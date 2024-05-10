У России нет ни намерения, ни возможности напасть на страны НАТО, - заместитель генсека Джоане

В НАТО считают, что Россия пока не имеет ни намерения, ни возможности нападать ни на одну из стран Альянса.

Об этом сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, сейчас Россия "не имеет ни намерения, ни возможности военно атаковать любую страну НАТО, но против нас развязана тотальная гибридная война".

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"Мы видим кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, диверсии, акты насилия и убийства... Сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и общественных трансформаций беспрецедентной сложности. Поэтому я могу сказать одно: слава богу, что мы в НАТО", - отметил Джоанэ.