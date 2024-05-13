Посол Німеччини Єґер: Якщо будуть якісь перемовини, ми будемо стояти на боці України. Не буде жодного "Мінська-3"

Німеччина підтримує Формулу миру і стоятиме на боці України, якщо будуть переговори про мир.

Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер в інтерв’ю національному телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це українські жертви, які приносяться, і тільки Україна може вирішувати, коли стануть можливим такі переговори і таке рішення. Ми не будемо давати Україні якісь вказівки. Якщо будуть якісь перемовини, ми будемо стояти на боці України. Не буде жодного "Мінська-3", - сказав він.

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Єґер підкреслив, що саме українці несуть тягар війни і ведуть війну, аби відновити територіальну цілісність своєї країни, включаючи Крим.

Дипломат додав, що Німеччина підтримує Формулу миру Президента Зеленського і вважає це за належний підхід, щоб закінчити цю війну.

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Нагадаємо, Українська формула миру - дипломатичний механізм, який пропонує Україна для досягнення справедливого закінчення війни, що розв'язала Росія. Складовими Формули є: радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, компенсація за збитки, спецтрибунал, протидія екоциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни.

15-16 червня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру щодо Української формули миру.