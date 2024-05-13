Правительство Германии отвергло идею Бундестага сбивать дроны над Украиной войсками НАТО, - The Guardian
Германия отвергла идею создания бесполетной зоны над Украиной, которую мог бы ввести Североатлантический Альянс. Ранее члены германского парламента от правительственных "Зеленых" и "Свободных демократов" предложили, чтобы системы ПВО стран НАТО сбивали дроны над западной частью Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Представитель правительства Германии также заявил, что Берлин не изменил своего решения по этому вопросу, несмотря на недавние внутренние призывы к такому шагу со стороны ряда германских законодателей.
"Мы отвергли это в свое время, и я думаю, что то же самое касается различных просьб, которые звучат сейчас", - заявил он.
Напомним, члены германского парламента от правительственных "Зеленых" и "Свободных демократов", а также оппозиционной ХДС выступили за то, чтобы системы противовоздушной обороны стран НАТО сбивали дроны над западной частью Украины.
Идея сбивать над западной частью Украины дроны РФ силами размещенных в Румынии и Польше систем ПВО НАТО, принадлежит эксперту Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге и экс-помощнику генсека Альянса, генерал-лейтенанту Хорсту-Хайнриху Браусу.
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По- друге, знищення в небі України рашистських БР,АБР, КР, АКР та БПЛА не нанесе жодної фізичної шкоди російським льотчикам, а інфраструктурі Рашистської Федерації не загрожує падіння уламків збитих ракет...
По-третє, хто і де буде слухати скарги рашистів на збиття у небі України їхніх літальних апаратів, які загрожують життю не тільки громадян України, але і життю громадян країн НАТО?
Що ж зупиняє наших партнерів зробити очевидно доцільний і законний крок?
Схоже, відмови закрити небо України пояснюються скоординованою політикою НАТО.
Мабуть уряд ФРН не отримав на це дозвіл вашингтонського обкому.
Як відомо, ФРН, на відміну від Великої Британії та Франції, не має власної ядерної парасольки і сподівається лише на відповідне прикриття США.
Мабуть тому змушена бути слухняною і чекати відповідний дозвіл начальства.
Постарайся понять суть слова "право".
Международного права для рашистов давно не существует. Они живут и действуют вне международного права.
Заявления "имеют полное право" или "будут иметь полное право" являются никчемным фейком.
Нет для Рашистской Федерации никакого другого права, кроме права силы.
Только сила заставит их прекратить безнаказано расстреливать Украину ракетами и БПЛА под прикрытием угрозы применить ОМП.
Защита НАТО неба Украины от рашистских ракет и БПЛА не представляет екзистенциальной угрозы существованию РФ, более того - ни одна живая рашистская сволочь физически не пострадает, равно, как и от падения обломков сбитых ракет и БПЛА не пострадают объекты инфраструктуры РФ.
Угроза от падения обломков и промахов сохранится только для Украины и стран НАТО.
Оснований для применения РФ ЯО не будет.
А что-же будет? Кто-то в НАТО не получит бенефиты с инкамом?
Наші люди кажуть, що т.зв.поліцаї сц..ться ходити після 20.00 по окремих районах міста, а коли бачать юрбу сирійців відводять оченята, щоби не провокувати...
Ось такі вони, рожеві поні
Була впевнена, що Шольцу стане дуже ссикотно від цієї чудової ідеї і він її зарубить під корінь, що і власне сталося.
Хоча один невихований поц мене за це обізвав, мабуть думав, що він розумніший за мене.