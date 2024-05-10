У России нет ни намерения, ни возможности напасть на страны НАТО, - заместитель генсека Джоане
В НАТО считают, что Россия пока не имеет ни намерения, ни возможности нападать ни на одну из стран Альянса.
Об этом сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По его словам, сейчас Россия "не имеет ни намерения, ни возможности военно атаковать любую страну НАТО, но против нас развязана тотальная гибридная война".
"Мы видим кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, диверсии, акты насилия и убийства... Сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и общественных трансформаций беспрецедентной сложности. Поэтому я могу сказать одно: слава богу, что мы в НАТО", - отметил Джоанэ.
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росіся вже нападає на НАТО, запускаючи ракети і дрони через вашу територію, глушачи сигнали GPS над вашою територією,, підриваючи газо- і нафтопроводи, що йдуть до Вас, але Ви заставляєте себе не бачити оце все!
Приблизно так само Європа наближалась до Другої Світової війни, відмовляючись бачити очевидне.
Як же ж дорого приходиться людству платити за дурість політиків!
слава богу, что мы в НАТО", - отметил Джоанэ Источник:
18-й год. Это полный консенсус украинских элит - этого президента нужно менять.
Это полный консенсус Европейских политиков - выполнения "Минска - 2" не будет, этого президента нужно менять.
Это США которым пох, главное ИГИЛ.
Народ как в греческой трагедии, оказался хором/ статистом.
Если бы 2 фактора были иными, история развевалась бы иначе
Даже, предположим, я отправлюсь в дупу, у вас не появится другая элита
Звісно - зараз ***** не до НАТО . Бо шлях йому перегородили Бахмут , Авдіївка і Часів Яр ..
Але ви панове - не сидіть там на розслабоні , а краще вже зараз - готуйтесь до війни ,, поки ЗСУ дають вам час і можливість .
Не беріть з України приклад . Шашлики будете потім смажити .
а по-російскі -- " битеё определяет сознание "