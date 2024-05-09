НАТО не відправлятиме війська в Україну. Київ з таким проханням не звертався, - Столтенберг
Україна потребує більше підтримки західних союзників. Попри розмови Київ не звертався до Альянсу з проханням направити війська НАТО в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю агентству ANSA заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Україна не просить розгортати війська НАТО у себе, але хоче більше підтримки від союзників. Є ризик, що Росії вдасться захопити ще більше території. Щоб зупинити це, ми маємо забезпечити українців боєприпасами й зброєю", ‒ зазначив він.
Столтенберг наголосив, що російські загарбники змогли досягти певного успіху через затримки надання допомоги від СШ, а Європейський Союз надав значно менше від обіцяного мільйону артилерійських снарядів, проте зараз "ситуація змінюється".
"НАТО не має наміру розгортати війська в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили про війська НАТО, вони просили більше підтримки", – наголосив генсек.
Крім того, Столтенберг заявив, що російський диктатор Путін все ще вірить, що він зможе перемогти Україну.
"Єдиний спосіб переконати його ‒ це довести на полі бою, що РФ програє, і єдиний спосіб зробити це ‒ надати військову підтримку Україні", ‒ підсумував генсек НАТО.
Нагадаємо, президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти, що Америка не надсилатиме свої війська битися в Україну
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Люди звертаються від Львова до Харкова про допомогу , що ще потрібно?
з запрошенням тимчясово окупувавшої в Україні владу бродячого цирку.
ну діти ж чесно слово...
Ну і створено воно було під ядерну війну
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а почему?
банеденьгах
Але на жжальдля боневтіка це як гільйотина, він всіма своїми мерзенними відростками проти, бо більше не зможе бикувати всередині країни, тероризувати, мародерити державу і її громадян, дєрмак втратить свою владу
Шо так погано, шо так...
Про небо - тут реально відмовили.
Про зброю - почали надавати коли Зеля й Шобла розповідали про "шашличкі, нєнагнітайтє".