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Шольц о третьей системе Patriot для Украины: "Это было нелегким решением, потому что у нас их не так много"

Шольц назвав нелегким рішенням передачу Україні третьої системи Patriot

Для Германии решение о передаче Украине третьей системы Patriot оказалось непростым, поскольку страна имеет их не так много. Однако такая инициатива Германии может стать примером для других стран.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на саммите по безопасности и конкурентоспособности в Швеции, информирует Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.

Глава немецкого правительства напомнил, что его страна обязалась поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Шольц также отметил, что решение передать Киеву третью систему Patriot оказалось для Германии непростым.

"Как вы знаете, мы решили сейчас передать Украине третью систему Patriot, и это было решение, которое было не таким уж и простым, потому что у нас таких систем не очень много, но это было важно сделать", - заявил немецкий политик.

Шольц также выразил надежду, что некоторые другие европейские страны последуют этому примеру. Поскольку, по его словам, Украина нуждается "во многих боеприпасах, артиллерии, танках и противовоздушной обороне, а особенно Patriot и системы Iris-T из Германии, которые будут наиболее полезными".

Читайте также: Польша не может передать Украине Patriot, поскольку сама только начинает получать заказанные комплексы, - Дуда

Помощь Украине от Германии

Германия активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Канцлер ФНР Олаф Шольц заверил, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать нашу страну. Шольц напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Германия предоставила или пообещала предоставить Украине военной помощи на 28 млрд евро.

Он также отметил, что в 2024 году будет предоставлена военная помощь на сумму более семи миллиардов евро.

Читайте также: Вице-канцлер Германии Габек призвал увеличить помощь Украине: "Мы сделали недостаточно"

Автор: 

Германия (6939) помощь (7784) Шольц Олаф (906) Patriot (268)


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Топ комментарии
+12
західна цивілізація потрапила у власну пастку "широкого гуманізму", сподіваючись, що разом з ними весь світ рухається до непереборного бажання миру й справедливості. а тим часом, зростали криваві диктатори, для котрих людське життя - пустий звук.
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14.05.2024 16:30
+11
Дуже вдячні НІмеччині!!
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14.05.2024 17:03
+7
Німеччина віддала три з десяти.
США нуль з шістдесяти...
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14.05.2024 16:43
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А ше и Австрія на диби стає -- Середньовічні карти показує - тривожно
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14.05.2024 16:27 Ответить
Туариси не дамо тому що це наступальна зброя… (Путин - ферштейн).

Патриот це зброя для захисту, але… нам теж він потрібен…

Як за 16 років панування Меркель змогла вбити Бундесфер?!
Це була твоя шефіня, Шольц! Піди запитай.

Коль разом з Рейганом розвалив СРСР. Зброя була.
А зараз Неметчіна виглядае неозброєною та слабкою.
Промисловий оборонний потенціал не встгае за потребами…

Параша встала на військову єкономіку, а німеччіна все чекае.
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14.05.2024 17:23 Ответить
от мені, просто, цікаво!
як, економічний паровоз європи збирався існувати, без потужної армії?
типу: ми ж домовилися з кацапами, газ напряму купуємо?
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14.05.2024 16:28 Ответить
західна цивілізація потрапила у власну пастку "широкого гуманізму", сподіваючись, що разом з ними весь світ рухається до непереборного бажання миру й справедливості. а тим часом, зростали криваві диктатори, для котрих людське життя - пустий звук.
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14.05.2024 16:30 Ответить
Ну як? - США там розмістили своі бази - а вони на розслабоні
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14.05.2024 16:31 Ответить
тому німеччина досі не окупована на відміну від України
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14.05.2024 16:33 Ответить
Трамп сказав - хто буде мухлювати з грошима на оборону - натравить рашку
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14.05.2024 16:42 Ответить
Ви хоч трохи цікавитеся історією?

Бо мали б знати, що після WWII Німеччині фактично заборонено мати армію. Обмеження, починаючи з кількости військовослужбовців і закінчуючи озброєннями.

Захист Німеччини покладено на США.
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14.05.2024 16:49 Ответить
Ого, цілих три. Куди ж ми їх всі подінемо?
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14.05.2024 16:32 Ответить
Ви , головне, їх в асфальт не закатайте!
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14.05.2024 19:21 Ответить
Вертайся, покажи як треба.
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14.05.2024 19:26 Ответить
Шо тообі показати? Як в асфальт закатувати? Так ви з 19 року, на чолі з президентом,можете майстер-клас по асфальту давати. 13 мільярдів, це скільки Патріотів?
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14.05.2024 21:03 Ответить
Не пий більше бабусині ліки від глаукоми.
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14.05.2024 21:07 Ответить
Мав досвід?
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14.05.2024 21:16 Ответить
Треба все передавати Україні, бо якщо Україна впаде - воно вам і так не пригодиться.
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14.05.2024 16:37 Ответить
Звісно, він і Тауруси по декілька разів на день перераховує щоб в Україну без нього не відправили.
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14.05.2024 16:39 Ответить
Німеччина віддала три з десяти.
США нуль з шістдесяти...
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14.05.2024 16:43 Ответить
НЕ США А БАЙДЕН СО СВОЕЙ СВОРОЙ И Ф16 БУДЕМ ДОЛГО ЖДАТЬ
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14.05.2024 16:48 Ответить
Три с тридцати.
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14.05.2024 17:01 Ответить
Не плутайте пускові з комплексами.
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14.05.2024 17:04 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия 30 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 го - 30 комплексов Patriot PAC-3 с ПУ (пусковыми установками) М902.

Никто не считает Пэтриоты количеством ПУ, считают комплексами
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14.05.2024 18:40 Ответить
...ля. Ти читаєш на що посилаєшся?
Тому що рядком нижче там написано що у України цих М902 аж 12 штук. І це 3(три) батареї.
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14.05.2024 18:56 Ответить
Брехня .США перші дали самий перший комплекс Петріотів у 2023.
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14.05.2024 17:05 Ответить
Patriot 3 iz 14 nemci dali eto xoroso.Leopard2 tanki takze dali, no nedast bolse izza togo sto umnyje generali pognali eti tanki na minije polia pod Rabotyne,tak teper dast leopard 1 etix ne zalko,Marder dali takze nezalko no na mnogo lucix kak Puma ili LYNX nedast.Eti luce cem Bradley poskolku puska u nix 30-35mm i zacyta xorosaja,Bradley puska 25mm,Marder 20mm.Novoje sto jest u nemcev oni nedast
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14.05.2024 16:48 Ответить
Собаки у соломі!

В іхній мозок ще не входить, що війна вже відрізняється від раніших. Це, як коли проти луків почали діяти кулемети! Так і зараз, проти сотні тисяч дронів рашки іхні західні патріоти вже через 10 сек. вичерпаються , усі своі зараз збереглі ракети.

Або ви зараз допомагаєте Україні знищити "гнезд'іє осі Путлер - Сі - Корейка північна", або отримуйте те, що отримали у 1939 після умащевлення гітлера! Коли вже захід зрозуміє, що путлер набагато небезпечень, т.я в нього, КГБискоі молі, мозоку ніколи не було.
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14.05.2024 16:58 Ответить
Ніхто дрони Патріотами не збиває. Наші військові не такі дурні.
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14.05.2024 17:04 Ответить
Дуже вдячні НІмеччині!!
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14.05.2024 17:03 Ответить
Я правильно зрозумів, що разом з цією у нас тепер чотири батареї петріотів? Бо спочатку у нас їх було дві - одна від штатів і одна від німеччини.
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14.05.2024 17:33 Ответить
Дякуємо.
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14.05.2024 17:51 Ответить
 
 