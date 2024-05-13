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Правительство Германии отвергло идею Бундестага сбивать дроны над Украиной войсками НАТО, - The Guardian

Уряд Німеччини

Германия отвергла идею создания бесполетной зоны над Украиной, которую мог бы ввести Североатлантический Альянс. Ранее члены германского парламента от правительственных "Зеленых" и "Свободных демократов" предложили, чтобы системы ПВО стран НАТО сбивали дроны над западной частью Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Представитель правительства Германии также заявил, что Берлин не изменил своего решения по этому вопросу, несмотря на недавние внутренние призывы к такому шагу со стороны ряда германских законодателей.

"Мы отвергли это в свое время, и я думаю, что то же самое касается различных просьб, которые звучат сейчас", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бундестаге предлагают сбивать дроны над Украиной войсками НАТО: Это разгрузит украинскую ПВО и позволит ей защитить фронт

Напомним, члены германского парламента от правительственных "Зеленых" и "Свободных демократов", а также оппозиционной ХДС выступили за то, чтобы системы противовоздушной обороны стран НАТО сбивали дроны над западной частью Украины.

Идея сбивать над западной частью Украины дроны РФ силами размещенных в Румынии и Польше систем ПВО НАТО, принадлежит эксперту Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге и экс-помощнику генсека Альянса, генерал-лейтенанту Хорсту-Хайнриху Браусу.

Автор: 

Германия (6938) НАТО (9968) ПВО (2726)


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Топ комментарии
+19
Які вони жалюгідні... І разом з ними всі ті, хто їх тут виправдовує.
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13.05.2024 14:32
+10
буба красаучег - самий криворогатий рог якого тільки можна було знайти - і ми знайшли!
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13.05.2024 14:34
+9
Сцутъ.
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13.05.2024 14:29
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Сцутъ.
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13.05.2024 14:29 Ответить
Які вони жалюгідні... І разом з ними всі ті, хто їх тут виправдовує.
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13.05.2024 14:32 Ответить
жалюгідними є довбні та клінічні ідіоти імені 73%, що обрали цю потвору обнюхану на прохання баби Бені із Авакяном-менторюкзакяном.
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13.05.2024 14:36 Ответить
Ну чому вони жалюгідні? На них напали кацапи? Ні. То вони мають самі влізти в цю війну? Не потрібно їх звинувачувати, а дякувати за величезну допомогу. Хоча я звичайно також був би не проти, аби вони збивали не тільки дрони, а ще і ракети.
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13.05.2024 14:38 Ответить
Збивати ракети агресора над територією суверенної країни яка зовсім не проти цього факту? Ну і де тут "влізти в цю війну"? А, ну звісно...кацапи ж можуть розсердитися і слюнями побризкати.
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13.05.2024 14:48 Ответить
согласно т.н. "международному праву" это прямое участие в военном конфликте
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13.05.2024 14:55 Ответить
По-перше рашисти міжнародне право давно ігнорують, є військовими злочинцями, а їх лідер-узурпатор оголошений у розшук МКС.
По- друге, знищення в небі України рашистських БР,АБР, КР, АКР та БПЛА не нанесе жодної фізичної шкоди російським льотчикам, а інфраструктурі Рашистської Федерації не загрожує падіння уламків збитих ракет...
По-третє, хто і де буде слухати скарги рашистів на збиття у небі України їхніх літальних апаратів, які загрожують життю не тільки громадян України, але і життю громадян країн НАТО?
Що ж зупиняє наших партнерів зробити очевидно доцільний і законний крок?
Схоже, відмови закрити небо України пояснюються скоординованою політикою НАТО.
Мабуть уряд ФРН не отримав на це дозвіл вашингтонського обкому.
Як відомо, ФРН, на відміну від Великої Британії та Франції, не має власної ядерної парасольки і сподівається лише на відповідне прикриття США.
Мабуть тому змушена бути слухняною і чекати відповідний дозвіл начальства.
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13.05.2024 15:49 Ответить
Беларусь тогда по-твоему ни разу не участник войны? ну подумаешь предоставили свою территорию для нападения, но ведь физического ущерба ЗСУ не нанесли. Еще раз: если самолеты стран НАТО или их ПВО начнут сбивать ракеты над Украиной, то это будет прямым участием в военном конфликте, это значит что у рашистов будет полное право уничтожать эти самолеты и ПВО, то есть бить по территории НАТО, неужели так сложно это понять? Поляки именно поэтому и не стали сбивать их ракеты, даже когда те летели в воздушном пространстве Польши, хотя и имели на это право.
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13.05.2024 16:01 Ответить
Ты не увлекайся своим текущим пониманием ситуации.
Постарайся понять суть слова "право".
Международного права для рашистов давно не существует. Они живут и действуют вне международного права.
Заявления "имеют полное право" или "будут иметь полное право" являются никчемным фейком.
Нет для Рашистской Федерации никакого другого права, кроме права силы.
Только сила заставит их прекратить безнаказано расстреливать Украину ракетами и БПЛА под прикрытием угрозы применить ОМП.
Защита НАТО неба Украины от рашистских ракет и БПЛА не представляет екзистенциальной угрозы существованию РФ, более того - ни одна живая рашистская сволочь физически не пострадает, равно, как и от падения обломков сбитых ракет и БПЛА не пострадают объекты инфраструктуры РФ.
Угроза от падения обломков и промахов сохранится только для Украины и стран НАТО.
Оснований для применения РФ ЯО не будет.
А что-же будет? Кто-то в НАТО не получит бенефиты с инкамом?
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13.05.2024 16:19 Ответить
Я и не говорю, что они применят ЯО, они теми же ракетами и дронами начнут бить по польским аэродромам и ПВО, у них будет на это право, так как Польша становится прямым участником войны. Беларусь например уже участник войны, у Украины есть полное право бить по ее территории и вводить туда войска
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13.05.2024 17:51 Ответить
буба красаучег - самий криворогатий рог якого тільки можна було знайти - і ми знайшли!
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13.05.2024 14:34 Ответить
Пізнаю істинно тевтонський дух!
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13.05.2024 14:34 Ответить
Той самий, коли в середньовічча помиї з вікон на вулиці виливали...
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13.05.2024 14:40 Ответить
А куди в цей у росіі помиї виливали?
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13.05.2024 15:00 Ответить
Нікуди! Там під себе ходили і ходять...
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13.05.2024 15:58 Ответить
Скільки б ви не дристали, а воювати вам теж доведеться абсолютно всією зброєю, і тоді будете проклинати тих довбнів за те що своєчасно не надали всю можливу допомогу Україні! А вас ще дуже давно вмовляли взяти Україну в ЕАТО, і тоді б можливо взагалі цієї війни не було...
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13.05.2024 14:36 Ответить
хто вмовляв? Можливо та скотиняка, що зараз кожен день поносить гундосом відсутні мізки єдиномарафонщиків?
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13.05.2024 14:42 Ответить
Ублюдок зеленошмарклій, в тебе взагалі нема імені, якийсь набір кракозяб. Єрмаче собача розгавкалось! Усохни, недорозвинене!
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13.05.2024 16:17 Ответить
який ******** не врівноважений, мабуть абортний після кацапського інцесту?
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13.05.2024 21:52 Ответить
ну давайте так--А ВОНО ЇМ ТРЕБА ?
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13.05.2024 14:37 Ответить
Що ви хочете від цих пивнюків?
Наші люди кажуть, що т.зв.поліцаї сц..ться ходити після 20.00 по окремих районах міста, а коли бачать юрбу сирійців відводять оченята, щоби не провокувати...

Ось такі вони, рожеві поні
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13.05.2024 14:46 Ответить
сама вигадала чи вумні ютуби на ерефійському прослухала?
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13.05.2024 14:55 Ответить
Уряд Німеччини відкинув ідею Бундестагу збивати дрони над Україною військами НАТО, поскільки всі роки правління фріцляндією рашистською агенткою Меркель , розроблявся з рашистською 3,14дерацією , та особисто із її рашистським "коришем" куйлом всія 3,14дерації і втілювався реальний план знищення України .Нинішні послідовники Меркель ,котрі за часи її правління були прикормлені "червоною ікрою куйла і його нафто-газовими стипендіями і зарплатами відкинули захист України і її народу від рашистської смерті.
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13.05.2024 14:43 Ответить
Звісно відкинув. Такі ідеї не для сцикошвабів.
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13.05.2024 14:45 Ответить
Пффф, я навіть не здивована.

Була впевнена, що Шольцу стане дуже ссикотно від цієї чудової ідеї і він її зарубить під корінь, що і власне сталося.

Хоча один невихований поц мене за це обізвав, мабуть думав, що він розумніший за мене.
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13.05.2024 14:54 Ответить
почекайте, ми вам в тей заміс щє нашого рудого втикнем і буде повний алькатрац!
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13.05.2024 14:55 Ответить
Бундестаг це вже не німецький парламент, колись Прусія садили своїх дворян на трон в Рос. Імперії тепер Росіянська імперія саде на трон канцлерів та вибірає Бундестаг, агентка КГяб Меркель 8 років розвалювала Армію, і посадила Германію на газову іголку, що ми хочемо від цієї країни де молодь як не лгбт так алкаш чі наркоман чі фашик чі емігрант, справжніх німецьких рицарів дуже мало і це меншість.
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13.05.2024 15:01 Ответить
Пусть украинцев и дальше убивают. Им до лампочки.
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13.05.2024 15:07 Ответить
Шановні, які можуть бути претензії до Німеччини, велика подяка що хоч так допомагають, вони нам нічого не винні.
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13.05.2024 15:15 Ответить
Жалюгідні сцикуни, екс-лідери яких на пенсії з радістю працюють у Газпромі і лижуть дупу оркам.. Немає вже тої великої Німеччини, яка була 100 років тому.. Це все почалося, коли російські байкери під керівництвом Задолбанова, з пропарами "на Берлін" їздили у Німеччину святкувати день перемоги над німцями..., а німці це тихо сприймали. Але ми все рівно вдячні, що німці нам допомагають, ми самі вибрали цей шлях по якому нас веде український наполеон...
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13.05.2024 15:36 Ответить
Доки наші союзники будуть вважати, що якось воно розсмокчеться само по собі, доти будуть такі рішення. Нас би спасло якщо б пуйло напав би такі на НАТО, або наніс би удар ним. Вони сплять і пробудити їх зможе тільки своя біль бо нашу вони не відчувають.
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13.05.2024 15:54 Ответить
ОНИ ДАВНО ВТЯНУТЫ В ВОЙНУ!! ИХ ЗАПЧАСТИ СТОЯТ В РАШЕНСКИХ РАКЕТАХ И ОНИ ЛЕТЯТ НА УКРАИНУ!!
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13.05.2024 16:10 Ответить
 
 