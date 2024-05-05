Шольц у Великдень запевнив у продовженні підтримки України "скільки буде потрібно"
Канцлер ФРН Олаф Шольц сьогодні, у православний Великдень, запевнив у продовженні підтримки України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.
"У сьогоднішній православний Великдень ми особливо думаємо про багатьох православних християн в Україні, які не можуть відсвяткувати це свято в колі сім’ї і в мирі. Ясно одне: ми підтримуватимемо Україну скільки буде потрібно", - написав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц розсміявся, коли пояснював, чому він проти постачання ракет Taurus Україні, що викликало обурення в його опонентів. "Звичайно, я довіряю своїм друзям. Але я б не віддавав усім всю зброю", - сказав канцлер і захихотів.
Топ коментарі
+5 Mod Dom
показати весь коментар05.05.2024 21:18
+4 Виталий Смирнов #464126
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+3 Перехватчик
показати весь коментар05.05.2024 21:12
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Кому саме буде потрiбно не сказав.
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