Шольц на Пасху заверил в продолжении поддержки Украины - "сколько будет нужно"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня, в православную Пасху, заверил в продолжении поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"В сегодняшней православной Пасхе мы особенно думаем о многих православных христианах в Украине, которые не могут отпраздновать этот праздник в кругу семьи и в мире. Ясно одно: мы будем поддерживать Украину, сколько потребуется", - написал он.

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Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся, когда объяснял, почему он против поставок ракет Taurus Украине, что вызвало возмущение у его оппонентов. "Конечно, я доверяю своим друзьям. Но я бы не отдавал всем все оружие", - сказал канцлер и захихикал.