Байден четко дал понять, что не будет посылать войска США сражаться в Украине, - Госдеп
Соединенные Штаты Америки не будут посылать свои войска в Украину. Президент Джо Байден четко дал это понять.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Напомним, ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей Гаким Джеффрис отмечал, что если Украина "упадет", то США, вероятно, придется вмешаться в войну "не только с американскими деньгами, но и с военными".
Представители СМИ спросили Миллер, действительно ли есть шанс, что такое вмешательство является "реальным вариантом".
"Я просто не собираюсь комментировать заявления, сделанные членами Конгресса. Президент четко дал понять, что не будет посылать войска США сражаться в Украину", - ответил представитель Госдепа.
Заявления Макрона относительно отправки войск в Украину
В конце февраля текущего года лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он уточнил, что эти его резонансные слова были тщательно продуманы.
В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.
Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.
В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.
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Говорив довго, але так нічого по суті і не сказав. І це типовий приклад його манери уникати прямої відповіді на незручні для нього апитання.
Л - логіка.
Люди тупі. Дурні. Дебільні. Вони нічого не розуміють. І ви хочете щоб вони воювали за нас?
не хочуть вони, бо сс*ться. Це відправляти своїх солдат, які тут будуть помирати і скажуть, а на х* нам та Україна? хай с коцапами якось домовляться. Нам взагалі треба дешевий бензин і газ.
Вони впевнені що крокодилу треба згодувати лише Україну, але вищу європейську расу - зась!
А далі життя відмотається назад і все стане як було. Любих кацапів будуть запрошувти на змагання, концерти і виставки. Ми так сумуємо без руской культури, кажуть вони. А за бензин, нпз і сховища якось домовимося. Бо у нас все так дорожчає из-за "вашей войни"
У Вікторії Спартц та у Марджорі Грін, наприклад, теж є власні думки щодо цього питання.
думаю що ні 🙁
#щобнебулоескалації