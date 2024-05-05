Допомога США дозволить Україні розпочати контрнаступ у 2025 році, - Салліван

У Білому дому вважають, що допомога США у розмірі понад 60 млрд доларів посприяє Україні у здійсненні контрнаступу у 2025 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Попри виділення пакета допомоги на суму 61 млрд доларів, у США очікують, що Росія зможе досягти певного прогресу на фронті. Проте, на думку Саллівана, нова допомога надасть Україні можливості "утримати лінію" та "забезпечити протистояння російському нападу" упродовж 2024 року.

Щодо сценарію війни наступного року, американський посадовець зазначив, що Україна має намір "рухатися вперед, щоб повернути собі територію, яку росіяни відібрали у неї".

"Його коментарі щодо потенційного контрнаступу ЗСУ – це найчіткіша артикуляція Білого дому щодо бачення розвитку конфлікту, якщо Джо Байден переможе на майбутніх виборах президента США", – зазначають журналісти Financial Times.

Також видання зауважило, що будь-який новий наступ України у 2025 році залежатиме від збільшення фінансування та схвалення Конгресом і Білим домом нових пакетів фінансової допомоги.

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Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Україна очікувала ухвалення законопроєкту Конгресом США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

Вже 24 квітня Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.