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НАТО не будет отправлять войска в Украину. Киев с такой просьбой не обращался, - Столтенберг

Єнс Столтенберг

Украина нуждается в большей поддержке западных союзников. Несмотря на разговоры, Киев не обращался к Альянсу с просьбой направить войска НАТО в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству ANSA заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Украина не просит разворачивать войска НАТО у себя, но хочет больше поддержки от союзников. Есть риск, что России удастся захватить еще больше территории. Чтобы остановить это, мы должны обеспечить украинцев боеприпасами и оружием", - отметил он.

Столтенберг отметил, что российские захватчики смогли достичь определенного успеха из-за задержки оказания помощи от США, а Европейский Союз предоставил значительно меньше от обещанного миллиона артиллерийских снарядов, однако сейчас "ситуация меняется".

"НАТО не намерено разворачивать войска в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили о войсках НАТО, они просили больше поддержки", - подчеркнул генсек.

Также читайте: Доверие Украины к союзникам в НАТО дало трещину из-за задержек в поставках оружия, - Столтенберг

Кроме того, Столтенберг заявил, что российский диктатор Путин все еще верит, что он сможет победить Украину.

"Единственный способ переубедить его - это доказать на поле боя, что РФ проигрывает, и единственный способ сделать это - оказать военную поддержку Украине", - подытожил генсек НАТО.

Напомним, президент США Джо Байден четко дал понять, что Америка не будет посылать свои войска сражаться в Украину

Автор: 

НАТО (9964) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+23
рыговско-зеленая власть ждет не НАТО -а россию -потому что живет по таким же понятием -на такой же лжи и мародерстве
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09.05.2024 07:32
+20
Оманский договорняк должен быть выполнен...
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09.05.2024 07:26
+11
Який Київ не звертався це хто ?

Люди звертаються від Львова до Харкова про допомогу , що ще потрібно?
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09.05.2024 07:32
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Оманский договорняк должен быть выполнен...
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09.05.2024 07:26 Ответить
Пункти договорняку в студію.чи Столтенберг теж там приймав участь?
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09.05.2024 07:49 Ответить
які можуть бути солдати якщо у НАТО немає навіть снарядів? чим вони будуть воювати? стурбованістю? є тисячі літаків при бажанні можна було б розбомбити кацапських гнид з повітря і нікого не посилати але це ж теж гроші і авіабомб мабуть теж нема або вони дорого коштують.
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09.05.2024 08:06 Ответить
Николенко, читай Конституцію
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09.05.2024 08:31 Ответить
Владимир Николенко. Вірний меседж - "у НАТО, "немає" чим воювати" , "НАТО заТріДня" , хай вже рашисти нападають на країну НАТО, чим швидше рашисти це зроблять тим швидше закінчиться війна. Тільки ***** нелюдь шизонутий але не повний ідіот нападати на країну НАТО, як то кажуть "дурний, дурний але мило не їсть"....
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09.05.2024 10:24 Ответить
Сосіяни не нападають на країни НАТО тому що їх зараз захищає ЗСУ.
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09.05.2024 12:33 Ответить
ZEперевертень , боїться НАТО , тому , що при НАТОЫ, 5-6 МЕНЕДЖЕРІВ НЕ БУДУТЬ МАРОДЕРИТИ , так , як перед останнім днем Помпеї , а ще ЦОЬГО ДЕ ДОЗВОЛЯЄ ПУТЛЕР І КИТАЙЦІ
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09.05.2024 08:28 Ответить
Ще раз, які солдати НАТО якщо навіть зброї не дають? Крім того після заяв Макрона всі наввипередки відчиталися кацапам що відправляти солдатів не будуть .
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09.05.2024 12:30 Ответить
Який Київ не звертався це хто ?

Люди звертаються від Львова до Харкова про допомогу , що ще потрібно?
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09.05.2024 07:32 Ответить
Потрібен ДОЗВІЛ І ПРОХАННЯ ВЕРХОВНА РАДА МАЄ ЦЕ УХВАЛИТИ ПО КОНСТИТУЦІІІ
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09.05.2024 08:29 Ответить
Про ленд-лiз? Чи є якась краща допомога?
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09.05.2024 08:31 Ответить
Є Yuriy допомога. Й була.
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09.05.2024 10:25 Ответить
Zeбоневтік швидше принесе в жертву кацапам всіх українців, ніж звернеться до партнерів по домомогу. Для чого це Zезраднику, якщо події на фронті для нього і кацапів так успішно розвиваються?
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10.05.2024 15:52 Ответить
рыговско-зеленая власть ждет не НАТО -а россию -потому что живет по таким же понятием -на такой же лжи и мародерстве
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09.05.2024 07:32 Ответить
НАТО как всегда придет к раздаче наград,помогали и будут помогать только отдельные страны.
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09.05.2024 07:32 Ответить
А нахіба воно їм треба? Вони ще в Омані всьо порєшалі і запросили війська партньоров! Так що цих покидьків все влаштовує-бабло стрижуть конвеєром! Україна для них-чужа країна.
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09.05.2024 07:33 Ответить
А цей все ху-йла підбадьорює...
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09.05.2024 07:34 Ответить
дитячя помилка - плутати Київ під яким мається на увазі Украіна
з запрошенням тимчясово окупувавшої в Україні владу бродячого цирку.
ну діти ж чесно слово...
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09.05.2024 07:41 Ответить
Валять один на одного - НАТО не хоче - Украіна не просить
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09.05.2024 07:45 Ответить
Та иого ніхто не хоче драконити - у краіну НАТО залітають ракети а вони сцяця збити - шось лепечуть - Баиден теж сказав шо ні за яких обставин не пошле віиська в Украіну
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09.05.2024 07:59 Ответить
Навіщо зелені НАТО, вони краще ***** запросять, та він вже і так іде, як по селу брехня.
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09.05.2024 07:45 Ответить
НАТО сильне тільки фактом свого існування...така собі страшилка для радянських дітей....решта ліберальна срань + союзник на сході в мирний час...
Ну і створено воно було під ядерну війну
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09.05.2024 07:52 Ответить
Мабудь ви не чули скільки ракет нещодавно долетіти змогли до повітряного простору Ізраїлю коли країни НАТО використали свою авіацію для Захисту. Спойлер: 99% було збито до заходу у повітряний простір Ізраїлю.
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09.05.2024 10:29 Ответить
проти арабів з палками тут нато сильне та грізне))
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09.05.2024 23:43 Ответить
Коли там вибори?
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09.05.2024 07:57 Ответить
після війни
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09.05.2024 08:15 Ответить
Зєля! Під час війни має працювати трибунал і навіть президента за зраду можна стратити!
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09.05.2024 10:56 Ответить
ну помрійте
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09.05.2024 16:58 Ответить
Чистий популізм! Можна подумати, що якби попросили, то ви б прислали! Ви навіть з фондом для України впоратися не можете, бо Угорщина блокує. Я вже не кажу про назвати (уйла (уйлом і прийняти Україну в НАТО
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09.05.2024 08:01 Ответить
Мобілізація зірвана ( дискредитована через "ЗМІ"), війська Заходу не запрошуються (Франція, Литва..), в Верховній Раді братання з ригами (ОПЗЖ), Генштаб ліквідовано, патріоти за гратами (корупціонери випускаються). Єрмак виправляє помилки 22 року.
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09.05.2024 08:03 Ответить
"Киев с такой просьбой не обращался"
---
а почему?
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09.05.2024 08:04 Ответить
Не, ну вы можете объяснить почтенному обществу почему вы у пана до сих пор не одолжили 300 тысяч, лет так на 10 (без процентов)?
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09.05.2024 08:56 Ответить
кто о чем, а вшивый о бане деньгах
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09.05.2024 09:28 Ответить
наша влада більше боїться натовських військ ніж підарів.НАТО несе демократію усім,під..рські-смерть та сльози всім крім оп.З підарами єрмак домовиться.Йому пох чи бути сірим кардиналом при зе-президенті України чи замом гауляйтера малоросії
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09.05.2024 08:05 Ответить
Потрібно шоб КМІС - чи ше якась опиталка - поспитали населення - чи вони за - шоб віиська НАТО ввіишли в Украну - тоді навіть депутат може піднімати кіпіш
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09.05.2024 08:13 Ответить
Такі опитування вже були. Але зелена погань кладе xyz на опитування, петиції і звернення, які заважають їй красти і здавати Україну кацапи.
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09.05.2024 08:31 Ответить
Та мені пох - чи зелень чи другі тормози - робити ше опитування і по сериозному - тисяч 10 опитати по всіи Украіні - ситуація тяжка - зброі мало - в армію хер кого затягнеш і шо це за воін - якого тягнули на мотузку
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09.05.2024 08:39 Ответить
чи другі тормози. хто це другі? поясніть.
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09.05.2024 09:18 Ответить
А шо там мало депутатів? - була Украіна 52млн - було 450 депутатів - стало 40 млн - ті самі 450 депутатів
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09.05.2024 10:11 Ответить
фракція ЄС теж тормоз?
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09.05.2024 14:01 Ответить
а слуги хто?
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09.05.2024 14:03 Ответить
Ні - там адекватних багато - але з кожним потрібно поговорити -- св"ятих людеи немає
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09.05.2024 14:14 Ответить
Ленд-лiз українці теж не просили и не просять досi. Бо все є.
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09.05.2024 08:28 Ответить
Пан має рацію !
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09.05.2024 08:36 Ответить
Не має в країні жодного депутата хто ініціював би хоча б обговорення і підготував законопроект?! На не окупованих територіях розмістили бази - це єдине що реально принесе мир. Потім вступ до НАТО.
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09.05.2024 08:42 Ответить
Нікому у ВР не потрібно щоб Україна приєдналася до Європи. У них лише кацапи хазяї, які їх тягнуть за ниточки
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10.05.2024 16:00 Ответить
У мене таке враження, в Україні, що взагалі все покинуто на самотьок, влада що є що немає, а 455 депутатів всі зайняті суто своїми кишенями
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09.05.2024 08:43 Ответить
NATO is impatiently pawing the ground: one word from Ukraine - and it will flood it with troops and weapons in no time. Real bloodthirsty badasses.
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09.05.2024 09:03 Ответить
ду ю спик инглиш? 🤣🤣🤣
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09.05.2024 09:30 Ответить
Звучить вже так що вони вже і готові відправити, але Україна проти
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09.05.2024 09:30 Ответить
Так і є, готові відправляти, не лише Франція, також найближчі сусіди України про це неодноразово заявляли, однак не для участі у бойових діях на фронті.
Але на жжальдля боневтіка це як гільйотина, він всіма своїми мерзенними відростками проти, бо більше не зможе бикувати всередині країни, тероризувати, мародерити державу і її громадян, дєрмак втратить свою владу
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10.05.2024 16:04 Ответить
Зверталися про членство - відмовили. Просили закрити небо - відмовили. Просили зброю - довго не давали. Тепер дають, але мало.

Шо так погано, шо так...
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09.05.2024 09:54 Ответить
Про членство- треба відповідати стандартам не тільки у звітах.
Про небо - тут реально відмовили.
Про зброю - почали надавати коли Зеля й Шобла розповідали про "шашличкі, нєнагнітайтє".
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09.05.2024 10:34 Ответить
Надо бы звернуться... особенно ПВО подразделения НАТО не помешают, хотя бы и на Западной Украине...
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09.05.2024 10:07 Ответить
Цікаво,а чому "Київ не звертався"? Зе думає, що маленька Україна сама впорається з руським ведмідєм???
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09.05.2024 10:54 Ответить
Він на це і розраховує що не впорається
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10.05.2024 16:06 Ответить
Та тут якесь шобло среться від перемоги і закінчення воєнного стану.
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09.05.2024 11:00 Ответить
військовим партнрерів не обов'язково аперебувати в зоні активних бойових дій. можна і на кордоні з частиною Молдови, і на кодоні з білорашою. Засоби ПВО взагалі можуть бути в Одесі та на заході. Аби не залітали ракети через Польщу. Літаки теж молжуть злітати з баз НАТО. але всі бояться чи роблять вигляд що бояться погроз раші.
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09.05.2024 11:06 Ответить
 
 