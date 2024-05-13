Посол Германии Егер: Если будут какие-то переговоры, мы будем стоять на стороне Украины. Не будет никакого "Минска-3"

Германия поддерживает Формулу мира и будет стоять на стороне Украины, если будут переговоры о мире.

Об этом заявил посол Германии в Украине Мартин Егер в интервью национальному телемарафону "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это украинские жертвы, которые приносятся, и только Украина может решать, когда станут возможным такие переговоры и такое решение. Мы не будем давать Украине какие-то указания. Если будут какие-то переговоры, мы будем стоять на стороне Украины. Не будет никакого "Минска-3", - сказал он.

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Егер подчеркнул, что именно украинцы несут бремя войны и ведут войну, чтобы восстановить территориальную целостность своей страны, включая Крым.

Дипломат добавил, что Германия поддерживает Формулу мира президента Зеленского и считает это надлежащим подходом, чтобы закончить эту войну.

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Напомним, Украинская формула мира - дипломатический механизм, который предлагает Украина для достижения справедливого окончания войны, развязанной Россией. Составляющими Формулы являются: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, компенсация за ущерб, спецтрибунал, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания войны.

15-16 июня в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира относительно Украинской формулы мира.