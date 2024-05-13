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Новости
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Посол Германии Егер: Если будут какие-то переговоры, мы будем стоять на стороне Украины. Не будет никакого "Минска-3"

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер

Германия поддерживает Формулу мира и будет стоять на стороне Украины, если будут переговоры о мире.

Об этом заявил посол Германии в Украине Мартин Егер в интервью национальному телемарафону "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это украинские жертвы, которые приносятся, и только Украина может решать, когда станут возможным такие переговоры и такое решение. Мы не будем давать Украине какие-то указания. Если будут какие-то переговоры, мы будем стоять на стороне Украины. Не будет никакого "Минска-3", - сказал он.

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Егер подчеркнул, что именно украинцы несут бремя войны и ведут войну, чтобы восстановить территориальную целостность своей страны, включая Крым.

Дипломат добавил, что Германия поддерживает Формулу мира президента Зеленского и считает это надлежащим подходом, чтобы закончить эту войну.

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Напомним, Украинская формула мира - дипломатический механизм, который предлагает Украина для достижения справедливого окончания войны, развязанной Россией. Составляющими Формулы являются: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, компенсация за ущерб, спецтрибунал, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания войны.

15-16 июня в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира относительно Украинской формулы мира.

Автор: 

Германия (6938) переговоры (4921) Егер Мартин (21)


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Топ комментарии
+10
Мінська - 3 треба було робити, шоб не сталося Буча-1 і Маріуполь-1.

А дебіл в очко ***** прагнув заглянути
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13.05.2024 18:39
+5
Які перемовини? Ви на приколі всі? З чого ви взяли що рузкім у яких моб потенціал 20 млн нищих алкашій і Китай за спиною треба якісь перемовини
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13.05.2024 18:18
+5
🔥 На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25 - Генштаб
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13.05.2024 18:43
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Та ну. А може штайнмаєра покликати? Він свого часу геніальний план пропонував.
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13.05.2024 18:18 Ответить
Які перемовини? Ви на приколі всі? З чого ви взяли що рузкім у яких моб потенціал 20 млн нищих алкашій і Китай за спиною треба якісь перемовини
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13.05.2024 18:18 Ответить
Портнікова теж говорить, що путіну не потрібні ніякі перемовини
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13.05.2024 18:23 Ответить
вони все порішали . після "саміту міра" буде олімпійское переміріе
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13.05.2024 19:10 Ответить
Ну німці і раніше говорили що вони на стороні України.
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13.05.2024 18:24 Ответить
бгггггггггггг... ВИ вже біля нас стояли до перемоги ))))
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13.05.2024 18:24 Ответить
Минские соглашения подписывала якась кучмА. Кто такой этот пАтерпевший?
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13.05.2024 18:29 Ответить
Мінська - 3 треба було робити, шоб не сталося Буча-1 і Маріуполь-1.

А дебіл в очко ***** прагнув заглянути
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13.05.2024 18:39 Ответить
🔥 На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25 - Генштаб
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13.05.2024 18:43 Ответить
ніхто вас не покличе, тільки британці
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13.05.2024 18:46 Ответить
+5 (+10)
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13.05.2024 18:53 Ответить
и сверху +100500
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13.05.2024 18:55 Ответить
Глаза РФ в Крыму: Storm Shadow разбили секретную базу РЛС. Почему это важно
https://www.youtube.com/watch?v=WFZLlBTSY1I&t=19s
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13.05.2024 19:42 Ответить
 
 