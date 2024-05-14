Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, - Шольц

Канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Шольц напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Германия предоставила или пообещала предоставить Украине военной помощи на 28 млрд евро.

"Мы едины в нашей поддержке Украины в ее защите от российской агрессии. Мы будем продолжать поддерживать Украину - столько, сколько потребуется", - сказал канцлер Германии.

Он также отметил, что в 2024 году будет предоставлена военная помощь на сумму более семи миллиардов евро.

"Мы оказывали и будем оказывать", - добавил Шольц, имея в виду обещанную военную помощь.

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