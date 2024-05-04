Заяви Макрона про можливу відправку військ в Україну нагнітають ситуацію, - міністр оборони Італії Крозетто
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Італія має чітку заборону на пряме військове втручання, а заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливої відправки військ в Україну лише нагнітають ситуацію.
Про це інформує РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Так, коментуючи ідею про відправку військ в Україну, Крозетто зауважив, що на відміну від інших, Італія має у своїй системі чітку заборону на пряме військове втручання, окрім випадків, передбачених законами та Конституцією.
"Ми можемо передбачити лише збройне втручання за міжнародним мандатом, наприклад, на виконання резолюції ООН", - сказав міністр.
Крозетто зазначив, що перекидання західних військ спровокувало б розширення конфлікту, що не принесе користі українцям.
Крім того він вважає, що заяви Макрона про можливу відправку військ лише нагнітають ситуацію.
"Я не засуджую президента такої дружньої країни як Франція, але я не розумію мети та користі цих заяв, які об'єктивно нагнітають напругу", - заявив Крозетто.
Нагадаємо, раніше очільник Міноборони Італії Гвідо Крозетто заявив про важливість відкритих каналів для діалогу з РФ.
Заяви Макрона щодо відправки військ до України
Наприкінці лютого Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська. Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.
Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.
На початку травня 2024 року Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.
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Ганьба італійцю!
Він мае назву українською- « Сердечний альянс», « Сердечна згода».
Коли Шольц відмовився, то Макрон йому відповів. Гаразд, це « Альянс сміливих».
Велика Брітанія запропонувала Україні Договір про Дружбу та співробітнецтво га 100 років !!!
Ху&ло ****** у бункері
Тепер їжте та не обляпайтесь...
Попоїж різотто або прошутто - і воно попустить!
Нащадки Неполеона, в образі МАКРОНА, знають ціну СВОБОДИ і ЧЕСТІ!!
Я спросил у макарон - Шо бы вы делали, если бы война началась у вас, сопротивлялись бы?
Ответ однозначный - Нет, чухнули бы в другие страны, где тихо, это украинцы сумасшедшие.
Мари́я Лети́ция Рамоли́но (Maria Letizia Ramolino, https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 24 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1750_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1750 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D1%87%D1%87%D0%BE Аяччо - https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 2 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1836 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC Рим ) - мать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I Наполеона I Бонапарта , носившая титул «Мадам Мать Императора».
Они оба родились на Корсике, где тут Тоскана?
Его дальние предки может и были выходцами из Флоренции, но родители точно корсиканцы.
Ґолда Мейр народилася в Україні і вся її сім'я і рідня,напевно до шостого покоління, народилися в Україні.Ґолда Мейр-українка?
Може, тупенький, може лякливий, може продажний, але сиди вже тихо, лисе чмо.
Не ганьби країну Берлуслконі та Муссоліні.
Міністр оборони містер Ніхто .
Не звертайте на нього уваги. Більшість італійців хто хоче бути військовим робить то тому що жінкам подобається військова форма. А якщо вимовить якусь " мудру" фразу та ще й стосовно французів то вообшче стає Першим на всю курятню. Займаємось нашими справами, чим би дітям не тішилось...