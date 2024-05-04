Шольц розсміявся після слів щодо постачання Україні Taurus: його розкритикували
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розсміявся, коли пояснював, чому він проти постачання ракет Taurus Україні. Це викликало обурення в його опонентів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє N-TV.
У мережі Х викладено відео фрагмента виступу Шольца
Минулими вихідними у Люнебурзі Олаф Шольц знову пояснював свою відмову постачати ракети Taurus, такі необхідні Україні.
"Звичайно, я довіряю своїм друзям. Але я б не віддавав усім всю зброю", - сказав канцлер і захихотів.
"Це абсолютно ганебно, що канцлер хихоче і сміється в питанні України. Хихочучи канцлер ображає людей, які боролися за своє виживання в Україні, а також за нашу свободу", - розкритикував виступ Шольца генсек Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстен Ліннеманн у газеті Bild.
Він наголосив що потрібно таки запитати: "Наскільки серйозно канцлер насправді сприймає власні слова на підтримку України?"
Позиція Шольца щодо надання Taurus Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що Україна не отримає Taurus, тому що її використання зав'язане на німецькій армії. Застосування таких ракет, на переконання Шольца, потребує участі німецьких солдатів. Це неприпустимо.
Він зауважив, що Німеччина і без Taurus – найбільший європейський постачальник зброї для України.
Президент України Зеленський запевняє, що переговори щодо постачання Taurus Україні тривають, але канцлер Німеччини Олаф Шольц боїться ядерних погроз Росії.
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Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а Шольц...
Продажні тварюки : Шредер, меркель, шмольц, ООН, Червоний Хрест, ОБСЄ...
Пуйло скупило усю європадлючу верхушку і не тільки.
"Страх ескалаціі" джобами, салівана, міллі, остіна, бьорнса теж оплачений - і півроку украінські воіни боронили усю цю мерзоту власними життями та майже голими руками.
Пуйло робило вигляд, що лякає, а ці робили вигляд, що бояться.
Шмольц взагалі обнаглів і перестав навіть прикидатися. Просто внаглу показує, що типу збирається воювати з рашнею самостійно.
Знає, падлюка, що украінці стоятимуть насмерть за свою землю і своі життя та життя рідних.
А якби створили "данцігський коридор" та пропустили орду - ото б і поляцькі "фермери", і шмольцові бюргери понюхали б кацапські труси навиворіт.
Гамбургське багатотисячне муслімське згвалтування здалося б різдв'яною ялинкою в дитсадочку.
"Контракт на приобретение KEPD 350 для немецкой армии завершился в 2010 году. То есть сегодня Германия - обладатель самого большого количества ракет Taurus. И это не может настораживать, учитывая то, что Германия планирует передать некоторое количество боеголовок KEPD 350 ВСУ. Если немцы реализуют этот план, то ничем хорошим для российских военных это не обернется, как и в ситуации с поставками HIMARS, над которыми тоже сначала насмехались.
KEPD 350 Taurus - оружие внушительное, серьезное, эффективное. Истребитель, выпускающий над украинской территорией боеголовку, способную преодолеть 500 км и долететь, оставаясь незамеченной, до российских городов, - это не шутки. Единственное, что может стать спасением в этом случае, - что у Украины возникнут проблемы с самолетами-носителями, что весьма вероятно.
Источник: https://militaryarms.ru/**********/rakety/taurus-kepd-350"
Дати випити...
Сосискую закусити-
Баварською-
Шольцу трреба спокій...
Не треба на ньоього давити....
Варварьки...
Ви впевнені?
бо коли тебе в армію вербує 4 разованй ухилят - це не дуже мотивyє..
Лучше попросит то, что немцы еще могут дать реально, а не этот миф.
(М. Горький, "Песня о Соколе")
французький гумор.
болгарський.
а про що німецький гумор?
це, як військовий марш чи пісні рамштайн?
хто знає? тут же є коменти з німеччини.
Alle Kinder gehen in den Bunker, nur nicht Renate, die fängt die Granate.
Alle Kinder klettern auf den Baum, nur nicht Gunter, der fällt runter.
Alle Kinder sitzen ums Feuer, außer Brigitte, die sitzt in der Mitte.
Alle Kinder gehen über die Straße, außer Rolf, der klebt am Golf.
Alle Kinder erzählen sich Witze, nur nicht Fritz, er ist der Witz.
Alle Kinder leben, außer Bot, der ist tot.
Alle Kinder schwimmen, außer Munter, der geht unter.
Alle Kinder rennen aus dem brennenden Haus außer Klaus, der schaut raus.
Alle Kinder springen über die Schlucht außer Peter, dem fehlt noch ein Meter.
Більше б пресса цікавилась де наші Грім2, Сапсан, та Нептун з якими не буде обмежень
своїх ракет було Х101 і Х55 і Х22 достатньо до 2000 року
а про суперлітак Ту-160 це просто піпіпіпіпі ...
Шановні Українці ,наша влада тупо прої...ла все ...то Шольц тут при чому ?
він що був прем'єром України 2000-2010 роках ?
НЕ ВСІ.
Частину літаків зрадники перегнали у росію, частково юлька обміняла на газ, трохи порізали.
Знищили тільки стратегічні ракети та шахти, а те, що зараз летить на голови - віддали ціленьким.
Заборони всі були накладені пердизентом обамою та його "сматрящим по Украіні" віце-презом БАЙДЕНОМ.
ЯКЕ було поставлене ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ЛІТАКІВ???
НЕ ототожнюй державу з ТИМЧАСОВОЮ владою, джобама - НЕ ВСЯ АМЕРИКА.
Сподіваємось замінити.
Чи ти тільки на вигляд прапора реагуєш, як тупий бугай на червону ганчірку?
Ви що, бачили УСІ іхні рахунки в офшорах?
Чучмо не бідує, його сімейка також, юлька не пішла на панель, янук КАМАЗами бабло вивозив.
А хто ж за них голосував????
летцом******?
Сыто лоснится и сияет довольной лыбой : никому ничо не дал, баблище получил, вот и лыбится.
Нічим за зелепадлу не кращий, якщо таке про Украіну верзеш, глист собачий.
ВСЯ КРАІНА?
За такі слова писок треба чистити дрючком.
Всі крадуть чи тільки владні посадовці ВСИХ РІВНІВ?
Вибрали, йолопи.
Вірю, що не від гнидності, а з дурного розуму.
ПАРЖАТЬ схотілося, кацапня з каломойшею через зомбоящик розкрутили цього блазня.
Воно й привело всю свою бригаду торбохватів.
Чистка потрібна, починаючи з судів, усі 100%, на ліхтарі, потім владних паскуд.