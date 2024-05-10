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У Росії немає ні наміру, ні можливості напасти на країни НАТО, - заступник генсека Джоане

Мірча Джоане

У НАТО вважають, що Росія наразі не має ні наміру, ні можливості нападати на жодну з країн Альянсу.

Про це сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, зараз Росія "не має ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО, але проти нас розв'язана тотальна гібридна війна".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі країни-члени НАТО не мають сумнівів щодо приєднання України до Альянсу, - заступник генсека Джоане

"Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства і вбивства…Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Тому я можу сказати одне: дякувати богу, що ми в НАТО", – зазначив Джоане.

Автор: 

НАТО (6426) Джоане Мірча (32)


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Топ коментарі
+18
Дурень, ой дурень!

росіся вже нападає на НАТО, запускаючи ракети і дрони через вашу територію, глушачи сигнали GPS над вашою територією,, підриваючи газо- і нафтопроводи, що йдуть до Вас, але Ви заставляєте себе не бачити оце все!

Приблизно так само Європа наближалась до Другої Світової війни, відмовляючись бачити очевидне.

Як же ж дорого приходиться людству платити за дурість політиків!
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10.05.2024 21:58
+10
Страус, який сховав голову в пісок
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10.05.2024 22:00
+8
А йому станом на зараз не дуже й треба нападати. Спочатку кілька ракет чи шахедів заблукають, не туди полетять. Далі подивиться як ви будете обтікати і казати "немає ознак, що цілилися саме в нас", а далі в залежності від хз чого шатать тваю маму, калітка хлопать, кепка на *** вєртєть...
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10.05.2024 21:55
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А йому станом на зараз не дуже й треба нападати. Спочатку кілька ракет чи шахедів заблукають, не туди полетять. Далі подивиться як ви будете обтікати і казати "немає ознак, що цілилися саме в нас", а далі в залежності від хз чого шатать тваю маму, калітка хлопать, кепка на *** вєртєть...
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10.05.2024 21:55 Відповісти
До такого сценарiю давно вже готовi. Скажуть, що то все Украiна напартачила.
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10.05.2024 22:01 Відповісти
Вони такі, що можуть. Навіть якщо щось трапиться на естонсько-російському кордоні чи ще десь дуже від нас далеко.
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10.05.2024 22:06 Відповісти
НАТО не буде воювати навiть, якщо захоплять Берлiн))
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10.05.2024 22:10 Відповісти
кремль надасть радикальним ісламістам команду захоплювати Німеччину зсередини , а потім підуть «асвабаждать»..
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11.05.2024 00:00 Відповісти
Дурень, ой дурень!

росіся вже нападає на НАТО, запускаючи ракети і дрони через вашу територію, глушачи сигнали GPS над вашою територією,, підриваючи газо- і нафтопроводи, що йдуть до Вас, але Ви заставляєте себе не бачити оце все!

Приблизно так само Європа наближалась до Другої Світової війни, відмовляючись бачити очевидне.

Як же ж дорого приходиться людству платити за дурість політиків!
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10.05.2024 21:58 Відповісти
Уже много лет. В Лондоне химическое оружие применили, все очень озаботились. Сначала полоний, через время Новичок. Шпили посмотрели и домой вернулись.
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10.05.2024 22:45 Відповісти
Страус, який сховав голову в пісок
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10.05.2024 22:00 Відповісти
Нет, это не страус, это овцы, которые сошлись в отару и убеждены что они сила.
слава богу, что мы в НАТО", - отметил Джоанэ Источник:
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10.05.2024 22:13 Відповісти
Кому думати треба було не про вибори, а про країну і народ?
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10.05.2024 22:05 Відповісти
Вам віктор федорович, Вам...
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10.05.2024 22:10 Відповісти
Два н в імені та прізвищі мало. Треба три.
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10.05.2024 22:14 Відповісти
+++
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10.05.2024 22:14 Відповісти
Хочу повернутися в той час, в 2018-й рік, коли влада дбала про країну і народ. Бо нинішня влада тільки краде, і думає тільки як видурити більше грошей у США та Европи, і скільки мільонів життів треба буде віддати за власний піар
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10.05.2024 22:06 Відповісти
А не вдячний народ про який так турбувались проголосував проти коли це якась влада дбала про народ ,,
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10.05.2024 22:14 Відповісти
Нет.
18-й год. Это полный консенсус украинских элит - этого президента нужно менять.
Это полный консенсус Европейских политиков - выполнения "Минска - 2" не будет, этого президента нужно менять.
Это США которым пох, главное ИГИЛ.
Народ как в греческой трагедии, оказался хором/ статистом.
Если бы 2 фактора были иными, история развевалась бы иначе
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10.05.2024 22:21 Відповісти
Якщо в країні елітами являються Коломойський, Пінчук, Аваков і путін (а саме ці чотири персонажі прийняли рішення поміняти Президента на дурачка-клоуна), то ідіть ви в дупу з такою країною
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10.05.2024 22:42 Відповісти
Интернет, это забор, где любой может писать что угодно.
Даже, предположим, я отправлюсь в дупу, у вас не появится другая элита
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10.05.2024 23:17 Відповісти
Для того й приїзджав Борис Джонсон
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10.05.2024 22:08 Відповісти
Для чого?
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11.05.2024 10:54 Відповісти
За його словами, зараз Росія "не має ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО Джерело:
Звісно - зараз ***** не до НАТО . Бо шлях йому перегородили Бахмут , Авдіївка і Часів Яр ..
Але ви панове - не сидіть там на розслабоні , а краще вже зараз - готуйтесь до війни ,, поки ЗСУ дають вам час і можливість .
Не беріть з України приклад . Шашлики будете потім смажити .
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10.05.2024 22:08 Відповісти
Наміру немає зовсім. Проблема в тому що країни Балтії та Польщу ці ******* вважають расєєю, але це дійде пізніше.
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10.05.2024 22:09 Відповісти
ага, заспокоюй себе, ти розмірковуєш я розумна цивілізована людина яка має справу зі скаженою потворою
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10.05.2024 22:12 Відповісти
Які ультрарожеві окуляри у пана.
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10.05.2024 22:13 Відповісти
гібрідна війна така гібрідна...
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10.05.2024 22:20 Відповісти
усьо спокійно! ніхто ні на кого не буде нападати! готуйтесь до шашликів!
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10.05.2024 22:24 Відповісти
Очередное заявление очередной наивной розовой овечки.
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10.05.2024 22:25 Відповісти
Ви, краще, за своiми консервами слiдкуйте Фiцо та Орбаном. Думаете вони випадково повилазили? Завтра запросять вiйськову допомогу вiд Путiна, i всьо. ДЕсант вже у центрi ЕС.
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10.05.2024 22:26 Відповісти
Наразі так . Але ж... в гєрасімава очевидні успіхи з доктриною, про що свідчить угорський кейс в тому ж таки НАТО, тому й Макрон згадав про старі звички в французькій політиці (хоч якась обнадійлива новина).
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10.05.2024 22:28 Відповісти
За його словами, зараз Росія "не має ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО, ЧЕРЕЗ ДОМОВЛЕНОСТІ НАТО З КУЙЛОМ, ПРО НЕПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНИ В НАТО І НЕ НАДАННЯ УКРАЇНІ ДАЛЕКОБІЙНИХ РАКЕТ ДЛЯ ВРАЖЕННЯ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСКОВИХ ОБЄКТІВ В ГЛИБИНІ 3,14ДЕРАЦІЇ.
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10.05.2024 22:30 Відповісти
А, ну тоді забийте на українську трагедію й пийте пиво кухлями
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10.05.2024 22:37 Відповісти
Бу-га-га
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10.05.2024 22:39 Відповісти
Зараз трампуша зробить вам НАТО...
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10.05.2024 22:57 Відповісти
Коли один раз бомбанутиь бомбою в 500кг, тоді зразу все зрозуміє.
а по-російскі -- " битеё определяет сознание "
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10.05.2024 23:00 Відповісти
Наміру немає, але здоровенна ЖАБА, яка давить хмуйла.
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10.05.2024 23:28 Відповісти
Цьому пану потрібно найняти перекладача з російської і нехай він побачить і почує що відбувається на державному тв **********...
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11.05.2024 00:21 Відповісти
ні наміри, ні можливості, ні часу, ні натхнення
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11.05.2024 01:19 Відповісти
 
 