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Помощь США позволит Украине начать контрнаступление в 2025 году, - Салливан

Салліван про контрнаступ ЗСУ

В Белом доме считают, что помощь США в размере более 60 млрд долларов поможет Украине в осуществлении контрнаступления в 2025 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Несмотря на выделение пакета помощи на сумму 61 млрд долларов, в США ожидают, что Россия сможет достичь определенного прогресса на фронте. Однако, по мнению Салливана, новая помощь предоставит Украине возможности "удержать линию" и "обеспечить противостояние российскому нападению" в течение 2024 года.

Относительно сценария войны в следующем году, американский чиновник отметил, что Украина намерена "двигаться вперед, чтобы вернуть себе территорию, которую россияне отобрали у нее".

"Его комментарии относительно потенциального контрнаступления ВСУ - это самая четкая артикуляция Белого дома относительно видения развития конфликта, если Джо Байден победит на предстоящих выборах президента США", - отмечают журналисты Financial Times.

Также издание отметило, что любое новое наступление Украины в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования и одобрения Конгрессом и Белым домом новых пакетов финансовой помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Салливан об использовании замороженных активов РФ: Мы находимся в интенсивных консультациях с европейскими партнерами

Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Украина ожидала принятия законопроекта Конгрессом США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

Уже 24 апреля Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Автор: 

Конгресс США (1229) помощь (7764) США (26422) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+36
довбограй , зброю треба було давати літом 2022 зараз там кілометри мінних полів і все залито бетоном ! і без ударів по кацапії ніяких контрнаступів не може бути !
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05.05.2024 07:52
+30
Як добре розпоряджатися нашими життями. Дамо допомогу, не дамо допомогу. Перша спроба невдала, буде друга під керівництвом "генія" тактики Сирського. Мінні поля та посадки з укріпрайонами українців чекають. Країна штурмовіків.
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05.05.2024 08:13
+30
У мене іноді складається таке враження, що вашингтон, у своїй недолузій політиці щодо постачання Україні зброї, приколюється над нашою країною. Влаштували таке собі реаліті шоу: як довго протримаються українці. Ну ось у них закінчуються люди, ми їм дамо літаки. Ну ось у них тотальний блекаут - ми їм дамо ППО для захисту неба. Ну ось у них обвал фронту - ми їм дамо 60 млрд на зброю. А раніше не можна було це давати аби врятувати десятки тисяч життів?!
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05.05.2024 08:26
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Правила форума Совет форумчан
Безвідповідальний балабол.
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05.05.2024 07:47 Ответить
Дуже навіть відповідальний, за росіюшку мать
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05.05.2024 07:56 Ответить
Це розраховано більше на тих, хто ще готовий вірити США як союзнику. Мовляв дивіться ми ще сильні і за демократію у світі.
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05.05.2024 08:55 Ответить
---
Язиком молоти то не мішки вергати..
....
Я вже чув і про наступ і про контрнаступ..
..
Таке враження що Украхна для них -то " підопитні кролики"..
...
Ліпше з розумним втратити , ніж з дурним знайти..
...
Так як вони "допомогають " то дам а то не дам , можна прикинути
..
як вони допоможуть " відбудувати"..
..
Маємо приклади Лівіюі Ірак вбомбили в камяний ві тай й покинули..
..
Не втішні прогнози і для України
...
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05.05.2024 10:02 Ответить
довбограй , зброю треба було давати літом 2022 зараз там кілометри мінних полів і все залито бетоном ! і без ударів по кацапії ніяких контрнаступів не може бути !
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05.05.2024 07:52 Ответить
касети , касети , напалм , напалм , до початку контрнаступу необхідно ліквідувати не менше 1-1.5 млн московитів , це арифметика
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05.05.2024 07:55 Ответить
І ще маленький залп 2, а краще 3 тисяч Томагавків.
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05.05.2024 09:10 Ответить
рашка кидає в топку віини все шо може - шоб ми держались допомога повинна бути постіина
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05.05.2024 07:56 Ответить
Тобто також і Запоріжська, Херсонська, Харківська області?
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05.05.2024 08:21 Ответить
строго за методикою , кацапе ...
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05.05.2024 08:23 Ответить
зараз ще і підтягнеться.
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05.05.2024 08:45 Ответить
Вашими вустами,пане Салліван,та мед пити! При цій владі через рік ,не дай боже,Львів прийдеться обороняти! А допомогу розкрадуть,де тільки можливо.
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05.05.2024 07:57 Ответить
Головне не розтратити допомогу ще в 2024!
А так хороший план, схвалюю
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05.05.2024 07:59 Ответить
Ну так готовь десантную операцию с Туманного Альбиона, раз схвалюешь!
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05.05.2024 11:58 Ответить
Краще б вже мовчав
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05.05.2024 07:59 Ответить
під керуванням московського агента єрмака...
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05.05.2024 08:04 Ответить
Як добре розпоряджатися нашими життями. Дамо допомогу, не дамо допомогу. Перша спроба невдала, буде друга під керівництвом "генія" тактики Сирського. Мінні поля та посадки з укріпрайонами українців чекають. Країна штурмовіків.
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05.05.2024 08:13 Ответить
Ляпнув,аби ляпнути.Ще оголоси цілі,напряки,дати та в цифрах військове спорядження(((А після ваших виборів,викинуть тебе,як непорядні люди поступають з домашніми тваринами.
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05.05.2024 08:13 Ответить
Ще минулорічний боком виходить
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05.05.2024 08:16 Ответить
Цей пакет приймали фактично 5 місяців. І ніяких 61 млрд на зброю там звичайно не має.
Осінню вибори в сенат і конгресс. Невідомо в кого там буде більшість. Вибори президента також в Америці і там теж президента і теж результат не передбачений. Гарантувати скільки і коли буде наступний пакет допомоги не можливо.
Далі. Кацапи на всіх окупованих територіях все заливають бетоном, мінують, укріплюють, плюс міська забудова, яку дуже важко штурмувати. І чим більше часу проходе тим більше потрібно ***********, техніки і найголовніше людей. Але Салівана схоже це не дуже хвилю.
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05.05.2024 08:18 Ответить
всю цю куйню несе ,куплений куйлом радник(рашистський агент)Селіван,котрий радить Байдену не брати Україну в НАТО ,котрий причетний як до більше,як піврічної перерви у війсковій допомозі Україні,яка була організована США, для окупації українських територій,та винищення українських захисників .Чергові американські мутняки рашистської агентури.за котрі Україна буде втрачати і українських захисників і території
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05.05.2024 08:20 Ответить
Скажіть,хтось кричав про "контрнаступ" коли визволяли Харківщину та правобережну Херсонщину? Отож то і воно.
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05.05.2024 08:22 Ответить
У мене іноді складається таке враження, що вашингтон, у своїй недолузій політиці щодо постачання Україні зброї, приколюється над нашою країною. Влаштували таке собі реаліті шоу: як довго протримаються українці. Ну ось у них закінчуються люди, ми їм дамо літаки. Ну ось у них тотальний блекаут - ми їм дамо ППО для захисту неба. Ну ось у них обвал фронту - ми їм дамо 60 млрд на зброю. А раніше не можна було це давати аби врятувати десятки тисяч життів?!
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05.05.2024 08:26 Ответить
Янкі завжди трохи тормозили. Он в Другу Світову аж через 4 роки Другий Фронт відкрили.
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05.05.2024 09:37 Ответить
це викривлено, що другий фронт відкрили аж через 4 роки. Англія вступила в війну ледь не першою, і спиралася на допомогу США. Потім була Африка, морська блокада, бомбардування Німеччини, тощо - і все це теж було за масштабної військової допомоги США. По суті США воювали з Гітлером руками англійців (щось це нагадує, ага).
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05.05.2024 10:21 Ответить
Все минає і це мине, тільки нас вже не буде((
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05.05.2024 08:32 Ответить
опять на всратых советских танках без поддержки авиации -флота -ракетных войск штурмовать минные поля и километры редутов и укреп.районов -нужны хотя бы КАБы и авиация -чтобы все это утюжить месяцами -на одном живом мясе с калашами ни какой победы не будет -при том что орки плодятся как тараканы -им таджиков с узбеками вагонами завозят для размножения - а за украинцев почему то европейские бабки и дедки воевать не собираются -Макрон что то там воздух сотрясает -но это понты
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05.05.2024 08:49 Ответить
Я вже не кажу у що перетвориться через атаки росіян до того часу цивільна структура України
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05.05.2024 08:52 Ответить
В 2025-м будут F-16.
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05.05.2024 09:10 Ответить
Але це не точно.
План по винищенню народів колишнього срср в дії. Самий ефективний план.
На це їм не шкода будь-яких коштів та ресурсів.
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05.05.2024 09:20 Ответить
Кто им доктор если ни один из народів колишнього срср не может жить в мире друг с другом? Америка виновата?
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05.05.2024 09:28 Ответить
Нагадайте мені, на кого за останні 30 років напала Україна?
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05.05.2024 10:04 Ответить
Нехай допоможе пан військами своєї країни. Тоді буде і контрнаступ і какава з чаєм.
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05.05.2024 08:50 Ответить
Вони не враховують лиш одного у своїх прогнозах - людський ресурс України...
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05.05.2024 08:50 Ответить
Ні,якраз все враховують, йде зачистка від українців😢
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05.05.2024 08:56 Ответить
А далі що по вашому буде?
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05.05.2024 08:58 Ответить
Нічого та нікого, територію заселять хто завгодно, залишиться дуже мало етнічних українців, от і все((
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05.05.2024 09:02 Ответить
територію заселять хто завгодно.
Зачистку не проводять для того,щоб заселився хто завгодно.Вже давно вирішено,кого сюди заселять.
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05.05.2024 16:05 Ответить
Пане, вы забув , шо кацапресур, ваапше, в геометрической прогрессии зависает на скотомогильнику. Кацапам и без войны не переливки на каазлабаде, бо у них рождаемость в сравнении с их азийскими россиянами - в гузнi нервово палить. Так шо харе здесь истерить. NO PASARAN !!! ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ !!!
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05.05.2024 10:14 Ответить
А чому ж тоді кацапи воюють проти нас фактично без примусової мобілізації, випускають своїх мужиків вільно закордон, тоді як у нас "ТЦК-сафарі" практично по всіх містах і селах?
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05.05.2024 14:23 Ответить
У кацапов начался запрет на за бугор. И с какого бодуна кацапы идут утилизироваться не с принуждения, если даже все зоны уже подзачистили. ЗЫ... Передайте своим друзьям-ватоуклонистам, шо по Конституции они обязаны защищать свою Родину.
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05.05.2024 15:07 Ответить
На Кацапії немає примусової мобілізації, і це факт. Є добровольці, які йдуть за "довгим рублем". І Зеки, з яких потім знімають судимості. А у нас в штурмовики вже відправляють трактористів і автомеханіків (маю реальні приклади у своєму містечку).
А "Родіна", як ви написали, теж багато чого повинна для своїх громадян. По Конституції, і не тільки...
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05.05.2024 21:07 Ответить
Схоже на те що Зеленський вкусив Салівана...
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05.05.2024 08:55 Ответить
Двiчi. Другий укус був контрольний
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05.05.2024 18:41 Ответить
яша салліван часом не з кацапстану вихідець, дуже вже не хоче знищити їх
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05.05.2024 08:59 Ответить
Ні, просто він версія Джозефа Кеннеді, батька майбутнього президента США, який на початку другої світової писав Рузвельту, що допомагати британцям не потрібно їх все одно скоро нацисти переможуть.
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05.05.2024 09:02 Ответить
Тільки цей хитріший: каже допомагати, але пізніше чим потрібно і не достатньо.
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05.05.2024 09:05 Ответить
"...будь-який новий наступ України у 2025 році залежатиме від збільшення фінансування та схвалення Конгресом і Білим домом нових пакетів фінансової допомоги."

Наступ України можливий вже цього літа за однієї умови - Сенат проголосує за новий законопроект про ленд-ліз для України, внесений сенатором-республіканцем Джоном Корніним.
І після цього законопроект підпише Байден. Та головне - вiн повинен цього разу виконати закон про ленд-ліз.
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05.05.2024 09:06 Ответить
Не можливий. Немає достатньої кількості людей
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05.05.2024 09:11 Ответить
Щоб наступати потрібно кількаразова перевага в людях, зброї, *********** та авіації.
Всього цього в найближчі два роки не буде.
Всі наступатєлі - вперед в ряди зсу - особистим прикладом покажіть як з лопатою можна відвоювати Крим
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05.05.2024 09:10 Ответить
А найперше нам потрібно багато ракет далекобійних без заборон, щоб знищувати інфраструктуру, склади, аеродроми на території орків...

інакше їхня промисловість з дирявими санкціями і 100 млрд прибутків раші за 3 місяці 24 року та технологічною допомогою Китая, що більше в рази західної допомоги на весь рік, буде клепати зброю ще роками...
а мяса по глубинках вони нашкребуть в рази більше нас... щоб тут всякі перемог...би не розповідали ховаючись під спідницю за бронню або патріотично сидячи на дивані закордоном
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05.05.2024 09:36 Ответить
Без заміни керівних свинопасів - на отаманів не допоможе нічого - ні ракети , ні авіація , ні мобілізація всіх чоловіків ...
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05.05.2024 09:41 Ответить
Такий же клоун як і зєлупа гнусава)) Кацапи закатають в бетон за цей рік все від Харкова до ПБК. Який нахій наступ? Хоч те що залишилось утримати....
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05.05.2024 09:14 Ответить
Скільки кацапської мерзоти налізло на цей сайт. Горіть у пеклі. !!!
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05.05.2024 09:14 Ответить
По коментарях зрозуміло єрмак готує УКРАЇНУ до здачі кацапам !
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05.05.2024 09:17 Ответить
Цікаво, а шо за коментарі? Може ми різні сайти читаємо?)
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05.05.2024 09:30 Ответить
З одного боку це фігово, а з іншого може дійде до тих хто вважав, що їм усі повинні, що їм ніхто нічого не винен. Хоча для особливо "обдарованих" все одно не дійде. Таких вже небагато, меньше ніж було раніше, але воду вони каламутять начебто їх більшість країни.
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05.05.2024 09:25 Ответить
" Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона."

А може, слід було сказати, чому республіканці були проти цього пакету Білого дому? А то виходить, нібито республіканці бякі-букі, а Байден любить Україну та весь світ. У тому пакеті було 10 млрд для хамасу і 5 млрд для нелегалів. Та жодного слова про південні кордони США. Демократом на це було пофіг, а республіканцям ні. Так буде чесніше, панове редактори "Цензора".

"У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти"

І знову вітаю редакторів "Цензора" сбрехавши. Джонсон вніс не чотири, а п'ять законопроектів. П'ятий називається "Мир через силу у 21 столітті". "Мир через силу" - це слоган Рональда Рейгана. Цей законопроект за обсягом більший, ніж попередні чотири разом узяті. Вам не цікаво, що там?
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05.05.2024 09:27 Ответить
Мені зараз поточний політикум як в штатах так і в нас дуже нажаль нагадує фільм "Не дивіться в гору" 21 року з Дікапріо....
б..ть ну ніби сатира але вона нажаль стала реальністю
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05.05.2024 09:27 Ответить
Довго вони яйця чухали. Там кацапи вже все замінували і бетоном залили.
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05.05.2024 09:40 Ответить
А ви дасте сотні ф16 , тисячі крилатих ракет ? Чи ким наступати ?
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05.05.2024 09:46 Ответить
Якщо дЄрмак залишиться в Україні, то не буде ані контрнаступу, ані наступу. Всі плани будуть лежати у кремлі за підписом зеленСКОГО з погодженням ОПісу.
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05.05.2024 09:58 Ответить
ГЛАВНОЕ : чтоб ублюдка Саливана больше НЕ было в 2025 году. И пришёл НОВЫЙ Президент USA который реально вместе с НАТО поможет Украине сломать хребет *********. А унылое гавно Байден свалит на помойку Истории как совершенно слабое и НИКЧЁМНОЕ чмо.
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05.05.2024 10:05 Ответить
Трамп будет ломать? Который даже деньги не хочет давать?
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05.05.2024 10:20 Ответить


І хто ж це? Нікак пристарілий блазень ******** Трампон?
ДА....цей навоює.
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05.05.2024 10:27 Ответить
Прийде Трамп-папередник и переставить фігурки трохи інакше
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05.05.2024 10:41 Ответить
"контрнаступу у 2025 році"?
З такими ж результатами як наступ влітку 2023 року? А якщо чесно, то набагато плачевнішими і катастрофічнішими, бо:
1. В Україні ситуація погіршується
2. У ЗСУ ситуація погіршується
3. Позиція "союзників" принципово не змінилася. ВПК Заходу у жалюгідному стані.
4. РФ підвищує свою міць.
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05.05.2024 10:44 Ответить
У 2025 році наступвти хіба м'ясом під контролем заградзагонів будемо.А взагалі іде просто винищення хоч частково активної частини чоловічого населення.
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05.05.2024 10:56 Ответить
Знаете, куда допомогу опоздавшую на пол года можно затусовать?! А куда затусовать провал ВСЕХ глобальных СКАЗОК? До 2025 года? Вы сретесь только от мысли про войну с кацапедлами! А Украинцы должны воевать до 2025 года только потому, что вы разрешаете "кашерным" воровать деньги выданные Украине в кредит?
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05.05.2024 11:51 Ответить
Нет слов одни маты.
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05.05.2024 13:06 Ответить
Доколи цей ******* будуть розказувати українцям ??? Про які 60 млрд йде мова, якщо їх тільки 7 , на цілий рік ,і це якщо Байден їх дасть? Хочете знати правду шукайте у Ютубі
Сергей Любарський, Андрей Иларионов, Диаспора ua !!!!
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05.05.2024 14:52 Ответить
https://t.me/SergeyLubarsky/733
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05.05.2024 14:55 Ответить
Теперь Китай Европа и США готовы бороться с наслидакми кризи украинськои! Которую сами и устроили, забрав жизни! Минимум 500 тыс. украинцев!
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06.05.2024 06:27 Ответить
 
 