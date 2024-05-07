Байден четко дал понять, что не будет посылать войска США сражаться в Украине, - Госдеп

Соединенные Штаты Америки не будут посылать свои войска в Украину. Президент Джо Байден четко дал это понять.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Напомним, ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей Гаким Джеффрис отмечал, что если Украина "упадет", то США, вероятно, придется вмешаться в войну "не только с американскими деньгами, но и с военными".

Представители СМИ спросили Миллер, действительно ли есть шанс, что такое вмешательство является "реальным вариантом".

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"Я просто не собираюсь комментировать заявления, сделанные членами Конгресса. Президент четко дал понять, что не будет посылать войска США сражаться в Украину", - ответил представитель Госдепа.

Заявления Макрона относительно отправки войск в Украину

В конце февраля текущего года лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он уточнил, что эти его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.