РФ пригрозила Британії ударами по її "військових об’єктах і техніці на території України та поза її межами"

Сьогодні, 6 травня Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Великої Британії в Москві Найджела Кейсі, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку з нещодавньою заявою міністра Девіда Кемерона стосовно того, що Україна може завдавати ударів по території Росії із застосуванням британської зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в МЗС РФ.

Як зазначається, послу наголосили, що заява Кемерона прямо суперечить озвученим раніше, під час передачі Києву крилатих ракет великої дальності, запевненням британської сторони, що вони за жодних обставин не застосовуватимуться по території Росії. Тим самим, заявили в МЗС РФ, Британія стала "де-факто" стороною "конфлікту".

"Послу заявлено, що російська сторона розглядає слова Кемерона як свідчення серйозної ескалації та підтвердження зростання залученості Лондона до воєнних дій на боці Києва. Кейсі був попереджений, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти та техніка Великої Британії на території України та поза її межами", - йдеться в заяві МЗС.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, яку надала Велика Британія для завдання ударів по цілях на території Росії, і що Київ має вирішувати, чи робити це. "Україна має таке право. Так само як Росія завдає ударів всередині України, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе", - сказав тоді глава МЗС.