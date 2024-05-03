Пєсков про заяви Макрона і Кемерона щодо військ в Україні та удари по РФ: "Це викликає нашу стурбованість"

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "стурбований" нещодавніми заявами Емманюеля Макрона щодо французьких військ на території України, а також словами глави МЗС Британії Кемерона про дозвіл на удари по території РФ зброєю, наданою Великою Британією.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують пропагандистські російські ЗМІ.

"Ще одна дуже небезпечна заява. Ми бачимо таку вербальну ескалацію з боку офіційних представників, ми бачимо і на рівні глав держав - коли це стосується Франції, на більш експертному рівні - коли це стосується Великої Британії", - сказав речник Путіна.

За словами Пєскова, це нібито веде до "прямої ескалації напруженості" навколо війни в Україні. Він сказав, що це потенційно "може становити небезпеку для європейської безпеки, всієї архітектури європейської безпеки".

"Тут ось таку небезпечну тенденцію нагнітання напруженості в заяві офіційних ми фіксуємо. Це викликає нашу стурбованість", - додав він.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право бити по цілях на території РФ британською зброєю.

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Заяви Макрона щодо відправки військ до України

Наприкінці лютого Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська. Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

На початку травня 2024 року Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.

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