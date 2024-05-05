Допомога США дозволить Україні розпочати контрнаступ у 2025 році, - Салліван
У Білому дому вважають, що допомога США у розмірі понад 60 млрд доларів посприяє Україні у здійсненні контрнаступу у 2025 році.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Попри виділення пакета допомоги на суму 61 млрд доларів, у США очікують, що Росія зможе досягти певного прогресу на фронті. Проте, на думку Саллівана, нова допомога надасть Україні можливості "утримати лінію" та "забезпечити протистояння російському нападу" упродовж 2024 року.
Щодо сценарію війни наступного року, американський посадовець зазначив, що Україна має намір "рухатися вперед, щоб повернути собі територію, яку росіяни відібрали у неї".
"Його коментарі щодо потенційного контрнаступу ЗСУ – це найчіткіша артикуляція Білого дому щодо бачення розвитку конфлікту, якщо Джо Байден переможе на майбутніх виборах президента США", – зазначають журналісти Financial Times.
Також видання зауважило, що будь-який новий наступ України у 2025 році залежатиме від збільшення фінансування та схвалення Конгресом і Білим домом нових пакетів фінансової допомоги.
Ухвалення Конгресом США допомоги для України
Україна очікувала ухвалення законопроєкту Конгресом США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позицію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.
У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.
У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.
20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.
23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.
Вже 24 квітня Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
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Язиком молоти то не мішки вергати..
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Я вже чув і про наступ і про контрнаступ..
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Таке враження що Украхна для них -то " підопитні кролики"..
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Ліпше з розумним втратити , ніж з дурним знайти..
...
Так як вони "допомогають " то дам а то не дам , можна прикинути
..
як вони допоможуть " відбудувати"..
..
Маємо приклади Лівіюі Ірак вбомбили в камяний ві тай й покинули..
..
Не втішні прогнози і для України
...
А так хороший план, схвалюю
Осінню вибори в сенат і конгресс. Невідомо в кого там буде більшість. Вибори президента також в Америці і там теж президента і теж результат не передбачений. Гарантувати скільки і коли буде наступний пакет допомоги не можливо.
Далі. Кацапи на всіх окупованих територіях все заливають бетоном, мінують, укріплюють, плюс міська забудова, яку дуже важко штурмувати. І чим більше часу проходе тим більше потрібно ***********, техніки і найголовніше людей. Але Салівана схоже це не дуже хвилю.
План по винищенню народів колишнього срср в дії. Самий ефективний план.
На це їм не шкода будь-яких коштів та ресурсів.
Зачистку не проводять для того,щоб заселився хто завгодно.Вже давно вирішено,кого сюди заселять.
А "Родіна", як ви написали, теж багато чого повинна для своїх громадян. По Конституції, і не тільки...
Наступ України можливий вже цього літа за однієї умови - Сенат проголосує за новий законопроект про ленд-ліз для України, внесений сенатором-республіканцем Джоном Корніним.
І після цього законопроект підпише Байден. Та головне - вiн повинен цього разу виконати закон про ленд-ліз.
Всього цього в найближчі два роки не буде.
Всі наступатєлі - вперед в ряди зсу - особистим прикладом покажіть як з лопатою можна відвоювати Крим
інакше їхня промисловість з дирявими санкціями і 100 млрд прибутків раші за 3 місяці 24 року та технологічною допомогою Китая, що більше в рази західної допомоги на весь рік, буде клепати зброю ще роками...
а мяса по глубинках вони нашкребуть в рази більше нас... щоб тут всякі перемог...би не розповідали ховаючись під спідницю за бронню або патріотично сидячи на дивані закордоном
А може, слід було сказати, чому республіканці були проти цього пакету Білого дому? А то виходить, нібито республіканці бякі-букі, а Байден любить Україну та весь світ. У тому пакеті було 10 млрд для хамасу і 5 млрд для нелегалів. Та жодного слова про південні кордони США. Демократом на це було пофіг, а республіканцям ні. Так буде чесніше, панове редактори "Цензора".
"У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроєкти"
І знову вітаю редакторів "Цензора" сбрехавши. Джонсон вніс не чотири, а п'ять законопроектів. П'ятий називається "Мир через силу у 21 столітті". "Мир через силу" - це слоган Рональда Рейгана. Цей законопроект за обсягом більший, ніж попередні чотири разом узяті. Вам не цікаво, що там?
б..ть ну ніби сатира але вона нажаль стала реальністю
І хто ж це? Нікак пристарілий блазень ******** Трампон?
ДА....цей навоює.
З такими ж результатами як наступ влітку 2023 року? А якщо чесно, то набагато плачевнішими і катастрофічнішими, бо:
1. В Україні ситуація погіршується
2. У ЗСУ ситуація погіршується
3. Позиція "союзників" принципово не змінилася. ВПК Заходу у жалюгідному стані.
4. РФ підвищує свою міць.
Сергей Любарський, Андрей Иларионов, Диаспора ua !!!!