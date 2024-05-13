Уряд Німеччини відкинув ідею Бундестагу збивати дрони над Україною військами НАТО, - The Guardian
Німеччина відкинула ідею створення безпольотної зони над Україною, яку міг би запровадити Північноатлантичний Альянс. Раніше члени німецького парламенту від урядових "Зелених" та "Вільних демократів" запропонували, щоб системи ППО країн НАТО збивали дрони над західною частиною України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Представник уряду Німеччини також заявив, що Берлін не змінив свого рішення з цього питання, попри нещодавні внутрішні заклики до такого кроку з боку низки німецьких законодавців.
"Ми відкинули це свого часу, і я думаю, що те ж саме стосується різних прохань, які лунають зараз", - заявив він.
Нагадаємо, члени німецького парламенту від урядових "Зелених" та "Вільних демократів", а також опозиційної ХДС виступили за те, щоб системи протиповітряної оборони країн НАТО збивали дрони над західною частиною України.
Ідея збивати над західною частиною України дрони РФ силами розміщених у Румунії та Польщі систем ППО НАТО, належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе та експомічнику генсека Альянсу, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По- друге, знищення в небі України рашистських БР,АБР, КР, АКР та БПЛА не нанесе жодної фізичної шкоди російським льотчикам, а інфраструктурі Рашистської Федерації не загрожує падіння уламків збитих ракет...
По-третє, хто і де буде слухати скарги рашистів на збиття у небі України їхніх літальних апаратів, які загрожують життю не тільки громадян України, але і життю громадян країн НАТО?
Що ж зупиняє наших партнерів зробити очевидно доцільний і законний крок?
Схоже, відмови закрити небо України пояснюються скоординованою політикою НАТО.
Мабуть уряд ФРН не отримав на це дозвіл вашингтонського обкому.
Як відомо, ФРН, на відміну від Великої Британії та Франції, не має власної ядерної парасольки і сподівається лише на відповідне прикриття США.
Мабуть тому змушена бути слухняною і чекати відповідний дозвіл начальства.
Постарайся понять суть слова "право".
Международного права для рашистов давно не существует. Они живут и действуют вне международного права.
Заявления "имеют полное право" или "будут иметь полное право" являются никчемным фейком.
Нет для Рашистской Федерации никакого другого права, кроме права силы.
Только сила заставит их прекратить безнаказано расстреливать Украину ракетами и БПЛА под прикрытием угрозы применить ОМП.
Защита НАТО неба Украины от рашистских ракет и БПЛА не представляет екзистенциальной угрозы существованию РФ, более того - ни одна живая рашистская сволочь физически не пострадает, равно, как и от падения обломков сбитых ракет и БПЛА не пострадают объекты инфраструктуры РФ.
Угроза от падения обломков и промахов сохранится только для Украины и стран НАТО.
Оснований для применения РФ ЯО не будет.
А что-же будет? Кто-то в НАТО не получит бенефиты с инкамом?
Наші люди кажуть, що т.зв.поліцаї сц..ться ходити після 20.00 по окремих районах міста, а коли бачать юрбу сирійців відводять оченята, щоби не провокувати...
Ось такі вони, рожеві поні
Була впевнена, що Шольцу стане дуже ссикотно від цієї чудової ідеї і він її зарубить під корінь, що і власне сталося.
Хоча один невихований поц мене за це обізвав, мабуть думав, що він розумніший за мене.