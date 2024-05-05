Шольц на Пасху заверил в продолжении поддержки Украины - "сколько будет нужно"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня, в православную Пасху, заверил в продолжении поддержки Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.
"В сегодняшней православной Пасхе мы особенно думаем о многих православных христианах в Украине, которые не могут отпраздновать этот праздник в кругу семьи и в мире. Ясно одно: мы будем поддерживать Украину, сколько потребуется", - написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся, когда объяснял, почему он против поставок ракет Taurus Украине, что вызвало возмущение у его оппонентов. "Конечно, я доверяю своим друзьям. Но я бы не отдавал всем все оружие", - сказал канцлер и захихикал.
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+5 Mod Dom
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+4 Виталий Смирнов #464126
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+3 Перехватчик
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Кому саме буде потрiбно не сказав.
https://war.obozrevatel.com/ukr/kovalenko-na-raketah-taurus-svit-klinom-ne-zijshovsya-dlya-f-16-e-inshi-varianti.htm
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