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Новини Агресія Росії проти України
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Заяви Макрона про можливу відправку військ в Україну нагнітають ситуацію, - міністр оборони Італії Крозетто

Крозетто: Заяви Макрона нагнітають ситуацію

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Італія має чітку заборону на пряме військове втручання, а заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливої відправки військ в Україну лише нагнітають ситуацію.

Про це інформує РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Так, коментуючи ідею про відправку військ в Україну, Крозетто зауважив, що на відміну від інших, Італія має у своїй системі чітку заборону на пряме військове втручання, окрім випадків, передбачених законами та Конституцією.

"Ми можемо передбачити лише збройне втручання за міжнародним мандатом, наприклад, на виконання резолюції ООН", - сказав міністр.

Також читайте: Пєсков про заяви Макрона і Кемерона щодо військ в Україні та удари по РФ: "Це викликає нашу стурбованість"

Крозетто зазначив, що перекидання західних військ спровокувало б розширення конфлікту, що не принесе користі українцям.

Крім того він вважає, що заяви Макрона про можливу відправку військ лише нагнітають ситуацію.

"Я не засуджую президента такої дружньої країни як Франція, але я не розумію мети та користі цих заяв, які об'єктивно нагнітають напругу", - заявив Крозетто.

Читайте: Макрон про відправку французьких військ в Україну: Якщо росіяни прорвуть лінію фронту і Україна звернеться з проханням

Нагадаємо, раніше очільник Міноборони Італії Гвідо Крозетто заявив про важливість відкритих каналів для діалогу з РФ.

Заяви Макрона щодо відправки військ до України

Наприкінці лютого Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська. Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

На початку травня 2024 року Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.

Автор: 

Італія (1564) Макрон Емманюель (1452)


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Топ коментарі
+22
Респект Макрону!

Ганьба італійцю!
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04.05.2024 19:15
+16
Що макаронник, обісрався?.
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04.05.2024 19:06
+13
Говоріть відверто ,це вас дуже лякає,
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04.05.2024 19:09
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Ясний пень. Створення стратегічної невизначенності для роісі - те що доктор прописав зараз.
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04.05.2024 19:05 Відповісти
Що макаронник, обісрався?.
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04.05.2024 19:06 Відповісти
Респект Макрону!

Ганьба італійцю!
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04.05.2024 19:15 Відповісти
Макрон створює Альянс для захисту України.

Він мае назву українською- « Сердечний альянс», « Сердечна згода».

Коли Шольц відмовився, то Макрон йому відповів. Гаразд, це « Альянс сміливих».

Велика Брітанія запропонувала Україні Договір про Дружбу та співробітнецтво га 100 років !!!

Ху&ло ****** у бункері
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04.05.2024 19:22 Відповісти
Енд зермак теж покакунькає
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04.05.2024 19:33 Відповісти
Запам'ятай, Крозетто, вас, по дві-три країни, пуйло перетовче, як яйця у кошику. Тому краще обміркуй пропозицію Макрона.
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04.05.2024 19:08 Відповісти
Такі розклади--результат ваших бутафорських санкцій, цін на кацапський Urals, загравання з пуйлом у сфері торгівлі промисловими та харчовими товарами та ліберальна політика у банківській (фінансовій) сфері.
Тепер їжте та не обляпайтесь...
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04.05.2024 19:16 Відповісти
Як ви повсиралися крозето,спи біля клозєта.
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04.05.2024 19:08 Відповісти
Говоріть відверто ,це вас дуже лякає,
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04.05.2024 19:09 Відповісти
Це--дипломатично, а по простому--обісралися по самі вуха.
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04.05.2024 19:17 Відповісти
Або так ,ще нічого не сталось ,а підгузки вже треба міняти.
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04.05.2024 19:11 Відповісти
Крозетто чи Козлєтто?
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04.05.2024 19:11 Відповісти
Клозетто.
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04.05.2024 19:16 Відповісти
Гвідо-гніда.
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04.05.2024 20:03 Відповісти
бідетто ..
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04.05.2024 22:09 Відповісти
Крозетто!
Попоїж різотто або прошутто - і воно попустить!
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04.05.2024 19:15 Відповісти
от хто тебе питав, клозетто
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04.05.2024 19:19 Відповісти
Досить ріденько і діарейно, вийшло, по дитячому, для Італії, але упевнено і, як відповідально, і по ДОРОСЛОМУ, відчихвостив МАКРОН, отих рожевих, за гроші Газпрьому, поні сруськага міфа!!
Нащадки Неполеона, в образі МАКРОНА, знають ціну СВОБОДИ і ЧЕСТІ!!
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04.05.2024 19:19 Відповісти
Тепер всім стає зрозуміло чому Росію не виганяють з ООН за порушення всіх можливих принципів викладених в установчих документах. Інтерес суто шкурний і підлий - доки росія сидить в Раді Безпеки ООН з правом вето вона гарантовано накладатиме вето на будь який мандат ООН стосовно покарання себе і застосування до себе будь яких санкцій. Зупинити агресора не можна без мандата ООН, а на такий мандат агресор, тобто росія, накладе вето. Взагалі діяльність ООН є паразитичною і втратила будь який сенс. Наприклад в Секторі Газа в Ізраїлі діяло 15 000 співробітників ООН які десятиліттями отримували зарплату і "в упор" не бачили і не протидіяли терористичній організації ХАМАС... Але ХАМАС це просто дикі голодранці в порівнянні з постійним членом Ради Безпеки ООН росією...
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04.05.2024 19:22 Відповісти
Крозетто зазначив, що перекидання західних військ спровокувало б розширення конфлікту, що не принесе користі українцям. - цей італійський членосос куйла хоче переконати людство,що відкриття другого фронту у Другій Світовій Війні не принесло користі совковому союзу добити фріцляндію на чолі із дідом нинішнього рашиста куйла ?ІТАЛІЙСЬКИЙ ДОЛБОДЯТЕЛ
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04.05.2024 19:22 Відповісти
Яке ООН! - стопудова відмовка
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04.05.2024 19:24 Відповісти
Так-так, буде ескалація. Отож не виходь з нужника якщо такий переляканий.
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04.05.2024 19:31 Відповісти
Страуси, кажуть, замість прийняття рішень ховають голову в пісок.
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04.05.2024 19:39 Відповісти
Не Гвідо Крозетто, а Гнідо Клозетто!
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04.05.2024 19:47 Відповісти
Балачки ні про що. Усякі ірани та кндри мовчки і швидко допомагають кацапам, а не базікають про ескалацію.
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04.05.2024 19:50 Відповісти
Особливо у Зе-влади.
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04.05.2024 19:55 Відповісти
А так хочеться розслабитись цьому італійцю, пити к'янті, жерти пасту та ляскати по заду баб. А тут якась війна... Росіяни довбні. Якщоб вони, наприклад напали на Італію то це перемога за 2 дня.
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04.05.2024 19:59 Відповісти
Откуда знаешь?
Я спросил у макарон - Шо бы вы делали, если бы война началась у вас, сопротивлялись бы?
Ответ однозначный - Нет, чухнули бы в другие страны, где тихо, это украинцы сумасшедшие.
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04.05.2024 21:34 Відповісти
Макрон справжний нащадок слави Наполеона, ще прийде час і французський легіон буде входити до Москви.
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04.05.2024 20:02 Відповісти
Наполеон був італійцем,його батьки були з Тоскани.
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04.05.2024 20:18 Відповісти
Родители Наполеона и он сам были корсиканцами и все родились в г. Аяччо.
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04.05.2024 21:41 Відповісти
Острів Корсика став французьким у 1768,до того він належав генуезьцям.Наполеон народився у 1769,в сім'ї емігрантів з Тоскани.
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04.05.2024 22:45 Відповісти
Ка́рло Мари́я Буонапа́рте (Ша́рль Мари́ Бонапа́рт) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA корс. Carlu Maria Buonaparte, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. Carlo Maria Buonaparte, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Charles Marie Bonaparte; https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 29 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1746_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1746 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE#cite_note-_cac4926702e973d0-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE#cite_note-_fb430fd37f7a55af-3 [3] https://www.wikidata.org/wiki/Q151869#P569 […] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D1%87%D1%87%D0%BE Аяччо , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Корсика , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Генуэзская республика https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE#cite_note-_3d9c42b6d49ed993-4 [4] - https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 24 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1785_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1785 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE#cite_note-_cac4926702e973d0-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE#cite_note-_fb430fd37f7a55af-3 [3] https://www.wikidata.org/wiki/Q151869#P570 […] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5 Монпелье , Монпельеhttps://www.wikidata.org/wiki/Q3123119?uselang=ru [d] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Королевство Франция https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE#cite_note-_1c8ed7438d14ca41-5 [5] ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 корсиканский дворянин, адвокат и политик, отец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I Наполеона Бонапарта .
Мари́я Лети́ция Рамоли́но (Maria Letizia Ramolino, https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 24 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1750_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1750 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D1%87%D1%87%D0%BE Аяччо - https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 2 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1836 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC Рим ) - мать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I Наполеона I Бонапарта , носившая титул «Мадам Мать Императора».
Они оба родились на Корсике, где тут Тоскана?

Его дальние предки может и были выходцами из Флоренции, но родители точно корсиканцы.
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05.05.2024 09:39 Відповісти
Аль Капоне був американцем за паспортом,бо народився в Брукліні,але італійцем за походженням, тому що обоє батьків були італійцями.Так само і Наполеон, за паспортом міг бути ким завгодно, але за походженням був італійцем,навіть,якщо його батьки і народилися на Корсиці.Якщо оба діда і обі баби-італійці,то як їхні внуки можуть бути корсиканцями?
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05.05.2024 10:34 Відповісти
Жители Корсики себя считают не итальянцами не французами, а исключительно корсиканцами. В средние века корсиканец - это был синоним пирата, бандита. Они постоянно бунтовали против власти генуэзцев, поэтому Генуя сдыхалась от Корсики, отдав ее за долги Франции.
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05.05.2024 11:04 Відповісти
Автохтони Корсики мають право називати себе ким завгодно,на то вони автохтони.Біля Корсики є острів Сардинія,населення якого ділиться на сардів(автохтони) і італійців(переселенці з півострова) і,хоча всі вони мають одне італійське громадянство, сард-є італійцем,але італієць не є сардом,хоча він там і живе в третьому поколінні.Наполеон походе з сім'ї італійських емігрантів,які проживши сто років на Корсиці ніразу за ці сто років корсиканця в сім'ю не привели,всі сто років ці італійські емігранти одружувалися виключно з такими самими італійськими емігрантами,то як в Наполеона могла італійська кров змінитися на корсиканську? Тому Наполеон є італійцем за походженням,а корсиканське в ньому -тільки місце народження.
Ґолда Мейр народилася в Україні і вся її сім'я і рідня,напевно до шостого покоління, народилися в Україні.Ґолда Мейр-українка?
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05.05.2024 11:52 Відповісти
Бесполезный спор, тем более шо он бездоказательный - никто не знает сколько крови итальянской и корсиканской было в Буонопарте.
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05.05.2024 14:41 Відповісти
Ще один,який не соромиться пхати у власні кишені кацапські хабарі.
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04.05.2024 20:05 Відповісти
Those brave hearts who despise the chickenshit Europeans for fearing an escalation can totally lead by example and escalate their own participation in the war for survival of their country - from comments to combat, from insulting the allies to killing the enemy. But no, thank you very much. This is not the right kind of escalation.
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04.05.2024 20:07 Відповісти
Цей італійський під..ор вже не вперше кремлівські наративи видає
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04.05.2024 20:14 Відповісти
Там москалі з кожної зручної трибуни кричать що застосують ядерну зброю, а ці генагнітайте ситуацію!!!
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04.05.2024 20:23 Відповісти
"Крозетто зазначив, що перекидання західних військ спровокувало б розширення конфлікту, що не принесе користі українцям" - про яке розширення воно говорить? кацапи з самого початку тут викладаються на максимум, і взагалі чи в його компетенції коментувати що вирішили у Франції?
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04.05.2024 20:31 Відповісти
У теплі та спокої може якось минеться. Італійці. Хай щастить.
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04.05.2024 21:55 Відповісти
Якщо Клозетто не розуміє мету і користь заяв Макрона, то хай хоч не демонструє це.
Може, тупенький, може лякливий, може продажний, але сиди вже тихо, лисе чмо.
Не ганьби країну Берлуслконі та Муссоліні.
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04.05.2024 22:25 Відповісти
він просто хвилюється про пам'ятник невідомому фашисту в Россоши
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05.05.2024 02:17 Відповісти
Та не сци,зе не допустить цього!
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04.05.2024 22:26 Відповісти
ще один бюрократ обісрав браві галіхфе
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04.05.2024 22:31 Відповісти
Хто такий Крозетто?
Міністр оборони містер Ніхто .
Не звертайте на нього уваги. Більшість італійців хто хоче бути військовим робить то тому що жінкам подобається військова форма. А якщо вимовить якусь " мудру" фразу та ще й стосовно французів то вообшче стає Першим на всю курятню. Займаємось нашими справами, чим би дітям не тішилось...
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04.05.2024 22:52 Відповісти
Маєте заборону, то затуліть свої пельки піццою і не **********.
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04.05.2024 23:21 Відповісти
Якщо всрався, то маєш тихенько сидіти і не привертати увагу, а не підстрибувати та репетувати, як курва підірвана.
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04.05.2024 23:39 Відповісти
фашисти. Як були, так і залишилися.
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05.05.2024 00:51 Відповісти
Ми жили мирно спокійно і не думали що, цей скаженілий, лютий ворог нападе. Для вас також сите, мирне життя закінчилося. Хочешь миру-готуйся до війни.
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05.05.2024 07:37 Відповісти
 
 