Країнам НАТО потрібно збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП, - Кемерон
Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон закликав країни-союзників по НАТО збільшити вкладання коштів у оборону та встановити ціль витрат на рівні 2,5% ВВП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
"Від Таллінна до Варшави, від Праги до Бухареста, європейський континент знову охопив холод, а найближчі до Росії країни спостерігають за тим, що відбувається в Україні, і ставлять собі питання, чи не будуть вони наступними. Це більш небезпечний, більш нестабільний, більш конфронтаційний світ, ніж більшість з нас коли-небудь знали. Ми повинні визнати цей факт і діяти відповідно - не через рік чи два, не через кілька місяців, а вже зараз", - заявив Кемерон під час виступу у Національному центрі кібербезпеки
Видання зазначає, що під час промови глава МЗС Британії також розкритикував європейських союзників, які "не бажають інвестувати в оборону навіть тоді, коли на нашому континенті йде війна".
Він закликав союзників по НАТО встановити "новий орієнтир" витрат на оборону в розмірі 2,5% ВВП, у контексті саміту з нагоди 75-ї річниці НАТО, що відбудеться 9 - 11 липня.
Кемерон наголосив, що "безпека, безумовно, буде в бюлетені для голосування" під час загальних виборів у Великій Британії, які очікуються восени цього року.
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