Європа має посилити ППО України з наявних запасів, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни Європи посилити протиповітряну оборону України з наявних ресурсів, не чекаючи поки будуть виготовлені нові системи.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Bild.

Очільник німецького уряду нагадав, що Берлін передасть Україні обіцяну третю систему ППО Patriot зі своїх запасів.

"Для нас це дуже чіткий сигнал, що ми готові допомогти там, де не вистачає боєприпасів і артилерії", - заявив Шольц.

Політик закликав інші країни приєднатися до цього та надати Україні засоби з наявних запасів. Шольц зауважив, що "ми не зможемо чекати поки будуть вироблені нові системи".

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"Ми повинні забезпечити Україні більше можливостей для протиповітряної оборони з наявних запасів", - заявив канцлер Німеччини.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила на важливості об’єднати зусилля і знайти для України додаткові системи протиповітряної оборони. Політикиня зазначила, що кожна додаткова система протиповітряної оборони рятує життя в Україні.

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