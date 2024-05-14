Шольц о третьей системе Patriot для Украины: "Это было нелегким решением, потому что у нас их не так много"
Для Германии решение о передаче Украине третьей системы Patriot оказалось непростым, поскольку страна имеет их не так много. Однако такая инициатива Германии может стать примером для других стран.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на саммите по безопасности и конкурентоспособности в Швеции, информирует Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.
Глава немецкого правительства напомнил, что его страна обязалась поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.
Шольц также отметил, что решение передать Киеву третью систему Patriot оказалось для Германии непростым.
"Как вы знаете, мы решили сейчас передать Украине третью систему Patriot, и это было решение, которое было не таким уж и простым, потому что у нас таких систем не очень много, но это было важно сделать", - заявил немецкий политик.
Шольц также выразил надежду, что некоторые другие европейские страны последуют этому примеру. Поскольку, по его словам, Украина нуждается "во многих боеприпасах, артиллерии, танках и противовоздушной обороне, а особенно Patriot и системы Iris-T из Германии, которые будут наиболее полезными".
Помощь Украине от Германии
Германия активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Канцлер ФНР Олаф Шольц заверил, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать нашу страну. Шольц напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Германия предоставила или пообещала предоставить Украине военной помощи на 28 млрд евро.
Он также отметил, что в 2024 году будет предоставлена военная помощь на сумму более семи миллиардов евро.
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Патриот це зброя для захисту, але… нам теж він потрібен…
Як за 16 років панування Меркель змогла вбити Бундесфер?!
Це була твоя шефіня, Шольц! Піди запитай.
Коль разом з Рейганом розвалив СРСР. Зброя була.
А зараз Неметчіна виглядае неозброєною та слабкою.
Промисловий оборонний потенціал не встгае за потребами…
Параша встала на військову єкономіку, а німеччіна все чекае.
як, економічний паровоз європи збирався існувати, без потужної армії?
типу: ми ж домовилися з кацапами, газ напряму купуємо?
Бо мали б знати, що після WWII Німеччині фактично заборонено мати армію. Обмеження, починаючи з кількости військовослужбовців і закінчуючи озброєннями.
Захист Німеччини покладено на США.
США нуль з шістдесяти...
Никто не считает Пэтриоты количеством ПУ, считают комплексами
Тому що рядком нижче там написано що у України цих М902 аж 12 штук. І це 3(три) батареї.
В іхній мозок ще не входить, що війна вже відрізняється від раніших. Це, як коли проти луків почали діяти кулемети! Так і зараз, проти сотні тисяч дронів рашки іхні західні патріоти вже через 10 сек. вичерпаються , усі своі зараз збереглі ракети.
Або ви зараз допомагаєте Україні знищити "гнезд'іє осі Путлер - Сі - Корейка північна", або отримуйте те, що отримали у 1939 після умащевлення гітлера! Коли вже захід зрозуміє, що путлер набагато небезпечень, т.я в нього, КГБискоі молі, мозоку ніколи не було.