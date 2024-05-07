Байден чітко дав зрозуміти, що не надсилатиме війська США битися в Україну, - Держдеп
Сполучені Штати Америки не надсилатимуть свої війська в Україну. Президент Джо Байден чітко дав це зрозуміти.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Нагадаємо, раніше лідер демократичної меншості у Палаті представників Гакім Джеффріс зазначав, що якщо Україна "впаде", то США, ймовірно, доведеться втрутитися у війну "не тільки з американськими грошима, а й з військовими".
Представники ЗМІ запитали Міллер, чи дійсно є шанс, що таке втручання є "реальним варіантом".
"Я просто не збираюся коментувати заяви, зроблені членами Конгресу. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що не надсилатиме війська США битися в Україну", - відповів речник Держдепу.
Заяви Макрона щодо відправки військ до України
Наприкінці лютого поточного року лідер Франції Емманюель Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він уточнив, що ці його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська. Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.
Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.
На початку травня 2024 року Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.
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Говорив довго, але так нічого по суті і не сказав. І це типовий приклад його манери уникати прямої відповіді на незручні для нього апитання.
Л - логіка.
Люди тупі. Дурні. Дебільні. Вони нічого не розуміють. І ви хочете щоб вони воювали за нас?
не хочуть вони, бо сс*ться. Це відправляти своїх солдат, які тут будуть помирати і скажуть, а на х* нам та Україна? хай с коцапами якось домовляться. Нам взагалі треба дешевий бензин і газ.
Вони впевнені що крокодилу треба згодувати лише Україну, але вищу європейську расу - зась!
А далі життя відмотається назад і все стане як було. Любих кацапів будуть запрошувти на змагання, концерти і виставки. Ми так сумуємо без руской культури, кажуть вони. А за бензин, нпз і сховища якось домовимося. Бо у нас все так дорожчає из-за "вашей войни"
У Вікторії Спартц та у Марджорі Грін, наприклад, теж є власні думки щодо цього питання.
думаю що ні 🙁
#щобнебулоескалації