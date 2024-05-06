РФ пригрозила Британии ударами по ее "военным объектам и технике на территории Украины и за ее пределами"

Сегодня, 6 мая, Министерство иностранных дел России вызвало посла Великобритании в Москве Найджела Кейси, которому был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением министра Дэвида Кэмерона относительно того, что Украина может наносить удары по территории России с применением британского оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в МИД РФ.

Как отмечается, послу подчеркнули, что заявление Кэмерона прямо противоречит озвученным ранее, во время передачи Киеву крылатых ракет большой дальности, заверениям британской стороны, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России. Тем самым, заявили в МИД РФ, Британия стала "де-факто" стороной "конфликта".

"Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение роста вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева. Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами", - говорится в заявлении МИД.

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Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, которое предоставила Великобритания для нанесения ударов по целям на территории России, и что Киев должен решать, делать ли это. "Украина имеет такое право. Так же как Россия наносит удары внутри Украины, вы можете вполне понять, почему Украина чувствует потребность убедиться, что она защищает себя", - сказал тогда глава МИД.