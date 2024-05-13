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Посол Німеччини Єґер: Якщо будуть якісь перемовини, ми будемо стояти на боці України. Не буде жодного "Мінська-3"

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер

Німеччина підтримує Формулу миру і стоятиме на боці України, якщо будуть переговори про мир.

Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер в інтерв’ю національному телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це українські жертви, які приносяться, і тільки Україна може вирішувати, коли стануть можливим такі переговори і таке рішення. Ми не будемо давати Україні якісь вказівки. Якщо будуть якісь перемовини, ми будемо стояти на боці України. Не буде жодного "Мінська-3", - сказав він.

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Єґер підкреслив, що саме українці несуть тягар війни і ведуть війну, аби відновити територіальну цілісність своєї країни, включаючи Крим.

Дипломат додав, що Німеччина підтримує Формулу миру Президента Зеленського і вважає це за належний підхід, щоб закінчити цю війну.

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Нагадаємо, Українська формула миру - дипломатичний механізм, який пропонує Україна для досягнення справедливого закінчення війни, що розв'язала Росія. Складовими Формули є: радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, компенсація за збитки, спецтрибунал, протидія екоциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни.

15-16 червня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру щодо Української формули миру.

Автор: 

Німеччина (7335) перемовини (2859) Єґер Мартін (25)


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Топ коментарі
+10
Мінська - 3 треба було робити, шоб не сталося Буча-1 і Маріуполь-1.

А дебіл в очко ***** прагнув заглянути
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13.05.2024 18:39
+5
Які перемовини? Ви на приколі всі? З чого ви взяли що рузкім у яких моб потенціал 20 млн нищих алкашій і Китай за спиною треба якісь перемовини
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13.05.2024 18:18
+5
🔥 На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25 - Генштаб
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13.05.2024 18:43
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Та ну. А може штайнмаєра покликати? Він свого часу геніальний план пропонував.
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13.05.2024 18:18 Відповісти
Які перемовини? Ви на приколі всі? З чого ви взяли що рузкім у яких моб потенціал 20 млн нищих алкашій і Китай за спиною треба якісь перемовини
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13.05.2024 18:18 Відповісти
Портнікова теж говорить, що путіну не потрібні ніякі перемовини
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13.05.2024 18:23 Відповісти
вони все порішали . після "саміту міра" буде олімпійское переміріе
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13.05.2024 19:10 Відповісти
Ну німці і раніше говорили що вони на стороні України.
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13.05.2024 18:24 Відповісти
бгггггггггггг... ВИ вже біля нас стояли до перемоги ))))
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13.05.2024 18:24 Відповісти
Минские соглашения подписывала якась кучмА. Кто такой этот пАтерпевший?
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13.05.2024 18:29 Відповісти
Мінська - 3 треба було робити, шоб не сталося Буча-1 і Маріуполь-1.

А дебіл в очко ***** прагнув заглянути
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13.05.2024 18:39 Відповісти
🔥 На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25 - Генштаб
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13.05.2024 18:43 Відповісти
ніхто вас не покличе, тільки британці
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13.05.2024 18:46 Відповісти
+5 (+10)
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13.05.2024 18:53 Відповісти
и сверху +100500
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13.05.2024 18:55 Відповісти
Глаза РФ в Крыму: Storm Shadow разбили секретную базу РЛС. Почему это важно
https://www.youtube.com/watch?v=WFZLlBTSY1I&t=19s
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13.05.2024 19:42 Відповісти
 
 