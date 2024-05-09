НАТО не будет отправлять войска в Украину. Киев с такой просьбой не обращался, - Столтенберг
Украина нуждается в большей поддержке западных союзников. Несмотря на разговоры, Киев не обращался к Альянсу с просьбой направить войска НАТО в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству ANSA заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Украина не просит разворачивать войска НАТО у себя, но хочет больше поддержки от союзников. Есть риск, что России удастся захватить еще больше территории. Чтобы остановить это, мы должны обеспечить украинцев боеприпасами и оружием", - отметил он.
Столтенберг отметил, что российские захватчики смогли достичь определенного успеха из-за задержки оказания помощи от США, а Европейский Союз предоставил значительно меньше от обещанного миллиона артиллерийских снарядов, однако сейчас "ситуация меняется".
"НАТО не намерено разворачивать войска в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили о войсках НАТО, они просили больше поддержки", - подчеркнул генсек.
Кроме того, Столтенберг заявил, что российский диктатор Путин все еще верит, что он сможет победить Украину.
"Единственный способ переубедить его - это доказать на поле боя, что РФ проигрывает, и единственный способ сделать это - оказать военную поддержку Украине", - подытожил генсек НАТО.
Напомним, президент США Джо Байден четко дал понять, что Америка не будет посылать свои войска сражаться в Украину
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Люди звертаються від Львова до Харкова про допомогу , що ще потрібно?
з запрошенням тимчясово окупувавшої в Україні владу бродячого цирку.
ну діти ж чесно слово...
Ну і створено воно було під ядерну війну
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а почему?
банеденьгах
Але на жжальдля боневтіка це як гільйотина, він всіма своїми мерзенними відростками проти, бо більше не зможе бикувати всередині країни, тероризувати, мародерити державу і її громадян, дєрмак втратить свою владу
Шо так погано, шо так...
Про небо - тут реально відмовили.
Про зброю - почали надавати коли Зеля й Шобла розповідали про "шашличкі, нєнагнітайтє".