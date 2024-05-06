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Новости Война
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Мы не можем позволить Украине упасть. Тогда, вероятно, США будут вынуждены отправить на войну свои войска, - лидер демократов Джеффрис

Хакім Джеффріс

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения Украины в войне против России, США, скорее всего, придется вмешаться в конфликт не просто деньгами, а американскими военнослужащими.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом лидер демократов заявил в интервью CBS News.

"Мы не можем позволить Украине упасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт - не просто нашими деньгами, но и нашими военнослужащими", - сказал Джеффрис.

Он в очередной раз напомнил, что Путин пытается восстановить Советский Союз, чтобы потом угрожать странам НАТО. Сначала Россия вторглась в Грузию, затем оккупировала украинский Крым.

"Должны ли мы верить перед лицом такой последовательной агрессии, что если мы позволим Путину достичь успеха в Украине, то он остановится только в Украине? Конечно, нет", - сказал Джеффрис.

Конгрессмен убежден, что США должны в дальнейшем поддерживать Украину, чтобы предотвратить масштабирование российской агрессии. Он также добавил, что в Республиканской партии растет пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и почему-то считает, что Россия не является врагом США. В частности, Марджори Тейлор Грин является лидером в поддержке Москвы в США.

"Проверьте ее историю. Это реальность того, кем она является, что она говорила, это ее система убеждений", - сказал Джеффрис, имея в виду постоянные пророссийские нарративы в выступлениях Грин.

Читайте: Помощь США позволит Украине начать контрнаступление в 2025 году, - Салливан

Напомним, в конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Сначала заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО. Однако впоследствии риторика европейских лидеров начала меняться.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция думала бы о введении сухопутных войск.

Автор: 

Конгресс США (1229) США (26439)


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Топ комментарии
+10
хватить придумувать ***** - Київ не взяли і все.якби могли - то залюбки б взяли,це для них принципово бо Київ - основа історичного міфу вєлікой расеі.отсосали а тепер оправдовуються.
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06.05.2024 08:00
+6
Наївність, інфантилізм та боягузтво - це засадничі основи зовнішньої політики США.
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06.05.2024 07:14
+6
Скоріше всього, що жостко, якщо опущені лишньохромі безчесні війська під.даршки хотіла взяти Київ за три дні, а беруть більше 2 років тільки в рот, то Американці скоріше усього у разі прямого конфлікту знищили їх під 0, приблизно за пів року, якщо силами НАТО десь за місяць - два!
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06.05.2024 07:37
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Правила форума Совет форумчан
И как вы будете это делать?
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06.05.2024 06:57 Ответить
Скоріше всього, що жостко, якщо опущені лишньохромі безчесні війська під.даршки хотіла взяти Київ за три дні, а беруть більше 2 років тільки в рот, то Американці скоріше усього у разі прямого конфлікту знищили їх під 0, приблизно за пів року, якщо силами НАТО десь за місяць - два!
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06.05.2024 07:37 Ответить
хватить придумувать ***** - Київ не взяли і все.якби могли - то залюбки б взяли,це для них принципово бо Київ - основа історичного міфу вєлікой расеі.отсосали а тепер оправдовуються.
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06.05.2024 08:00 Ответить
так просвітіть нас сонцесяйний ви наш? невже московити не взяли Київ за три дні щоб знищити побільше військ нато в Україні? за два роки вже дві нати перемололи і все перемелюють і перемелюють панімаїш...
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06.05.2024 09:49 Ответить
Возможно мы это узнаем! Возможно не доживем, до тех пор когда архивы разведок рассекретят! Да! За три дни не взяли благодаря УКРАИНЦАМ защитникам Украины! Но речь! Почему отвели войска от практически окруженного города!
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06.05.2024 12:12 Ответить
Хватит косить под дурачка и пропихивать дегенеративные нарративы кацапской пропаганды, которая изображает это как "жест доброй воли", в то время как ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕИЗВЕСТНЫМ ФАКТОМ то, что кацапская орда под Киевом из ситуации "практически окруженного города" попала в ситуацию, когда сама орда была практически окружена, несла чудовищные потери и, в случае окружения, была бы полностью уничтожена (за исключением тех кто сдался бы в плен)

"Now the RUSSIANS face being surrounded as Ukraine continues successful counter-attacks", т.е.
"Теперь уже РУССКИЕ оказались в окружении, а Украина продолжает успешные контратаки"

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10647347/Ukraine-war-Russian-troops-face-surrounded-near-Kyiv.html
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06.05.2024 13:22 Ответить
Вы в каком полку служили? ( Это Ильф и Петров) Вам рассказывали( не знаю возраста не могу сказки пересказать)! Обще известный фактор, рассказанный в ТЕЛЕВИЗОРЕ! Вы, батенька, очень наивный!
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06.05.2024 20:45 Ответить

Только бессовестный дегенерат (и в данном случае это не оскорбление, а констатация того что из себя представляет человек) может демонстрировать протухшую горе-иронию, называя ИЗВЕСТНЫЕ ВСЕМ ФАКТЫ - типа просто "рассказанным в телевизоре".

Гугл: Як росіян оточили під Києвом
Результатів: приблизно 58 700

"Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю"

https://www.rbc.ua/rus/news/perelom-bitvi-kiyiv-k-********-zupinila-rosiyan-1680478424.html


"... Тоді головнокомандувач і командувач Сухопутних військ виділили нам резерви"

"...Приблизно 20 березня до Ірпеня прибули додаткові українські війська, щоб розпочати контрнаступ. Російське угруповання в Приірпінні ризикувало потрапити в оперативне оточення"

"Колони постачання противника були розтягнуті на кілька кілометрів уздовж доріг, не маючи належного бойового прикриття. Вони постійно потрапляли в засідки та ставали легкою мішенню для артилерійського вогню. Після тижнів окупанти вже почали відчувати серйозний дефіцит ***********, їжі та палива.
"Війни виграються не лише хорошими солдатами, а й розвідкою, зв'язком і що найголовніше - логістикою. У війнах ніде не зустрінеш ідеального матеріально-технічного забезпечення. Проте росіяни приїхали сюди взагалі без логістики. Коли в них закінчилося паливо, вони буквально пішли його шукати в українські відділки поліції",
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06.05.2024 21:18 Ответить
ОПСП «АЗОВ» ЗСУ спільно з https://uk.wikipedia.org/wiki/72-%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 72-ю бригадою ЗСУ в околицях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8 Броварів у селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Скибин влаштували засідку та розгромили колону БТГр 6-го танкового полку https://uk.wikipedia.org/wiki/90-%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D0%A4,_2_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F) 90-ї танкової дивізії армії РФ . Перехоплені переговори російських офіцерів засвідчили, що окупанти втратили майже цілий полк, а його командира, полковника Андрія Захарова, було вбито. Також було знищено 5 танків та захоплена ворожа документація, зокрема, список особового складу 2-го танкового взводу 3-ї танкової роти 1-го танкового батальйону в/ч 93992. Внаслідок значних втрат БТГр 6-го танкового полку разом із БТГр 239-го танкового полку 90-ї танкової дивізії були змушені припинити просування в бік Києва та поспішно відступити.
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06.05.2024 21:20 Ответить
Великий відступ: чому насправді російські війська пішли з-під Києва і не лише

https://rubryka.com/article/russians-retreat-from-kyiv-area/

Вже 22 березня співкомандир загону ТрО "Азов" Максим Жорін https://www.youtube.com/watch?v=-3MQSNoBrHM заявив , що Буча та Гостомель "під вогневим контролем" (тобто наші бійці прострілювали ці території). 31 березня українські вояки https://news.liga.net/politics/video/totalnoe-unichtojenie-nemetskiy-reporter-pokazal-chto-ostalos-ot-tankov-rossiyan-video атакували росіян у Стоянці .

Відтак, окупанти ризикували потрапити в кільце. Тил у них теж не був надійним на 100%, адже там - Зона відчуження, місцями досі заражена радіацією.

У росіян, які йшли з боку Чернігова і Сум на Бровари, виникли схожі проблеми. Замість стрімкого входу в Київ 10 березня вони https://thepage.ua/politics/kak-ukraincy-obratili-v-begstvo-rossiyan-u-brovarov програли бій біля Скибина , зупинилися і https://www.facebook.com/ahmenid/posts/2080343698800643 підставилися під українські контрудари .

А ЗСУ взяли село https://novynarnia.com/2022/03/24/zsu-zvilnyly-selo-lukyanivka-na-kyyivshhyni/ Лук'янівка та https://mil.in.ua/uk/news/na-chernigivshhyni-**********-syly-zachyshhayut-selo-nova-basan-vid-rosiyan/ Нову Басань , потім https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7474768442563387?__cft__[0]=AZWZoIal_EuAclWcoPHOq-st763Il1Qb6sVxAEy5W2tQdeDLKP_GKsRBJsByFbdZgi2riO6-1UFNpHruiMTixtm2y6CLsiQfgYvBaRaevkyiI6OSCUyc-DzTRDLLkXrDM1LNSNa9qx2UTwqLR6GHtJ_lzXPGJQWuozqWeDvd_Cy8xQ&__tn__=%2CO%2CP-R розбили понад 30 одиниць ворожої бронетехніки в районі Великої Дороги і фактично почали оточувати окупантів. За оцінкою відомого австрійського аналітика Томаса Купера, їхні підрозділи на схід від Києва https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-26-27-march-2022-dd6dab99a963 почали розсипатися .

"Сьогодні російська армія навколо Києва виглядає виснаженою. І це не той випадок, коли вам просто треба "трохи перепочити", щоб потім пробиватися назад", - https://texty.org.ua/fragments/106199/bytvu-za-kyyiv-shozhe-zakinchylas-vijska-yidut-na-donbas-ne-na-vidpochynok/?src=main відзначив головний редактор журналу "Війна в історії" Філліпс О'Браєн. За даними видання Guardian, солдати загарбників https://www.theguardian.com/world/2022/mar/25/russian-troops-mutiny-commander-ukraine-report-western-officials подекуди просто бунтували через поразки.
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06.05.2024 21:22 Ответить
Ты просто человек, у которого реально гнилая душа и ты специально мутишь воду. Каким же моральным ничтожеством надо быть чтобы вести себя как ты. И это не оскорбление опять же-таки, а лишь точная оценка твоей сущности, основанная на том что и как ты пишешь и как пытаешься просунуть дегенеративные инсинуации.
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06.05.2024 21:24 Ответить
Возможно потому, что вы, кацапские ******, отсосали))))
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06.05.2024 19:12 Ответить
Кто у кого отсесет Дядя Сем расскажет!
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06.05.2024 20:47 Ответить
Киев не взяли только по счастливой случайности и *********** росийских герералов. у них не хватило ума высадить вертолетный десант не на аэродром Гостомеля а в районах МОСТОВ через р Ирпень со стороны Бучи,Ирпеня и Житомирского Шоссе и удерживать эти мосты нескрлько часов до прихода российской бронетехники. Ну и наши военные ослушались призаз Зеленых выродков не взрывать и таки успели взорвать мосты через Ирпень и р Здвиж-сделав невозможным проход российских таанковых колон на Киев. А сам Киев защищать в первый 1-2 дня практически было некому:военные части вмесе с солдатами россия уничтожила первым массированным ракетным обстрелом в 4 утра 24 февраля 22 года. Так что везение+самоотверженность воинов ВСУ и ТРО и тупизна российских гернералов спасли Киев от неминуемого захвата
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06.05.2024 18:04 Ответить
Броня кацапська,в кількості майже 100 штук вже була на Стоянці 25.02.22,приблизно в 15 годин.Міст був підірваний 25.02 в 22.30.Вони не переїхали міст тому що їм наші танки гарненько насипали.А викинути десант вони вночі планували,ми зірвали цей план.
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06.05.2024 18:51 Ответить
Там еще 2 моста успели подорвать через р Ирпень:в Буче и Романовке. Прорвись танковые колоны парашки с сотнями единиц бронетехники через эти мосты-Киеву-бы ничего не помогло. коктейли зажигательные против танка или БТР-это сказки для детей. Никто тебя с коктейлем или гранатой не подпустит близо-собьют пулеметным огнем. И с балконов домов ты тоже не добросишь до танка:россияне обстреливали из танков многоквартирные дома в Буче имли Мариуполе как только видели движение людей на балконах или в окнах. Без арты,хороших противотанковы гранатометов,Стугн все это народное ополчение с коктейлями и калашами против танков и БТР-*******. ТРОшников тоже много полегло тогда. Большое им уважение.
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06.05.2024 19:03 Ответить
Та знаю,я безпосередній учасник оборони того напрямку.Житомирська траса це ворота в Київ.І тільки чудом ми вистояли,просто чудом.
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06.05.2024 20:51 Ответить
Подрасти! Потом ругайся!
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06.05.2024 12:20 Ответить
Ви що!? А какже мишебратья і пасматрєть в глаза!? ЗеГнида знову всереться і цього разу остаточно!!!
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06.05.2024 14:13 Ответить
Підорафію треба стерти з лиця землі!
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06.05.2024 07:02 Ответить
Наївність, інфантилізм та боягузтво - це засадничі основи зовнішньої політики США.
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06.05.2024 07:14 Ответить
Не политика США, а политик леваков демократов.
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06.05.2024 11:09 Ответить
Не вдався слиною лишньохромосомий, піди випий бояри, видно що у сколково робочий день почався! Вам все рівно п.зда, жостка, безповоротна та неминуча. 🤣🤣🤣
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06.05.2024 07:39 Ответить
*идовская демократия. И *идовский тоталитаризм.

Почему ленин победил керенского в октябре 1917? Потому, что он смог обмануть! В этом вся разница! *врейской демократии от *врейского тоталитаризма! Почему убили троцкого? Потому, что бы не дать обмануть в свою пользу уже обманутых!
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06.05.2024 07:54 Ответить
Відкрив істину. Давно відомо, що євреї у всьому винні. І бога вони вам підсунули з їхніх, не слов'ян.
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06.05.2024 09:18 Ответить
Все залежить від того, "а что с етого ми поимеем?" Все решта словеса, по-модном -політика.
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06.05.2024 08:27 Ответить
Ніхто сюди не полізе, тим більше якщо Трамп стане президентом.
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06.05.2024 09:03 Ответить
Поищи Трампа у себя под диваном
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06.05.2024 11:10 Ответить
Ще питання, чи не впаде Америка раніше. Після того, як демократи провалили законопроект республіканців про захист південних кордонів, Америка може просто не дожити до президентських виборів у листопаді. Треба було раніше виявляти занепокоєння.
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06.05.2024 09:12 Ответить
Слова і слова. Де 20 Петріот щоб нарешті зупинити цей террор із повітря..
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06.05.2024 09:17 Ответить
Та не "Петріот", а "Томагавків", щоб не стало жодного військового аеродрому.
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06.05.2024 09:43 Ответить
Не нужны никакие американские войска в Украине:

для обнуления шансов Орды на победу достаточно всего лишь поставить для ВСУ 25 комплексов "Пэтриот" , 120 дополнительных установок Хаймарс и 700 танков Абрамс, а не смешное символическое количество 31 танк...

31 танк - это один танковый батальон. Какого хера целый год возились с этим батальоном?

Что может решить какой-то один танковый батальон в войне против орковской армии численностью 570 тысяч солдат с 2 тысячами танков ?
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06.05.2024 10:50 Ответить
Спочатку літаки, а вже потім те, що ти перерахував.
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06.05.2024 20:09 Ответить
Путін ввів війська за 2 дні після визнання незалежності днр та лнр. США визнали Україну у 1991-му році і тільки зараз лунає поодинокий заклик демократа.
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06.05.2024 09:28 Ответить
Путін розізлив Макрона, а Макрон розбудив Америку.
Але це ще не точно.
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06.05.2024 09:48 Ответить
бо тоді війська США, ймовірно, воюватимуть, ймовірно, не тільки з московитами за Нарву, а, ймовірно, з китайозами за Тайбей, ймовірно, з чучхеїстами за Сеул, ймовірно, з тапхоходами за Тель-Авів, ймовірно

і неймовірно обісруться на чотирьох фронтах
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06.05.2024 09:52 Ответить
Вони могли б просто шмальнути Першінгами й Томагавками куди треба.
І потім полірнути результата кількома хвилями Б-52.
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06.05.2024 10:13 Ответить
московити теж думали "полірнути" Україну своїми танковими колонами
але гладко бьіло на бумагє...
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06.05.2024 10:18 Ответить
Дядько СЕМ почекає, поки Україна "паде", тільки потім вступиться, а зараз з попкорном спостерігає чим все закінчиться...
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06.05.2024 10:54 Ответить
Мудрі слова
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06.05.2024 11:47 Ответить
Вероятно? Потом? Когда-нибудь? Может быть?
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06.05.2024 13:22 Ответить
Зелені уйоб**-мародери на крові наших солдат будують (крадуть) дороги - нічого, що щоденні обстріли та ворог за 20 км, але нічого, це ж не укріплення будувати. Краматорськ.
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06.05.2024 13:41 Ответить
Напевно, що 2 сантиметра поклали, а списали 10.
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06.05.2024 15:08 Ответить
Зла нет. Краматорск вероятность того что его рашка уничтожит и захватит если Запад не услилт помошь-очень большая. И при этом вместо 3 линий укреплений обороны-снова класть асфальт. Смеялись с линии Суровикина а она оказалась непроходимой для нашей тяжелой бронетехники. Если-бы зеленые гниды начали строить Укрепления осенью 21 года то рашка-бы не захватила-бы ни Мариуполь ни побережье Азова да и з Крымв не смогла выйти. Зеленые и во время войны воруют как в последний раз. ремонт автодорого-нигде невозможно столько и безопасно украсть как на ремонте автодорог
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06.05.2024 18:10 Ответить
Схаменіться всі - всі ради Господа, включайте мудрість і не проповідуйте помсту і зло які є від Сатани. Тільки наш Єгова Бог і син Ісус каже свята Біблія встановлять справедливість і наведуть порядок в світі.

Неуподоблюймось ми на народ північний який в злобі і ненависті до ВСІХ. Ми українці маємо проявляти мудрість і віру
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06.05.2024 14:59 Ответить
знову "русские идут"? самі ж знову вигодували російського диктатора, чого тепер верещати? жаль, що він не пішов коротшим шляхом, через аляску...
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06.05.2024 16:36 Ответить
США приостановили поставки оружия Израилю. Можешь выдохнуть, вороватого Нетаньяху кормить перестали.
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06.05.2024 16:52 Ответить
США приостановили поставки оружия Израилю. Можешь выдохнуть,-це на користь куйлу.Нетаньяху ,як і "зезеденту" якось все одно.Вони можуть бути на "підножному кормі у куйла", чого не скажеш ,що зупинка допомоги, як Україні, так і Ізраїлю ,означає, що і українців і ізраїльтян буде набагато важче захистити від смерті,
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06.05.2024 19:31 Ответить
В США ТЫСЯЧИ единицт списанного устаревшего или закончившего срок хранения тяжелого оружия-почему Украине не дать сотнни единиц оуков,миллионы просроченных 155 мм снарядов,Тысячу списанных Акатмсов,списанные тяжелые ударные беспилотники Риппер,сотни списанных БМП которые в украине расконсервируют и доведут до рабочего состояния. У США оружия в разы больше чем в РФ,причем значительная часть оружия которого США никогда не будет использовать ввиду морального или физического устаревания. Украину устроит если из 10 просроченных снарядов выстрелят только 8 а 2 дадут осечку,если устаревший Хоук одной ракетой собьет российский самолет или крылатую ракету только в 40% случаев-выпустим по цели сразу 3 ракеты Хоука чтобы надежно. в США ТЫСЯЧИ ЗРК ХОУК пылятся на складах и ждут утилизации
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06.05.2024 17:59 Ответить
Потому что все что вы перечислили может попасть в ручки путинских военных.
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06.05.2024 22:43 Ответить
у рашки итак все виды ракет-что она нового у Таурусорв увидит? А даже если увидит-то не сможет быстро организовать изготовление копий-ведь нужно соотв технологическое оборудование и материалы. Сейчас техника морально устаревает быстрее ченм физичиесчкию. таурусы через 5-10 лет будут морально старыми как по системам наведению так и по возможностям противостоять РЕБу и прочим помехам. История оружия-это история постоянного свершенствования. вы увеоренны чо на немецких военных заводах производаящмх Таурусурв-нет российских шпионов которые давно передали чертежи? В Европе уж точно российских агентов в каждой стране с избытком-которых туда в виде кротов еще в евяностых заслали,особенно в Германии. К рашке уже попали ракеты штром-шедой,равкеты к Хаймарсам и по-моему к Петриоту-ии что-где их- копии? Мало получить ракету-нужна полная технологическая карта изготовления каждой детали. Просто сделать копии из подобных материалов-не выйдет
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07.05.2024 10:48 Ответить
Ну не знаю , Ермак скоріше за все , Капитулює чем пустить Амереканців
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06.05.2024 18:20 Ответить
Щось ви Пан таке сморозили , де зв*язок Нетаньягу та поставки зброї . Це більш винен лівий Байден який не хоче есколації , глубоке не розуміння лігі плюща , що таке фанатичний іслам .
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06.05.2024 18:28 Ответить
Что у вас тоже во всём Байден виноват, а Зетаньяху хороший?
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06.05.2024 18:56 Ответить
Пролiв товарiща Сталiна уже блiзок.
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06.05.2024 18:37 Ответить
 
 