У Росії немає ні наміру, ні можливості напасти на країни НАТО, - заступник генсека Джоане
У НАТО вважають, що Росія наразі не має ні наміру, ні можливості нападати на жодну з країн Альянсу.
Про це сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За його словами, зараз Росія "не має ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО, але проти нас розв'язана тотальна гібридна війна".
"Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства і вбивства…Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Тому я можу сказати одне: дякувати богу, що ми в НАТО", – зазначив Джоане.
Топ коментарі
+18 Only
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росіся вже нападає на НАТО, запускаючи ракети і дрони через вашу територію, глушачи сигнали GPS над вашою територією,, підриваючи газо- і нафтопроводи, що йдуть до Вас, але Ви заставляєте себе не бачити оце все!
Приблизно так само Європа наближалась до Другої Світової війни, відмовляючись бачити очевидне.
Як же ж дорого приходиться людству платити за дурість політиків!
слава богу, что мы в НАТО", - отметил Джоанэ Источник:
18-й год. Это полный консенсус украинских элит - этого президента нужно менять.
Это полный консенсус Европейских политиков - выполнения "Минска - 2" не будет, этого президента нужно менять.
Это США которым пох, главное ИГИЛ.
Народ как в греческой трагедии, оказался хором/ статистом.
Если бы 2 фактора были иными, история развевалась бы иначе
Даже, предположим, я отправлюсь в дупу, у вас не появится другая элита
Звісно - зараз ***** не до НАТО . Бо шлях йому перегородили Бахмут , Авдіївка і Часів Яр ..
Але ви панове - не сидіть там на розслабоні , а краще вже зараз - готуйтесь до війни ,, поки ЗСУ дають вам час і можливість .
Не беріть з України приклад . Шашлики будете потім смажити .
а по-російскі -- " битеё определяет сознание "