РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10619 посетителей онлайн
Новости
24 790 111

РФ пригрозила Британии ударами по ее "военным объектам и технике на территории Украины и за ее пределами"

РФ погрожує Британії ударами по її військових об'єктах

Сегодня, 6 мая, Министерство иностранных дел России вызвало посла Великобритании в Москве Найджела Кейси, которому был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением министра Дэвида Кэмерона относительно того, что Украина может наносить удары по территории России с применением британского оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в МИД РФ.

Как отмечается, послу подчеркнули, что заявление Кэмерона прямо противоречит озвученным ранее, во время передачи Киеву крылатых ракет большой дальности, заверениям британской стороны, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России. Тем самым, заявили в МИД РФ, Британия стала "де-факто" стороной "конфликта".

"Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение роста вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева. Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами", - говорится в заявлении МИД.

Читайте также: После размещения ядерного оружия НАТО на территории Польши оно "точно станет целью", - МИД РФ

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, которое предоставила Великобритания для нанесения ударов по целям на территории России, и что Киев должен решать, делать ли это. "Украина имеет такое право. Так же как Россия наносит удары внутри Украины, вы можете вполне понять, почему Украина чувствует потребность убедиться, что она защищает себя", - сказал тогда глава МИД.

Автор: 

Великобритания (4931) Кэмерон Дэвид (247) МИД РФ (1665) россия (95388)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+122
показать весь комментарий
06.05.2024 17:58
+55
В Британських дипломатів мабутів виникне тільки одна дилема при відповіді - як писати слово "науй" разом чи окремо ?
показать весь комментарий
06.05.2024 18:01
+46
Самое еффективное использование западных ракет-это разбомбить военные заводы на территории параши. Потратив 5-10 ракет мы уничтожим завод который выпускает за год тысячу ракет летящих на Укрваину. Это в 100 раз дешевле чем использовать сотни дорогущих ракет к ЗРК Петриот для перехвата этих самых летящих на украину российских ракет. Военные заводы и аэродромы вместе с асамолетами стратегической авиации параши. Если Англия испугается и послушает Парашку-это будет позор и для Англии и для Запада.
Но даже в этом случае можно обойти: разделив западные ракеты на несколько частей передать их украине не как ракеты а как части. Отверточная сборка уже в Украине и ракета будет считатся не производства Британии а производства Украины. Рашка-же собирает Иранские Шахеды из комплектующих и пишет что сделано на Рашке. Мы тоже можем на Шторм Шедоу написать сделано в украине и направить ракету на военный завод в России,на российскую ТЕЦ или ЖД узел или мост
показать весь комментарий
06.05.2024 18:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ні.
показать весь комментарий
07.05.2024 11:10 Ответить
Цікаво Британський посол конємордого потикав носом в оце - 2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ?
показать весь комментарий
06.05.2024 22:06 Ответить
Кацапам запускати на Україну корейські , китайські та іраньські
ракети можна , а нам , українцям , захищати свою краіну
британськими ракетами зась ? 🤬
Москальня клята , іде на ......уй зі своїми заборонами , бо ми самі
будемо вирішувати , як нам діяти і чим вас вбивати !!
показать весь комментарий
06.05.2024 22:28 Ответить
П'яна кацапська ************ вночі кричить під вікнами, що трахне весь будинок, а потім засинає на смітнику і навіть не пам'ятає, звідки в неї **********.
показать весь комментарий
07.05.2024 01:14 Ответить
Пресс-************ МИДа сделала последнее 969 предупреждение... .
показать весь комментарий
07.05.2024 09:03 Ответить
Нема кацапів,нема і проблем.
показать весь комментарий
07.05.2024 06:08 Ответить
Кацапські гопніки знову лякають, мабуть гадають їх хтось боїться.
показать весь комментарий
07.05.2024 11:01 Ответить
Як показує дослідження BBC, Росія, ймовірно, вербує кубинських громадян для служби в російській армії на території України.

У вересні та жовтні 2023 року проукраїнська платформа InformNapalm опублікувала паспортні дані понад 200 кубинців, які нібито служать у російській армії.

На сайті зазначають, що паспортні дані вони отримали, зламавши електронну пошту російського офіцера з Тули, який займався вербуванням
показать весь комментарий
07.05.2024 11:50 Ответить
Поставка ATACMS в Україну може свідчити про зміну стратегії США - експерти
Багато спостерігачів хвалять керівництво США за це рішення і критикують його за те, що воно було прийнято "занадто пізно".
показать весь комментарий
07.05.2024 12:03 Ответить
Санкції зненацька запрацюють тоді коли росіянців почнуть повертати з клятого для них Заходу у рідні болота. Коли вони будуть позбавлені шістьох громадянств і змушені будуть тирить пральні машини у Авдіївці. Саме на Заході знаходиться прогресивне кацапське стадо спроможнє перейти від тоски за родіною до конструктивного діалогу. А поки донька лаврова громадянка США риторика захарової не зміненеться.
показать весь комментарий
07.05.2024 12:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 