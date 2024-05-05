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Шольц на Пасху заверил в продолжении поддержки Украины - "сколько будет нужно"

Шольц у Великдень згадав Україну

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сегодня, в православную Пасху, заверил в продолжении поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"В сегодняшней православной Пасхе мы особенно думаем о многих православных христианах в Украине, которые не могут отпраздновать этот праздник в кругу семьи и в мире. Ясно одно: мы будем поддерживать Украину, сколько потребуется", - написал он.

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Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся, когда объяснял, почему он против поставок ракет Taurus Украине, что вызвало возмущение у его оппонентов. "Конечно, я доверяю своим друзьям. Но я бы не отдавал всем все оружие", - сказал канцлер и захихикал.

Автор: 

Германия (6930) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+5
"скільки буде потрібно" - Шольц, як і Байден, використовує цю формулу для ідіотів і обидва ніколи не скажуть "будемо підтримувати до перемоги України"
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05.05.2024 21:18
+4
Не дратуйте пана Шольца він мудра людина і сам знає коли і чим допомагати. Навіщо нам ті потужні ракети, Кримський міст ще не на часі, кацапи його швидко навчились відновлювати замінюючи розбиті прольоти. Як вже діло до Криму тоді і вдарять і, навіть, не оголосять що вони вже в Україні на озброєнні ВСУ. Так вже було не раз, ворога треба дурити, маніпулювати, виснажувати.
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05.05.2024 21:24
+3
Коваленко: на ракетах Taurus світ клином не зійшовся, для F-16 є інші варіанти

https://war.obozrevatel.com/ukr/kovalenko-na-raketah-taurus-svit-klinom-ne-zijshovsya-dlya-f-16-e-inshi-varianti.htm

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05.05.2024 21:12
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https://focus.ua/uk/*******-novosti/644620-pershih-100-francuzkih-legioneriv-uzhe-virushili-v-********-eksspivrobitnik-pentagonu а Макрон вже направив своїх сто військових в Донецьку область, в Слов'янськ. І оце є справжня підтримка .
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05.05.2024 21:02 Ответить
...ми підтримуватимемо Україну скільки буде потрібно", - написав він

Кому саме буде потрiбно не сказав.
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05.05.2024 21:06 Ответить
А чому Ви критикуєте німецького Канцлера? Його вибрали німці для Нічеччини, і він їх не підвів, все в нього є, а Вам краще йому сказати велике дякую за реальну підтримку, бо навіть він зробив більше для ЗСУ чим український Президент, який повністю відповідає по Конституції за наше військо і оборону і не бажає, а зобов'язаний. То до нашого Президента немає питань? Все нормально?
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05.05.2024 22:19 Ответить
Німці не підписували Будапештський меморандум, тому совість у них чиста.
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05.05.2024 22:48 Ответить
Ich gebe Ihnen keine Raketen, aber Sie halten durch!
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05.05.2024 21:10 Ответить
Коваленко: на ракетах Taurus світ клином не зійшовся, для F-16 є інші варіанти

https://war.obozrevatel.com/ukr/kovalenko-na-raketah-taurus-svit-klinom-ne-zijshovsya-dlya-f-16-e-inshi-varianti.htm

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05.05.2024 21:12 Ответить
Знову Ви німецькою...

Кричали женщины УРА..и в воздух чепчики броспли...
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05.05.2024 21:15 Ответить
Тауруси давай і не бзди
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05.05.2024 21:15 Ответить
Візьміть наші, українські "Сапсани", "Вільхи М" і не бздіть. Війна в нас, а не на теренах Німеччини. А ще можна було б взяти Володіни ракети "Бєнєчка", " Квартал", "Лисий Sцикун" та інші. Чи Володя їх не робив, а все вчив Вас кричати "Байден дай", "Шольц дай", "Макрон дай"?
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05.05.2024 22:23 Ответить
"скільки буде потрібно" - Шольц, як і Байден, використовує цю формулу для ідіотів і обидва ніколи не скажуть "будемо підтримувати до перемоги України"
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05.05.2024 21:18 Ответить
А хтось впевнений в перемозі після того, як було знято з посад команду, завдяки якій Україна взагалі встояла й звільнила частину території? Уявіть собі футбольний матч, в якому основний склад, який вже добився позитивного рахунку в матчі, повністю міняють на запасних. Як відомо, у футболі немає зворотньої заміни. Думаю, не буде її й у війні.
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05.05.2024 22:59 Ответить
Можна подумати, що Шольц і Байден говорили "будемо підтримувати до перемоги України" при Залужному
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05.05.2024 23:30 Ответить
"скільки буде потрібно" НАМ. Просто останнє слово вони залишали неозвученим.
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06.05.2024 02:30 Ответить
Всі ці обіцянки постійної підтримки дуже нагадують діалог з твору Джека Лондона:
- Ви ж обіцяли помститися
- Так, але ж я не знав, що це коштуватиме аж 50 доларів... (с).
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05.05.2024 21:21 Ответить
Шольц: ну, всьо, бiльше не потрiбно.
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05.05.2024 21:23 Ответить
Не дратуйте пана Шольца він мудра людина і сам знає коли і чим допомагати. Навіщо нам ті потужні ракети, Кримський міст ще не на часі, кацапи його швидко навчились відновлювати замінюючи розбиті прольоти. Як вже діло до Криму тоді і вдарять і, навіть, не оголосять що вони вже в Україні на озброєнні ВСУ. Так вже було не раз, ворога треба дурити, маніпулювати, виснажувати.
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05.05.2024 21:24 Ответить
Тут питання навіть в іншому, а чому дали відремонтувати, й не атакували ремонтників. Це було зробити легше.
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05.05.2024 23:02 Ответить
А що там з Таурасами , коли почнете давати а не пиз@іти?
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05.05.2024 21:43 Ответить
А Ви що не чули, Шольц сказав що дасть сто "таурасів" відразу через годину, як тільки Херпіду поставить до війська сто ракет "Сапсан"? То коли це буде?
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05.05.2024 22:24 Ответить
Може краще мільйон дронів?
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05.05.2024 23:04 Ответить
А хіба Німеччина чимось зобов'язана Україні? Дадуть і добре, ні хай шукають де б повипрашувати щось ще, якщо звісно культурно не пішлють....
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05.05.2024 22:33 Ответить
Скільки буде потрібно, стільки і не будемо давати зброю...
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05.05.2024 23:21 Ответить
У Шольца Великдень был месяц назад! Думаю, что ему это так, сказать, как поздравить, с профессиональным праздником, не пишу кого чтобы профессионалов не обидеть!
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06.05.2024 06:51 Ответить
 
 