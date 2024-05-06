Ми не можемо дозволити Україні впасти. Тоді, ймовірно, США будуть змушені відправити на війну свої війська, - лідер демократів Джеффріс

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що у випадку поразки України на війні проти Росії, США, ймовірніше, доведеться втрутитися у конфлікт не просто грошима, а американськими військовослужбовцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це лідер демократів заявив в інтерв'ю CBS News.

"Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться вплутатися в конфлікт - не просто з нашими грошима, але й з нашими військовослужбовцями", - сказав Джеффріс.

Він вкотре нагадав, що Путін намагається відновити Радянський Союз, щоб потім погрожувати країнам НАТО. Спочатку Росія вторглася у Грузію, потім окупувала український Крим.

"Чи повинні ми вірити перед обличчям такої послідовної агресії, що якщо ми дозволимо Путіну досягти успіху в Україні, то він зупиниться лише в Україні? Звичайно, ні", - сказав Джеффріс.

Конгресмен переконаний, що США повинні надалі підтримувати Україну, щоб запобігти масштабуванню російської агресії. Він також додав, що у Республіканській партії зростає пропутінська фракція, яка не хоче підтримувати Україну і чомусь вважає, що росія не є ворогом США. Зокрема, Марджорі Тейлор Грін є лідером у підтримці Москви в США.

"Перевірте її історію. Це реальність того, ким вона є, що вона говорила, це її система переконань", — сказав Джеффріс, маючи на увазі постійні проросійські наративи у виступах Грін.

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Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Спочатку заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська. Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО. Проте згодом риторика європейських лідерів почала змінюватися.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

На початку травня 2024 року Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.