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Допомога США дозволить Україні розпочати контрнаступ у 2025 році, - Салліван

Салліван про контрнаступ ЗСУ

У Білому дому вважають, що допомога США у розмірі понад 60 млрд доларів посприяє Україні у здійсненні контрнаступу у 2025 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Попри виділення пакета допомоги  на суму 61 млрд доларів, у США очікують, що Росія зможе досягти певного прогресу на фронті. Проте, на думку Саллівана,  нова допомога надасть Україні можливості "утримати лінію" та "забезпечити протистояння російському нападу" упродовж 2024 року.

Щодо сценарію війни наступного року, американський посадовець зазначив, що Україна має намір "рухатися вперед, щоб повернути собі територію, яку росіяни відібрали у неї".

"Його коментарі щодо потенційного контрнаступу ЗСУ – це найчіткіша артикуляція Білого дому щодо бачення розвитку конфлікту, якщо Джо Байден переможе на майбутніх виборах президента США", – зазначають журналісти Financial Times.

Також видання зауважило, що будь-який новий наступ України у 2025 році залежатиме від збільшення фінансування та схвалення Конгресом і Білим домом нових пакетів фінансової допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Салліван про використання заморожених активів РФ: Ми перебуваємо посередині інтенсивних консультацій з європейськими партнерами

Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Україна очікувала ухвалення законопроєкту Конгресом США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

Вже 24 квітня Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Автор: 

Конгрес США (1223) допомога (8295) США (22525) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+36
довбограй , зброю треба було давати літом 2022 зараз там кілометри мінних полів і все залито бетоном ! і без ударів по кацапії ніяких контрнаступів не може бути !
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05.05.2024 07:52
+30
Як добре розпоряджатися нашими життями. Дамо допомогу, не дамо допомогу. Перша спроба невдала, буде друга під керівництвом "генія" тактики Сирського. Мінні поля та посадки з укріпрайонами українців чекають. Країна штурмовіків.
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05.05.2024 08:13
+30
У мене іноді складається таке враження, що вашингтон, у своїй недолузій політиці щодо постачання Україні зброї, приколюється над нашою країною. Влаштували таке собі реаліті шоу: як довго протримаються українці. Ну ось у них закінчуються люди, ми їм дамо літаки. Ну ось у них тотальний блекаут - ми їм дамо ППО для захисту неба. Ну ось у них обвал фронту - ми їм дамо 60 млрд на зброю. А раніше не можна було це давати аби врятувати десятки тисяч життів?!
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05.05.2024 08:26
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Безвідповідальний балабол.
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05.05.2024 07:47 Відповісти
Дуже навіть відповідальний, за росіюшку мать
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05.05.2024 07:56 Відповісти
Це розраховано більше на тих, хто ще готовий вірити США як союзнику. Мовляв дивіться ми ще сильні і за демократію у світі.
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05.05.2024 08:55 Відповісти
---
Язиком молоти то не мішки вергати..
....
Я вже чув і про наступ і про контрнаступ..
..
Таке враження що Украхна для них -то " підопитні кролики"..
...
Ліпше з розумним втратити , ніж з дурним знайти..
...
Так як вони "допомогають " то дам а то не дам , можна прикинути
..
як вони допоможуть " відбудувати"..
..
Маємо приклади Лівіюі Ірак вбомбили в камяний ві тай й покинули..
..
Не втішні прогнози і для України
...
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05.05.2024 10:02 Відповісти
довбограй , зброю треба було давати літом 2022 зараз там кілометри мінних полів і все залито бетоном ! і без ударів по кацапії ніяких контрнаступів не може бути !
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05.05.2024 07:52 Відповісти
касети , касети , напалм , напалм , до початку контрнаступу необхідно ліквідувати не менше 1-1.5 млн московитів , це арифметика
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05.05.2024 07:55 Відповісти
І ще маленький залп 2, а краще 3 тисяч Томагавків.
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05.05.2024 09:10 Відповісти
рашка кидає в топку віини все шо може - шоб ми держались допомога повинна бути постіина
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05.05.2024 07:56 Відповісти
Тобто також і Запоріжська, Херсонська, Харківська області?
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05.05.2024 08:21 Відповісти
строго за методикою , кацапе ...
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05.05.2024 08:23 Відповісти
зараз ще і підтягнеться.
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05.05.2024 08:45 Відповісти
Вашими вустами,пане Салліван,та мед пити! При цій владі через рік ,не дай боже,Львів прийдеться обороняти! А допомогу розкрадуть,де тільки можливо.
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05.05.2024 07:57 Відповісти
Головне не розтратити допомогу ще в 2024!
А так хороший план, схвалюю
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05.05.2024 07:59 Відповісти
Ну так готовь десантную операцию с Туманного Альбиона, раз схвалюешь!
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05.05.2024 11:58 Відповісти
Краще б вже мовчав
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05.05.2024 07:59 Відповісти
під керуванням московського агента єрмака...
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05.05.2024 08:04 Відповісти
Як добре розпоряджатися нашими життями. Дамо допомогу, не дамо допомогу. Перша спроба невдала, буде друга під керівництвом "генія" тактики Сирського. Мінні поля та посадки з укріпрайонами українців чекають. Країна штурмовіків.
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05.05.2024 08:13 Відповісти
Ляпнув,аби ляпнути.Ще оголоси цілі,напряки,дати та в цифрах військове спорядження(((А після ваших виборів,викинуть тебе,як непорядні люди поступають з домашніми тваринами.
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05.05.2024 08:13 Відповісти
Ще минулорічний боком виходить
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05.05.2024 08:16 Відповісти
Цей пакет приймали фактично 5 місяців. І ніяких 61 млрд на зброю там звичайно не має.
Осінню вибори в сенат і конгресс. Невідомо в кого там буде більшість. Вибори президента також в Америці і там теж президента і теж результат не передбачений. Гарантувати скільки і коли буде наступний пакет допомоги не можливо.
Далі. Кацапи на всіх окупованих територіях все заливають бетоном, мінують, укріплюють, плюс міська забудова, яку дуже важко штурмувати. І чим більше часу проходе тим більше потрібно ***********, техніки і найголовніше людей. Але Салівана схоже це не дуже хвилю.
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05.05.2024 08:18 Відповісти
всю цю куйню несе ,куплений куйлом радник(рашистський агент)Селіван,котрий радить Байдену не брати Україну в НАТО ,котрий причетний як до більше,як піврічної перерви у війсковій допомозі Україні,яка була організована США, для окупації українських територій,та винищення українських захисників .Чергові американські мутняки рашистської агентури.за котрі Україна буде втрачати і українських захисників і території
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05.05.2024 08:20 Відповісти
Скажіть,хтось кричав про "контрнаступ" коли визволяли Харківщину та правобережну Херсонщину? Отож то і воно.
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05.05.2024 08:22 Відповісти
У мене іноді складається таке враження, що вашингтон, у своїй недолузій політиці щодо постачання Україні зброї, приколюється над нашою країною. Влаштували таке собі реаліті шоу: як довго протримаються українці. Ну ось у них закінчуються люди, ми їм дамо літаки. Ну ось у них тотальний блекаут - ми їм дамо ППО для захисту неба. Ну ось у них обвал фронту - ми їм дамо 60 млрд на зброю. А раніше не можна було це давати аби врятувати десятки тисяч життів?!
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05.05.2024 08:26 Відповісти
Янкі завжди трохи тормозили. Он в Другу Світову аж через 4 роки Другий Фронт відкрили.
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05.05.2024 09:37 Відповісти
це викривлено, що другий фронт відкрили аж через 4 роки. Англія вступила в війну ледь не першою, і спиралася на допомогу США. Потім була Африка, морська блокада, бомбардування Німеччини, тощо - і все це теж було за масштабної військової допомоги США. По суті США воювали з Гітлером руками англійців (щось це нагадує, ага).
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05.05.2024 10:21 Відповісти
Все минає і це мине, тільки нас вже не буде((
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05.05.2024 08:32 Відповісти
опять на всратых советских танках без поддержки авиации -флота -ракетных войск штурмовать минные поля и километры редутов и укреп.районов -нужны хотя бы КАБы и авиация -чтобы все это утюжить месяцами -на одном живом мясе с калашами ни какой победы не будет -при том что орки плодятся как тараканы -им таджиков с узбеками вагонами завозят для размножения - а за украинцев почему то европейские бабки и дедки воевать не собираются -Макрон что то там воздух сотрясает -но это понты
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05.05.2024 08:49 Відповісти
Я вже не кажу у що перетвориться через атаки росіян до того часу цивільна структура України
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05.05.2024 08:52 Відповісти
В 2025-м будут F-16.
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05.05.2024 09:10 Відповісти
Але це не точно.
План по винищенню народів колишнього срср в дії. Самий ефективний план.
На це їм не шкода будь-яких коштів та ресурсів.
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05.05.2024 09:20 Відповісти
Кто им доктор если ни один из народів колишнього срср не может жить в мире друг с другом? Америка виновата?
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05.05.2024 09:28 Відповісти
Нагадайте мені, на кого за останні 30 років напала Україна?
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05.05.2024 10:04 Відповісти
Нехай допоможе пан військами своєї країни. Тоді буде і контрнаступ і какава з чаєм.
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05.05.2024 08:50 Відповісти
Вони не враховують лиш одного у своїх прогнозах - людський ресурс України...
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05.05.2024 08:50 Відповісти
Ні,якраз все враховують, йде зачистка від українців😢
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05.05.2024 08:56 Відповісти
А далі що по вашому буде?
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05.05.2024 08:58 Відповісти
Нічого та нікого, територію заселять хто завгодно, залишиться дуже мало етнічних українців, от і все((
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05.05.2024 09:02 Відповісти
територію заселять хто завгодно.
Зачистку не проводять для того,щоб заселився хто завгодно.Вже давно вирішено,кого сюди заселять.
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05.05.2024 16:05 Відповісти
Пане, вы забув , шо кацапресур, ваапше, в геометрической прогрессии зависает на скотомогильнику. Кацапам и без войны не переливки на каазлабаде, бо у них рождаемость в сравнении с их азийскими россиянами - в гузнi нервово палить. Так шо харе здесь истерить. NO PASARAN !!! ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ !!!
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05.05.2024 10:14 Відповісти
А чому ж тоді кацапи воюють проти нас фактично без примусової мобілізації, випускають своїх мужиків вільно закордон, тоді як у нас "ТЦК-сафарі" практично по всіх містах і селах?
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05.05.2024 14:23 Відповісти
У кацапов начался запрет на за бугор. И с какого бодуна кацапы идут утилизироваться не с принуждения, если даже все зоны уже подзачистили. ЗЫ... Передайте своим друзьям-ватоуклонистам, шо по Конституции они обязаны защищать свою Родину.
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05.05.2024 15:07 Відповісти
На Кацапії немає примусової мобілізації, і це факт. Є добровольці, які йдуть за "довгим рублем". І Зеки, з яких потім знімають судимості. А у нас в штурмовики вже відправляють трактористів і автомеханіків (маю реальні приклади у своєму містечку).
А "Родіна", як ви написали, теж багато чого повинна для своїх громадян. По Конституції, і не тільки...
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05.05.2024 21:07 Відповісти
Схоже на те що Зеленський вкусив Салівана...
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05.05.2024 08:55 Відповісти
Двiчi. Другий укус був контрольний
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05.05.2024 18:41 Відповісти
яша салліван часом не з кацапстану вихідець, дуже вже не хоче знищити їх
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05.05.2024 08:59 Відповісти
Ні, просто він версія Джозефа Кеннеді, батька майбутнього президента США, який на початку другої світової писав Рузвельту, що допомагати британцям не потрібно їх все одно скоро нацисти переможуть.
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05.05.2024 09:02 Відповісти
Тільки цей хитріший: каже допомагати, але пізніше чим потрібно і не достатньо.
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05.05.2024 09:05 Відповісти
"...будь-який новий наступ України у 2025 році залежатиме від збільшення фінансування та схвалення Конгресом і Білим домом нових пакетів фінансової допомоги."

Наступ України можливий вже цього літа за однієї умови - Сенат проголосує за новий законопроект про ленд-ліз для України, внесений сенатором-республіканцем Джоном Корніним.
І після цього законопроект підпише Байден. Та головне - вiн повинен цього разу виконати закон про ленд-ліз.
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05.05.2024 09:06 Відповісти
Не можливий. Немає достатньої кількості людей
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05.05.2024 09:11 Відповісти
Щоб наступати потрібно кількаразова перевага в людях, зброї, *********** та авіації.
Всього цього в найближчі два роки не буде.
Всі наступатєлі - вперед в ряди зсу - особистим прикладом покажіть як з лопатою можна відвоювати Крим
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05.05.2024 09:10 Відповісти
А найперше нам потрібно багато ракет далекобійних без заборон, щоб знищувати інфраструктуру, склади, аеродроми на території орків...

інакше їхня промисловість з дирявими санкціями і 100 млрд прибутків раші за 3 місяці 24 року та технологічною допомогою Китая, що більше в рази західної допомоги на весь рік, буде клепати зброю ще роками...
а мяса по глубинках вони нашкребуть в рази більше нас... щоб тут всякі перемог...би не розповідали ховаючись під спідницю за бронню або патріотично сидячи на дивані закордоном
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05.05.2024 09:36 Відповісти
Без заміни керівних свинопасів - на отаманів не допоможе нічого - ні ракети , ні авіація , ні мобілізація всіх чоловіків ...
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05.05.2024 09:41 Відповісти
Такий же клоун як і зєлупа гнусава)) Кацапи закатають в бетон за цей рік все від Харкова до ПБК. Який нахій наступ? Хоч те що залишилось утримати....
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05.05.2024 09:14 Відповісти
Скільки кацапської мерзоти налізло на цей сайт. Горіть у пеклі. !!!
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05.05.2024 09:14 Відповісти
По коментарях зрозуміло єрмак готує УКРАЇНУ до здачі кацапам !
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05.05.2024 09:17 Відповісти
Цікаво, а шо за коментарі? Може ми різні сайти читаємо?)
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05.05.2024 09:30 Відповісти
З одного боку це фігово, а з іншого може дійде до тих хто вважав, що їм усі повинні, що їм ніхто нічого не винен. Хоча для особливо "обдарованих" все одно не дійде. Таких вже небагато, меньше ніж було раніше, але воду вони каламутять начебто їх більшість країни.
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05.05.2024 09:25 Відповісти
" Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона."

А може, слід було сказати, чому республіканці були проти цього пакету Білого дому? А то виходить, нібито республіканці бякі-букі, а Байден любить Україну та весь світ. У тому пакеті було 10 млрд для хамасу і 5 млрд для нелегалів. Та жодного слова про південні кордони США. Демократом на це було пофіг, а республіканцям ні. Так буде чесніше, панове редактори "Цензора".

"У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти"

І знову вітаю редакторів "Цензора" сбрехавши. Джонсон вніс не чотири, а п'ять законопроектів. П'ятий називається "Мир через силу у 21 столітті". "Мир через силу" - це слоган Рональда Рейгана. Цей законопроект за обсягом більший, ніж попередні чотири разом узяті. Вам не цікаво, що там?
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05.05.2024 09:27 Відповісти
Мені зараз поточний політикум як в штатах так і в нас дуже нажаль нагадує фільм "Не дивіться в гору" 21 року з Дікапріо....
б..ть ну ніби сатира але вона нажаль стала реальністю
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05.05.2024 09:27 Відповісти
Довго вони яйця чухали. Там кацапи вже все замінували і бетоном залили.
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05.05.2024 09:40 Відповісти
А ви дасте сотні ф16 , тисячі крилатих ракет ? Чи ким наступати ?
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05.05.2024 09:46 Відповісти
Якщо дЄрмак залишиться в Україні, то не буде ані контрнаступу, ані наступу. Всі плани будуть лежати у кремлі за підписом зеленСКОГО з погодженням ОПісу.
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05.05.2024 09:58 Відповісти
ГЛАВНОЕ : чтоб ублюдка Саливана больше НЕ было в 2025 году. И пришёл НОВЫЙ Президент USA который реально вместе с НАТО поможет Украине сломать хребет *********. А унылое гавно Байден свалит на помойку Истории как совершенно слабое и НИКЧЁМНОЕ чмо.
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05.05.2024 10:05 Відповісти
Трамп будет ломать? Который даже деньги не хочет давать?
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05.05.2024 10:20 Відповісти


І хто ж це? Нікак пристарілий блазень ******** Трампон?
ДА....цей навоює.
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05.05.2024 10:27 Відповісти
Прийде Трамп-папередник и переставить фігурки трохи інакше
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05.05.2024 10:41 Відповісти
"контрнаступу у 2025 році"?
З такими ж результатами як наступ влітку 2023 року? А якщо чесно, то набагато плачевнішими і катастрофічнішими, бо:
1. В Україні ситуація погіршується
2. У ЗСУ ситуація погіршується
3. Позиція "союзників" принципово не змінилася. ВПК Заходу у жалюгідному стані.
4. РФ підвищує свою міць.
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05.05.2024 10:44 Відповісти
У 2025 році наступвти хіба м'ясом під контролем заградзагонів будемо.А взагалі іде просто винищення хоч частково активної частини чоловічого населення.
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05.05.2024 10:56 Відповісти
Знаете, куда допомогу опоздавшую на пол года можно затусовать?! А куда затусовать провал ВСЕХ глобальных СКАЗОК? До 2025 года? Вы сретесь только от мысли про войну с кацапедлами! А Украинцы должны воевать до 2025 года только потому, что вы разрешаете "кашерным" воровать деньги выданные Украине в кредит?
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05.05.2024 11:51 Відповісти
Нет слов одни маты.
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05.05.2024 13:06 Відповісти
Доколи цей ******* будуть розказувати українцям ??? Про які 60 млрд йде мова, якщо їх тільки 7 , на цілий рік ,і це якщо Байден їх дасть? Хочете знати правду шукайте у Ютубі
Сергей Любарський, Андрей Иларионов, Диаспора ua !!!!
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05.05.2024 14:52 Відповісти
https://t.me/SergeyLubarsky/733
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05.05.2024 14:55 Відповісти
Теперь Китай Европа и США готовы бороться с наслидакми кризи украинськои! Которую сами и устроили, забрав жизни! Минимум 500 тыс. украинцев!
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06.05.2024 06:27 Відповісти
 
 