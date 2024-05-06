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Європа має посилити ППО України з наявних запасів, - Шольц

Шольц закликав Європу посилити ППО України з наявних запасів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни Європи посилити протиповітряну оборону України з наявних ресурсів, не чекаючи поки будуть виготовлені нові системи.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Bild.

Очільник німецького уряду нагадав, що Берлін передасть Україні обіцяну третю систему ППО Patriot зі своїх запасів.

"Для нас це дуже чіткий сигнал, що ми готові допомогти там, де не вистачає боєприпасів і артилерії", - заявив Шольц.

Політик закликав інші країни приєднатися до цього та надати Україні засоби з наявних запасів. Шольц зауважив, що "ми не зможемо чекати поки будуть вироблені нові системи".

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"Ми повинні забезпечити Україні більше можливостей для протиповітряної оборони з наявних запасів", - заявив канцлер Німеччини.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила на важливості об’єднати зусилля і знайти для України додаткові системи протиповітряної оборони. Політикиня зазначила, що кожна додаткова система протиповітряної оборони рятує життя в Україні.

Читайте також: Путіну не варто сподіватися на ослаблення підтримки України, - Шольц

Автор: 

ППО (3151) Шольц Олаф (1135) Patriot (299)


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Топ коментарі
+3
Десь є ще одна Европа? Бо пан Шольц вроді як не з цієї...
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06.05.2024 15:37
+2
"Для нас це дуже чіткий сигнал, що ми готові допомогти там, де не вистачає *********** і артилерії", - заявив лицемір Шольц затиснувши далекобійну реактивну артилерію (Taurus)
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06.05.2024 15:56
+2
Він сам себе закликає, чи що?
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06.05.2024 16:21
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Десь є ще одна Европа? Бо пан Шольц вроді як не з цієї...
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06.05.2024 15:37 Відповісти
Жмотлива Європа. Вміє тільки звіздіти. А Шольц робить.
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06.05.2024 15:45 Відповісти
Отаке роздвоєння в Шольца: реальність і віртуальність від Путіна +страх
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06.05.2024 15:51 Відповісти
"Для нас це дуже чіткий сигнал, що ми готові допомогти там, де не вистачає *********** і артилерії", - заявив лицемір Шольц затиснувши далекобійну реактивну артилерію (Taurus)
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06.05.2024 15:56 Відповісти
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06.05.2024 16:03 Відповісти
Израиль пусть свои отдаст он Патриоты вроде ставит на консультацию. Считают что Праща Давида лучше
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06.05.2024 16:15 Відповісти
Женскую?
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06.05.2024 16:22 Відповісти
Це він так шуткує -- виготовлення нових Петріотів - так це ж США
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06.05.2024 16:17 Відповісти
На консервацию
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06.05.2024 16:17 Відповісти
Він сам себе закликає, чи що?
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06.05.2024 16:21 Відповісти
Лівер, Тауруси давай!
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06.05.2024 21:10 Відповісти
Правильніше буде сказати Європа все своє ППО має віддати Україні твак як воно їй зараз нафіг не потрібне.
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07.05.2024 10:44 Відповісти
 
 