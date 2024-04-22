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Новини Допомога Україні
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Шольц сподівається, що Сенат США швидко ухвалить рішення щодо допомоги Україні

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сподівається, що Сенат США швидко ухвалить рішення щодо допомоги України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Шольц назвав "хорошою новиною" те, що Палата представників схвалила виділення мільярдної допомоги Україні.

"Ми дуже сподіваємося, що незабаром буде рішення Сенату, щоб ця допомога з боку США була забезпечена на майбутнє", – додав канцлер.

За словами Шольца, разом з підтримкою, яку надає Україні Європа, це "дуже чітке послання" главі Кремля Путіну.

Канцлер переконаний, що Путін не може розраховувати на те, що йому вдасться перечекати, оскільки підтримка України зменшується.

"Він не зможе, ми можемо сподіватися на це зараз, і в цьому сенсі це хороша новина", - підсумував він.

Також читайте: Шольц після візиту до Китаю: Навіть близькі до Росії країни не вірять, що війна проти України має для РФ якийсь сенс

Автор: 

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22.04.2024 09:36 Відповісти
Так вони самі про це сказали. Шо тут ще сподіватись? Ти "Тауруси" давай!
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22.04.2024 09:48 Відповісти
Так і знав, що згадають "тауруси"
Мені чомусь здається, що ми їх ніколи не побачимо. Та й Шольц вже прямим текстом казав "не дам"!
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22.04.2024 10:20 Відповісти
Так, це проблема... І ось вона.
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22.04.2024 10:22 Відповісти
 
 