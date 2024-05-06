Мы не можем позволить Украине упасть. Тогда, вероятно, США будут вынуждены отправить на войну свои войска, - лидер демократов Джеффрис

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения Украины в войне против России, США, скорее всего, придется вмешаться в конфликт не просто деньгами, а американскими военнослужащими.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом лидер демократов заявил в интервью CBS News.

"Мы не можем позволить Украине упасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт - не просто нашими деньгами, но и нашими военнослужащими", - сказал Джеффрис.

Он в очередной раз напомнил, что Путин пытается восстановить Советский Союз, чтобы потом угрожать странам НАТО. Сначала Россия вторглась в Грузию, затем оккупировала украинский Крым.

"Должны ли мы верить перед лицом такой последовательной агрессии, что если мы позволим Путину достичь успеха в Украине, то он остановится только в Украине? Конечно, нет", - сказал Джеффрис.

Конгрессмен убежден, что США должны в дальнейшем поддерживать Украину, чтобы предотвратить масштабирование российской агрессии. Он также добавил, что в Республиканской партии растет пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и почему-то считает, что Россия не является врагом США. В частности, Марджори Тейлор Грин является лидером в поддержке Москвы в США.

"Проверьте ее историю. Это реальность того, кем она является, что она говорила, это ее система убеждений", - сказал Джеффрис, имея в виду постоянные пророссийские нарративы в выступлениях Грин.

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Напомним, в конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Сначала заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО. Однако впоследствии риторика европейских лидеров начала меняться.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция думала бы о введении сухопутных войск.