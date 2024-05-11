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У Бундестазі пропонують збивати дрони над Україною військами НАТО: Це розвантажить українську ППО та дозволить їй захистити фронт

Бундестаг

Члени німецького парламенту від урядових "Зелених" та "Вільних демократів", а також опозиційної ХДС виступають за те, щоб системи протиповітряної оборони країн НАТО збивали дрони над західною частиною України.

Про це вони заявили виданню FAZ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

На думку представниці "Зелених" Агнешки Бруггер, буде вірним "розташувати системи ППО на кордонах сусідніх (з Україною) держав так, щоб вони могли захищати і західні частини України".

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Своєю чергою, її однопартієць Антон Гофрайтер зазначив, що повітряну оборону України "з території Польщі та Румунії не варто виключати у довгостроковій перспективі".

Водночас депутат від "Вільних демократів" Маркус Фабер заявив, що кількість систем ППО та ракет до них вже зараз обмежена, тому назвав необхідним гарантувати їх достатні обсяги у довгостроковій перспективі.

"За таких умов я вважаю це (залучення західних систем ППО для захисту неба над Україною) можливим", – додав він.

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Представник опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер також виступає за те, щоб сили НАТО збивали російські дрони над Україною.

"Це розвантажить українську протиповітряну оборону та дозволить їй захистити фронт", – переконаний він.

Як приклад, опозиціонер згадав про Ізраїль, якому у квітні США, Франції та Британія допомогли відбити масовану повітряну атаку з боку Ірану та його проксі.

За його словами, це говорить про те, що держави, які в подібній ситуації надали допомогу, автоматично не стають сторонами конфлікту.

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У матеріалі йдеться, що ідея збивати над західною частиною України дрони РФ силами розміщених у Румунії та Польщі систем ППО НАТО, належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе та експомічнику генсека Альянсу, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про нерозуміння, чому західні союзники-члени НАТО збивали іранські ракети та дрони, які летіли на Ізраїль, натомість вони бояться робити те саме в Україні. У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає Росія.

Автор: 

НАТО (6429) ППО (3158) Бундестаг (195)


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Топ коментарі
+27
Было бы СУПЕР.
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11.05.2024 21:06
+14
Раціонально. Шкода що на узгодження піде 5 -7 років.
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11.05.2024 21:07
+13
Було б дуже добре, але надії мало.
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11.05.2024 21:12
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Было бы СУПЕР.
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11.05.2024 21:06 Відповісти
Нарком буде проти, йому з єрмачмом потрібне м'ясо!
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12.05.2024 10:27 Відповісти
Кто может оспорить аксиому... хтозна ...
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11.05.2024 21:07 Відповісти
Раціонально. Шкода що на узгодження піде 5 -7 років.
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11.05.2024 21:07 Відповісти
100% особливо з нашою верховною зрадою, а потім ще Єрмак преЗедент підпише.
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11.05.2024 21:39 Відповісти
ні про що. рашка натякне на яо, Шольц скаже - ескалація...
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11.05.2024 21:11 Відповісти
Німці поступово прозрівають!
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11.05.2024 21:12 Відповісти
Бг-ггг... они давно прозревшие(за дедов), тока слегка побз.ехивают вслух говорить.
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11.05.2024 21:18 Відповісти
Було б дуже добре, але надії мало.
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11.05.2024 21:12 Відповісти
Ініціатива чудова. Як з реалізацією ?
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11.05.2024 21:15 Відповісти
Рівно як і з пропозицією Франції ввести сухопутні війська, Київ не бачить в цьому необхідності і не потребує допомогу, інше слово гроші...
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11.05.2024 22:10 Відповісти
Говорильня не потребує реалізації.
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11.05.2024 22:38 Відповісти
Це буде як таурасом по губам …. Одні поговорять а інші рогом впруться наслідуючи бабку Меркель…
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11.05.2024 21:16 Відповісти
Хмельницкая атомная ближе чем Чернобыльская. И от ветра зависит. Это не Украину, а себя защищать. Вопрос не к Польше, а к ядерной безопасности Европы как минимум
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11.05.2024 21:16 Відповісти
Хороша ідея
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11.05.2024 21:16 Відповісти
Ага, зараз вилізе пан Шольц і буде стогнати: "Ескалація! Ніззя! Ми ж так винуваті перед росією!!!"

Йому вже тисячу разів і розповідали, і на карту вказували, що не перед рашкою німці повинні відчувати провину, а саме перед Україною, яку повністю окуповували, по якої наступали на схід та відступали на захід, з якої вивозили людей на роботу та у концтабори, мучили, гвалтували та розстрілювали майже 4 роки. А рашка відчула ту війну лише маленькою часткою. Але ні - як у тій макитрі застрягло: "провина перед росією", так воно там і сидить!
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11.05.2024 21:19 Відповісти
Проводи разъяснительную работу среди шольцев.
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11.05.2024 21:52 Відповісти
Та ні. Пишуть у великих ЗМІ вже самі німці, що була під час другої світової війни Україна найбільше зруйнована.
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11.05.2024 23:31 Відповісти
Німці вже давно пишуть, а Шольц гне своє. Зрозуміло, що то його улюблена отмазка.
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12.05.2024 00:23 Відповісти
нiмецькi депутати
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11.05.2024 21:20 Відповісти
Далі пропозицій процес піде, чи буде як з " таурус"?
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11.05.2024 21:21 Відповісти
Польские летчики пока только с крайней озабоченностью наблюдают за пролетающими ракетами и дронами.
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11.05.2024 21:22 Відповісти
От якби польські фермери ще підключилися.
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12.05.2024 06:32 Відповісти
Та можете навіть на передку збивати - все шо летить з рашки
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11.05.2024 21:24 Відповісти
Главное начать, а там и до передка дело дойдет
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11.05.2024 21:31 Відповісти
Головне, щоб Боневтік не почав зразу відмовлятись, як він це робив після пропозицій Макрона.
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11.05.2024 21:30 Відповісти
Він відмовиться !
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12.05.2024 07:33 Відповісти
Боюся, європейським попіздаріумом все і закінчиться. Але політичні експозиції у профіль та анфас теж негуйова штукенція!
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11.05.2024 21:37 Відповісти
Дуже розумна пропозиція і нам вона , вкрай,
необхідна , щоби зберегти
життя наших людей та наші міста і села 🙁
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11.05.2024 21:38 Відповісти
Геніальна ідея!
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11.05.2024 21:41 Відповісти
Від уражень силами ППО НАТО в небі України рашистських БПЛА, БР,КР, АБР, АКР жодна жива рашистська сволота фізично не постраждає, жоден інфраструктурний обʼєкт на території Рашистської Федерації не буде знищений чи пошкоджений уламками...

Чого країни НАТО не закриють небо над Україною? Чого лякаються?
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11.05.2024 21:43 Відповісти
Досі думають, що все "якось там розсмокчеться", і торгівля з рашею буде так як і раніше.
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11.05.2024 22:37 Відповісти
побалакали і розійшлися) як канцлер скаже так і буде, бо тільки він вирішує сферу діяльності всіх міністрів в тому числі міністра оборони BMVg.
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11.05.2024 21:44 Відповісти
Та невже вже...
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11.05.2024 21:53 Відповісти
Учора був День народження Героя Мацієвського. До сих пір його фото з сигаретою і поглядом в телефоні.
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11.05.2024 22:00 Відповісти
Сумнівно, що у якійсь найближчій перспективі таке можливе. Все це поки що на рівні балаканини.
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11.05.2024 22:02 Відповісти
ай да Макрон, ай да су-н сн! пусть пока всё на уровне разговоров, но это уже качесвенные разговоры, в отличии от "мы с Украиной до конца", какого конца, кто вы..
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11.05.2024 22:16 Відповісти
Шольц всі ініціативи зарубить. Він дуже сцикливий та жадібний клоп.
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11.05.2024 22:18 Відповісти
Кончене, саме при шольцу, Німеччина стала найбільшим, я підкреслюю найбільшим фінінасовим і військовим донором України, після США. Тому брехлива тварюка, іди нахєр
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12.05.2024 06:29 Відповісти
Шольц - колишній штазі, а штазі колишніми не бувають.

А ти чого такий ******** та наче скажений бобік на людей кидаєшся? Бачу в тебе і колеги по ********** є Сухов, Кашин, Саюн.
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12.05.2024 10:14 Відповісти
Ну, шо кончене? Як тобі новина про те, що уряд Німеччини таки відкинув ініціативу захищати наше небо силами альянсу.

Перед тим, як обзивати «конченим», «тварюкою» та посилати «нахєр» треба розуміти та знати, що так само я тебе пошлю нахєр, коли з'ясується , що я таки була права і Шольц дійсно сцикливий та жадібний клоп.
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13.05.2024 14:47 Відповісти
Генерал Горст-Гайнріх Браус справляє враження розумної людини, що не кажіть..., можливо він навіть добрий білий християнин.
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11.05.2024 22:20 Відповісти
"Мир - це не відсутність війни, це відсутність москви"?))
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12.05.2024 01:20 Відповісти
Давно так було би, якщо у нато були яйця.
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11.05.2024 22:28 Відповісти
Здається це перша реально конструктивна ідея НАТО!!
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11.05.2024 22:37 Відповісти
одни плюсы для НАТО, солдаты применяют на практике свои знания
повышают свои навыки, и Украине хорошо....
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11.05.2024 22:38 Відповісти
Якби хотіли, то давно б це почали робити, а то тільки аби поговорити. Байден же сказав, що не можна допустити прямого протистояння між НАТО і росією, тому збивати вони нічого не можуть і не будуть.
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11.05.2024 22:46 Відповісти
А ще краще збивати рашистські ракети Таурусами в той момент, коли їх ще пиляють в цехах.
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11.05.2024 22:55 Відповісти
Нет нет ***** обидится. Ну єто же єскалация.
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11.05.2024 22:58 Відповісти
Якби в них були яйця, то могли б мовчки збивати і тупо морозитися, що все мовляв так однозначно...
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11.05.2024 23:14 Відповісти
Говорити можна багато чого. А ось з реалізацією цього на практиці можуть бути значні проблеми.
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11.05.2024 23:32 Відповісти
Не розумію, чого вони бояться більше: кацапської відповіді, чи кацапської спроби атакувати чмошників, не здатних відповісти?
Тільки нагадаю (а це далеко не все), як кацапський бидлольотчик збив у міжнародному просторі дуже коштовний байденовський(США) дрон "глобал хавк", якщо не помиляюсь з назвою. Не випадково, не з першої спроби, з відеопідтверженням, без вибачень, звісно.
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11.05.2024 23:43 Відповісти
Кацапи на збиття їхніх ракет реально ніяк не зреагують. Бо ПРОСТО нічим. Ляпать язиками будуть по всьому світу, погрожувати будуть весь час. Але до діла не дійде. Проте є позитив у цій пропозиції. Для партнерів. Тренування своїх ППО. У бойових обставинах. Це великий капітал був би для них !
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11.05.2024 23:50 Відповісти
Як і кому рашисти збираються доводити, що їхній дрон чи ракета в небі України збита ППО НАТО, а не ППО України?
Хто їх буде слухати, хто їм повірить?
Партнери НАТО, годі лякатися кремлівського гопника!
Починайте вже змітати кремлівську гидоту з неба України!
Цим ви захистите і своє небо!
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12.05.2024 00:38 Відповісти
Облом Зелені, думав на Захід взалити більщість своєї провини ....
Гарна ідея до речі.
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12.05.2024 00:22 Відповісти
Про що мова, навіть над своєю територією сцикотно збивати!
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12.05.2024 06:36 Відповісти
В Бундестазі мають рацію.
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12.05.2024 07:27 Відповісти
Дідусь Байден та його візаві Шольц отримають інфаркт від таких заяв.
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12.05.2024 08:32 Відповісти
 
 