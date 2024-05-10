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У России нет ни намерения, ни возможности напасть на страны НАТО, - заместитель генсека Джоане

Мірча Джоане

В НАТО считают, что Россия пока не имеет ни намерения, ни возможности нападать ни на одну из стран Альянса.

Об этом сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, сейчас Россия "не имеет ни намерения, ни возможности военно атаковать любую страну НАТО, но против нас развязана тотальная гибридная война".

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"Мы видим кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, диверсии, акты насилия и убийства... Сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и общественных трансформаций беспрецедентной сложности. Поэтому я могу сказать одно: слава богу, что мы в НАТО", - отметил Джоанэ.

Автор: 

НАТО (9964) Джоанэ Мирча (20)


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Топ комментарии
+18
Дурень, ой дурень!

росіся вже нападає на НАТО, запускаючи ракети і дрони через вашу територію, глушачи сигнали GPS над вашою територією,, підриваючи газо- і нафтопроводи, що йдуть до Вас, але Ви заставляєте себе не бачити оце все!

Приблизно так само Європа наближалась до Другої Світової війни, відмовляючись бачити очевидне.

Як же ж дорого приходиться людству платити за дурість політиків!
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10.05.2024 21:58
+10
Страус, який сховав голову в пісок
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10.05.2024 22:00
+8
А йому станом на зараз не дуже й треба нападати. Спочатку кілька ракет чи шахедів заблукають, не туди полетять. Далі подивиться як ви будете обтікати і казати "немає ознак, що цілилися саме в нас", а далі в залежності від хз чого шатать тваю маму, калітка хлопать, кепка на *** вєртєть...
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10.05.2024 21:55
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Правила форума Совет форумчан
А йому станом на зараз не дуже й треба нападати. Спочатку кілька ракет чи шахедів заблукають, не туди полетять. Далі подивиться як ви будете обтікати і казати "немає ознак, що цілилися саме в нас", а далі в залежності від хз чого шатать тваю маму, калітка хлопать, кепка на *** вєртєть...
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10.05.2024 21:55 Ответить
До такого сценарiю давно вже готовi. Скажуть, що то все Украiна напартачила.
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10.05.2024 22:01 Ответить
Вони такі, що можуть. Навіть якщо щось трапиться на естонсько-російському кордоні чи ще десь дуже від нас далеко.
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10.05.2024 22:06 Ответить
НАТО не буде воювати навiть, якщо захоплять Берлiн))
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10.05.2024 22:10 Ответить
кремль надасть радикальним ісламістам команду захоплювати Німеччину зсередини , а потім підуть «асвабаждать»..
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11.05.2024 00:00 Ответить
Дурень, ой дурень!

росіся вже нападає на НАТО, запускаючи ракети і дрони через вашу територію, глушачи сигнали GPS над вашою територією,, підриваючи газо- і нафтопроводи, що йдуть до Вас, але Ви заставляєте себе не бачити оце все!

Приблизно так само Європа наближалась до Другої Світової війни, відмовляючись бачити очевидне.

Як же ж дорого приходиться людству платити за дурість політиків!
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10.05.2024 21:58 Ответить
Уже много лет. В Лондоне химическое оружие применили, все очень озаботились. Сначала полоний, через время Новичок. Шпили посмотрели и домой вернулись.
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10.05.2024 22:45 Ответить
Страус, який сховав голову в пісок
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10.05.2024 22:00 Ответить
Нет, это не страус, это овцы, которые сошлись в отару и убеждены что они сила.
слава богу, что мы в НАТО", - отметил Джоанэ Источник:
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10.05.2024 22:13 Ответить
Кому думати треба було не про вибори, а про країну і народ?
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10.05.2024 22:05 Ответить
Вам віктор федорович, Вам...
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10.05.2024 22:10 Ответить
Два н в імені та прізвищі мало. Треба три.
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10.05.2024 22:14 Ответить
+++
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10.05.2024 22:14 Ответить
Хочу повернутися в той час, в 2018-й рік, коли влада дбала про країну і народ. Бо нинішня влада тільки краде, і думає тільки як видурити більше грошей у США та Европи, і скільки мільонів життів треба буде віддати за власний піар
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10.05.2024 22:06 Ответить
А не вдячний народ про який так турбувались проголосував проти коли це якась влада дбала про народ ,,
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10.05.2024 22:14 Ответить
Нет.
18-й год. Это полный консенсус украинских элит - этого президента нужно менять.
Это полный консенсус Европейских политиков - выполнения "Минска - 2" не будет, этого президента нужно менять.
Это США которым пох, главное ИГИЛ.
Народ как в греческой трагедии, оказался хором/ статистом.
Если бы 2 фактора были иными, история развевалась бы иначе
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10.05.2024 22:21 Ответить
Якщо в країні елітами являються Коломойський, Пінчук, Аваков і путін (а саме ці чотири персонажі прийняли рішення поміняти Президента на дурачка-клоуна), то ідіть ви в дупу з такою країною
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10.05.2024 22:42 Ответить
Интернет, это забор, где любой может писать что угодно.
Даже, предположим, я отправлюсь в дупу, у вас не появится другая элита
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10.05.2024 23:17 Ответить
Для того й приїзджав Борис Джонсон
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10.05.2024 22:08 Ответить
Для чого?
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11.05.2024 10:54 Ответить
За його словами, зараз Росія "не має ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО Джерело:
Звісно - зараз ***** не до НАТО . Бо шлях йому перегородили Бахмут , Авдіївка і Часів Яр ..
Але ви панове - не сидіть там на розслабоні , а краще вже зараз - готуйтесь до війни ,, поки ЗСУ дають вам час і можливість .
Не беріть з України приклад . Шашлики будете потім смажити .
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10.05.2024 22:08 Ответить
Наміру немає зовсім. Проблема в тому що країни Балтії та Польщу ці ******* вважають расєєю, але це дійде пізніше.
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10.05.2024 22:09 Ответить
ага, заспокоюй себе, ти розмірковуєш я розумна цивілізована людина яка має справу зі скаженою потворою
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10.05.2024 22:12 Ответить
Які ультрарожеві окуляри у пана.
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10.05.2024 22:13 Ответить
гібрідна війна така гібрідна...
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10.05.2024 22:20 Ответить
усьо спокійно! ніхто ні на кого не буде нападати! готуйтесь до шашликів!
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10.05.2024 22:24 Ответить
Очередное заявление очередной наивной розовой овечки.
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10.05.2024 22:25 Ответить
Ви, краще, за своiми консервами слiдкуйте Фiцо та Орбаном. Думаете вони випадково повилазили? Завтра запросять вiйськову допомогу вiд Путiна, i всьо. ДЕсант вже у центрi ЕС.
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10.05.2024 22:26 Ответить
Наразі так . Але ж... в гєрасімава очевидні успіхи з доктриною, про що свідчить угорський кейс в тому ж таки НАТО, тому й Макрон згадав про старі звички в французькій політиці (хоч якась обнадійлива новина).
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10.05.2024 22:28 Ответить
За його словами, зараз Росія "не має ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО, ЧЕРЕЗ ДОМОВЛЕНОСТІ НАТО З КУЙЛОМ, ПРО НЕПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНИ В НАТО І НЕ НАДАННЯ УКРАЇНІ ДАЛЕКОБІЙНИХ РАКЕТ ДЛЯ ВРАЖЕННЯ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСКОВИХ ОБЄКТІВ В ГЛИБИНІ 3,14ДЕРАЦІЇ.
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10.05.2024 22:30 Ответить
А, ну тоді забийте на українську трагедію й пийте пиво кухлями
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10.05.2024 22:37 Ответить
Бу-га-га
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10.05.2024 22:39 Ответить
Зараз трампуша зробить вам НАТО...
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10.05.2024 22:57 Ответить
Коли один раз бомбанутиь бомбою в 500кг, тоді зразу все зрозуміє.
а по-російскі -- " битеё определяет сознание "
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10.05.2024 23:00 Ответить
Наміру немає, але здоровенна ЖАБА, яка давить хмуйла.
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10.05.2024 23:28 Ответить
Цьому пану потрібно найняти перекладача з російської і нехай він побачить і почує що відбувається на державному тв **********...
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11.05.2024 00:21 Ответить
ні наміри, ні можливості, ні часу, ні натхнення
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11.05.2024 01:19 Ответить
 
 