – професійне свято українського ОПК. Сьогодні я відзначив державними нагородами людей, які активно розвивають цю нашу галузь. Про більшість із них зараз не можна говорити відкрито: причини зрозумілі. Але це не применшує нашої вдячності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні працюють 500 оборонних підприємств. Майже 300 тисяч людей залучені у виробництві зброї для ЗСУ, - Зеленський

Я пишаюся кожним підприємством, яке виробляє зброю для України. Ми всі по праву пишаємося кожним результатом української зброї – наших дронів, які здатні досягати все більш віддалених цілей, – пишаємося результатами наших ракет. Принципово важливі для України всі виробництва снарядів, артилерії. Зараз уже дають результат деякі виробництва, яких не було за час незалежності. І попри всі складнощі, пʼять сотень компаній працюють зараз у нашій "оборонці", більшість – приватні ініціативи. Український характер, наші підприємці проявляють себе з найкращого боку. Дякую кожному, дякую кожній. Дякую всім із 300 тисяч наших людей, які створюють українську зброю! Дякую всім, хто допомагає!

Сьогодні, як і завжди, я був на звʼязку з військовими, з міністром оборони. Ситуація на фронті, на деяких напрямках – вона складна. І кожен, хто зараз проявляє свою стійкість, кожен, хто захищає наші позиції, він робить колосальну роботу. Дякую кожному солдату та командиру!

Працюємо з партнерами, зокрема, в Сполучених Штатах, щоб зміцнити наші дії. Слава всім, хто не дозволяє російським терористам досягати їхніх цілей. Слава всім, хто дійсно захищає життя.

Слава Україні!" - заявив Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) ППО (3183)


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Топ коментарі
+8
Як працюєте?
Ковбасу спиртом протираєте?
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13.04.2024 21:29
+6
Вот цікаво яку міжнародну роботу виконує цей блазень?
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13.04.2024 21:30
+4
Відпочинь вже, Вова, мабуть запрацювався. Десь у якомусь СІЗО, разом з Бєнєю та Шуфричем...
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13.04.2024 21:31
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Як працюєте?
Ковбасу спиртом протираєте?
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13.04.2024 21:29 Відповісти
Ми пахалі, я і трактор!
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13.04.2024 23:42 Відповісти
Вот цікаво яку міжнародну роботу виконує цей блазень?
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13.04.2024 21:30 Відповісти
Потужну!
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13.04.2024 21:31 Відповісти
ніяку
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13.04.2024 22:15 Відповісти
Відпочинь вже, Вова, мабуть запрацювався. Десь у якомусь СІЗО, разом з Бєнєю та Шуфричем...
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13.04.2024 21:31 Відповісти
Вава, це потужно, але ж побережи себе, відпочинь
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13.04.2024 21:37 Відповісти
Так сказал, как будто он на заводе стоит и лично собирает эту систему...
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13.04.2024 21:38 Відповісти
і чим саме ти працюеш? - ротом?
дивись там не стомися, а то 73 помруть i спробуй їх закопати за тобою....
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13.04.2024 21:41 Відповісти
А над асфальтом не хочеш попрацювати, може декілька ракет звідти виколупаєш?
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13.04.2024 21:46 Відповісти
Петрушка на весь мир
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13.04.2024 21:47 Відповісти
Главное не про-е-бать по тупости как прошлые те два Петриота. Потому что хер больше что нам дадут. Сейчас рашисты будут охотиться за Петриотами как кобель за ******.
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13.04.2024 21:48 Відповісти
вава, мама рима і папа саша за тобою так скучали... їзжай вже нах...
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13.04.2024 22:36 Відповісти
А не пробував за 5 років доробити майже готову ППО "Кільчень"? Не подобається "Кільчень" зробіть свою "Хуцпа". Що це за геройство просити і погрожувати світу, чи вважаєте наш народ за бидло? Ми були в десятці експортерів зброї світу, спеціалісти є, немає нормальних керівників, одні клоуни.
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13.04.2024 23:02 Відповісти
Нє, дурень напевно ти, бо нічого не зрозумів з написаного.
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14.04.2024 03:04 Відповісти
Балабол🤢
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14.04.2024 08:48 Відповісти
 
 