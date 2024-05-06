Мы не можем позволить Украине упасть. Тогда, вероятно, США будут вынуждены отправить на войну свои войска, - лидер демократов Джеффрис
Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения Украины в войне против России, США, скорее всего, придется вмешаться в конфликт не просто деньгами, а американскими военнослужащими.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом лидер демократов заявил в интервью CBS News.
"Мы не можем позволить Украине упасть, потому что если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт - не просто нашими деньгами, но и нашими военнослужащими", - сказал Джеффрис.
Он в очередной раз напомнил, что Путин пытается восстановить Советский Союз, чтобы потом угрожать странам НАТО. Сначала Россия вторглась в Грузию, затем оккупировала украинский Крым.
"Должны ли мы верить перед лицом такой последовательной агрессии, что если мы позволим Путину достичь успеха в Украине, то он остановится только в Украине? Конечно, нет", - сказал Джеффрис.
Конгрессмен убежден, что США должны в дальнейшем поддерживать Украину, чтобы предотвратить масштабирование российской агрессии. Он также добавил, что в Республиканской партии растет пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и почему-то считает, что Россия не является врагом США. В частности, Марджори Тейлор Грин является лидером в поддержке Москвы в США.
"Проверьте ее историю. Это реальность того, кем она является, что она говорила, это ее система убеждений", - сказал Джеффрис, имея в виду постоянные пророссийские нарративы в выступлениях Грин.
Напомним, в конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
Сначала заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО. Однако впоследствии риторика европейских лидеров начала меняться.
Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.
В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция думала бы о введении сухопутных войск.
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"Now the RUSSIANS face being surrounded as Ukraine continues successful counter-attacks", т.е.
"Теперь уже РУССКИЕ оказались в окружении, а Украина продолжает успешные контратаки"
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10647347/Ukraine-war-Russian-troops-face-surrounded-near-Kyiv.html
Только бессовестный дегенерат (и в данном случае это не оскорбление, а констатация того что из себя представляет человек) может демонстрировать протухшую горе-иронию, называя ИЗВЕСТНЫЕ ВСЕМ ФАКТЫ - типа просто "рассказанным в телевизоре".
Гугл: Як росіян оточили під Києвом
Результатів: приблизно 58 700
"Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю"
https://www.rbc.ua/rus/news/perelom-bitvi-kiyiv-k-********-zupinila-rosiyan-1680478424.html
"... Тоді головнокомандувач і командувач Сухопутних військ виділили нам резерви"
"...Приблизно 20 березня до Ірпеня прибули додаткові українські війська, щоб розпочати контрнаступ. Російське угруповання в Приірпінні ризикувало потрапити в оперативне оточення"
"Колони постачання противника були розтягнуті на кілька кілометрів уздовж доріг, не маючи належного бойового прикриття. Вони постійно потрапляли в засідки та ставали легкою мішенню для артилерійського вогню. Після тижнів окупанти вже почали відчувати серйозний дефіцит ***********, їжі та палива.
"Війни виграються не лише хорошими солдатами, а й розвідкою, зв'язком і що найголовніше - логістикою. У війнах ніде не зустрінеш ідеального матеріально-технічного забезпечення. Проте росіяни приїхали сюди взагалі без логістики. Коли в них закінчилося паливо, вони буквально пішли його шукати в українські відділки поліції",
https://rubryka.com/article/russians-retreat-from-kyiv-area/
Вже 22 березня співкомандир загону ТрО "Азов" Максим Жорін https://www.youtube.com/watch?v=-3MQSNoBrHM заявив , що Буча та Гостомель "під вогневим контролем" (тобто наші бійці прострілювали ці території). 31 березня українські вояки https://news.liga.net/politics/video/totalnoe-unichtojenie-nemetskiy-reporter-pokazal-chto-ostalos-ot-tankov-rossiyan-video атакували росіян у Стоянці .
Відтак, окупанти ризикували потрапити в кільце. Тил у них теж не був надійним на 100%, адже там - Зона відчуження, місцями досі заражена радіацією.
У росіян, які йшли з боку Чернігова і Сум на Бровари, виникли схожі проблеми. Замість стрімкого входу в Київ 10 березня вони https://thepage.ua/politics/kak-ukraincy-obratili-v-begstvo-rossiyan-u-brovarov програли бій біля Скибина , зупинилися і https://www.facebook.com/ahmenid/posts/2080343698800643 підставилися під українські контрудари .
А ЗСУ взяли село https://novynarnia.com/2022/03/24/zsu-zvilnyly-selo-lukyanivka-na-kyyivshhyni/ Лук'янівка та https://mil.in.ua/uk/news/na-chernigivshhyni-**********-syly-zachyshhayut-selo-nova-basan-vid-rosiyan/ Нову Басань , потім https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7474768442563387?__cft__[0]=AZWZoIal_EuAclWcoPHOq-st763Il1Qb6sVxAEy5W2tQdeDLKP_GKsRBJsByFbdZgi2riO6-1UFNpHruiMTixtm2y6CLsiQfgYvBaRaevkyiI6OSCUyc-DzTRDLLkXrDM1LNSNa9qx2UTwqLR6GHtJ_lzXPGJQWuozqWeDvd_Cy8xQ&__tn__=%2CO%2CP-R розбили понад 30 одиниць ворожої бронетехніки в районі Великої Дороги і фактично почали оточувати окупантів. За оцінкою відомого австрійського аналітика Томаса Купера, їхні підрозділи на схід від Києва https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-26-27-march-2022-dd6dab99a963 почали розсипатися .
"Сьогодні російська армія навколо Києва виглядає виснаженою. І це не той випадок, коли вам просто треба "трохи перепочити", щоб потім пробиватися назад", - https://texty.org.ua/fragments/106199/bytvu-za-kyyiv-shozhe-zakinchylas-vijska-yidut-na-donbas-ne-na-vidpochynok/?src=main відзначив головний редактор журналу "Війна в історії" Філліпс О'Браєн. За даними видання Guardian, солдати загарбників https://www.theguardian.com/world/2022/mar/25/russian-troops-mutiny-commander-ukraine-report-western-officials подекуди просто бунтували через поразки.
Почему ленин победил керенского в октябре 1917? Потому, что он смог обмануть! В этом вся разница! *врейской демократии от *врейского тоталитаризма! Почему убили троцкого? Потому, что бы не дать обмануть в свою пользу уже обманутых!
для обнуления шансов Орды на победу достаточно всего лишь поставить для ВСУ 25 комплексов "Пэтриот" , 120 дополнительных установок Хаймарс и 700 танков Абрамс, а не смешное символическое количество 31 танк...
31 танк - это один танковый батальон. Какого хера целый год возились с этим батальоном?
Что может решить какой-то один танковый батальон в войне против орковской армии численностью 570 тысяч солдат с 2 тысячами танков ?
Але це ще не точно.
і неймовірно обісруться на чотирьох фронтах
І потім полірнути результата кількома хвилями Б-52.
але гладко бьіло на бумагє...
Неуподоблюймось ми на народ північний який в злобі і ненависті до ВСІХ. Ми українці маємо проявляти мудрість і віру