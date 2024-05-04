Шольц розсміявся після слів щодо постачання Україні Taurus: його розкритикували

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розсміявся, коли пояснював, чому він проти постачання ракет Taurus Україні. Це викликало обурення в його опонентів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє N-TV.

У мережі Х викладено відео фрагмента виступу Шольца

Минулими вихідними у Люнебурзі Олаф Шольц знову пояснював свою відмову постачати ракети Taurus, такі необхідні Україні.

"Звичайно, я довіряю своїм друзям. Але я б не віддавав усім всю зброю", - сказав канцлер і захихотів.

"Це абсолютно ганебно, що канцлер хихоче і сміється в питанні України. Хихочучи канцлер ображає людей, які боролися за своє виживання в Україні, а також за нашу свободу", - розкритикував виступ Шольца генсек Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстен Ліннеманн у газеті Bild.

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Він наголосив що потрібно таки запитати: "Наскільки серйозно канцлер насправді сприймає власні слова на підтримку України?"

Позиція Шольца щодо надання Taurus Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що Україна не отримає Taurus, тому що її використання зав'язане на німецькій армії. Застосування таких ракет, на переконання Шольца, потребує участі німецьких солдатів. Це неприпустимо.

Він зауважив, що Німеччина і без Taurus – найбільший європейський постачальник зброї для України.

Президент України Зеленський запевняє, що переговори щодо постачання Taurus Україні тривають, але канцлер Німеччини Олаф Шольц боїться ядерних погроз Росії.