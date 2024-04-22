Шольц сподівається, що Сенат США швидко ухвалить рішення щодо допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сподівається, що Сенат США швидко ухвалить рішення щодо допомоги України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Шольц назвав "хорошою новиною" те, що Палата представників схвалила виділення мільярдної допомоги Україні.

"Ми дуже сподіваємося, що незабаром буде рішення Сенату, щоб ця допомога з боку США була забезпечена на майбутнє", – додав канцлер.

За словами Шольца, разом з підтримкою, яку надає Україні Європа, це "дуже чітке послання" главі Кремля Путіну.

Канцлер переконаний, що Путін не може розраховувати на те, що йому вдасться перечекати, оскільки підтримка України зменшується.

"Він не зможе, ми можемо сподіватися на це зараз, і в цьому сенсі це хороша новина", - підсумував він.

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