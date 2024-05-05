Помощь США позволит Украине начать контрнаступление в 2025 году, - Салливан

В Белом доме считают, что помощь США в размере более 60 млрд долларов поможет Украине в осуществлении контрнаступления в 2025 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Несмотря на выделение пакета помощи на сумму 61 млрд долларов, в США ожидают, что Россия сможет достичь определенного прогресса на фронте. Однако, по мнению Салливана, новая помощь предоставит Украине возможности "удержать линию" и "обеспечить противостояние российскому нападению" в течение 2024 года.

Относительно сценария войны в следующем году, американский чиновник отметил, что Украина намерена "двигаться вперед, чтобы вернуть себе территорию, которую россияне отобрали у нее".

"Его комментарии относительно потенциального контрнаступления ВСУ - это самая четкая артикуляция Белого дома относительно видения развития конфликта, если Джо Байден победит на предстоящих выборах президента США", - отмечают журналисты Financial Times.

Также издание отметило, что любое новое наступление Украины в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования и одобрения Конгрессом и Белым домом новых пакетов финансовой помощи.

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Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Украина ожидала принятия законопроекта Конгрессом США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

Уже 24 апреля Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.