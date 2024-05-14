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Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, - Шольц
Канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
Шольц напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Германия предоставила или пообещала предоставить Украине военной помощи на 28 млрд евро.
"Мы едины в нашей поддержке Украины в ее защите от российской агрессии. Мы будем продолжать поддерживать Украину - столько, сколько потребуется", - сказал канцлер Германии.
Он также отметил, что в 2024 году будет предоставлена военная помощь на сумму более семи миллиардов евро.
"Мы оказывали и будем оказывать", - добавил Шольц, имея в виду обещанную военную помощь.
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Татьяна Неверовская
показать весь комментарий14.05.2024 09:27 Ответить Мне нравится 1
CryptoShorts
показать весь комментарий14.05.2024 09:37 Ответить Мне нравится 2
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