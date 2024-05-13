В этом месяце Германия передаст Украине систему ПВО IRIS-T, - посол Егер
В мае в Украину прибудет еще одна система противовоздушной обороны IRIS-T от Германии.
Об этом заявил посол Германии Мартин Егер в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Мы решили делать больше, чем до сих пор в секторе ПВО. Мы сегодня уже имеем две системы Patriot в стране и мы привезем сюда еще одну. Третью систему. Это нелегко для нас, потому что мы имеем свои обязанности в НАТО. Это будет означать, что 25% наших Patriot будут находиться в Украине. Нет ни одной другой такой страны в мире, которая столько отдает", - отметил он.
По его словам, кроме Patriot также есть IRIS-T.
"Уже некоторые системы здесь есть. И сейчас в мае прибудет еще одна система. Кроме того, мы обещали Украине, что мы в этом году, в следующем году и еще в 2026 году будем поставлять еще новые такие системы", - добавил Егер.
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