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Новини
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Пєсков про заяви Макрона і Кемерона щодо військ в Україні та удари по РФ: "Це викликає нашу стурбованість"

путін,пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "стурбований" нещодавніми заявами Емманюеля Макрона щодо французьких військ на території України, а також словами глави МЗС Британії Кемерона про дозвіл на удари по території РФ зброєю, наданою Великою Британією.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують пропагандистські російські ЗМІ.

"Ще одна дуже небезпечна заява. Ми бачимо таку вербальну ескалацію з боку офіційних представників, ми бачимо і на рівні глав держав - коли це стосується Франції, на більш експертному рівні - коли це стосується Великої Британії", - сказав речник Путіна.

За словами Пєскова, це нібито веде до "прямої ескалації напруженості" навколо війни в Україні. Він сказав, що це потенційно "може становити небезпеку для європейської безпеки, всієї архітектури європейської безпеки".

"Тут ось таку небезпечну тенденцію нагнітання напруженості в заяві офіційних ми фіксуємо. Це викликає нашу стурбованість", - додав він.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право бити по цілях на території РФ британською зброєю.

Читайте також: Нога словацького солдата не перетне кордон з Україною, - прем’єр Фіцо

Заяви Макрона щодо відправки військ до України

Наприкінці лютого Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська. Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

На початку травня 2024 року Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.

Читайте: Макрон пропонує включити ядерну зброю Франції до загальноєвропейської оборони, - ЗМІ

Автор: 

Пєсков Дмитро (1609) росія (64935) Макрон Емманюель (1452)


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Топ коментарі
+10
Заёрзали суки.
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03.05.2024 13:52
+6
А нашу стурбованість не викликає!
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03.05.2024 13:51
+4
Ну то турбуйтесь далі.
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03.05.2024 13:56
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А нашу стурбованість не викликає!
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03.05.2024 13:51 Відповісти
Заёрзали суки.
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03.05.2024 13:52 Відповісти
👍
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03.05.2024 15:54 Відповісти
Ну то турбуйтесь далі.
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03.05.2024 13:56 Відповісти
Стурбованість?
Треба збільшити кількість спецвалізок для *****.
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03.05.2024 13:57 Відповісти
То й сиди собі "стурбований", кого це має хвилювати?
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03.05.2024 14:01 Відповісти
Ти скажи! Хочуть бути схожими на америкосів, а на лобі написано-чмирі.
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03.05.2024 14:04 Відповісти
Саме цікаве що крить нічим. Крім пісдьоші....
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03.05.2024 14:12 Відповісти
І що це зараз міняє?
Невже тепер цар - екскаловане *****???
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03.05.2024 14:13 Відповісти
Це він так дипломатично називає їхню "Обіср@ність"?
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03.05.2024 14:50 Відповісти
що ви хочете від того піськова та його *****, якщо вони ніколи не визнають себе окупантами та агресорами?
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03.05.2024 14:52 Відповісти
Пєсков займається стурбацією.
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03.05.2024 15:03 Відповісти
Kyiv can use British weapons inside Russia - Cameron
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03.05.2024 15:14 Відповісти
как тебе такое , Бидон ?
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03.05.2024 15:15 Відповісти
єто візівает потливость ершика....
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03.05.2024 15:22 Відповісти
Видать платежи за памперсы из Китая перестали проходить из-за санкций....💩
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03.05.2024 15:57 Відповісти
Погана новина для партнерів. Два роки назад я писав, що військова допомога партнерів просто знищить кацапську орду тільки своєю присутністю. Сьогодні моя оцінка інша. За два роки кацапи зрозуміли, що не так страшний вовк у лісі. Елемент несподіваності та кацапські страхи нівелюються поступово. І їм вже зараз й море по коліно. *******....
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03.05.2024 16:53 Відповісти
 
 