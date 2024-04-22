Путіну не варто сподіватися на ослаблення підтримки України, - Шольц

Російському диктатору Володимиру Путіну не слід розраховувати на припинення підтримки України з боку партнерів.

Про це очільник німецького уряду Олаф Шольц заявив журналістам, коментуючи рішення нижньої палати Конгресу США щодо допомоги Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, що Палата представників ухвалила рішення про подальшу фінансову підтримку України, зокрема підтримку озброєннями, є… дуже чітким посланням, у тому числі для російського президента, щоби він не розраховував на те, що може продовжувати цю війну, тому що допомога Україні від США та Європи зменшиться", - підкреслив Шольц.

Канцлер переконаний, що допомога Україні з боку партнерів не припинятиметься і не зменшуватиметься.

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Своєю чергою міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед початком зустрічі глав зовнішньополітичних і оборонних відомств ЄС зауважила, що після схвалення американськими конгресменами пакета допомоги Україні "серця США та Європи знову б’ються в унісон".