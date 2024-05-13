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Уряд Німеччини відкинув ідею Бундестагу збивати дрони над Україною військами НАТО, - The Guardian

Уряд Німеччини

Німеччина відкинула ідею створення безпольотної зони над Україною, яку міг би запровадити Північноатлантичний Альянс. Раніше члени німецького парламенту від урядових "Зелених" та "Вільних демократів" запропонували, щоб системи ППО країн НАТО збивали дрони над західною частиною України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Представник уряду Німеччини також заявив, що Берлін не змінив свого рішення з цього питання, попри нещодавні внутрішні заклики до такого кроку з боку низки німецьких законодавців.

"Ми відкинули це свого часу, і я думаю, що те ж саме стосується різних прохань, які лунають зараз", - заявив він.

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Нагадаємо, члени німецького парламенту від урядових "Зелених" та "Вільних демократів", а також опозиційної ХДС виступили за те, щоб системи протиповітряної оборони країн НАТО збивали дрони над західною частиною України.

Ідея збивати над західною частиною України дрони РФ силами розміщених у Румунії та Польщі систем ППО НАТО, належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе та експомічнику генсека Альянсу, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу.

Автор: 

Німеччина (7335) НАТО (6429) ППО (3164)


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Топ коментарі
+19
Які вони жалюгідні... І разом з ними всі ті, хто їх тут виправдовує.
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13.05.2024 14:32
+10
буба красаучег - самий криворогатий рог якого тільки можна було знайти - і ми знайшли!
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13.05.2024 14:34
+9
Сцутъ.
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13.05.2024 14:29
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Сцутъ.
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13.05.2024 14:29 Відповісти
Які вони жалюгідні... І разом з ними всі ті, хто їх тут виправдовує.
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13.05.2024 14:32 Відповісти
жалюгідними є довбні та клінічні ідіоти імені 73%, що обрали цю потвору обнюхану на прохання баби Бені із Авакяном-менторюкзакяном.
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13.05.2024 14:36 Відповісти
Ну чому вони жалюгідні? На них напали кацапи? Ні. То вони мають самі влізти в цю війну? Не потрібно їх звинувачувати, а дякувати за величезну допомогу. Хоча я звичайно також був би не проти, аби вони збивали не тільки дрони, а ще і ракети.
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13.05.2024 14:38 Відповісти
Збивати ракети агресора над територією суверенної країни яка зовсім не проти цього факту? Ну і де тут "влізти в цю війну"? А, ну звісно...кацапи ж можуть розсердитися і слюнями побризкати.
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13.05.2024 14:48 Відповісти
согласно т.н. "международному праву" это прямое участие в военном конфликте
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13.05.2024 14:55 Відповісти
По-перше рашисти міжнародне право давно ігнорують, є військовими злочинцями, а їх лідер-узурпатор оголошений у розшук МКС.
По- друге, знищення в небі України рашистських БР,АБР, КР, АКР та БПЛА не нанесе жодної фізичної шкоди російським льотчикам, а інфраструктурі Рашистської Федерації не загрожує падіння уламків збитих ракет...
По-третє, хто і де буде слухати скарги рашистів на збиття у небі України їхніх літальних апаратів, які загрожують життю не тільки громадян України, але і життю громадян країн НАТО?
Що ж зупиняє наших партнерів зробити очевидно доцільний і законний крок?
Схоже, відмови закрити небо України пояснюються скоординованою політикою НАТО.
Мабуть уряд ФРН не отримав на це дозвіл вашингтонського обкому.
Як відомо, ФРН, на відміну від Великої Британії та Франції, не має власної ядерної парасольки і сподівається лише на відповідне прикриття США.
Мабуть тому змушена бути слухняною і чекати відповідний дозвіл начальства.
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13.05.2024 15:49 Відповісти
Беларусь тогда по-твоему ни разу не участник войны? ну подумаешь предоставили свою территорию для нападения, но ведь физического ущерба ЗСУ не нанесли. Еще раз: если самолеты стран НАТО или их ПВО начнут сбивать ракеты над Украиной, то это будет прямым участием в военном конфликте, это значит что у рашистов будет полное право уничтожать эти самолеты и ПВО, то есть бить по территории НАТО, неужели так сложно это понять? Поляки именно поэтому и не стали сбивать их ракеты, даже когда те летели в воздушном пространстве Польши, хотя и имели на это право.
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13.05.2024 16:01 Відповісти
Ты не увлекайся своим текущим пониманием ситуации.
Постарайся понять суть слова "право".
Международного права для рашистов давно не существует. Они живут и действуют вне международного права.
Заявления "имеют полное право" или "будут иметь полное право" являются никчемным фейком.
Нет для Рашистской Федерации никакого другого права, кроме права силы.
Только сила заставит их прекратить безнаказано расстреливать Украину ракетами и БПЛА под прикрытием угрозы применить ОМП.
Защита НАТО неба Украины от рашистских ракет и БПЛА не представляет екзистенциальной угрозы существованию РФ, более того - ни одна живая рашистская сволочь физически не пострадает, равно, как и от падения обломков сбитых ракет и БПЛА не пострадают объекты инфраструктуры РФ.
Угроза от падения обломков и промахов сохранится только для Украины и стран НАТО.
Оснований для применения РФ ЯО не будет.
А что-же будет? Кто-то в НАТО не получит бенефиты с инкамом?
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13.05.2024 16:19 Відповісти
Я и не говорю, что они применят ЯО, они теми же ракетами и дронами начнут бить по польским аэродромам и ПВО, у них будет на это право, так как Польша становится прямым участником войны. Беларусь например уже участник войны, у Украины есть полное право бить по ее территории и вводить туда войска
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13.05.2024 17:51 Відповісти
буба красаучег - самий криворогатий рог якого тільки можна було знайти - і ми знайшли!
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13.05.2024 14:34 Відповісти
Пізнаю істинно тевтонський дух!
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13.05.2024 14:34 Відповісти
Той самий, коли в середньовічча помиї з вікон на вулиці виливали...
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13.05.2024 14:40 Відповісти
А куди в цей у росіі помиї виливали?
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13.05.2024 15:00 Відповісти
Нікуди! Там під себе ходили і ходять...
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13.05.2024 15:58 Відповісти
Скільки б ви не дристали, а воювати вам теж доведеться абсолютно всією зброєю, і тоді будете проклинати тих довбнів за те що своєчасно не надали всю можливу допомогу Україні! А вас ще дуже давно вмовляли взяти Україну в ЕАТО, і тоді б можливо взагалі цієї війни не було...
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13.05.2024 14:36 Відповісти
хто вмовляв? Можливо та скотиняка, що зараз кожен день поносить гундосом відсутні мізки єдиномарафонщиків?
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13.05.2024 14:42 Відповісти
Ублюдок зеленошмарклій, в тебе взагалі нема імені, якийсь набір кракозяб. Єрмаче собача розгавкалось! Усохни, недорозвинене!
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13.05.2024 16:17 Відповісти
який ******** не врівноважений, мабуть абортний після кацапського інцесту?
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13.05.2024 21:52 Відповісти
ну давайте так--А ВОНО ЇМ ТРЕБА ?
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13.05.2024 14:37 Відповісти
Що ви хочете від цих пивнюків?
Наші люди кажуть, що т.зв.поліцаї сц..ться ходити після 20.00 по окремих районах міста, а коли бачать юрбу сирійців відводять оченята, щоби не провокувати...

Ось такі вони, рожеві поні
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13.05.2024 14:46 Відповісти
сама вигадала чи вумні ютуби на ерефійському прослухала?
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13.05.2024 14:55 Відповісти
Уряд Німеччини відкинув ідею Бундестагу збивати дрони над Україною військами НАТО, поскільки всі роки правління фріцляндією рашистською агенткою Меркель , розроблявся з рашистською 3,14дерацією , та особисто із її рашистським "коришем" куйлом всія 3,14дерації і втілювався реальний план знищення України .Нинішні послідовники Меркель ,котрі за часи її правління були прикормлені "червоною ікрою куйла і його нафто-газовими стипендіями і зарплатами відкинули захист України і її народу від рашистської смерті.
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13.05.2024 14:43 Відповісти
Звісно відкинув. Такі ідеї не для сцикошвабів.
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13.05.2024 14:45 Відповісти
Пффф, я навіть не здивована.

Була впевнена, що Шольцу стане дуже ссикотно від цієї чудової ідеї і він її зарубить під корінь, що і власне сталося.

Хоча один невихований поц мене за це обізвав, мабуть думав, що він розумніший за мене.
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13.05.2024 14:54 Відповісти
почекайте, ми вам в тей заміс щє нашого рудого втикнем і буде повний алькатрац!
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13.05.2024 14:55 Відповісти
Бундестаг це вже не німецький парламент, колись Прусія садили своїх дворян на трон в Рос. Імперії тепер Росіянська імперія саде на трон канцлерів та вибірає Бундестаг, агентка КГяб Меркель 8 років розвалювала Армію, і посадила Германію на газову іголку, що ми хочемо від цієї країни де молодь як не лгбт так алкаш чі наркоман чі фашик чі емігрант, справжніх німецьких рицарів дуже мало і це меншість.
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13.05.2024 15:01 Відповісти
Пусть украинцев и дальше убивают. Им до лампочки.
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13.05.2024 15:07 Відповісти
Шановні, які можуть бути претензії до Німеччини, велика подяка що хоч так допомагають, вони нам нічого не винні.
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13.05.2024 15:15 Відповісти
Жалюгідні сцикуни, екс-лідери яких на пенсії з радістю працюють у Газпромі і лижуть дупу оркам.. Немає вже тої великої Німеччини, яка була 100 років тому.. Це все почалося, коли російські байкери під керівництвом Задолбанова, з пропарами "на Берлін" їздили у Німеччину святкувати день перемоги над німцями..., а німці це тихо сприймали. Але ми все рівно вдячні, що німці нам допомагають, ми самі вибрали цей шлях по якому нас веде український наполеон...
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13.05.2024 15:36 Відповісти
Доки наші союзники будуть вважати, що якось воно розсмокчеться само по собі, доти будуть такі рішення. Нас би спасло якщо б пуйло напав би такі на НАТО, або наніс би удар ним. Вони сплять і пробудити їх зможе тільки своя біль бо нашу вони не відчувають.
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13.05.2024 15:54 Відповісти
ОНИ ДАВНО ВТЯНУТЫ В ВОЙНУ!! ИХ ЗАПЧАСТИ СТОЯТ В РАШЕНСКИХ РАКЕТАХ И ОНИ ЛЕТЯТ НА УКРАИНУ!!
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13.05.2024 16:10 Відповісти
 
 