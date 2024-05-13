Уряд Німеччини відкинув ідею Бундестагу збивати дрони над Україною військами НАТО, - The Guardian

Німеччина відкинула ідею створення безпольотної зони над Україною, яку міг би запровадити Північноатлантичний Альянс. Раніше члени німецького парламенту від урядових "Зелених" та "Вільних демократів" запропонували, щоб системи ППО країн НАТО збивали дрони над західною частиною України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Представник уряду Німеччини також заявив, що Берлін не змінив свого рішення з цього питання, попри нещодавні внутрішні заклики до такого кроку з боку низки німецьких законодавців.

"Ми відкинули це свого часу, і я думаю, що те ж саме стосується різних прохань, які лунають зараз", - заявив він.

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Нагадаємо, члени німецького парламенту від урядових "Зелених" та "Вільних демократів", а також опозиційної ХДС виступили за те, щоб системи протиповітряної оборони країн НАТО збивали дрони над західною частиною України.

Ідея збивати над західною частиною України дрони РФ силами розміщених у Румунії та Польщі систем ППО НАТО, належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе та експомічнику генсека Альянсу, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу.