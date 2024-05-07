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Байден четко дал понять, что не будет посылать войска США сражаться в Украине, - Госдеп

держдеп коментує моживість відправки армії США в Україну

Соединенные Штаты Америки не будут посылать свои войска в Украину. Президент Джо Байден четко дал это понять.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Напомним, ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей Гаким Джеффрис отмечал, что если Украина "упадет", то США, вероятно, придется вмешаться в войну "не только с американскими деньгами, но и с военными".

Представители СМИ спросили Миллер, действительно ли есть шанс, что такое вмешательство является "реальным вариантом".

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"Я просто не собираюсь комментировать заявления, сделанные членами Конгресса. Президент четко дал понять, что не будет посылать войска США сражаться в Украину", - ответил представитель Госдепа.

Заявления Макрона относительно отправки войск в Украину

В конце февраля текущего года лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он уточнил, что эти его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.

Автор: 

Байден Джо (2785) Госдепартамент США (1820)


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Топ комментарии
+10
Українці масово косять від армії, а за них мають воювати американці?
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07.05.2024 07:17
+9
ну правильно, Донецька область - це не Герат, а Херсонщина - не Кандагар. ***** сюди війська посилать.
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07.05.2024 07:03
+9
Зброї більше нехай дають,і різної.Ракети,снаряди,літаки.І ніяких військ не треба буде посилати
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07.05.2024 07:31
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Байден чітко дав зрозуміти, що сиратег із нього нікудишній.
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07.05.2024 06:22 Ответить
Ну може він мав на увазі, що введе в рашу? Чого вони постійно загрожують Алясці? Путін же ввів із за якоїсь загрози
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07.05.2024 09:05 Ответить
Трамп прийде - порядок наведе!
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07.05.2024 09:52 Ответить
Не буде надсилати. Бо йому доведеться задіяти американську армію захищати Вашингтон. Від об'єднаної кацапо-сінської армії та дивізій з поневолених народів Європи.
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07.05.2024 06:22 Ответить
Понятно что не будет. Никто не хочет ядерный армагеддон. Там уже пофиг будет, кто прав
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07.05.2024 07:00 Ответить
Українці масово косять від армії, а за них мають воювати американці?
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07.05.2024 07:17 Ответить
Зброї більше нехай дають,і різної.Ракети,снаряди,літаки.І ніяких військ не треба буде посилати
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07.05.2024 07:31 Ответить
А хто давав кацапам гарантію, що по кацапам стріляти не будуть? Тут вони були навіть союзниками. Чому б тепер їм і не повоювати, змити ганьбу договорняків.
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07.05.2024 09:08 Ответить
Конечно должны воевать, они у нас забрали оружие и дали при этом гарантии защиты.
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07.05.2024 09:11 Ответить
Українці гинутьтвід рук рашистів: як цивільні у містах, так і військові на полі бою. Бо отримали від "хєрантів" безпекии (в тому числі, від америкоїдів) будапештський туалетний папір взамін ядерному арсеналу.
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07.05.2024 13:58 Ответить
Все почалося набагато раніше, 1169-го року, коли русскій князь Андрєй Боголюбскій "с раскосыми и жадными глазами" напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
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08.05.2024 05:18 Ответить
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07.05.2024 06:46 Ответить
А хтось сумнівався? У цього дідугана завжди одна відповідь на всі пропозиції щодо України - НІ.
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07.05.2024 06:54 Ответить
До речі, ось як він відповів на ПРЯМЕ питання української журналістки про атакамси:

https://streamable.com/d447t8

Говорив довго, але так нічого по суті і не сказав. І це типовий приклад його манери уникати прямої відповіді на незручні для нього апитання.
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07.05.2024 07:03 Ответить
Якісь дивні заяви почалися. Так було перед 22.02.2024. Якісь нехороші передчуття від цього
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07.05.2024 06:55 Ответить
ну правильно, Донецька область - це не Герат, а Херсонщина - не Кандагар. ***** сюди війська посилать.
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07.05.2024 07:03 Ответить
Когда речь о рашке, у которой тысячи ядерных боеприпасов, и к которые епанутые и могут "весь мир в труху", то понятно что есть сомнения
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07.05.2024 07:09 Ответить
аа... зрозумів - нам не ссикотно воювати, бо у нас нема тисяч ядерних ***********, тому у нас нема сумнивів.
Л - логіка.
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07.05.2024 07:17 Ответить
***, носяться з тими заявами як курка з яйцем. то вводять, то не вводять. їбанутись. кацапи з цього тільки сміються і продовжують захоплювати Африку і руйнувати Україну... і не потрібно говорити про війська НАТО в Україні. є ж Рамштайн, в який входять як країни НАТО так і не країни НАТО. Що заважає на базі Рамштайну створити військову Антипутінську коаліцію і під її егідою ввести війська в Україну для боротьби з рюске імперським фашизмом? як колись з гітлером воювала антигітлерівська коаліція, так само тепер потрібно щоб з ху йлом воювала Антипутінська коаліція..
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07.05.2024 07:04 Ответить
Навіщо війська вводити?Ленд ліз нехай нарешті запрацює повноцінно!!Це як мінімум,і снаряди нехай почнуть клепати як треба,а не так як зараз вони це роблять!!!
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07.05.2024 07:34 Ответить
та все треба вводити. і зброю, і військові контингенти. ЗСУ самі не зможуть викинути ту орду з окупованих земель, навіть при великих поставках зброї.
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07.05.2024 07:37 Ответить
мені данець сказав, ви що, хворі? підпишить мирову с коцапами, змиріться з втратами і живіть нормально далі.
Люди тупі. Дурні. Дебільні. Вони нічого не розуміють. І ви хочете щоб вони воювали за нас?
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07.05.2024 23:31 Ответить
ми не хочемо, щоб вони воювали за нас. ми хочемо, щоб вони воювали разом з нами. інакше, потім доведеться воювати з кацапами поодинці та ще й не тільки проти кацапів, но і проти українців в рядах кацапів, яких кацапи після захоплення України точно поженуть в перших шеренгах на Європу.
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07.05.2024 23:49 Ответить
що заважає? дивне питання.
не хочуть вони, бо сс*ться. Це відправляти своїх солдат, які тут будуть помирати і скажуть, а на х* нам та Україна? хай с коцапами якось домовляться. Нам взагалі треба дешевий бензин і газ.
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07.05.2024 23:29 Ответить
може й так... тільки от тоді не буде вже дешевого газу і нафти. вони через ціни на газ і нафту будуть платити данину ху йлу. і не будуть мати права купити дешевше в американців чи в ще когось. це ж до цього і йшло. ху йло через свої північні потоки хотів зробити Німеччину хабом, яка качала би вже газ далі по всій Європі. і його газпром уже для цього викупив підземні газосховища у Німеччині, в Австрії, продовжив би і далі по Європі це робити. так само і з НПЗ. і коли він там монопольно все закупляв би, то потім би на ті всі НПЗ, в усі ці газосховища кацапи уже закачували тільки би свій газ і свою нафту. а коли ти там монополіст, то ціну ставити собі могли би таку, яку захотіли би.. який їм сенс воювати з безхребетною Європою? вони би їх зробили би і так економічними рабами. і таке майбутнє їх чекало би навіть і без вторгнення в Україну. а коли вони вже вторглися в Україну і якщо європейці дозволять кацапам Україну загарбати, то тоді ті всі нпз і газосховища кацапи там і купляти не будуть. будуть розмахувати іскандерами і європейці будуть покірно робити все, що їм скажуть кацапи і китайські комуняки... тому Європі не варто жувати і далі соплі, бо ця ху йня вже не факт, що зупиниться і розсосеться. з великою ймовірністю вона буде наростати і продовжуватись, поки не розділять світ і не утворять нове ООН, як після 2 Світової війни зробили..
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07.05.2024 23:43 Ответить
прийдіть їм це і поясніть. А я подивлюся.
Вони впевнені що крокодилу треба згодувати лише Україну, але вищу європейську расу - зась!
А далі життя відмотається назад і все стане як було. Любих кацапів будуть запрошувти на змагання, концерти і виставки. Ми так сумуємо без руской культури, кажуть вони. А за бензин, нпз і сховища якось домовимося. Бо у нас все так дорожчає из-за "вашей войни"
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07.05.2024 23:52 Ответить
поясніть їм на прикладі Чехії, Польщі часів 2 Світової війни, чи задовольнився гітлер чи пішов далі..
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08.05.2024 00:07 Ответить
то було давно. А тепер НАТО нас захистить і він не піде далі України, гордовито сказали вони.
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08.05.2024 00:21 Ответить
гордовито, але не точно..
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08.05.2024 00:24 Ответить
Світовии жандарм вже не тои
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07.05.2024 07:09 Ответить
Якраз на днях один із конгресменів заявляв про те, що введуть війська США до України .
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07.05.2024 07:12 Ответить
Власна думка одного з конгресменів нічого не вирішує.
У Вікторії Спартц та у Марджорі Грін, наприклад, теж є власні думки щодо цього питання.
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07.05.2024 08:15 Ответить
Вони про це заговорили, це вже добре. В Ірак та Афганістан вводили війська і до нас, дай Бог, введуть.
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07.05.2024 13:09 Ответить
Бідон дав чіткий сигнал що він вже покакав
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07.05.2024 07:41 Ответить
Баиден сказав чітко - а до цього шось бурмотів собі під ніс?
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07.05.2024 08:19 Ответить
Його хтось питав про це , чи наполягав на цьому ,
думаю що ні 🙁
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07.05.2024 09:43 Ответить
Американці програли війну талібам, тобто є підстави сумніватися в тому, що можуть протистояти кацапам. Кацапи саме так це зрозуміли і напали на Україну...
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07.05.2024 08:35 Ответить
Війська США не будуть воювати в Україні, бо Україна не в НАТО та в будь якому іншому військово-політичному союзі. Чому немає союзників всі і так добре знають-в нас 73% можуть легко перетворити країну в противника НАТО , вибрати не демократію
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07.05.2024 08:59 Ответить
Я особо не в курсі, але , здається є двосторонні договори .Якщо немає, то потрібно укласти.
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07.05.2024 13:11 Ответить
PS. Ви гадаєте, що на третьому році війни до того електорату не дійшло , що потрібно вступати до НАТО ?
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07.05.2024 13:14 Ответить
Сцик-сцик. Стурб-стурб.
#щобнебулоескалації
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07.05.2024 19:20 Ответить
 
 