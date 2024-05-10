У Росії немає ні наміру, ні можливості напасти на країни НАТО, - заступник генсека Джоане

У НАТО вважають, що Росія наразі не має ні наміру, ні можливості нападати на жодну з країн Альянсу.

Про це сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, зараз Росія "не має ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО, але проти нас розв'язана тотальна гібридна війна".

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"Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства і вбивства…Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Тому я можу сказати одне: дякувати богу, що ми в НАТО", – зазначив Джоане.