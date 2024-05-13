Цього місяця Німеччина передасть Україні систему ППО IRIS-T, - посол Єґер

У травні до України прибуде ще одна система протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини.

Про це заявив посол Німеччини Мартін Єґер в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вирішили робити більше, ніж досі в секторі ППО. Ми сьогодні вже маємо дві системи Patriot в країні і ми привеземо сюди ще одну. Третю систему. Це нелегко для нас, бо ми маємо свої обов'язки в НАТО. Це означатиме, що 25% наших Patriot перебуватимуть в Україні. Немає жодної іншої такої країни в світі, яка стільки віддає", - зазначив він.

За його словами, окрім Patriot також є IRIS-T.

"Вже деякі системи тут є. І зараз у травні прибуде ще одна система. Крім того, ми обіцяли Україні, що ми цьогоріч, наступного року і ще 2026 року постачатимемо ще нові такі системи", - додав Єґер.

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