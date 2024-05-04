Шольц рассмеялся после слов о поставках Украине Taurus: его раскритиковали
Канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся, когда объяснял, почему он против поставок ракет Taurus Украине. Это вызвало возмущение у его оппонентов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает N-TV.
В сети Х выложено видео фрагмента выступления Шольца
В минувшие выходные в Люнебурге Олаф Шольц снова объяснял свой отказ поставлять ракеты Taurus, столь необходимые Украине.
"Конечно, я доверяю своим друзьям. Но я бы не отдавал всем все оружие", - сказал канцлер и захихикал.
"Это абсолютно позорно, что канцлер хихикает и смеется в вопросе Украины. Хихикая канцлер оскорбляет людей, которые боролись за свое выживание в Украине, а также за нашу свободу", - раскритиковал выступление Шольца генсек Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн в газете Bild.
Он отметил, что нужно таки спросить: "Насколько серьезно канцлер на самом деле воспринимает собственные слова в поддержку Украины?"
Позиция Шольца относительно предоставления Taurus Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Украина не получит Taurus, потому что их использование завязано на немецкой армии. Применение таких ракет, по убеждению Шольца, требует участия немецких солдат. Это недопустимо.
Он отметил, что Германия и без Taurus - крупнейший европейский поставщик оружия для Украины.
Президент Украины Зеленский уверяет, что переговоры о поставках Taurus Украине продолжаются, но канцлер Германии Олаф Шольц боится ядерных угроз России.
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Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а Шольц...
Продажні тварюки : Шредер, меркель, шмольц, ООН, Червоний Хрест, ОБСЄ...
Пуйло скупило усю європадлючу верхушку і не тільки.
"Страх ескалаціі" джобами, салівана, міллі, остіна, бьорнса теж оплачений - і півроку украінські воіни боронили усю цю мерзоту власними життями та майже голими руками.
Пуйло робило вигляд, що лякає, а ці робили вигляд, що бояться.
Шмольц взагалі обнаглів і перестав навіть прикидатися. Просто внаглу показує, що типу збирається воювати з рашнею самостійно.
Знає, падлюка, що украінці стоятимуть насмерть за свою землю і своі життя та життя рідних.
А якби створили "данцігський коридор" та пропустили орду - ото б і поляцькі "фермери", і шмольцові бюргери понюхали б кацапські труси навиворіт.
Гамбургське багатотисячне муслімське згвалтування здалося б різдв'яною ялинкою в дитсадочку.
"Контракт на приобретение KEPD 350 для немецкой армии завершился в 2010 году. То есть сегодня Германия - обладатель самого большого количества ракет Taurus. И это не может настораживать, учитывая то, что Германия планирует передать некоторое количество боеголовок KEPD 350 ВСУ. Если немцы реализуют этот план, то ничем хорошим для российских военных это не обернется, как и в ситуации с поставками HIMARS, над которыми тоже сначала насмехались.
KEPD 350 Taurus - оружие внушительное, серьезное, эффективное. Истребитель, выпускающий над украинской территорией боеголовку, способную преодолеть 500 км и долететь, оставаясь незамеченной, до российских городов, - это не шутки. Единственное, что может стать спасением в этом случае, - что у Украины возникнут проблемы с самолетами-носителями, что весьма вероятно.
Источник: https://militaryarms.ru/**********/rakety/taurus-kepd-350"
Дати випити...
Сосискую закусити-
Баварською-
Шольцу трреба спокій...
Не треба на ньоього давити....
Варварьки...
Ви впевнені?
бо коли тебе в армію вербує 4 разованй ухилят - це не дуже мотивyє..
Лучше попросит то, что немцы еще могут дать реально, а не этот миф.
(М. Горький, "Песня о Соколе")
французький гумор.
болгарський.
а про що німецький гумор?
це, як військовий марш чи пісні рамштайн?
хто знає? тут же є коменти з німеччини.
Alle Kinder gehen in den Bunker, nur nicht Renate, die fängt die Granate.
Alle Kinder klettern auf den Baum, nur nicht Gunter, der fällt runter.
Alle Kinder sitzen ums Feuer, außer Brigitte, die sitzt in der Mitte.
Alle Kinder gehen über die Straße, außer Rolf, der klebt am Golf.
Alle Kinder erzählen sich Witze, nur nicht Fritz, er ist der Witz.
Alle Kinder leben, außer Bot, der ist tot.
Alle Kinder schwimmen, außer Munter, der geht unter.
Alle Kinder rennen aus dem brennenden Haus außer Klaus, der schaut raus.
Alle Kinder springen über die Schlucht außer Peter, dem fehlt noch ein Meter.
Більше б пресса цікавилась де наші Грім2, Сапсан, та Нептун з якими не буде обмежень
своїх ракет було Х101 і Х55 і Х22 достатньо до 2000 року
а про суперлітак Ту-160 це просто піпіпіпіпі ...
Шановні Українці ,наша влада тупо прої...ла все ...то Шольц тут при чому ?
він що був прем'єром України 2000-2010 роках ?
НЕ ВСІ.
Частину літаків зрадники перегнали у росію, частково юлька обміняла на газ, трохи порізали.
Знищили тільки стратегічні ракети та шахти, а те, що зараз летить на голови - віддали ціленьким.
Заборони всі були накладені пердизентом обамою та його "сматрящим по Украіні" віце-презом БАЙДЕНОМ.
ЯКЕ було поставлене ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ЛІТАКІВ???
НЕ ототожнюй державу з ТИМЧАСОВОЮ владою, джобама - НЕ ВСЯ АМЕРИКА.
Сподіваємось замінити.
Чи ти тільки на вигляд прапора реагуєш, як тупий бугай на червону ганчірку?
Ви що, бачили УСІ іхні рахунки в офшорах?
Чучмо не бідує, його сімейка також, юлька не пішла на панель, янук КАМАЗами бабло вивозив.
А хто ж за них голосував????
летцом******?
Сыто лоснится и сияет довольной лыбой : никому ничо не дал, баблище получил, вот и лыбится.
Нічим за зелепадлу не кращий, якщо таке про Украіну верзеш, глист собачий.
ВСЯ КРАІНА?
За такі слова писок треба чистити дрючком.
Всі крадуть чи тільки владні посадовці ВСИХ РІВНІВ?
Вибрали, йолопи.
Вірю, що не від гнидності, а з дурного розуму.
ПАРЖАТЬ схотілося, кацапня з каломойшею через зомбоящик розкрутили цього блазня.
Воно й привело всю свою бригаду торбохватів.
Чистка потрібна, починаючи з судів, усі 100%, на ліхтарі, потім владних паскуд.