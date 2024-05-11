У Бундестазі пропонують збивати дрони над Україною військами НАТО: Це розвантажить українську ППО та дозволить їй захистити фронт
Члени німецького парламенту від урядових "Зелених" та "Вільних демократів", а також опозиційної ХДС виступають за те, щоб системи протиповітряної оборони країн НАТО збивали дрони над західною частиною України.
Про це вони заявили виданню FAZ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
На думку представниці "Зелених" Агнешки Бруггер, буде вірним "розташувати системи ППО на кордонах сусідніх (з Україною) держав так, щоб вони могли захищати і західні частини України".
Своєю чергою, її однопартієць Антон Гофрайтер зазначив, що повітряну оборону України "з території Польщі та Румунії не варто виключати у довгостроковій перспективі".
Водночас депутат від "Вільних демократів" Маркус Фабер заявив, що кількість систем ППО та ракет до них вже зараз обмежена, тому назвав необхідним гарантувати їх достатні обсяги у довгостроковій перспективі.
"За таких умов я вважаю це (залучення західних систем ППО для захисту неба над Україною) можливим", – додав він.
Представник опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер також виступає за те, щоб сили НАТО збивали російські дрони над Україною.
"Це розвантажить українську протиповітряну оборону та дозволить їй захистити фронт", – переконаний він.
Як приклад, опозиціонер згадав про Ізраїль, якому у квітні США, Франції та Британія допомогли відбити масовану повітряну атаку з боку Ірану та його проксі.
За його словами, це говорить про те, що держави, які в подібній ситуації надали допомогу, автоматично не стають сторонами конфлікту.
У матеріалі йдеться, що ідея збивати над західною частиною України дрони РФ силами розміщених у Румунії та Польщі систем ППО НАТО, належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе та експомічнику генсека Альянсу, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про нерозуміння, чому західні союзники-члени НАТО збивали іранські ракети та дрони, які летіли на Ізраїль, натомість вони бояться робити те саме в Україні. У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія.
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ЄрмакпреЗедент підпише.
Йому вже тисячу разів і розповідали, і на карту вказували, що не перед рашкою німці повинні відчувати провину, а саме перед Україною, яку повністю окуповували, по якої наступали на схід та відступали на захід, з якої вивозили людей на роботу та у концтабори, мучили, гвалтували та розстрілювали майже 4 роки. А рашка відчула ту війну лише маленькою часткою. Але ні - як у тій макитрі застрягло: "провина перед росією", так воно там і сидить!
необхідна , щоби зберегти
життя наших людей та наші міста і села 🙁
Чого країни НАТО не закриють небо над Україною? Чого лякаються?
А ти чого такий ******** та наче скажений бобік на людей кидаєшся? Бачу в тебе і колеги по ********** є Сухов, Кашин, Саюн.
Перед тим, як обзивати «конченим», «тварюкою» та посилати «нахєр» треба розуміти та знати, що так само я тебе пошлю нахєр, коли з'ясується , що я таки була права і Шольц дійсно сцикливий та жадібний клоп.
повышают свои навыки, и Украине хорошо....
Тільки нагадаю (а це далеко не все), як кацапський бидлольотчик збив у міжнародному просторі дуже коштовний байденовський(США) дрон "глобал хавк", якщо не помиляюсь з назвою. Не випадково, не з першої спроби, з відеопідтверженням, без вибачень, звісно.
Хто їх буде слухати, хто їм повірить?
Партнери НАТО, годі лякатися кремлівського гопника!
Починайте вже змітати кремлівську гидоту з неба України!
Цим ви захистите і своє небо!
Гарна ідея до речі.