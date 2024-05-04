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Шольц рассмеялся после слов о поставках Украине Taurus: его раскритиковали

Канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся, когда объяснял, почему он против поставок ракет Taurus Украине. Это вызвало возмущение у его оппонентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает N-TV.

В сети Х выложено видео фрагмента выступления Шольца

В минувшие выходные в Люнебурге Олаф Шольц снова объяснял свой отказ поставлять ракеты Taurus, столь необходимые Украине.

"Конечно, я доверяю своим друзьям. Но я бы не отдавал всем все оружие", - сказал канцлер и захихикал.

"Это абсолютно позорно, что канцлер хихикает и смеется в вопросе Украины. Хихикая канцлер оскорбляет людей, которые боролись за свое выживание в Украине, а также за нашу свободу", - раскритиковал выступление Шольца генсек Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн в газете Bild.

Также читайте: Мое решение не предоставлять Украине ракеты Taurus остается неизменным, - Шольц

Он отметил, что нужно таки спросить: "Насколько серьезно канцлер на самом деле воспринимает собственные слова в поддержку Украины?"

Позиция Шольца относительно предоставления Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Украина не получит Taurus, потому что их использование завязано на немецкой армии. Применение таких ракет, по убеждению Шольца, требует участия немецких солдат. Это недопустимо.

Он отметил, что Германия и без Taurus - крупнейший европейский поставщик оружия для Украины.

Президент Украины Зеленский уверяет, что переговоры о поставках Taurus Украине продолжаются, но канцлер Германии Олаф Шольц боится ядерных угроз России.

Автор: 

ракеты (3556) помощь и поддержка (865) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+75
Х*й з ним, з ним Шольцем. Тут, так званий "президент" України, всю свою карєру шута висміював Україну, ображав, але безмоглій скотині це не завадило обрати його президентом
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04.05.2024 12:21
+31
Третій рік війни. Де свої ракети, Зельц?
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04.05.2024 12:26
+27
Нахабно поцупити імпортну зброю і продати її "наліво" зелені не можуть. Жорсткий контроль! А от поцупити гроші з бюджету України на які можна було б запустити власне виробництво далекобійних ракет вони можуть запросто і саме це вони і роблять з оманського благословіння патрушева.
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04.05.2024 12:32
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Х*й з ним, з ним Шольцем. Тут, так званий "президент" України, всю свою карєру шута висміював Україну, ображав, але безмоглій скотині це не завадило обрати його президентом
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04.05.2024 12:21 Ответить
Так, в квітні 2019 року, таке як ти, змусило мене виїхати з України. Бо майбутнього з таким президентом я не бачив
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04.05.2024 13:39 Ответить
Шо ти патякаєш?! Змусило тебе виїхати... Зара ви всі, диванні патріоти, свою причину виїзду виправдовуєте. Скажи просто, поїхав на заробітки, а коли велика війна почалась, то забздьохав повертатись та йти боронити рідну неньку. От і все. Якби ти був дійсно патріот то повернувся б та взяв в руки зброю, щоб кацапів нищити. А так ти просто балаболка бздюклива.
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04.05.2024 13:51 Ответить
Так а чого б йому не сміятися? Це ж не його рідні гинуть у війні. Ну трошки розслабився чувак, скинув з себе маску глибокої стурбованості.
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04.05.2024 12:48 Ответить
Як держава, Україна всю свою новітню історію тільки тим і займалась, що давала себе грабувати особливо наближеним до державного апарату людям.
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04.05.2024 17:51 Ответить
Який в сраку президент ? Просто зєлєнскій єрмака
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04.05.2024 20:41 Ответить
"Абсолютно ганебно, що #Федеральнийканцлер хихикає і сміється за рахунок #України. Цей #KicherKanzler ображає людей, які борються за своє виживання в Україні. Ці люди також борються за нашу свободу". #Scholzlacht pic.twitter.com

Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а Шольц...
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04.05.2024 12:22 Ответить
він би радий їх позбутися, але ракети настільки застарілі, що їх технічно неможливо передати. Німці самі їх міняють на американські JAASM
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04.05.2024 12:37 Ответить
Нісенітниця, ці ракети дуже передові, спільна зі шведами розробка. Таких у США немає
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04.05.2024 12:49 Ответить
В Японії вони є такі хороші? Хто і коли після поразки в війні дозволив німцям подібні технології?
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04.05.2024 13:47 Ответить
Так там раніше сам Шольц сказав "Будуть стріляти в міст, а попадуть в мааскву, воно нам нада?"
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04.05.2024 13:50 Ответить
Тобто там в пам'ять намертво закладені координати цілі, і змінити їх неможливо 😂
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04.05.2024 15:05 Ответить
А га, оце дасиш , а путенька тада премію зніме, а може й усю зарплату.
Продажні тварюки : Шредер, меркель, шмольц, ООН, Червоний Хрест, ОБСЄ...
Пуйло скупило усю європадлючу верхушку і не тільки.
"Страх ескалаціі" джобами, салівана, міллі, остіна, бьорнса теж оплачений - і півроку украінські воіни боронили усю цю мерзоту власними життями та майже голими руками.
Пуйло робило вигляд, що лякає, а ці робили вигляд, що бояться.
Шмольц взагалі обнаглів і перестав навіть прикидатися. Просто внаглу показує, що типу збирається воювати з рашнею самостійно.
Знає, падлюка, що украінці стоятимуть насмерть за свою землю і своі життя та життя рідних.
А якби створили "данцігський коридор" та пропустили орду - ото б і поляцькі "фермери", і шмольцові бюргери понюхали б кацапські труси навиворіт.
Гамбургське багатотисячне муслімське згвалтування здалося б різдв'яною ялинкою в дитсадочку.
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04.05.2024 16:58 Ответить
Трошки не дописали. Після слова ОБСЄ пропущено Зєрмак.
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05.05.2024 00:08 Ответить
ті ракети були передовими 25 років тому - завдання в них, на єдиній програмувальній станції Люфтваффе на авіабазі Бюхель, із плівочних стримерів завантажувалося 12 годин - зараз те саме завдання смартфони можуть робити в реальному часі
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04.05.2024 15:24 Ответить
Ось що пишуть рашисти:

"Контракт на приобретение KEPD 350 для немецкой армии завершился в 2010 году. То есть сегодня Германия - обладатель самого большого количества ракет Taurus. И это не может настораживать, учитывая то, что Германия планирует передать некоторое количество боеголовок KEPD 350 ВСУ. Если немцы реализуют этот план, то ничем хорошим для российских военных это не обернется, как и в ситуации с поставками HIMARS, над которыми тоже сначала насмехались.

KEPD 350 Taurus - оружие внушительное, серьезное, эффективное. Истребитель, выпускающий над украинской территорией боеголовку, способную преодолеть 500 км и долететь, оставаясь незамеченной, до российских городов, - это не шутки. Единственное, что может стать спасением в этом случае, - что у Украины возникнут проблемы с самолетами-носителями, что весьма вероятно.
Источник: https://militaryarms.ru/**********/rakety/taurus-kepd-350"
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04.05.2024 16:10 Ответить
а ти підкацапнику читай шо самі німці пишуть https://www.researchgate.net/profile/Timm-Ohlhof/publication/313498043_Zentrale_Missionsplanung_fur_die_modulare_Abstandswaffe_TAURUS_KEPD_350/links/589c7b5792851c599c955b6d/Zentrale-Missionsplanung-fuer-die-modulare-Abstandswaffe-TAURUS-KEPD-350.pdf TAURUS-KEPD-350
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04.05.2024 17:20 Ответить
Прочитав, нічого не сказано про труднощі в програмуванні. Крім того, виробник Taurus говорив, що частина ракет уже модернізована і що вони можуть модернізувати залишок, але запиту від Шольца немає
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04.05.2024 20:22 Ответить
виробник ракет не створював станцію програмування - то робила інша компанія, яка наразі вже не існує. Якщо це закладуть в бюджет, то переписування з нуля всього комплексу програм під ******* операційні системи і ******* залізо, разом з бета-тестуванням і виловлюванням багів займе два-три роки…
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04.05.2024 20:50 Ответить
ну я не буду за Шольца голосувати на слідуючих виборах.
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04.05.2024 12:25 Ответить
Я теж...😁😂
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04.05.2024 18:00 Ответить
Третій рік війни. Де свої ракети, Зельц?
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04.05.2024 12:26 Ответить
Нахабно поцупити імпортну зброю і продати її "наліво" зелені не можуть. Жорсткий контроль! А от поцупити гроші з бюджету України на які можна було б запустити власне виробництво далекобійних ракет вони можуть запросто і саме це вони і роблять з оманського благословіння патрушева.
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04.05.2024 12:32 Ответить
А що зробив украЇнський народ, щоб не грабували чиновники Україну на протязІ 30 РОКІВ?? А що зробив український народ, щоб зелю запроторили як мінімум за грати?? Задовбали ви натяками що порох кращий! Та він такаж мразота, як і шапіто! Хочете змін на краще - дійте!
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04.05.2024 13:55 Ответить
Та ж сама фігня у всіх постсовкових країнах крім Балтії. Де ви побачили натяк що пєтя кращий? Це саме він привів за ручку зєлю до влади. Я своє вже "віддіяв". У нас пересадити покидьків не вийшло. Може у вас вийде.
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04.05.2024 17:47 Ответить
Шольца треба розмішити...

Дати випити...
Сосискую закусити-

Баварською-

Шольцу трреба спокій...

Не треба на ньоього давити....

Варварьки...
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04.05.2024 13:01 Ответить
Було пару зразків, одна називається «асфальт», а друга «телемарафон» чи як її там.
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04.05.2024 13:01 Ответить
Третій рік?
Ви впевнені?
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04.05.2024 16:29 Ответить
Впевнений. З 1 липня 2022 року! скасовується безвізовий режим з рф.
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04.05.2024 17:42 Ответить
Шольц почекає реакції США на бикування Зеленського.
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04.05.2024 12:34 Ответить
Если после назначения нового канцлера вдруг всплывут документы о сотрудничестве Шольца не только с Германией и западными партнерами, кто-то будет удивлен? То, что Шольц упорно отказывается помогать Украине "Таурасами" и подхихикивает - "совпадение? - Не думаю".
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04.05.2024 12:34 Ответить
а шольц не має права співробітництва з кацапами? ви йому заборонили? а ви хто?
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04.05.2024 12:44 Ответить
Я не тільки не забороняю. Я навіть не стверджую. Почитайте, це ви самі про співпрацю з кацапами написали.
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04.05.2024 14:54 Ответить
а, зрозумів, то ви натякали на співпрацю з Аргентиною. шо за тупняк?
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04.05.2024 15:11 Ответить
ну от і ухилянти почекають,
бо коли тебе в армію вербує 4 разованй ухилят - це не дуже мотивyє..
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04.05.2024 12:38 Ответить
А уж как Зельц хихикал над Украиной и украинцами. К нему вопросов нет? Зельц, где ракеты?
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04.05.2024 12:39 Ответить
По сути Таурусы нужны только против Керченского моста + к ним нужны немцы инструкторы + Еврофайтеры истребители.
Лучше попросит то, что немцы еще могут дать реально, а не этот миф.
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04.05.2024 12:40 Ответить
у німців красиві військові марші.
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04.05.2024 12:51 Ответить
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04.05.2024 12:45 Ответить
.. но не убился, а рассмеялся!

(М. Горький, "Песня о Соколе")
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04.05.2024 12:47 Ответить
є англійський гумор.
французький гумор.
болгарський.
а про що німецький гумор?
це, як військовий марш чи пісні рамштайн?
хто знає? тут же є коменти з німеччини.
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04.05.2024 12:49 Ответить
німецький гумор може бути досить садистким. але вiн кумедний.
Alle Kinder gehen in den Bunker, nur nicht Renate, die fängt die Granate.
Alle Kinder klettern auf den Baum, nur nicht Gunter, der fällt runter.
Alle Kinder sitzen ums Feuer, außer Brigitte, die sitzt in der Mitte.
Alle Kinder gehen über die Straße, außer Rolf, der klebt am Golf.
Alle Kinder erzählen sich Witze, nur nicht Fritz, er ist der Witz.
Alle Kinder leben, außer Bot, der ist tot.
Alle Kinder schwimmen, außer Munter, der geht unter.
Alle Kinder rennen aus dem brennenden Haus außer Klaus, der schaut raus.
Alle Kinder springen über die Schlucht außer Peter, dem fehlt noch ein Meter.
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04.05.2024 18:04 Ответить
Поки шольц в кріслі ніяких таурас в Укра їх ні не буде.
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04.05.2024 13:10 Ответить
Поки шольц в кріслі ніяких таурас в нас не буле.
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04.05.2024 13:11 Ответить
ПШНХй, кацапсіна. Ваша техніка не витримує жодної критики.
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04.05.2024 13:44 Ответить
Ти ще ножкою постукай, дегенерат.
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04.05.2024 13:51 Ответить
Мені дуже соромно за вчінок канцлера моей краіни.Пробачте Украінци
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04.05.2024 13:29 Ответить
Я не розумію чому і звідки в німців така зброя!? Хто і коли дозволив їм подібні технології !? В Японії і близько тако зброї нема. Там армія залишається обмеженою в кількості. На наші податки ми армію там утримуємо для захисту цих щурів від кацапні, а вони ще ракети свої виявляється мають!
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04.05.2024 13:43 Ответить
Всі зациклились на цих ракетах... нам передали Атакамс і stormshadow є замітні зміни... ніх... а чому тому що їх дадють по пару штук.... та і то для ударів по Криму і по окупованих територіях... а нам потрібні удари по складах та аеродромах на території орків ... звідки йде логістика, ракетні удари та атаки авіації... також знищувати пускові установки Іскандерів тому що ракет наклепати можна багато а шассі уже складніше

Більше б пресса цікавилась де наші Грім2, Сапсан, та Нептун з якими не буде обмежень
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04.05.2024 13:48 Ответить
не тільки преса не цікавиться , але і жоден депутат і генерал .
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04.05.2024 14:02 Ответить
дійсно причому тут Шольц ..
своїх ракет було Х101 і Х55 і Х22 достатньо до 2000 року
а про суперлітак Ту-160 це просто піпіпіпіпі ...
Шановні Українці ,наша влада тупо прої...ла все ...то Шольц тут при чому ?
він що був прем'єром України 2000-2010 роках ?
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04.05.2024 13:54 Ответить
я нагадаю що саме американська влада змусила знищити всі літаки і ракети .
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04.05.2024 14:04 Ответить
Брехати не треба!
НЕ ВСІ.
Частину літаків зрадники перегнали у росію, частково юлька обміняла на газ, трохи порізали.
Знищили тільки стратегічні ракети та шахти, а те, що зараз летить на голови - віддали ціленьким.
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04.05.2024 17:10 Ответить
брехати точно не треба ! хто поставив обладнання для знищення літаків і контролював це ? хто забороняв Україні купувати зброю( навіть снайперські гвинтівки ) в 2014 -2015 роках ? випадково не ті гаранти лицеміри під чиїм прапором ти друкуєш ?
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04.05.2024 17:41 Ответить
НЕ ВСІ ЛІТАКИ були знищені, частину зрадники-пілоти перегнали у парашу, частину юлька продала за газ.
Заборони всі були накладені пердизентом обамою та його "сматрящим по Украіні" віце-презом БАЙДЕНОМ.
ЯКЕ було поставлене ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ЛІТАКІВ???
НЕ ототожнюй державу з ТИМЧАСОВОЮ владою, джобама - НЕ ВСЯ АМЕРИКА.
Сподіваємось замінити.
Чи ти тільки на вигляд прапора реагуєш, як тупий бугай на червону ганчірку?
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04.05.2024 18:24 Ответить
якщо Шольц не буде давати озброєння,то він тупо про..бе половину фріцляндії і буде в терміновому пордку "ліпити" нову Берлінську стіну
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04.05.2024 14:08 Ответить
Не так уже й тупо!
Ви що, бачили УСІ іхні рахунки в офшорах?
Чучмо не бідує, його сімейка також, юлька не пішла на панель, янук КАМАЗами бабло вивозив.
А хто ж за них голосував????
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04.05.2024 17:06 Ответить
Не пощастило нам, що у Німеччині прийшов до влади сцикливий штазі.
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04.05.2024 14:01 Ответить
ШОЛЬЦ завербований кгб фріц ,з тих часів коли була завербована "шмаркель"
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04.05.2024 14:02 Ответить
!!!!!!!100!!!!!!!!!!! Не було кварталу, де б не посміялись над придуркуватим українцем.
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04.05.2024 14:54 Ответить
Шольц! Што с летцом ******?
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04.05.2024 16:03 Ответить
А ничо!
Сыто лоснится и сияет довольной лыбой : никому ничо не дал, баблище получил, вот и лыбится.
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04.05.2024 17:58 Ответить
Найшли собі клоуна - он українськи терпіли обрали клоуна так клоуна - він їх нищить у окопчиках по коліно, не дає зброї, розкрадає сотні мільярдів, своє виготовлення зброї - тих же ракет Грім-2 повністю зупинив - і нічого - терплять, ржуть над тими хто в окопах боронить країну - а самі у польських окопах - там ліга сміху, розміши смішного та багато іншіх шоу зеленої шикси. Країна - гнида.
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04.05.2024 17:48 Ответить
Сам ти гнида.
Нічим за зелепадлу не кращий, якщо таке про Украіну верзеш, глист собачий.
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04.05.2024 18:02 Ответить
Я не голосував за шиксу - а хто ж, скажи мені обкрадає своє військо - інопланетяни - та ні саме оті гнидні українці яких головна гнида ставить до корита - на смертях крадуть - так хто вони.
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04.05.2024 18:04 Ответить
Засунули б йому в дупу той таурус люди які страждають щоденно від обстрілів
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04.05.2024 18:12 Ответить
Ти написав КРАІНА ГНИДА?
ВСЯ КРАІНА?
За такі слова писок треба чистити дрючком.
Всі крадуть чи тільки владні посадовці ВСИХ РІВНІВ?
Вибрали, йолопи.
Вірю, що не від гнидності, а з дурного розуму.
ПАРЖАТЬ схотілося, кацапня з каломойшею через зомбоящик розкрутили цього блазня.
Воно й привело всю свою бригаду торбохватів.

Чистка потрібна, починаючи з судів, усі 100%, на ліхтарі, потім владних паскуд.
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04.05.2024 18:13 Ответить
І, що? Тепер людини не сміятися? В чому він не правий? Подивіться, що виробляє влада, тут сміх крізь сльози або навпаки... Всі почули слова про ,,зброю,, і опустили його слова про ,,друга,,... Цікавий друг.
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04.05.2024 18:39 Ответить
Союзники по НАТО зазначили: "Му і далі підвищуватимемо нашу стійкість, а також застосовуватимемо й удосконалюватимемо наявні інструменти для протидії гібридним діям Росії, а також забезпечимо готовність Північноатлантичного союзу і союзників до стримування й захисту від гібридних дій або атак". "Ми засуджуємо поведінку росії і закликаємо росію виконувати свої міжнародні зобов'язання, як це роблять союзники. Дії росії не завадять союзникам продовжувати надавати підтримку Україні", - запевнили в НАТО.
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05.05.2024 07:36 Ответить
А может он рассмеялся с того что мы отдали свое оружие. При развале СССР мы были завалены оружием
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05.05.2024 07:58 Ответить
 
 