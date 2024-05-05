Помощь США позволит Украине начать контрнаступление в 2025 году, - Салливан
В Белом доме считают, что помощь США в размере более 60 млрд долларов поможет Украине в осуществлении контрнаступления в 2025 году.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Несмотря на выделение пакета помощи на сумму 61 млрд долларов, в США ожидают, что Россия сможет достичь определенного прогресса на фронте. Однако, по мнению Салливана, новая помощь предоставит Украине возможности "удержать линию" и "обеспечить противостояние российскому нападению" в течение 2024 года.
Относительно сценария войны в следующем году, американский чиновник отметил, что Украина намерена "двигаться вперед, чтобы вернуть себе территорию, которую россияне отобрали у нее".
"Его комментарии относительно потенциального контрнаступления ВСУ - это самая четкая артикуляция Белого дома относительно видения развития конфликта, если Джо Байден победит на предстоящих выборах президента США", - отмечают журналисты Financial Times.
Также издание отметило, что любое новое наступление Украины в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования и одобрения Конгрессом и Белым домом новых пакетов финансовой помощи.
Принятие Конгрессом США помощи для Украины
Украина ожидала принятия законопроекта Конгрессом США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.
В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.
20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.
23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.
Уже 24 апреля Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
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Язиком молоти то не мішки вергати..
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Я вже чув і про наступ і про контрнаступ..
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Таке враження що Украхна для них -то " підопитні кролики"..
...
Ліпше з розумним втратити , ніж з дурним знайти..
...
Так як вони "допомогають " то дам а то не дам , можна прикинути
..
як вони допоможуть " відбудувати"..
..
Маємо приклади Лівіюі Ірак вбомбили в камяний ві тай й покинули..
..
Не втішні прогнози і для України
...
А так хороший план, схвалюю
Осінню вибори в сенат і конгресс. Невідомо в кого там буде більшість. Вибори президента також в Америці і там теж президента і теж результат не передбачений. Гарантувати скільки і коли буде наступний пакет допомоги не можливо.
Далі. Кацапи на всіх окупованих територіях все заливають бетоном, мінують, укріплюють, плюс міська забудова, яку дуже важко штурмувати. І чим більше часу проходе тим більше потрібно ***********, техніки і найголовніше людей. Але Салівана схоже це не дуже хвилю.
План по винищенню народів колишнього срср в дії. Самий ефективний план.
На це їм не шкода будь-яких коштів та ресурсів.
Зачистку не проводять для того,щоб заселився хто завгодно.Вже давно вирішено,кого сюди заселять.
А "Родіна", як ви написали, теж багато чого повинна для своїх громадян. По Конституції, і не тільки...
Наступ України можливий вже цього літа за однієї умови - Сенат проголосує за новий законопроект про ленд-ліз для України, внесений сенатором-республіканцем Джоном Корніним.
І після цього законопроект підпише Байден. Та головне - вiн повинен цього разу виконати закон про ленд-ліз.
Всього цього в найближчі два роки не буде.
Всі наступатєлі - вперед в ряди зсу - особистим прикладом покажіть як з лопатою можна відвоювати Крим
інакше їхня промисловість з дирявими санкціями і 100 млрд прибутків раші за 3 місяці 24 року та технологічною допомогою Китая, що більше в рази західної допомоги на весь рік, буде клепати зброю ще роками...
а мяса по глубинках вони нашкребуть в рази більше нас... щоб тут всякі перемог...би не розповідали ховаючись під спідницю за бронню або патріотично сидячи на дивані закордоном
А може, слід було сказати, чому республіканці були проти цього пакету Білого дому? А то виходить, нібито республіканці бякі-букі, а Байден любить Україну та весь світ. У тому пакеті було 10 млрд для хамасу і 5 млрд для нелегалів. Та жодного слова про південні кордони США. Демократом на це було пофіг, а республіканцям ні. Так буде чесніше, панове редактори "Цензора".
"У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти"
І знову вітаю редакторів "Цензора" сбрехавши. Джонсон вніс не чотири, а п'ять законопроектів. П'ятий називається "Мир через силу у 21 столітті". "Мир через силу" - це слоган Рональда Рейгана. Цей законопроект за обсягом більший, ніж попередні чотири разом узяті. Вам не цікаво, що там?
б..ть ну ніби сатира але вона нажаль стала реальністю
І хто ж це? Нікак пристарілий блазень ******** Трампон?
ДА....цей навоює.
З такими ж результатами як наступ влітку 2023 року? А якщо чесно, то набагато плачевнішими і катастрофічнішими, бо:
1. В Україні ситуація погіршується
2. У ЗСУ ситуація погіршується
3. Позиція "союзників" принципово не змінилася. ВПК Заходу у жалюгідному стані.
4. РФ підвищує свою міць.
Сергей Любарський, Андрей Иларионов, Диаспора ua !!!!