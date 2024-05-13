Правительство Германии отвергло идею Бундестага сбивать дроны над Украиной войсками НАТО, - The Guardian

Германия отвергла идею создания бесполетной зоны над Украиной, которую мог бы ввести Североатлантический Альянс. Ранее члены германского парламента от правительственных "Зеленых" и "Свободных демократов" предложили, чтобы системы ПВО стран НАТО сбивали дроны над западной частью Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Представитель правительства Германии также заявил, что Берлин не изменил своего решения по этому вопросу, несмотря на недавние внутренние призывы к такому шагу со стороны ряда германских законодателей.

"Мы отвергли это в свое время, и я думаю, что то же самое касается различных просьб, которые звучат сейчас", - заявил он.

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Напомним, члены германского парламента от правительственных "Зеленых" и "Свободных демократов", а также оппозиционной ХДС выступили за то, чтобы системы противовоздушной обороны стран НАТО сбивали дроны над западной частью Украины.

Идея сбивать над западной частью Украины дроны РФ силами размещенных в Румынии и Польше систем ПВО НАТО, принадлежит эксперту Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге и экс-помощнику генсека Альянса, генерал-лейтенанту Хорсту-Хайнриху Браусу.