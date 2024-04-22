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Путіну не варто сподіватися на ослаблення підтримки України, - Шольц

олаф,шольц

Російському диктатору Володимиру Путіну не слід розраховувати на припинення підтримки України з боку партнерів.

Про це очільник німецького уряду Олаф Шольц заявив журналістам, коментуючи рішення нижньої палати Конгресу США щодо допомоги Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, що Палата представників ухвалила рішення про подальшу фінансову підтримку України, зокрема підтримку озброєннями, є… дуже чітким посланням, у тому числі для російського президента, щоби він не розраховував на те, що може продовжувати цю війну, тому що допомога Україні від США та Європи зменшиться", - підкреслив Шольц.

Канцлер переконаний, що допомога Україні з боку партнерів не припинятиметься і не зменшуватиметься.

Також читайте: Шольц сподівається, що Сенат США швидко ухвалить рішення щодо допомоги Україні

Своєю чергою міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед початком зустрічі глав зовнішньополітичних і оборонних відомств ЄС зауважила, що після схвалення американськими конгресменами пакета допомоги Україні "серця США та Європи знову б’ються в унісон".

Автор: 

допомога (8284) путін (23746) Анналена Бербок (453) Шольц Олаф (1135)


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Так ослаблення чи припинення ...?
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22.04.2024 15:19 Відповісти
Меркель, Трамп, Орбан, Фіцо рвуть волосся на дупі.....
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22.04.2024 15:21 Відповісти
Та то ж боляче... *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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22.04.2024 15:33 Відповісти
Ти не представляєш як рвуть волосся на дупі 5-6 менеджеров в ОПг презідента.Достатньо почитати коментарі під дописом 5го президента про вдячність палаті представників конгресу за допомогу.Ботвой загажени усі соцмережі з ютубом,і це не "лубянсько-пригоженскі".
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22.04.2024 15:38 Відповісти
Поживуть шикуючи...
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22.04.2024 15:40 Відповісти
Те, що Палата представників ухвалила рішення про подальшу фінансову підтримку України, зокрема підтримку озброєннями, є… дуже чітким посланням, ДЛЯ ТАКИХ.ЯК ШОЛЬЦ.ПОРА СОТНЮ -ДРУГУ @TAURUS@ ПІДІГНАТИ В УКРЇНУ...
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22.04.2024 15:40 Відповісти
********** стає ментальною, інтернет цьому сприяє, а телевізійні персони це генерують.
Самий відомий в світі секретний розвідник України повідомляє про майбутнє яке обовязково настане, Євро говорітєлі не відстають - міркують про думки путіна. Доміркувались до того що у Європи невистачає снарядів проти голожопої РФ, а в Україні головне це дороги і шашлики на майскіє. Вангуйте далі кокаїнові зелені дебілоїди.
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22.04.2024 16:10 Відповісти
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22.04.2024 17:50 Відповісти
 
 