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РФ пригрозила Британії ударами по її "військових об’єктах і техніці на території України та поза її межами"

РФ погрожує Британії ударами по її військових об'єктах

Сьогодні, 6 травня Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Великої Британії в Москві Найджела Кейсі, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку з нещодавньою заявою міністра Девіда Кемерона стосовно того, що Україна може завдавати ударів по території Росії із застосуванням британської зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в МЗС РФ.

Як зазначається, послу наголосили, що заява Кемерона прямо суперечить озвученим раніше, під час передачі Києву крилатих ракет великої дальності, запевненням британської сторони, що вони за жодних обставин не застосовуватимуться по території Росії. Тим самим, заявили в МЗС РФ, Британія стала "де-факто" стороною "конфлікту".

"Послу заявлено, що російська сторона розглядає слова Кемерона як свідчення серйозної ескалації та підтвердження зростання залученості Лондона до воєнних дій на боці Києва. Кейсі був попереджений, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти та техніка Великої Британії на території України та поза її межами", - йдеться в заяві МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після розміщення ядерної зброї НАТО на території Польщі вона "точно стане ціллю", - МЗС РФ

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, яку надала Велика Британія для завдання ударів по цілях на території Росії, і що Київ має вирішувати, чи робити це. "Україна має таке право. Так само як Росія завдає ударів всередині України, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе", - сказав тоді глава МЗС.

Автор: 

Велика Британія (5553) Кемерон Девід (110) МЗС рф (959) росія (64958)


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Топ коментарі
+122
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06.05.2024 17:58
+55
В Британських дипломатів мабутів виникне тільки одна дилема при відповіді - як писати слово "науй" разом чи окремо ?
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06.05.2024 18:01
+46
Самое еффективное использование западных ракет-это разбомбить военные заводы на территории параши. Потратив 5-10 ракет мы уничтожим завод который выпускает за год тысячу ракет летящих на Укрваину. Это в 100 раз дешевле чем использовать сотни дорогущих ракет к ЗРК Петриот для перехвата этих самых летящих на украину российских ракет. Военные заводы и аэродромы вместе с асамолетами стратегической авиации параши. Если Англия испугается и послушает Парашку-это будет позор и для Англии и для Запада.
Но даже в этом случае можно обойти: разделив западные ракеты на несколько частей передать их украине не как ракеты а как части. Отверточная сборка уже в Украине и ракета будет считатся не производства Британии а производства Украины. Рашка-же собирает Иранские Шахеды из комплектующих и пишет что сделано на Рашке. Мы тоже можем на Шторм Шедоу написать сделано в украине и направить ракету на военный завод в России,на российскую ТЕЦ или ЖД узел или мост
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06.05.2024 18:19
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Ні.
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07.05.2024 11:10 Відповісти
Цікаво Британський посол конємордого потикав носом в оце - 2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ?
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06.05.2024 22:06 Відповісти
Кацапам запускати на Україну корейські , китайські та іраньські
ракети можна , а нам , українцям , захищати свою краіну
британськими ракетами зась ? 🤬
Москальня клята , іде на ......уй зі своїми заборонами , бо ми самі
будемо вирішувати , як нам діяти і чим вас вбивати !!
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06.05.2024 22:28 Відповісти
П'яна кацапська ************ вночі кричить під вікнами, що трахне весь будинок, а потім засинає на смітнику і навіть не пам'ятає, звідки в неї **********.
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07.05.2024 01:14 Відповісти
Пресс-************ МИДа сделала последнее 969 предупреждение... .
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07.05.2024 09:03 Відповісти
Нема кацапів,нема і проблем.
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07.05.2024 06:08 Відповісти
Кацапські гопніки знову лякають, мабуть гадають їх хтось боїться.
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07.05.2024 11:01 Відповісти
Як показує дослідження BBC, Росія, ймовірно, вербує кубинських громадян для служби в російській армії на території України.

У вересні та жовтні 2023 року проукраїнська платформа InformNapalm опублікувала паспортні дані понад 200 кубинців, які нібито служать у російській армії.

На сайті зазначають, що паспортні дані вони отримали, зламавши електронну пошту російського офіцера з Тули, який займався вербуванням
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07.05.2024 11:50 Відповісти
Поставка ATACMS в Україну може свідчити про зміну стратегії США - експерти
Багато спостерігачів хвалять керівництво США за це рішення і критикують його за те, що воно було прийнято "занадто пізно".
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07.05.2024 12:03 Відповісти
Санкції зненацька запрацюють тоді коли росіянців почнуть повертати з клятого для них Заходу у рідні болота. Коли вони будуть позбавлені шістьох громадянств і змушені будуть тирить пральні машини у Авдіївці. Саме на Заході знаходиться прогресивне кацапське стадо спроможнє перейти від тоски за родіною до конструктивного діалогу. А поки донька лаврова громадянка США риторика захарової не зміненеться.
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07.05.2024 12:34 Відповісти
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