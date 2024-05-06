Ми не можемо дозволити Україні впасти. Тоді, ймовірно, США будуть змушені відправити на війну свої війська, - лідер демократів Джеффріс
Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що у випадку поразки України на війні проти Росії, США, ймовірніше, доведеться втрутитися у конфлікт не просто грошима, а американськими військовослужбовцями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це лідер демократів заявив в інтерв'ю CBS News.
"Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться вплутатися в конфлікт - не просто з нашими грошима, але й з нашими військовослужбовцями", - сказав Джеффріс.
Він вкотре нагадав, що Путін намагається відновити Радянський Союз, щоб потім погрожувати країнам НАТО. Спочатку Росія вторглася у Грузію, потім окупувала український Крим.
"Чи повинні ми вірити перед обличчям такої послідовної агресії, що якщо ми дозволимо Путіну досягти успіху в Україні, то він зупиниться лише в Україні? Звичайно, ні", - сказав Джеффріс.
Конгресмен переконаний, що США повинні надалі підтримувати Україну, щоб запобігти масштабуванню російської агресії. Він також додав, що у Республіканській партії зростає пропутінська фракція, яка не хоче підтримувати Україну і чомусь вважає, що росія не є ворогом США. Зокрема, Марджорі Тейлор Грін є лідером у підтримці Москви в США.
"Перевірте її історію. Це реальність того, ким вона є, що вона говорила, це її система переконань", — сказав Джеффріс, маючи на увазі постійні проросійські наративи у виступах Грін.
Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Спочатку заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська. Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО. Проте згодом риторика європейських лідерів почала змінюватися.
Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.
На початку травня 2024 року Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.
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"Now the RUSSIANS face being surrounded as Ukraine continues successful counter-attacks", т.е.
"Теперь уже РУССКИЕ оказались в окружении, а Украина продолжает успешные контратаки"
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10647347/Ukraine-war-Russian-troops-face-surrounded-near-Kyiv.html
Только бессовестный дегенерат (и в данном случае это не оскорбление, а констатация того что из себя представляет человек) может демонстрировать протухшую горе-иронию, называя ИЗВЕСТНЫЕ ВСЕМ ФАКТЫ - типа просто "рассказанным в телевизоре".
Гугл: Як росіян оточили під Києвом
Результатів: приблизно 58 700
"Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю"
https://www.rbc.ua/rus/news/perelom-bitvi-kiyiv-k-********-zupinila-rosiyan-1680478424.html
"... Тоді головнокомандувач і командувач Сухопутних військ виділили нам резерви"
"...Приблизно 20 березня до Ірпеня прибули додаткові українські війська, щоб розпочати контрнаступ. Російське угруповання в Приірпінні ризикувало потрапити в оперативне оточення"
"Колони постачання противника були розтягнуті на кілька кілометрів уздовж доріг, не маючи належного бойового прикриття. Вони постійно потрапляли в засідки та ставали легкою мішенню для артилерійського вогню. Після тижнів окупанти вже почали відчувати серйозний дефіцит ***********, їжі та палива.
"Війни виграються не лише хорошими солдатами, а й розвідкою, зв'язком і що найголовніше - логістикою. У війнах ніде не зустрінеш ідеального матеріально-технічного забезпечення. Проте росіяни приїхали сюди взагалі без логістики. Коли в них закінчилося паливо, вони буквально пішли його шукати в українські відділки поліції",
https://rubryka.com/article/russians-retreat-from-kyiv-area/
Вже 22 березня співкомандир загону ТрО "Азов" Максим Жорін https://www.youtube.com/watch?v=-3MQSNoBrHM заявив , що Буча та Гостомель "під вогневим контролем" (тобто наші бійці прострілювали ці території). 31 березня українські вояки https://news.liga.net/politics/video/totalnoe-unichtojenie-nemetskiy-reporter-pokazal-chto-ostalos-ot-tankov-rossiyan-video атакували росіян у Стоянці .
Відтак, окупанти ризикували потрапити в кільце. Тил у них теж не був надійним на 100%, адже там - Зона відчуження, місцями досі заражена радіацією.
У росіян, які йшли з боку Чернігова і Сум на Бровари, виникли схожі проблеми. Замість стрімкого входу в Київ 10 березня вони https://thepage.ua/politics/kak-ukraincy-obratili-v-begstvo-rossiyan-u-brovarov програли бій біля Скибина , зупинилися і https://www.facebook.com/ahmenid/posts/2080343698800643 підставилися під українські контрудари .
А ЗСУ взяли село https://novynarnia.com/2022/03/24/zsu-zvilnyly-selo-lukyanivka-na-kyyivshhyni/ Лук'янівка та https://mil.in.ua/uk/news/na-chernigivshhyni-**********-syly-zachyshhayut-selo-nova-basan-vid-rosiyan/ Нову Басань , потім https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7474768442563387?__cft__[0]=AZWZoIal_EuAclWcoPHOq-st763Il1Qb6sVxAEy5W2tQdeDLKP_GKsRBJsByFbdZgi2riO6-1UFNpHruiMTixtm2y6CLsiQfgYvBaRaevkyiI6OSCUyc-DzTRDLLkXrDM1LNSNa9qx2UTwqLR6GHtJ_lzXPGJQWuozqWeDvd_Cy8xQ&__tn__=%2CO%2CP-R розбили понад 30 одиниць ворожої бронетехніки в районі Великої Дороги і фактично почали оточувати окупантів. За оцінкою відомого австрійського аналітика Томаса Купера, їхні підрозділи на схід від Києва https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-26-27-march-2022-dd6dab99a963 почали розсипатися .
"Сьогодні російська армія навколо Києва виглядає виснаженою. І це не той випадок, коли вам просто треба "трохи перепочити", щоб потім пробиватися назад", - https://texty.org.ua/fragments/106199/bytvu-za-kyyiv-shozhe-zakinchylas-vijska-yidut-na-donbas-ne-na-vidpochynok/?src=main відзначив головний редактор журналу "Війна в історії" Філліпс О'Браєн. За даними видання Guardian, солдати загарбників https://www.theguardian.com/world/2022/mar/25/russian-troops-mutiny-commander-ukraine-report-western-officials подекуди просто бунтували через поразки.
Почему ленин победил керенского в октябре 1917? Потому, что он смог обмануть! В этом вся разница! *врейской демократии от *врейского тоталитаризма! Почему убили троцкого? Потому, что бы не дать обмануть в свою пользу уже обманутых!
для обнуления шансов Орды на победу достаточно всего лишь поставить для ВСУ 25 комплексов "Пэтриот" , 120 дополнительных установок Хаймарс и 700 танков Абрамс, а не смешное символическое количество 31 танк...
31 танк - это один танковый батальон. Какого хера целый год возились с этим батальоном?
Что может решить какой-то один танковый батальон в войне против орковской армии численностью 570 тысяч солдат с 2 тысячами танков ?
Але це ще не точно.
і неймовірно обісруться на чотирьох фронтах
І потім полірнути результата кількома хвилями Б-52.
але гладко бьіло на бумагє...
Неуподоблюймось ми на народ північний який в злобі і ненависті до ВСІХ. Ми українці маємо проявляти мудрість і віру