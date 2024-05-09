НАТО не будет отправлять войска в Украину. Киев с такой просьбой не обращался, - Столтенберг

Украина нуждается в большей поддержке западных союзников. Несмотря на разговоры, Киев не обращался к Альянсу с просьбой направить войска НАТО в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству ANSA заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Украина не просит разворачивать войска НАТО у себя, но хочет больше поддержки от союзников. Есть риск, что России удастся захватить еще больше территории. Чтобы остановить это, мы должны обеспечить украинцев боеприпасами и оружием", - отметил он.

Столтенберг отметил, что российские захватчики смогли достичь определенного успеха из-за задержки оказания помощи от США, а Европейский Союз предоставил значительно меньше от обещанного миллиона артиллерийских снарядов, однако сейчас "ситуация меняется".

"НАТО не намерено разворачивать войска в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили о войсках НАТО, они просили больше поддержки", - подчеркнул генсек.

Также читайте: Доверие Украины к союзникам в НАТО дало трещину из-за задержек в поставках оружия, - Столтенберг

Кроме того, Столтенберг заявил, что российский диктатор Путин все еще верит, что он сможет победить Украину.

"Единственный способ переубедить его - это доказать на поле боя, что РФ проигрывает, и единственный способ сделать это - оказать военную поддержку Украине", - подытожил генсек НАТО.

Напомним, президент США Джо Байден четко дал понять, что Америка не будет посылать свои войска сражаться в Украину