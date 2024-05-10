Странам НАТО нужно увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП, - Кэмерон

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал союзников по НАТО увеличить вложения средств в оборону и установить цель расходов на уровне 2,5% ВВП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"От Таллинна до Варшавы, от Праги до Бухареста, европейский континент снова охватил холод, а ближайшие к России страны наблюдают за тем, что происходит в Украине, и задаются вопросом, не будут ли они следующими. Это более опасный, более нестабильный, более конфронтационный мир, чем большинство из нас когда-либо знали. Мы должны признать этот факт и действовать соответственно - не через год или два, не через несколько месяцев, а уже сейчас", - заявил Кэмерон во время выступления в Национальном центре кибербезопасности

Издание отмечает, что во время речи глава МИД Британии также раскритиковал европейских союзников, которые "не желают инвестировать в оборону даже тогда, когда на нашем континенте идет война".

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Он призвал союзников по НАТО установить "новый ориентир" расходов на оборону в размере 2,5% ВВП, в контексте саммита по случаю 75-й годовщины НАТО, который состоится 9-11 июля.

Кэмерон подчеркнул, что "безопасность, безусловно, будет в бюллетене для голосования" во время всеобщих выборов в Великобритании, которые ожидаются осенью этого года.

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